Трансферные приоритеты «Барселоны»: найти левого вингера, усилить фланги, пристроить Фати и продать возрастного вратаря

Финал Лиги чемпионов вызвал у болельщиков «Барселоны» противоречивые чувства. Некоторые с радостью поздравляли бывшего тренера и игрока клуба Луиса Энрике, который привел «Пари Сен-Жермен» к яркой победе в Мюнхене.

Другие же пытались понять, как «Барса» умудрилась проиграть «Интеру», который затем был полностью уничтожен парижским клубом. Итоговый счет 0:5 лишь усилил разочарование каталонцев, ведь незадолго до этого они уступили «нерадзурри» в полуфинале с общим счетом 6:7. И это при том, что миланский клуб явно переживает закат своей эпохи.

Тем не менее, хотя триумф «ПСЖ» в Европе вряд ли сулит что-то хорошее для «Барсы» или для кого-либо еще, учитывая средний возраст состава Луиса Энрике, команда Ханси Флика тоже обладает серьезным потенциалом.

В самом начале сезона-2024/25 немногие эксперты предсказывали «Барселоне» настолько успешный год, в том числе из-за продолжающегося финансового хаоса. В итоге «Барса» в течение сезона четыре раза обыграла «Реал» и стала победителем Ла Лиги и Кубка Испании. Оба трофея сине-гранатовые выиграли благодаря воспитанником своей знаменитой академии.

Еще более обнадеживающе выглядит тот факт, что, несмотря на экономические проблемы (которые вполне могут привести к санкциям со стороны УЕФА!), у «Барсы» все же будет возможность провести летнюю трансферную кампанию.

Освободить место для Гарсии

До открытия летнего окна усиление позиции вратаря не казалось приоритетной задачей для «Барселоны». В конце концов, Марк-Андре тер Стеген вскоре должен вернуться в строй после серьезной травмы колена, а Войцех Щенсный достаточно уверенно подменял немца, быстро вытеснив из состава Иняки Пенью.

Жоан Гарсия globallookpress.com

Однако спортивный директор клуба Деку пришел к выводу, что им срочно нужен Жоан Гарсия. Голкипер «Эспаньола» по праву считается одним из лучших вратарей минувшего сезона в Испании. При этом в его контракте указана смешная сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Интерес к Гарсии проявляли многие клубы, и мало кто верил, что он решится на переход в «Барсу». Однако, по сообщениям, он уже дал согласие на трансфер, а это значит, что у «Барселоны» неожиданно появляется долгосрочный план преемственности в воротах.

Вопрос в том, что теперь делать с остальными тремя вратарями. Уход Пеньи практически неизбежен, но, помимо него, клубу, вероятно, придется расстаться еще с кем-то из дуэта тер Стеген (33 года) и Щенсный (35 лет).

Тер Стеген — капитан команды, но в то же время он более ценный актив с точки зрения рыночной стоимости. Вполне возможно, что руководство попытается заработать столь необходимый капитал, продав именно его, несмотря на то, что сам вратарь, похоже, совершенно не собирается покидать клуб.

Ситуация может обостриться, если только у Деку нет заранее продуманного плана.

Найти новый клуб для Фати

Наблюдать за падением Ансу Фати действительно тяжело. В 2019 году он был настоящей сенсацией, кем-то вроде Ламина Ямаля: невероятно талантливый тинейджер, бивший всевозможные рекорды.

Ансу Фати globallookpress.com

Но он больше не входит в планы «Барселоны». К сожалению, как для клуба, так и для самого Фати, аренда в «Брайтоне» оказалась неудачной: переход так и не стал полноценным. Интереса со стороны других клубов форвард тоже не вызвал.

В результате прошлым летом Фати вернулся в Каталонию и практически весь сезон провел на скамейке. Он сыграл всего 11 матчей, лишь трижды выходил в старте и не отметился хотя бы одним результативным действием.

Тем не менее, выход, похоже, найден: по сообщениям, «Барселона» и «Монако» близки к договоренности об аренде Фати на следующий сезон с опцией выкупа. Финансово испытывающая трудности «Барса» будет молиться, чтобы французы этой опцией воспользовались. Очевидно, что расставание с Фати будет грустным, но сейчас это, пожалуй, лучшее решение для всех сторон.

Усиление флангов обороны

Если у «Барселоны» и есть явный дефицит по позициям, то это — фланговые защитники. Жюль Кунде и Алехандро Бальде играют важнейшую роль на своих флангах: оба сделали по восемь результативных передач в прошлом сезоне. Но как только один из них выбывает или нуждается в отдыхе, игра «Барсы» сразу теряет и в атакующей мощи, и в оборонительной надежности.

Алекс Гримальдо globallookpress.com

Жерар Мартин, например, уверенно проявил себя в атаке во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера», но это произошло уже после того, как он был заменен в перерыве первой встречи, что, возможно, и стало причиной растущих слухов о том, что «Барса» планирует вернуть воспитанника Ла Масии Алекса Гримальдо из «Байера», чтобы тот составил конкуренцию Бальде на левом фланге.

