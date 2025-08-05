«Мы были ленивыми». Шесть игроков, которых стоит подписать «МЮ» после критики Фернандеша

только что поднял над головой трофей, но радости на его лице не было.выиграл летнюю Премьер-лигу в США, обыграви сыграв вничью с. Однако блеклая игра в последнем матче (2:2 с «ирисками») свела на нет первоначальный оптимизм от предсезонного тура. И Фернандеш не стал ходить вокруг да около.

Он раскритиковал отношение некоторых партнеров по команде и обратился напрямую к совладельцу клуба сэру Джиму Рэтклиффу с требованием усилить состав, несмотря на то, что «Юнайтед» уже потратил £133 млн (примерно $176 млн) на трансферы Брайана Мбёмо и Матеуса Куньи, так и не продав никого с прибылью.

«Мы сыграли не лучшим образом, и сегодня были немного ленивыми. Надо это исключить — за лень можно дорого заплатить в любой момент», — сказал капитан «МЮ» в интервью NBC Sports. — «Состав становится сильнее. Но это все еще не тот уровень, который нам нужен. Я не хочу никого задевать, но клуб делает все возможное, исходя из того, какие финансовые ограничения у нас есть.

Было совершенно очевидно, что нам нужна конкуренция, больше качества, чтобы каждый выкладывался на максимум ради места в стартовом составе. Надеюсь, мы подпишем еще одного-двух игроков, которые помогут добиться этого».

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Такая прямая речь Фернандеша вряд ли понравилась Рэтклиффу и другим руководителям клуба, но полузащитник, отказавшийся от выгодного предложения от «Аль-Хиляля» этим летом, просто сказал правду.

Команда все еще выглядит уязвимой — и в защите, и в воротах, и в центре поля. Если клуб больше не вложится в трансферы, будет трудно рассчитывать на попадание в топ-4 АПЛ и, как следствие, участие в Лиге чемпионов — главную задачу на сезон.

Так кого же должен подписать «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна 1 сентября? А лучше — уже до матча с «Арсеналом» 17 августа? Вот шесть вариантов.

Беньямин Шешко

Матч против «Эвертона» «Манчестер Юнайтед» провел без номинального центрального нападающего. Да, команда временами показывала яркий футбол в быстрых атаках, но в центре нападения остро не хватало акцента.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Не секрет, что клуб ищет еще одного форварда — прошлый сезон Расмус Хёйлунн завершил с четырьмя голами в Премьер-лиге, и это явно недостаточно. При этом главной трансферной целью считается именно Беньямин Шешко.

«Юнайтед» предстоит серьезная борьба за словенца с «Ньюкаслом», а сумма сделки может превысить £70 млн ($93 млн). Но тратить огромные деньги на атакующую линию без приобретения надежного центрального нападающего попросту бессмысленно.

Шешко — лучший бомбардир среди игроков до 23 лет во всех топ-5 лигах Европы. Он — именно тот лидер линии атаки, который способен объединить и усилить нападение «МЮ».

Джанлуиджи Доннарумма

Вопрос о том, насколько Андре Онана подходит «Манчестер Юнайтед» в роли основного вратаря, возник еще до того, как камерунец получил травму в первую же неделю тренировок.

Да, Онана — все еще лучший вратарь в составе, но его ближайший конкурент Алтай Байындыр не убедил в товарищеском матче с «Эвертоном», а 39-летний Том Хитон (ему исполнится 40 в апреле) — явный третий номер.

Ранее «Юнайтед» связывали с Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы», но его трансфер посчитали слишком дорогим. Однако теперь на рынке появился другой топ-вратарь: Джанлуиджи Доннарумма близок к завершению контракта с «ПСЖ», и его статус первого номера под руководством Луиса Энрике под угрозой — на подступах из «Лилля» молодой Люка Шевалье.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Огромный и надежный Доннарумма идеально вписывается в стиль работы Рубена Аморима, предпочитающего проверенных и титулованных исполнителей. Если «ПСЖ» снизит цену на итальянца ближе к концу трансферного окна, «Юнайтед» просто обязан воспользоваться моментом.

Мортен Юльманн

Пока «Манчестер Юнайтед» тратит огромные деньги на атаку, центр поля остается без должного внимания. И матч против «Эвертона» лишь подтвердил: полузащита команды по-прежнему выглядит слишком хрупкой.

Кобби Мейну — техничный и одаренный футболист, но ему не хватает мощи, а Мануэль Угарте, с обреза которого начался первый гол «ирисок», не убедил в своем дебютном сезоне в АПЛ. Не случайно Рубен Аморим оставил его в запасе на финал Лиги Европы против «Тоттенхэма».

Мортен Юльманн globallookpress.com

Зато есть хорошо знакомый Амориму игрок, который может стать отличным вариантом усиления. Речь о Мортене Юльманне — именно его тренер подписал в «Спортинг» летом 2023 года, когда Угарте уехал в «ПСЖ». С датчанином в составе лиссабонцы выиграли два чемпионата Португалии подряд.

Юльманн прекрасно впишется в игровую систему Аморима, и его трансфер обойдется примерно в £40 млн ($53 млн). Единственный вопрос — его довольно скромные показатели по передачам в матчах Лиги чемпионов, что может говорить о трудностях адаптации к темпу Премьер-лиги. Проблемы Угарте — тому наглядное подтверждение.

Карлос Балеба

С учетом того, что Аморим предпочитает игроков, уже адаптированных к английскому футболу — таких как Мбёмо и Кунья — переход Карлоса Балеба из «Брайтона» выглядел бы менее рискованным вариантом, чем трансфер Юльманна.

Камерунец буквально «съел» Мейну и Угарте в победном для «чаек» матче на «Олд Траффорд» (3:1) в прошлом сезоне — после той встречи, как говорят, Аморим с яростью разбил телевизор в раздевалке.

Карлос Балеба globallookpress.com

Балеба будет стоить около £70 млн ($93 млн), но по мнению бывшего защитника «МЮ» Рио Фердинанда, это оправданные расходы — даже если они помешают подписанию центрального нападающего вроде Шешко.

«Выбирать между молодым, еще неготовым нападающим и Балеба, который уже доказал, что может играть в Премьер-лиге? Простите, я выбираю Балеба», — сказал Фердинанд в своем YouTube-шоу. — «Он может оказать огромное влияние на этот состав. С ним другие игроки в центре поля смогут меньше думать о разрушении — Балеба умеет все. Он универсален, он работает по всему полю».

Хави Герра

Если «Манчестер Юнайтед» ищет восходящую звезду, за которую не придется переплачивать, стоит обратить внимание на Хави Герру. Этот 22-летний универсальный полузащитник в последние два сезона закрепился в основе «Валенсии» и стал одним из ключевых игроков команды, переживающей не лучшие времена.

Клуб надеется продлить контракт с Геррой, но футболист уже отклонил первое предложение. А учитывая нестабильную финансовую ситуацию в «Валенсии», у «Юнайтед» появляется серьезное преимущество по сравнению с другими претендентами: по информации СМИ, сделки на уровне £20 млн ($26,6 млн) может быть достаточно для его перехода.

Люсьен Агуэме

Имя Люсьена Агуэме уже давно на слуху: он подписал контракт с «Интером» в 17 лет после яркого старта в составе «Сошо». Но за миланский клуб провел всего четыре матча, прежде чем отправился в серию аренд (в «Специю», «Брест» и «Труа»), а затем в 2023 году окончательно перебрался в «Севилью» за €8 млн.

Люсьен Агуэме globallookpress.com

После впечатляющих выступлений на молодежном чемпионате Европы U21 Агуэме резко вырос в цене. На турнире он подтвердил репутацию ярко выраженного разрушителя, способного выиграть борьбу в центре поля, а также показал умение начинать атаки точными длинными передачами.

Все футбольные трансферы

В свое время им интересовался «Арсенал», но после подписания Кристиана Нёргора лондонцы переключили внимание на другие цели. 23-летний Агуэме также оценивается в районе £20 млн ($26,6 млн) — и это делает его отличной опцией для глубины и баланса полузащиты «Юнайтед».