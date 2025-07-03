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    Каталонская распродажа: кто из звезд «Барсы» усилит клубы АПЛ?

    «Барселона» уже составила список игроков, которые будут доступны на трансферном рынке

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    Роберт Левандовский
    Football365 рассуждает о будущем игроков «Барселоны», которым, возможно, уже этим летом придется покинуть клуб.
    «Барселона» уже приобрела за 21 миллион фунтов вратаря Жоана Гарсию и вот-вот должна выкупить у «Атлетика» Нико Уильямса за 50 миллионов. Но есть проблема: прямо сейчас у каталонского клуба нет этих денег. Для оформления новых сделок «Барсе» придется продать кого-то из своих игроков.

    По сообщениям различных источников — как надежных, так и не очень — «Барселона» готова выслушать предложения по восьми игрокам, которые больше не входят в планы клуба.

    Прямо сейчас порассуждаем, кто из клубов АПЛ мог бы стать новым домом для этих футболистов в следующем сезоне.

    Марк-Андре тер Стеген — «Манчестер Юнайтед»

    Тер Стегену четко дали понять, что ему стоит искать новую команду. Пока немецкий вратарь был травмирован Войцех Щенсный доказал, что вполне может быть достойным сменщиком для нового первого номера «Барсы» Жоана Гарсии. По информации СМИ, в «Барселоне» считают, что смогут выйти в ноль, продав тер Стегена за 21 миллион фунтов.

    Марк-Андре тер Стеген
    globallookpress.com

    Такой ценник звучит чрезмерно оптимистично, учитывая возраст тер Стегена и его рыночную стоимость по версии Transfermarkt —12 миллионов евро. Это почти наверняка исключает интерес со стороны «Челси», который отказался платить «Милану» 20 миллионов фунтов за Майка Меньяна, который и моложе, и, возможно, даже более надежный.

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    • Но у «Барселоны» вряд ли будут проблемы с предложениями. Среди претендентов — «Манчестер Юнайтед», который уже давно подумывает о поиске замены для Андре Онана. Уже переплатив за Матеуса Кунью и, похоже, собираясь заплатить внушительную сумму за Брайана Мбёмо, «Юнайтед» вполне может выступить в роли рыцаря в золоченых доспехах и для каталонцев.

    Андреас Кристенсен — «Ньюкасл»

    «В следующем сезоне я буду играть за Барселону», — такое сообщение, по слухам, адресовал 29-летний датчанин своему близкому окружению, словно он Эден Азар, взрывающий соцсети своим переходом из «Лилля» в «Челси» в 2012 году.

    Андреас Кристенсен
    globallookpress.com

    Однако, если верить сообщениям, каталонские финансисты были бы куда больше рады, если бы Кристенсен НЕ играл за «Барселону» в следующем сезоне.

    Мы, конечно, уважаем футболистов, которые упираются и отказываются покидать клуб в условиях действующего контракта. Понимаем и желание остаться в Барселоне, даже без гарантий игровой практики. Но в то же время убеждены: футболисты должны играть. И в «Ньюкасле» для Кристенсена вполне может найтись важная роль, особенно с учетом того, что Фабиану Шару в декабре исполнится 34 года.

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    • Эдди Хау проявлял интерес к Кристенсену еще в январе, и с возвращением Лиги чемпионов на «Сент-Джеймс Парк» защитник, сыгравший 45 матчей в еврокубках и внесший весомый вклад в победу «Челси» в ЛЧ в 2021 году, может стать крайне полезным усилением. Тем более за смешные по нынешним меркам 15 миллионов фунтов.

    Рональд Араухо — «Манчестер Юнайтед»

    С 1 по 15 июля сумма отступных за Араухо временно снижается — с 1 миллирада евро до 70 миллионов. Почему? По информации источников, руководство «Барселоны» расценивает это окно как возможность либо сохранить мотивированного Араухо в клубе и подготовить к сезону, либо получить за него солидную сумму, которая поможет сбалансировать зарплатную ведомость и профинансировать другие трансферы.

    Рональд Араухо
    globallookpress.com

    Мы почти уверены, что клуб рассчитывает скорее на второй вариант — уж больно рискованным выглядит такой «мотивационный инструмент» для игрока, которого ты якобы хочешь оставить.

    Капитан команды пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травм, а после восстановления провел лишь половину оставшихся матчей, в том числе из-за яркого прорыва Пау Кубарси.

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    • Араухо хочет остаться (спойлер: как и все остальные), но к нему проявляют интерес «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Причем в СМИ говорится, что «Барселона» может всерьез рассматривать предложения на уровне 38 миллионов фунтов — и это выглядит куда логичнее для хорошего, но не выдающегося центрального защитника.

