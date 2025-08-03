Арендная агония. Пять отчаянных трансферов «Манчестер Юнайтед» после Шешко

Продолжающиеся проблемына трансферном рынке под руководством INEOS ставят главного тренерав шаткое положение. До закрытия летнего окна осталось совсем немного, а необходимых кардинальных изменений после провального прошлого сезона команда так и не провела.

Два громких приобретения — Брайан Мбёмо и Матеус Кунья — значительно усилили зону под нападающим, а после присоединения Беньямина Шешко атака «красных дьяволов» получит столь необходимую остроту. Форвард, по сообщениям, окончательно отказал «Ньюкаслу» и выбрал «Юнайтед».

Остается лишь согласовать сумму трансфера с «РБ Лейпциг». Руководство клуба надеется обойтись суммой в €70 млн (£60 млн), а не €80 млн (£69 млн), однако учитывая, как они в итоге уступили требованиям «Брентфорда» по Мбёмо, скорее всего, и здесь пойдут на уступки ради нужного нападающего.

В идеале клуб без колебаний заплатил бы запрашиваемую сумму за Шешко, если бы удалось выручить средства за счет продаж игроков. Но попытки избавиться от неугодных футболистов и при этом навязать покупателям абсурдную общую оценку в £160 млн стали провалом — большинство так и остаются в команде.

План селекционного отдела перед началом лета был прост: продавать «балласт» и за счет этого подписывать усиление. Но, судя по всему, все чаще в ход будет идти схема с арендой — по той же схеме, что ушел Маркус Рашфорд, перебравшийся в «Барселону». И это может стать последней надеждой клуба.

После трансфера Шешко у INEOS остаются еще два приоритетных направления для усиления. Но если клубу не удастся оперативно расчистить зарплатную ведомость, аренды могут остаться единственным вариантом.

Пять потенциальных трансферов, о которых пойдет речь ниже, рискуют превратить концовку этого трансферного окна в разочарование для болельщиков одного из самых титулованных клубов АПЛ…

Алехандро Гарначо — в «Челси» (аренда с правом выкупа)

Ожидания «Манчестер Юнайтед» получить £70 млн за Гарначо выглядят все более наивно…

Алехандро Гарначо globallookpress.com

21-летний вингер — один из немногих игроков текущего состава, кто действительно сохраняет рыночную ценность. Но связано это скорее с его высоким потенциалом, чем с игрой или поведением: сезон-2024/25 для него вышел откровенно провальным.

Нетрудно представить, как Гарначо, как и Рашфорд, может раскрыться в новой обстановке. Однако излишне публичная позиция «Юнайтед» и Аморима по поводу будущего аргентинца заметно ослабила переговорные позиции клуба — даже самый «ликвидный» актив из числа тех, кого хотят избавиться, пока так и не нашел себе новую команду.

Тем не менее, интерес к Гарначо сохраняется. И вся эта история все больше напоминает сценарий, в котором один из клубов АПЛ попытается воспользоваться тем, что «Юнайтед» готов пойти на уступки ближе к закрытию окна. Таким клубом вполне может стать «Челси».

По сообщениям, Гарначо уже прошел «проверку на благонадежность» — аналогичный этап был летом прошлого года при аренде Джейдона Санчо. Лондонцы по-прежнему заинтересованы, несмотря на перенасыщенность в атакующей линии.

Ник Поуп — в «Манчестер Юнайтед» (аренда)

Имя Ника Поупа всплыло в трансферных разговорах, поскольку вратарь близок к потере места в «Ньюкасле»: его там готов заменить Эрон Рамздейл. Англичанин, переживший очередное понижение в классе, каким-то чудом снова оказался в топ-клубе — видимо, у него действительно один из лучших агентов в мире футбола.

Ник Поуп globallookpress.com

По данным Фабрицио Романо (не Дэвида Орнстайна, но все же), «Манчестер Юнайтед» не готов тратить серьезные деньги на нового голкипера — весь фокус сейчас на трансфере Шешко. Поэтому появление фамилии Поупа в шорт-листе выглядит логично: это надежный вариант на короткий срок.

