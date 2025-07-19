«Налог на Юнайтед». «МЮ» нашел классного игрока в лице Мбёмо, но снова переплатил

Каждое из последних четырех летних трансферных окон «Манчестер Юнайтед» вкладывал внушительные суммы в известных нападающих и каждый раз сталкивался с их неспособностью адаптироваться к интенсивному футболу Премьер-лиги.

Джейдон Санчо был настоящей машиной по созданию моментов в дортмундской «Боруссии»: 120 результативных действий в 158 матчах казались достаточным основанием для его трансфера за 74 миллиона фунтов в 2021 году. Однако за два сезона на «Олд Траффорд» он отметился всего 12 голами и шестью результативными передачами, а затем и вовсе был отстранен от команды после публичной критики Эрика тен Хага в соцсетях. Вернувшись в Дортмунд на правах аренды, Санчо напомнил о себе, но проведенный позже отрезок в «Челси» оказался настолько неубедительным, что лондонцы предпочли выплатить пять миллионов фунтов неустойки, лишь бы не выкупать его контракт.

Антони считался одним из лучших молодых нападающих Европы в 2022 году, набирая в «Аяксе» по 0,56 гола или ассиста за игру. «Барселона» рассматривала его как основную альтернативу Рафинье, но «Юнайтед» выложил за бразильца 85 миллионов фунтов. После яркого старта — три гола в трех матчах — он забил лишь девять мячей в следующих 93 играх.

И дело было не только в статистике. За пределами попыток сместиться под левую ногу и пробить (чаще всего мимо или в соперника) Антони не предлагал вообще ничего. Но стоило ему перейти в «Бетис», как он стал иконой в Севилье, забив за полсезона в Ла Лиге столько же, сколько за два с половиной года в Англии.

Та же история повторилась с Расмусом Хейлунном в 2023 году и Джошуа Зиркзее в 2024-м. Оба форварда суммарно забили 20 голов в свои заключительные сезоны в Серии А, но вместе наколотили всего смь мячей за «Юнайтед» в АПЛ за весь прошлый сезон.

Но теперь, наконец, подписав Брайана Мбёмо после затянувшейся саги, «Манчестер Юнайтед» словно начал извлекать уроки из прошлых ошибок. Однако есть одна проблема: цена.

Новый подход

«Манчестер Юнайтед» начал работать над трансфером Брайана Мбёмо (которого в итоге подпишут за 71 миллион фунтов) сразу после завершения сделки по Матеусу Кунье в конце мая.

В прошлом сезоне Кунья забил 15 голов и помог «Вулверхэмптону» сохранить прописку в Премьер-лиге, добавив к этому еще шесть результативных передач. Таким образом, он принял участие в 38% всех голов команды.

Матеус Кунья globallookpress.com

В своем первом сезоне в Англии, после перехода из «Атлетико», Кунья забил 12 мячей и сделал семь ассистов. В обоих сезонах он забивал больше, чем любой игрок «МЮ».

При этом подписание Куньи изначально выглядело рискованным шагом: в «Атлетико» он был глубоко несчастен, сыграл лишь в 10 матчах Ла Лиги с первых минут за два года и не скрывал, что «постоянно страдал». Тем не менее, он быстро доказал, что обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха в Премьер-лиге. Именно поэтому «Юнайтед» решил подписать его, несмотря на известный сложный характер бразильца.

Мбёмо же чувствует себя в английском футболе еще увереннее, чем Кунья. Он перешел в «Брентфорд» еще в 2019 году, когда клуб выступал в Чемпионшипе, и с каждым сезоном только прогрессировал.

На уровне ван Перси

В дебютном сезоне Мбёмо набрал 23 очка по системе гол+пас и помог «Брентфорду» выйти в финал плей-офф, где они уступили «Фулхэму» в дополнительное время. В следующем году он вновь был лидером, набрав 18 результативных действий и снова выведя команду в финал — на этот раз «пчёлы» обыграли «Суонси» и впервые в истории вышли в Премьер-лигу.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

В АПЛ он тоже не затерялся: за три первых сезона в элите Мбёмо набрал 43 очка по системе «гол+пас», а в кампании 2024/25 вышел на совершенно новый уровень, забив 20 мячей и войдя в пятерку лучших бомбардиров чемпионата. Он также отдал семь результативных передач. Для сравнения: ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не забивал 20 голов в АПЛ со времен Робина ван Перси в сезоне 2012/13 — последнем для команды под руководством сэра Алекса Фергюсона.

«Невероятный игрок», — так отзывался о нем бывший тренер Томас Франк. Мбёмо прекрасно открывается между линиями, отлично обрабатывает проникающие передачи и хладнокровно завершает атаки. В «Юнайтед» также наверняка оценят его надежность: в прошлом сезоне камерунец вышел в старте во всех матчах Премьер-лиги. До этого он выходил с первых минут в 36 матчах в сезоне 2022/23 и в 34 — в 2021/22.

Адаптация к интенсивности

Мбёмо, проведший последние шесть сезонов в «Брентфорде» после начала карьеры во французском «Труа» из Лиги 2, может и не выглядит столь «гламурным» игроком на фоне типичных трансферов «МЮ», но желание Рубена Аморима заполучить его вполне объяснимо.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Португальский специалист был поражен физической интенсивностью Премьер-лиги и прямо говорил о неудачах «Юнайтед» в попытках справиться с этим аспектом игры.

Вот как португалец объяснял разницу между успехом команды в Лиге Европы и слабыми выступлениями в чемпионате: «Дело не в тактике. Я искренне считаю, что всё дело в темпе и физике. У нас — лучшая лига в мире. Иногда в отдельных матчах это не так заметно, но я вас уверяю, по сравнению с играми в Лиге Европы, а у меня есть данные, чтобы это подтвердить — это абсолютно разный уровень».

С учетом этого подписание Мбёмо выглядит абсолютно логичным шагом. Однако есть один аспект, к которому действительно можно придраться и его сложно назвать незначительным.

«Налог на Юнайтед» снова в деле

Сумма, которую «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить за Мбёмо (изначально 65 миллионов фунтов плюс еще шесть в виде бонусов), может показаться не сильно превышающей 62,5 миллиона, потраченные на Кунью. Но между этими сделками есть два ключевых различия.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Во-первых, «Вулверхэмптон» только в феврале продлил контракт с Куньей до 2029 года, тем самым укрепив свои позиции в переговорах. Они ясно дали понять: бразилец покинет «Молинью» только при выплате полной суммы отступных. «Юнайтед» охотно согласился на эти условия, ведь это позволяло избежать переговоров, в которых клуб, мягко говоря, не силен со времен ухода сэра Алекса Фергюсона.

Именно из-за склонности переплачивать за игроков и родилось понятие «налога на Юнайтед», и трудно отделаться от мысли, что в случае с Мбёмо клуб вновь попался в ту же ловушку.

Контракт камерунца с «Брентфордом» истекал через год — это соглашение он подписал еще в первый сезон клуба в Премьер-лиге. С точки зрения «Юнайтед» ситуация была весьма благоприятной: они могли воспользоваться подходом мадридского «Реала», подождав еще 12 месяцев и забрав игрока бесплатно, либо пытаться сбить цену, зная, что «Брентфорд» вряд ли захочет терять его бесплатно через год.

Вместо этого клуб пошел по привычному пути, выложив огромную сумму за игрока, у которого оставалось менее 12 месяцев по контракту.

Беррада отошел от своих принципов

Изначальный платеж за Мбёмо — на 10 миллионов фунтов больше, чем «Тоттенхэм» заплатил за Доминика Соланке прошлым летом, когда у того оставалось три года по контракту с «Борнмутом». Это также сопоставимо с тем, что «Челси» отдал за Педру Нету, у которого тоже был трехлетний контракт.

Омар Беррада globallookpress.com

А вот «Манчестер Сити» заплатил всего 25 миллионов фунтов за Матео Ковачича, когда у того оставался последний год по контракту с «Челси». По аналогичной схеме клуб Гвардиолы оформил трансфер Раяна Шерки, заплатив 30,4 миллиона фунтов за игрока, у которого также был лишь один год до конца контракта с «Лионом». Их самый дорогой новичок этим летом — Тиджани Рейндрес за 46,3 миллиона фунтов — недавно продлил соглашение с «Миланом» до 2030 года.

Любопытно, что человек, призванный изменить репутацию «Юнайтед» на трансферном рынке — это тот, кто помог «Сити» обрести славу рационального клуба. Омар Беррада был главным операционным директором «Сити», прежде чем его переманили в «Юнайтед» в январе 2024 года — спустя всего несколько недель после того, как сэр Джим Рэтклифф приобрел долю в клубе. Именно при Берраде «Манчестер Сити» отказался от трансферов Харри Магуайра, Алексиса Санчеса и Криштиану Роналду — все трое в итоге оказались в «Юнайтед».

«Мы ясно дали понять в последние сезоны, что оформим трансфер только в том случае, если посчитаем, что цена адекватна. Мы оцениваем качество игрока, возраст, опыт, что он может привнести в команду — и только после этого определяем справедливую стоимость», — говорил Беррада в 2020 году.

Было ожидание, что он принесет тот же взвешенный подход в «Манчестер Юнайтед». Но, похоже, даже такой опытный и дальновидный администратор, как Беррада, ранее работавший в «Барселоне», не смог избежать так называемого «налога на Юнайтед».

Давление нарастает

Сегодня у «Манчестер Юнайтед» куда меньше финансового маневра, чем раньше, в то числе из-за десятилетия безумных трат между уходом Фергюсона в 2013 году и приходом INEOS в декабре 2023-го. Рэтклифф внедрил жесткие меры экономии, самая болезненная из которых — увольнение 450 сотрудников. Многие другие ушли сами, не дожидаясь сокращений.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Беррада защищал эти меры, заявляя, что непопулярные решения помогут клубу проводить более разумную трансферную политику.

«Мы создали для себя максимально выгодную позицию, приняв все эти меры по сокращению расходов в этом году. Я уверен, что по итогам трансферного окна у нас будет команда сильнее, чем была до него», — уверял Беррада.

Но цифры говорят об обратном. Финансовые отчеты клуба показали, что первая волна сокращений в 2024 году — 250 человек — позволила сэкономить от восьми до 10 миллионов фунтов. Если предположить аналогичную экономию от следующих 200 увольнений, то общий максимум составит 20 миллионов. И эта сумма полностью нивелирована тратами в 133,5 миллиона фунтов на двух форвардов (и еще до семи миллионов за 17-летнего левоногого защитника Диего Леона) — при этом клуб пока не продал ни одного игрока.

Планы покрыть дальнейшие сделки за счет продаж идут не лучшим образом. У клуба пока нет предложений по Маркусу Рашфорду, а продать Алехандро Гарначо за запрашиваемые 70 миллионов фунтов почти нереально: Аморим открыто призывает его уйти, а сам игрок дразнит клуб и болельщиков неоднозначными постами в соцсетях.

Все футбольные трансферы

Всё это создает колоссальное давление на Кунью и Мбэмо — они обязаны сразу дать результат. Если старт окажется вялым, то критика обрушится на Берраду и спортивного директора Джейсона Уилкокса. Но в отличие от прошлых лет, руководство «Юнайтед» теперь хотя бы знает, за что платит — за игроков, которые уже доказали свою состоятельность в самой трудной лиге мира.