Также сообщается, что великолепная игра Эрика Гарсии на «Сан-Сиро» убедила Деку в том, что он сможет быть сменщиком Кунде в следующем сезоне. Однако такое решение выглядит немного поспешным. Гарсия действительно универсален и способен сыграть в полузащите, но «Барсе» было бы гораздо разумнее этим летом подписать профильного правого защитника, особенно если Флик пока не готов полностью довериться 18-летнему Эктору Форту.

Пора искать замену для Иньиго

Неудача с подписанием Джонатана Та стала для «Барселоны» серьезным ударом. Крайне редко на рынке появляется центральный защитник такого уровня и при этом в статусе свободного агента. Немецкий футболист хотел перейти в каталонский клуб, но, по сообщениям, сделка сорвалась из-за того, что «Барса» не могла гарантировать его регистрацию в заявке на следующий сезон. В итоге Та ушел из «Байера» в «Баварию».

Иньигo Мартинес globallookpress.com

Дуэт в лице Пау Кубарси и Иньигo Мартинеса в прошлом сезоне выглядел весьма гармонично, однако полагаться на 17-летнего парня в каждом матче слишком рискованно. Как и надеяться на 34-летнего Мартинеса, который всё чаще нуждается в отдыхе.

Рональд Араухо в январе продлил контракт с клубом, но уругваец остается крайне неоднозначным игроком: иногда он выглядит как будущая звезда мирового уровня, а иногда — как слабое звено в обороне. Именно поэтому появились подозрения, что новый контракт был лишь способом повысить его рыночную стоимость перед возможной продажей этим летом.

Тем более, что глубина состава у «Барсы» всё же есть: Андреас Кристенсен только-только восстановился после травмы, а упомянутый ранее Эрик Гарсия наверняка не прочь получить больше игрового времени на своей основной позиции.

Тем не менее, каталонцам в ближайшем будущем всё равно нужно будет искать полноценного преемника Мартинесу, и продажа Араухо могла бы частично покрыть эти затраты.

Нужен левый вингер

На первый взгляд, желание «Барселоны» подписать звездного левого вингера может показаться странным. Рафинья отлично проявил себя на этой позиции в прошлом сезоне — более того, он недавно продлил контракт на улучшенных условиях и вошел в число претендентов на «Золотой мяч».

Луис Диас globallookpress.com

Однако теперь в планах клуба — не заменить Рафинью, который, к слову, прошлым летом был близок к уходу, а перевести его в роль «десятки». Бразилец доказал, что может быть крайне эффективным в центральной зоне атаки, и тренерский штаб намерен использовать его там гораздо чаще.

Следовательно, «Барсе» нужен новый игрок на левый фланг, и именно поэтому спустя год после громкой и безуспешной попытки подписать Нико Уильямса клубу приписывают интерес к Луису Диасу, Маркусу Рашфорду и Адемоле Лукману.

Диас — главный кандидат Деку. Колумбиец и его семья давно проявляют интерес к переезду в Каталонию, однако неудивительно, что «Ливерпуль» совершенно не заинтересован в продаже игрока, который провел самый результативный сезон в карьере.

Рашфорд и Лукман — цели более достижимые: оба футболиста уже заявили о желании покинуть свои клубы («Манчестер Юнайтед» и «Аталанту» соответственно) этим летом. В конечном счете всё упирается в финансовые возможности «Барсы».

Определить, кого Флик меньше всего хочет потерять

Деку четко дал понять: «Барселона» не собирается сходить с ума на трансферном рынке этим летом и планирует ограничиться всего «двумя, тремя или четырьмя» приобретениями.

«Мы не будем продавать своих лучших игроков», — уверяет Деку. Новые контракты с Рафиньей, Педри и Ямалем подтверждают эти слова. Однако из-за нестабильной финансовой ситуации клубу, вполне возможно, всё же придется пойти на болезненные жертвы.

Гави globallookpress.com

Клуб вложил массу усилий, чтобы у Дани Ольмо была возможность играть, и поэтому вряд ли захочет расставаться с ним. Но если Рафинья действительно будет переведен в центр атаки, может ли «Барса» позволить себе сделать Ольмо игроком ротации?

А как быть с Гави? С момента возвращения после разрыва крестообразной связки в октябре он так и не смог набрать прежнюю форму. Все надеются, что он полностью восстановится, но возникает вопрос: что если интерес со стороны «Пари Сен-Жермен», о котором сообщалось ранее, перерастет в серьезное предложение? Гави настаивает, что никуда не уйдет, но сохранит ли он эту позицию, если поймет, что будет запасным и в следующем сезоне?

Фермин Лопес — еще один игрок, который привлек внимание других клубов: сообщается, что им интересуются «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Флик, безусловно, не хотел бы терять атакующего полузащитника, который хочет остаться и прекрасно проявил себя в концовке сезона. Однако, возможно, именно ему придется делать трудный выбор, определяя, с кем расставаться.

Прогнозы и ставки на футбол

«Барсе» в очередной раз придется решать финансовые проблемы в ущерб спортивным задачам. Поэтому предугадать, как пройдет их трансферная кампания, крайне сложно. Каталонию ждет очередное лето бесконечной неопределенности.