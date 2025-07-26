Бунтарь против системы. Почему Гарначо стал жертвой перестройки Аморима

Алехандро Гарначо, возможно, получит второй шанс от Рубена Аморима остаться в «Манчестер Юнайтед». Третьего точно не будет.

Ранее Гарначо сказали тренироваться отдельно от команды и исключили из предсезонного турне по США, а это значит, что клуб готов расстаться с ним этим летом. Поговаривают, что теперь «Манчестер Юнайтед» готов продать аргентинца за 40 миллионов фунтов. Всё ясно без слов.

Впервые Аморим простил Гарчано в декабре. Тогда его вывели из состава перед матчем против «Манчестер Сити» на «Этихаде»: тренер посчитал, что игрок нарушил инструкции, ожидая выхода на замену в матче Лиги Европы против «Виктории Пльзень» четырьмя днями ранее. Гарначо пропустил игру и был вынужден тренироваться в Каррингтоне вместе с Маркусом Рашфордом (его тоже не включили в состав), а команда в итоге одержала важнейшую победу благодаря голу Амаду Диалло в компенсированное время.

После беседы игрока с тренером конфликт был списан на недоразумение, и Гарначо вернули в состав. Ему удалось произвести впечатление на Аморима и его штаб, добровольно согласившись поработать с прессой перед ответным полуфиналом Лиги Европы против «Атлетика».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Однако всего через несколько недель терпение Аморима иссякло. Замечания Гарначо после того, как его не включили в стартовый состав на финал Лиги Европы против «Тоттенхэма», были признаны чрезмерными. В результате он не сыграл и в заключительном матче сезона против «Астон Виллы», и ему ясно дали понять, что настало время искать новый клуб.

Известно, что интерес к Гарначо проявляют «Челси», «Астон Вилла», «Наполи» и «Бавария». «Манчестер Юнайтед» ждет конкретного предложения. Если перед закрытием трансферного окна вариантов по-прежнему не будет, Аморим рассмотрит возможность возвращения игрока, но шансы на это минимальны.

Никто не ставит под сомнение талант Гарначо. Решение Аморима расстаться с ним связано с желанием изменить атмосферу в команде. По той же причине Рашфорд в январе был отдан в аренду «Астон Вилле», а затем отправился в «Барселону».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Аморим уверен, что расставание с Гарначо — правильный шаг, а готовность «Юнайтед» рассматривать предложения в пределах 35–40 миллионов фунтов показывает, насколько клуб заинтересован в его продаже. Энтони Эланга, забивший 11 голов в АПЛ за последние два сезона (против 13 у Гарначо), недавно перешел из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл» за 55 миллионов фунтов. При этом Гарначо моложе Эланги, имеет схожий опыт игры в основе и превосходит его по количеству обводок и прогрессивных передач за тот же период.

Продажа Гарначо улучшит позиции «Манчестер Юнайтед» в рамках правил прибыли и устойчивости. Как выпускник академии Алехандро принесет клубу «чистую» прибыль. Но это всё же риск. В 21 год он далек от пика формы.

Скотт Мактоминей — последний пример того, как «отказник» из «Юнайтед» может раскрыться в другой среде: он сыграл ключевую роль в завоевании «Наполи» чемпионского титула в прошлом сезоне. Вполне возможно, что и Гарначо добьется подобного успеха в другом клубе. «Манчестер Юнайтед» постарается включить в сделку пункт о проценте с последующей продажи, чтобы подстраховаться, но, учитывая статус Гарначо как ненужного игрока, их позиции на переговорах весьма слабы.

Тем временем Гарначо явно раздражен развитием событий. Окружение аргентинца считает, что он приложил немало усилий в первые месяцы работы Аморима, чтобы доказать, что может играть под руководством нового тренера с иными тактическими требованиями.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Его любимая позиция — слева в атаке — в системе 3-4-3 отсутствует, но он считает, что сумел быстро адаптировался: с марта по май он выходил в стартовом составе 14 матчей подряд.

«Думаю, всем тяжело, когда в середине сезона приходит новый тренер, и мы меняем схему. Мы просто должны следовать правилам, а я стараюсь прогрессировать каждый день. Первые два месяца, ноябрь и декабрь, были для меня очень трудными, но мой подход — продолжать работать, продолжать пытаться и показывать тренеру и штабу, что я должен играть», — сказал Алехандро на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Атлетиком».

В январе Аморим был доволен прогрессом Гарначо: «Он изменился во всем — и в том, как мы общаемся, и в том, как он восстанавливается. Все заслуги принадлежат Гарначо, он прогрессирует, и мы хотим продолжать развиваться вместе с ним. Думаю, он сильно прибавил».

Всего через несколько месяцев Гарначо брошен на произвол судьбы. Поскольку Аморим испытывает давление после сложного старта на «Олд Траффорд», существует версия, что португальца уволят раньше, чем аргентинец найдет себе новую команду. Хотя в таком случае ему, возможно, даже не придется уходить из «МЮ». Но для этого придется вернуть расположение болельщиков.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Большинство фанатов не любят, когда клуб покидают перспективные воспитанники академии, но Гарначо потерял их доверие, когда во время отпуска выложил фото, где он в футболке «Астон Виллы» с фамилией «Rashford» и номером 9 на спине.

Возможно, это был просто знак поддержки его тогдашнего партнера по команде, который теперь в «Барселоне». Однако многие болельщики восприняли это как провокацию, особенно в то время, когда и Рашфорд, и сам Гарначо находились в конфликте с клубом. Руководству «Юнайтед» этот жест тоже не понравился и лишь укрепил мнение, что Гарначо пора уходить. В ожидании конкретного предложения он пока продолжает пользоваться базой в Каррингтоне, тогда как его партнеры готовятся к новому сезону в Чикаго.

Все футбольные трансферы

Аморим хочет как можно скорее забыть худший сезон «Манчестер Юнайтед» за последние 50 лет и убедить болельщиков, что будущее может быть светлым. Пока «красные дьяволы» и Аморим пытаются двигаться вперед, Гарначо — в числе тех, кого оставили позади.