    Марк Касадо — «Арсенал»

    Сомневаемся, что Кристиан Нёргор из «Брентфорда» был в списках желанных трансферов у болельщиков «Арсенала» этим летом, но ожидаемая волна разговоров в духе «он на самом деле очень недооценен» уже началась. Мы не спорим: как игрок для глубины состава? Почему бы и нет.

    Марк Касадо
    globallookpress.com

    Но он вряд ли станет серьезной головной болью для Микеля Артеты при выборе стартового состава в центре поля. А это не самая здоровая ситуация, если ты без колебаний можешь назвать стартовую тройку полузащитников перед началом сезона.

    Та же история была бы и в случае с Марком Касадо, если интерес «Арсенала» к нему из неопределенного станет конкретным. Но, по крайней мере, у 21-летнего испанца есть шанс со временем вытеснить Мартина Субименди на позиции опорника. Нёргор же вряд ли это сделает, разве что Субименди окажется на удивление плохо приспособлен к АПЛ.

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    • Сезон-2024/2025 стал для Касадо прорывным в составе «Барселоны», но в следующем году ему будет гораздо сложнее получить игровое время: Марк Берналь восстановился после травмы и теперь будет конкурировать с Френки де Йонгом за место рядом с Педри. По сообщениям, «Барса» готова рассмотреть вариант с продажей очередного воспитанника академии.

    Фермин Лопес — «Манчестер Сити»

    Сообщается, что «Барселона» не предпринимает активных попыток избавиться от Фермина, но при этом готова рассмотреть предложения. В числе заинтересованных — «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Мы искренне не понимаем, зачем он им нужен: в текущие схемы этих клубов он просто не вписывается.

    Фермин Лопе
    globallookpress.com

    Обогнать в иерархии Коула Палмера или Флориана Вирца? Вряд ли. А у Рубена Аморима и так уже есть «неподходящая деталь» в виде Бруну Фернандеша — второй ему точно ни к чему. Зато его можно представить в «Манчестер Сити».

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    После провального дебюта Раяна Шерки за «Ман Сити» на Клубном чемпионате мира Пеп Гвардиола заявил, что инициатором подписания француза был клуб. И хотя потом добавил «я рад, что он здесь», в его словах явно чувствовалась дистанция от этого решения. И теперь, возможно, клуб угодит тренеру, подписав Фермина — футболиста, которого Гвардиола, по слухам, рассматривал как замену Кевину де Брейне. В отличие от Шерки, Фермин — уже его кандидат.

    Ферран Торрес — «Астон Вилла»

    В сезоне-2024/2025 Торрес провел лучший отрезок за «Барселону», забив 19 голов и отдав 7 результативных передач — в среднем по голу каждые 101 минуту.

    Ферран Торрес
    globallookpress.com

    Тем обиднее видеть, как на него навешивают ценник в 50 миллионов евро, приглашая всех желающих забрать игрока, а затем видеть, как «Астон Вилла» отказывается от сделки, сочтя сумму завышенной. Причем сам Торрес не участвует в переговорах и, судя по всему, вовсе не хочет туда переходить.

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    • Тем не менее, трудно представить, как он окончательно говорит Унаи Эмери «нет». Всё, что нужно для сделки — чтобы они провели час наедине, а «Барселона» сбросила цену хотя бы на 10 миллионов.

    Пау Виктор — «Эвертон»

    Самооценка Торреса, возможно, и пострадала, но не так, как у Пау Виктора. По сообщениям, «Барселона» снизила ценник на него с 20 миллионов евро до всего лишь пяти, лишь бы найти покупателя.

    Пау Виктор
    globallookpress.com

    Как и следовало ожидать, на фоне такой скидки к клубу обратились сразу восемь команд Ла Лиги, готовых подписать 23-летнего нападающего.

    Мы выбрали для него «Эвертон» — без особых оснований, кроме одного: команде срочно нужен форвард после того, как Доминик Калверт-Льюин неожиданно, но спокойно объявил об уходе этим летом.

    Роберт Левандовский — «Ливерпуль»

    «В статистике между тем, как я играл пару лет назад, и сейчас — почти нет разницы», — сказал Левандовский в марте, подчеркнув: «Я хочу выступать на высочайшем уровне еще несколько лет». Это было сказано на фоне слухов о том, что «Барселона» ищет ему замену.

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    На деле же клуб никого не ищет, потому что просто не может себе этого позволить. Но и от достойного предложения по 36-летнему поляку в нынешней ситуации вряд ли откажется.

    А мы почти уверены: в «Ливерпуле» Левандовский стал бы настоящей машиной по забиванию голов. Он прав — он всё еще почти тот же игрок, что и в лучшие годы. 42 гола в 52 матчах в прошлом сезоне — лучшее тому доказательство.

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    А с такими партнерами по атаке, как Мохамед Салах, Флориан Вирц и другие атакующие игроки, которых Арне Слот выберет в пару к центральному нападающему, всё, что нужно — это человек, способный отправить мяч в сетку. Левандовский идеально подходит на эту роль.

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