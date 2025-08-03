ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Арендная агония. Пять отчаянных трансферов «Манчестер Юнайтед» после Шешко

    «Красные дьяволы» снова не могут продать, но хотят покупать

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Брентфорд Барселона Челси Ньюкасл Астон Вилла Боруссия Д Бетис Бавария Спортинг Лиссабон Ювентус
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоАрендная агония. Пять отчаянных трансферов «Манчестер Юнайтед» после Шешко Джон Кордоба и Эдуард СперцянКордоба снова похоронил «Динамо»: «Краснодар» справился с командой Карпина Вадим РаковРаков разнёс «Ростов»: «Крылья Советов» устроили разгром на выезде
  • 16:59
    • Жерсон в стартовом составе «Зенита» на матч против ЦСКА
  • 16:18
    • «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сыграли вничью в товарищеском матче
  • 15:43
    • Гол Дзюбы помог «Акрону» добыть ничью в матче против «Спартака»
  • 14:58
    • Португальский клуб «Гондомар» посвятил форму Диогу Жоте и Андре Силве
  • 14:23
    • Николо Скира: Полузащитник «Милана» Беннасер может продолжить карьеру в РПЛ
  • 12:25
    • Полузащитник «Твенте» Михел Влап не перейдет в «Спартак»
  • 11:21
    • ЦСКА близок к покупке Гонсалвеса
    Все новости спорта
    Беньямин Шешко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беньямин Шешко
    Football365 объясняет, почему потенциальный трансфер Беньямина Шешко — лишь капля в море проблем «Юнайтед».
    Продолжающиеся проблемы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке под руководством INEOS ставят главного тренера Рубена Аморима в шаткое положение. До закрытия летнего окна осталось совсем немного, а необходимых кардинальных изменений после провального прошлого сезона команда так и не провела.

    Два громких приобретения — Брайан Мбёмо и Матеус Кунья — значительно усилили зону под нападающим, а после присоединения Беньямина Шешко атака «красных дьяволов» получит столь необходимую остроту. Форвард, по сообщениям, окончательно отказал «Ньюкаслу» и выбрал «Юнайтед».

    Остается лишь согласовать сумму трансфера с «РБ Лейпциг». Руководство клуба надеется обойтись суммой в €70 млн (£60 млн), а не €80 млн (£69 млн), однако учитывая, как они в итоге уступили требованиям «Брентфорда» по Мбёмо, скорее всего, и здесь пойдут на уступки ради нужного нападающего.

  • Беньямин Шешко: почему перспективный нападающий всё ещё в «Лейпциге»?
  • Австриец на радарах топ-клубов уже более 5 лет
  • 26/07/2025

    • В идеале клуб без колебаний заплатил бы запрашиваемую сумму за Шешко, если бы удалось выручить средства за счет продаж игроков. Но попытки избавиться от неугодных футболистов и при этом навязать покупателям абсурдную общую оценку в £160 млн стали провалом — большинство так и остаются в команде.

    План селекционного отдела перед началом лета был прост: продавать «балласт» и за счет этого подписывать усиление. Но, судя по всему, все чаще в ход будет идти схема с арендой — по той же схеме, что ушел Маркус Рашфорд, перебравшийся в «Барселону». И это может стать последней надеждой клуба.

    После трансфера Шешко у INEOS остаются еще два приоритетных направления для усиления. Но если клубу не удастся оперативно расчистить зарплатную ведомость, аренды могут остаться единственным вариантом.

    Пять потенциальных трансферов, о которых пойдет речь ниже, рискуют превратить концовку этого трансферного окна в разочарование для болельщиков одного из самых титулованных клубов АПЛ…

    Алехандро Гарначо — в «Челси» (аренда с правом выкупа)

    Ожидания «Манчестер Юнайтед» получить £70 млн за Гарначо выглядят все более наивно…

    Алехандро Гарначо
    globallookpress.com

    21-летний вингер — один из немногих игроков текущего состава, кто действительно сохраняет рыночную ценность. Но связано это скорее с его высоким потенциалом, чем с игрой или поведением: сезон-2024/25 для него вышел откровенно провальным.

    Нетрудно представить, как Гарначо, как и Рашфорд, может раскрыться в новой обстановке. Однако излишне публичная позиция «Юнайтед» и Аморима по поводу будущего аргентинца заметно ослабила переговорные позиции клуба — даже самый «ликвидный» актив из числа тех, кого хотят избавиться, пока так и не нашел себе новую команду.

  • Бунтарь против системы. Почему Гарначо стал жертвой перестройки Аморима
  • На «Олд Траффорд» по-прежнему неспокойно
  • 26/07/2025

    • Тем не менее, интерес к Гарначо сохраняется. И вся эта история все больше напоминает сценарий, в котором один из клубов АПЛ попытается воспользоваться тем, что «Юнайтед» готов пойти на уступки ближе к закрытию окна. Таким клубом вполне может стать «Челси».

    По сообщениям, Гарначо уже прошел «проверку на благонадежность» — аналогичный этап был летом прошлого года при аренде Джейдона Санчо. Лондонцы по-прежнему заинтересованы, несмотря на перенасыщенность в атакующей линии.

    Ник Поуп — в «Манчестер Юнайтед» (аренда)

    Имя Ника Поупа всплыло в трансферных разговорах, поскольку вратарь близок к потере места в «Ньюкасле»: его там готов заменить Эрон Рамздейл. Англичанин, переживший очередное понижение в классе, каким-то чудом снова оказался в топ-клубе — видимо, у него действительно один из лучших агентов в мире футбола.