Однако поверить, что Поуп всерьез составит конкуренцию Андре Онана — сложно. Камерунец после многообещающего первого сезона обрушился в череду провалов, и «Юнайтед» действительно нужен новый стартовый кипер.

Но 33-летний Поуп вряд ли станет решением. Логичнее было бы обратить внимание на перспективного вратаря или того же Эми Мартинеса из «Астон Виллы», чтобы закрыть очевидную брешь.

Джейдон Санчо — в «Астон Виллу» (аренда)

Одной из ключевых ошибок «Манчестер Юнайтед» прошлым летом стало то, что клуб без борьбы включил в контракт с «Челси» возможность вернуть Санчо за символические £5 млн. После его блеклой арендной саги на «Стэмфорд Бридж» это стало для лондонцев очевидным решением.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Теперь Санчо снова в Манчестере — и клуб оказался в точке, с которой уже начинал. Этот сценарий стал для «Юнайтед» почти привычным: они все чаще прибегают к схемам с арендой и опцией выкупа, чтобы просто отложить решение проблем еще на год.

Неоднозначное выступление Санчо в «Челси» и его гигантская зарплата оставляют его в подвешенном состоянии — решение по нему, скорее всего, появится лишь ближе к закрытию окна.

По примеру ситуации с Рашфордом, в дело может вмешаться «Астон Вилла», проявлявшая интерес и ранее. Бирмингемцы готовы предложить игроку передышку подальше от «Олд Траффорд», но исключительно на условиях аренды с возможностью последующего свободного трансфера в 2026 году — их руководство действует расчетливо и хладнокровно.

Альтернативный путь — возвращение в дортмундскую «Боруссию». Но ради этого, по слухам, Санчо придется пойти на «жертвы».

Антони — в «Бетис» (аренда с правом выкупа)

Трансфер за £80 млн стал пятым по степени провала с момента ухода с поста Алекса Фергюсона, но этим летом Антони неожиданно превратился в востребованного игрока — все благодаря впечатляющему отрезку в аренде за «Бетис», где он принял участие в 14 голевых действиях. Это почти сравнимо с его общим вкладом в «Манчестер Юнайтед» — 17 результативных действий за 70 (!) матчей.

Антони globallookpress.com

От ситуации, в которой за Антони никто не хотел бы предложить даже £10 млн, до оценки в £30 млн на фоне внезапного интереса со стороны «Баварии» — такой разворот событий явно был неожиданным. Тем не менее, его будущее по-прежнему остается неопределенным.

Пока слухов немного, но известно, что бразилец уже отклонил два предложения о переходе — он и «Бетис», по всей видимости, находятся в полном согласии: обе стороны хотят воссоединения. И на данный момент наиболее вероятным сценарием выглядит аренда в последние дни окна, ведь испанский клуб честно признал — на полноценный выкуп игрока у него просто нет средств.

Дуглас Луис — в «Манчестер Юнайтед» (аренда с правом выкупа)

Второй приоритет для «Юнайтед» этим летом — это опорник, новый «шестой номер». Клуб активно следит за Мортеном Юльманном из «Спортинга» и Жуаном Пальиньей из «Баварии».

Дуглас Луис globallookpress.com

Однако ситуация складывается не в пользу манкунианцев: у Юльманна прописана сумма отступных в £69 млн, а Пальинья, по сообщениям, уже дал согласие на переход в «Тоттенхэм». Вариантов все меньше — и «Юнайтед» может вновь пойти по пути, похожему на прошлогоднюю аренду Софьяна Амрабата. На этот раз в фокусе — бывший хавбек «Астон Виллы» Дуглас Луис.

После яркого сезона 2023/24 в составе бирмингемцев Луис вызывал интерес у целого ряда клубов. Однако его репутация заметно пошатнулась после блеклого дебюта в «Ювентусе», и теперь сам игрок хочет вернуться в АПЛ.

Интерес «Манчестер Юнайтед» к нему пока на уровне общих обсуждений, но даже несмотря на то, что Луис уступает Юльманну или Пальинье по уровню ажиотажа, у него есть главное преимущество — он проверен в Премьер-лиге. Учитывая обстоятельства, клуб мог бы сделать и более сомнительный выбор.