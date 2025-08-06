Вы не готовы к этому: почему игрокам из других чемпионатов так сложно адаптироваться к АПЛ

Этим летом клубы Английской Премьер-лиги уже потратили как минимум по 35 миллионов евро на 21 игрока. 12 из них перешли из клубов, не входящих в АПЛ.

Два самых дорогих трансфера этого лета — Флориан Вирц и Юго Экитике (оба стали игроками «Ливерпуля»), — пришли из Бундеслиги. Два главных приобретения «Арсенала», Мартин Субименди и Виктор Дьекереш, до этого играли в Испании и Португалии соответственно. А два из трех крупных трансферов «Манчестер Сити» ( Тиджани Рейндерс и Райан Шерки) приехали из Серии А и Лиги 1.

Если вы давно следите за Премьер-лигой, возможно, при чтении этих строк вы уже начали рефлекторно издеваться над очередным возмущенным болельщиком, звонящим в прямой эфир TalkSPORT, или пародировать малоосведомленного эксперта со Sky Sports.

Но всё равно сложно не подумать: «А сможет ли он заиграть в Премьер-лиге? »

В 2010 году эксперт Энди Грей дерзко заявил, что Лионелю Месси будет сложно играть в промозглый день на «Британия Стэдиум», домашнем стадионе «Сток Сити».

Это прозвучало спустя 18 месяцев после того, как Месси забил ударом головой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:0). И в том же сезоне, который закончится тем, что Месси забьет победный мяч в еще одном финале ЛЧ против «МЮ» (3:1) — матче, после которого Алекс Фергюсон назовет «Барселону» лучшей командой, с которой ему приходилось сталкиваться.

А «Сток Сити»? Они тогда проиграли «МЮ» (1:2) на своем поле и завершили сезон с разницей мячей -2.

Так что идея врожденного превосходства английского футбола тянется с тех времен, когда высший дивизион Англии очевидно не был сильнейшим в мире. И, по правде говоря, такие утверждения существовали задолго до слов Грея. Но иногда реальность и заблуждение действительно пересекаются.

Спустя 15 лет, учитывая экономическое могущество Премьер-лиги, кажется вполне логичным предположить, что самая богатая футбольная лига мира может быть и самой сложной в контексте игры.

Но если это правда, можно ли уйти от стереотипов о холодной погоде, дальних вбрасываниях из аута и восторженных криках по поводу подкатов и угловых?

И можно ли точно определить, почему, собственно, играть в Англии сложнее, чем в других сильнейших лигах мира?

Как Премьер-лига стала лучшей в мире

Каждый год, глядя на результаты в Лиге чемпионов, мы снова и снова спорим — какая лига в мире лучшая.

Но в этом году такой спор просто не возник. «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов, но, пожалуй, никто — кроме, разве что, президента Франции Эмманюэля Макрона — не станет всерьез утверждать, что Лига 1 — сильнейшая в мире.

На самом деле, этот спор должен был закончиться уже много лет назад.

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Лучшие команды АПЛ не всегда обязательно сильнее лучших клубов из Испании или Франции, но за счет колоссального финансового преимущества ни одна другая лига не может конкурировать по уровню от первой до последней команды.

Согласно оценочным данным по зарплатам от FBref за прошедший сезон, все 20 клубов Премьер-лиги входят в топ-50 по уровню зарплат среди всех команд «большой европейской пятёрки».

Если бы зарплаты распределялись равномерно между лигами, в каждом чемпионате было бы примерно по 10 клубов в этом списке.

Ситуация аналогична и по данным Transfermarkt — по оценочной стоимости составов: из 25 самых дорогих команд мира — 12 представляют АПЛ. Если бы распределение было равномерным, у каждой лиги было бы по 5 команд в топ-25.

Чтобы при таких условиях АПЛ не была самой конкурентной лигой, нужно было бы представить, что английские клубы катастрофически проигрывают в скаутинге и тактике, действуя наугад, тогда как остальные лиги работают по какому-то секретному методу, который никто в Англии так и не заметил.

Кроме того, пришлось бы поверить, что игроки и тренеры по всему миру не особо заинтересованы в высоких зарплатах.

Но учитывая разнообразную структуру владельцев, международные тренерские штабы и многонациональный состав игроков в АПЛ, ясно, что это не так.

Виктор Дьекереш

Эта разница четко проявляется в любых попытках количественно оценить силу лиг.

Аналитик Тайсон Ни недавно опубликовал публичный рейтинг команд, основанный на коэффициентах букмекерских контор, — он отражает предполагаемую разницу мячей, если команда играет против худшего клуба в выборке.

Средние значения для лиг «большой пятёрки» следующие:

Премьер-лига: 2.51

Ла Лига: 2.24

Серия А: 2.06

Лига 1: 2.01

Бундеслига: 1.96

Иными словами, средний клуб Премьер-лиги должен побеждать средний клуб Ла Лиги с разницей в 0.27 гола, Серии А — в 0.45, Лиги 1 — в 0.50, а Бундеслиги — в 0.55 гола.

Также стоит взглянуть на рейтинг Club Elo, который тесно коррелирует с зарплатами и рыночной стоимостью составов.

Райан Шерки globallookpress.com

Система Elo прибавляет или отнимает очки после каждого матча, учитывая счет, место проведения и силу соперника.

Это абсолютно объективный, основанный только на результатах рейтинг — без предположений и прогнозов.

И на данный момент все 20 клубов АПЛ входят в топ-50 Европы.

Причем этот рейтинг учитывает не только команды из «большой пятёрки», но и из других стран.

Ни в одной другой лиге нет даже 10 представителей в этом топ-50.

Почему играть в Премьер-лиге так сложно?

Простой ответ — потому что игроки там лучше, а значит, и команды сильнее.

Если в Ла Лиге вас ждет несколько действительно тяжелых матчей против двух грандов, а также «Атлетико», «Вильярреала» и «Атлетика» из Бильбао, то в Премьер-лиге все 38 матчей — против команд, входящих в топ-50 мира.

Вратари здесь лучше отражают удары, защитники лучше обороняются, полузащитники качественнее разрушают атаки и удерживают мяч, а нападающих остановить сложнее.

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Аналитик Тони ЭльХабр использовал одну из обобщенных моделей оценки игроков — VAEP (Valuing Actions by Estimating Probabilities), которая оценивает каждое действие с мячом по тому, насколько оно повышает шанс команды забить или снижает вероятность пропустить. Он изучал, как меняется эффективность игроков при переходе между лигами. Проще говоря: повышался ли их VAEP, или наоборот — снижался?

Он проанализировал сезоны с 2012 по 2020 годы. И выяснил, что при переходе в АПЛ из любой из лиг «большой пятерки» показатели игроков снижались:

у футболистов из Ла Лиги — снижение на 5%;

из Лиги 1 — на 10%;

из Серии А — на 12%.

Самое серьезное падение было у игроков из Бундеслиги: минус 17% — хуже, чем у футболистов из Португалии и Бразилии, и примерно сопоставимо с тем, как снижаются показатели у игроков, переходящих из Чемпионшипа в АПЛ.

А как это проявляется на поле? Хотя бы в том, что в прошлом сезоне Премьер-лига ярко выделялась на фоне других лиг «большой пятёрки» по нескольким показателям:

команды АПЛ играли с большей остротой и прямолинейностью, что измеряется количеством передач на один удар — то есть они быстрее доходили до момента удара;

также клубы АПЛ гораздо реже подавали с флангов, что определяется долей навесов среди всех передач в последней трети поля.

И всё же команды Премьер-лиги реже других били из-за пределов штрафной, а средняя длина их передач — вторая по краткости среди всех лиг.

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То есть это не та лига, где мяч просто забрасывают вперед и бьют издали. Нет, это лига, где средняя команда способна продвигать мяч вперед за счёт более тонкого и вариативного паса, а затем быстро доставлять его в штрафную без необходимости полагаться на навесы.

Такой стиль требует высокого технического мастерства от игроков с мячом, но и без мяча — тоже немало.

Несмотря на эффективное владение, команды АПЛ не забивают больше всех и не создают самые качественные моменты.

Чтобы обороняться в Премьер-лиге, нужно справляться с давлением, которое создается коротким, агрессивным пасом при продвижении, и потом еще — с тем, что соперники не подают с фланга и не бьют издали, а разыгрывают мяч до штрафной, где любая ошибка в защите может обернуться почти гарантированным голом.

Фразы вроде «умные решения» и «короткий пас» вряд ли ассоциировались бы с Премьер-лигой в сезоне 2010/11.

«Ливерпуль» globallookpress.com

Но лига сильно изменилась — во многом благодаря лучшим тренерам со всего мира, которые привнесли новые тактические идеи.

И при этом АПЛ не утратила одно из своих главных отличий — интенсивность.

По данным Gradient Sports, игроки АПЛ развивают высокие скорости чаще, чем в любой другой лиге.

Среди всех полевых игроков, которые провели минимум 600 минут за сезон, средняя максимальная скорость в Премьер-лиге составила 32.5 км/ч — почти на четверть километра в час выше, чем в других лигах.

Gradient определяет спринт как момент, когда игрок разгоняется до 25 км/ч и более.

И по всем спринтерским метрикам — количеству спринтов, дистанции в спринте, времени в спринте, доле передвижения, проведенной в спринте — Премьер-лига лидирует.

Эти различия могут показаться незначительными, но если умножить их на 10 игроков, на 20 команд, на 38 матчей в сезоне — получается, что Премьер-лига просто бегает по кругу вокруг остальной Европы.

Так что же дает АПЛ все эти деньги? И почему игрокам из других лиг так тяжело заиграть здесь?

В атаке ты должен удерживать мяч, вскрывать защиту и создавать моменты прямо в самой насыщенной зоне поля — без «ударов на авось» издали и неэффективных навесов с флангов.

Все футбольные трансферы

Без мяча ты должен разрушаться чужие атаки, хотя соперник чаще всего не совершает грубых ошибок, и постоянно действовать внутри собственной штрафной, где любая ошибка часто приводит к голу.

И даже если ты с этим справляешься — этого все равно мало.

Потому что, помимо всех этих технических требований, терпения и эффективности, ты должен еще и бегать — быстрее и чаще, чем все остальные.