    Ник Поуп
    globallookpress.com

    По данным Фабрицио Романо (не Дэвида Орнстайна, но все же), «Манчестер Юнайтед» не готов тратить серьезные деньги на нового голкипера — весь фокус сейчас на трансфере Шешко. Поэтому появление фамилии Поупа в шорт-листе выглядит логично: это надежный вариант на короткий срок.

    Однако поверить, что Поуп всерьез составит конкуренцию Андре Онана — сложно. Камерунец после многообещающего первого сезона обрушился в череду провалов, и «Юнайтед» действительно нужен новый стартовый кипер.

  • Эми Мартинес расцвел бы в «МЮ»: Амориму нужен вратарь, который думает о сейвах, а не о игре ногами
  • Харизма аргентинца вполне способна вернуть победный менталитет на «Олд Траффорд»
  • 01/07/2025

    • Но 33-летний Поуп вряд ли станет решением. Логичнее было бы обратить внимание на перспективного вратаря или того же Эми Мартинеса из «Астон Виллы», чтобы закрыть очевидную брешь.

    Джейдон Санчо — в «Астон Виллу» (аренда)

    Одной из ключевых ошибок «Манчестер Юнайтед» прошлым летом стало то, что клуб без борьбы включил в контракт с «Челси» возможность вернуть Санчо за символические £5 млн. После его блеклой арендной саги на «Стэмфорд Бридж» это стало для лондонцев очевидным решением.

    Джейдон Санчо
    globallookpress.com

    Теперь Санчо снова в Манчестере — и клуб оказался в точке, с которой уже начинал. Этот сценарий стал для «Юнайтед» почти привычным: они все чаще прибегают к схемам с арендой и опцией выкупа, чтобы просто отложить решение проблем еще на год.

    Неоднозначное выступление Санчо в «Челси» и его гигантская зарплата оставляют его в подвешенном состоянии — решение по нему, скорее всего, появится лишь ближе к закрытию окна.

  • Что ждет Санчо после отказа «Челси»? По стопам Рашфорда, соблазн Саудовской Аравии и другие варианты для изгоя из «МЮ»
  • Вингер стоит перед серьезным выбором после неудачной попытки закрепиться в стане лондонской команды
  • 18/06/2025

    • По примеру ситуации с Рашфордом, в дело может вмешаться «Астон Вилла», проявлявшая интерес и ранее. Бирмингемцы готовы предложить игроку передышку подальше от «Олд Траффорд», но исключительно на условиях аренды с возможностью последующего свободного трансфера в 2026 году — их руководство действует расчетливо и хладнокровно.

    Альтернативный путь — возвращение в дортмундскую «Боруссию». Но ради этого, по слухам, Санчо придется пойти на «жертвы».

    Антони — в «Бетис» (аренда с правом выкупа)

    Трансфер за £80 млн стал пятым по степени провала с момента ухода с поста Алекса Фергюсона, но этим летом Антони неожиданно превратился в востребованного игрока — все благодаря впечатляющему отрезку в аренде за «Бетис», где он принял участие в 14 голевых действиях. Это почти сравнимо с его общим вкладом в «Манчестер Юнайтед» — 17 результативных действий за 70 (!) матчей.

    Антони
    globallookpress.com

    От ситуации, в которой за Антони никто не хотел бы предложить даже £10 млн, до оценки в £30 млн на фоне внезапного интереса со стороны «Баварии» — такой разворот событий явно был неожиданным. Тем не менее, его будущее по-прежнему остается неопределенным.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Пока слухов немного, но известно, что бразилец уже отклонил два предложения о переходе — он и «Бетис», по всей видимости, находятся в полном согласии: обе стороны хотят воссоединения. И на данный момент наиболее вероятным сценарием выглядит аренда в последние дни окна, ведь испанский клуб честно признал — на полноценный выкуп игрока у него просто нет средств.

    Дуглас Луис — в «Манчестер Юнайтед» (аренда с правом выкупа)

    Второй приоритет для «Юнайтед» этим летом — это опорник, новый «шестой номер». Клуб активно следит за Мортеном Юльманном из «Спортинга» и Жуаном Пальиньей из «Баварии».

    Дуглас Луис
    globallookpress.com

    Однако ситуация складывается не в пользу манкунианцев: у Юльманна прописана сумма отступных в £69 млн, а Пальинья, по сообщениям, уже дал согласие на переход в «Тоттенхэм». Вариантов все меньше — и «Юнайтед» может вновь пойти по пути, похожему на прошлогоднюю аренду Софьяна Амрабата. На этот раз в фокусе — бывший хавбек «Астон Виллы» Дуглас Луис.

    После яркого сезона 2023/24 в составе бирмингемцев Луис вызывал интерес у целого ряда клубов. Однако его репутация заметно пошатнулась после блеклого дебюта в «Ювентусе», и теперь сам игрок хочет вернуться в АПЛ.

  • Путь в никуда. Как «Манчестер Юнайтед» разрушает собственное будущее
  • У «Манчестер Юнайтед» по-прежнему нет долгосрочного плана развития
  • Вчера

    • Интерес «Манчестер Юнайтед» к нему пока на уровне общих обсуждений, но даже несмотря на то, что Луис уступает Юльманну или Пальинье по уровню ажиотажа, у него есть главное преимущество — он проверен в Премьер-лиге. Учитывая обстоятельства, клуб мог бы сделать и более сомнительный выбор.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСВ — Гоу Эхед Иглз
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Астана — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ротор — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры