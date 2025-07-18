Рашфорд и «Барселона»: нужен ли каталонцам изгой из «МЮ»?

«Маркус Рашфорд — просто огонь. Он вышел на новый уровень. Здоровый, сконцентрированный, прямолинейный, уверенный, смертельно опасный и максимально эффективный Рашфорд — это совсем другой зверь», — именно так отреагировал Рио Фердинанд после того, как нападающий в последний раз сыграл на «Камп Ноу».

Даже вечно мрачный Пол Скоулз не смог сдержать эмоций после ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» в первом матче плей-офф Лиги Европы в феврале 2023 года. «Сейчас его практически невозможно остановить. С ним никто не справляется. Где бы он ни играл — слева, справа или по центру — его попросту не остановить», — отметил легендарный полузащитник.

В том матче Рашфорд вдохновил «Юнайтед» на камбэк, сначала сравняв счет ударом с острейшего угла, а затем спровоцировав автогол Жюля Кунде, устроив сумасшедший проход по всему полю. Позже Рафинья восстановил равенство, но это была одна из лучших игр Рашфорда в футболке «Юнайтед» — на легендарной арене, под прицелом всей футбольной Европы. Но это уже никого не удивляло: Рашфорд находился на пике формы, забив 18 голов в 19 матчах, а по итогам сезона наколотил 30 мячей и отдал 12 результативных передач во всех турнирах.

К сожалению для болельщиков «Юнайтед», с тех пор всё пошло под откос. Их воспитанник, еще недавно кумир «Олд Траффорд», превратился в почти изгоя. Спустя менее чем два года после своего бенефиса в Барселоне Рашфорда фактически вытолкали из клуба. Теперь ему разрешают посещать тренировочную базу только вечером, через черный вход, когда команда и главный тренер Рубен Аморим, убравший его из состава еще в декабре, уже покинули территорию.

И всё же, несмотря на резкое падение в статусе, Рашфорд все еще видит «Барселону» как следующую остановку своей карьеры.

Снова в сфере интересов «Барсы»

Рашфорд и его окружение начали активно продвигать идею перехода в «Барселону» сразу после окончания сезона. Его брат, Дуэйн Мейнард, отправился в Каталонию на встречу с спортивным директором клуба Деку.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Сам Рашфорд тоже не остался в стороне: он организовал интервью с популярными YouTube-блогерами xBuyers, ярыми фанатами «Барсы», в котором признался в любви к Ламину Ямалю и выразил желание сыграть с ним в одной команде.

Тем не менее, казалось, что весь этот шум больше инициирован самим Рашфордом, а не «Барселоной», и скорее напоминал фантазию, чем реальную перспективу.

«Барса» на тот момент была близка к подписанию Нико Уильямса за 58 миллионов евро. Эта сделка серьезно ударила бы по и без того шаткому бюджету клуба, а заодно обеспечила бы Рашфорду серьезную конкуренцию за место в старте у Ханси Флика.

Однако решение Уильямса отклонить предложение каталонцев и подписать 10-летний (!) контракт с «Атлетиком» вернуло фигуру Рашфорда в сферу интересов «Барсы». Пусть и совсем ненадолго.

Диас — еще одна мечта

Не теряя уверенности после отказа Уильямса, «Барселона» переключила внимание на другую цель — Луиса Диаса из «Ливерпуля». Похоже, клуб ничему не научился после провального подхода к Уильямсу, который разозлил не только «Атлетик», но и руководство Ла Лиги.

Луис Диас globallookpress.com

Дело в том, что «Барселона» нарушила правила финансового фэйр-плей и на данный момент не может даже зарегистрировать своего новичка Жоана Гарсию, не говоря уже о будущих трансферах, пока не увеличит свои доходы.

А Диас обойдется еще дороже, чем Уильямс. И он вовсе не единственный на радаре «Барсы». «Бавария» недавно сделала второй официальный запрос, предложив за колумбийца 67,5 миллиона евро, но «Ливерпуль» ответил отказом. И сам Диас, как и любой, кто хоть немного разбирается в реалиях футбола, прекрасно понимает: «Барсе» будет крайне сложно позволить себе такой трансфер и при этом зарегистрировать игрока, учитывая нынешнее финансовое состояние клуба.

Именно поэтому, по сообщениям СМИ, Диас требует от каталонцев неустойку в случае, если его подпишут, но не смогут заявить для участия в соревнованиях.

Отказ «Барсы» включить такую компенсационную оговорку в сделку с Уильямсом, как считается, и стал главной причиной того, что тот решил остаться в Бильбао, где к тому же ему предложили более высокую зарплату, в том числе благодаря льготному налоговому режиму Страны Басков.

Все эти неудачи с Уильямсом и Диасом дают Рашфорду немалую надежду. Его переход в «Барселону» теперь кажется куда более вероятным, чем пару недель назад, даже если и по-прежнему остается весьма непростым делом.

«Манчестер Юнайтед» против аренды

Хотя «Барселона» хотела подписать и Уильямса, и Диаса на постоянной основе, всё, что слышно со стороны «Камп Ноу» относительно Рашфорда, указывает на интерес исключительно к варианту с арендой.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Я знаю, что интерес "Барсы" к Рашфорду реален, даже если они и утверждают, что он не является приоритетной целью.

Для "Барселоны" он подходит под тот тип игрока, который нравится Ханси Флику: может играть как на фланге, так и на позиции "девятки". Он прямолинеен и хорош в контратаках.

Правда в том, что "Барса" не хочет выкупать его сразу и не намерена включать обязательную опцию выкупа. Если уж они и будут тратиться, то предпочтут более молодого или уже доказавшего свою состоятельность футболиста», — говорит журналист Тони Хуанмарти.

Такой подход «Барсы» идет вразрез с планами «Манчестер Юнайтед», который хочет продать Рашфорда как минимум за 40 миллионов фунтов. И на то есть несколько причин.

Во-первых, «Юнайтед» хочет навсегда закрыть тему конфликта Рашфорда с Рубеном Аморимом. Об их стремлении расстаться с нападающим красноречиво говорит тот факт, что клуб уже передал его десятый номер Матеусу Кунье.

Во-вторых, «красные дьяволы» тоже испытывают финансовые трудности и не смогут усилить состав без выручки от трансферов.

Время уходит

Тем не менее, с момента открытия трансферного окна прошло уже более шести недель, а конкретных предложений по покупке Рашфорда так и не поступило, что, впрочем, неудивительно. Его зарплата, оцениваемая в 325 тысяч фунтов в неделю, не по карману большинству клубов, за исключением европейской элиты и богатых команд из Саудовской Аравии. Более того, Рашфорд уже больше двух лет не демонстрирует топовый уровень игры.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

В результате «Юнайтед» может остаться без вариантов и будет вынужден согласиться на аренду. Это как минимум позволит вычеркнуть 17 миллионов фунтов из зарплатной ведомости. Однако даже без необходимости платить трансферную сумму «Барса» не сможет автоматически зарегистрировать Рашфорда из-за текущего конфликта с Ла Лигой.

Тем не менее, в случае с арендой покрыть дефицит бюджета куда проще, чем если бы пришлось сразу платить крупную сумму за трансфер и при этом брать на себя обязательства по зарплате игрока.

По текущему контракту Рашфорд стал бы вторым по уровню зарплаты игроком «Барселоны», но, по сообщениям СМИ, он готов пойти на снижение ради осуществления своей мечты. Поэтому, как ни парадоксально, именно финансовые трудности «Барсы» повышают шансы на переход Рашфорда, а не наоборот.

«Лучшее соотношение цены и качества»

«Существует общее мнение, что Рашфорд — самый доступный вариант с точки зрения соотношения цены и качества, особенно если удастся договориться об аренде без обязательного выкупа», — говорит Тони Хуанмарти.

Маркус Рашфорд выступал за «Астон Виллу» во второй половине сезоне-2024/2025 globallookpress.com

Отсутствие предложений по Рашфорду и его однозначное стремление перейти именно в «Барселону», несмотря на другие потенциальные варианты, только играет каталонцам на руку.

Если в ситуации с Уильямсом им пришлось конкурировать с финансовой мощью «Атлетика», а в случае с Диасом — еще и с «Баварией» и «Ливерпулем», то в случае с Рашфордом «Барса» — единственный клуб из топ-5 европейских лиг, кто вообще проявил готовность его подписать.

«Игрок с ума сходит по "Барсе". Контакт уже был. Он готов ждать, и "Барселона" сказала ему, что нужно подождать. Так что посмотрим, чем это всё закончится.

"Барсе" нужно сначала уладить ситуацию с финансовым фэйр-плей. Даже если речь идет об аренде, они не могут его зарегистрировать. Если вопрос не будет решен, Рашфорд не станет ждать до середины августа.

Так что всё непросто. Если вы спросите меня, подпишет ли "Барса" Рашфорда даже в аренду, я бы сказал — это маловероятно. Но если выбирать, кто из них ближе к переходу — Луис Диас или Рашфорд, то, по моему мнению, шансы у Рашфорда выше», — добавляет Хуанмарти.

Ближе к реальности

Активные попытки Рашфорда перебраться в «Барселону» вызвали раздражение у многих, включая бывшего нападающего «Юнайтед» и победителя требла Тедди Шерингема.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Я надеюсь, что Рашфорд не получит тот трансфер, которого так добивается. С моей точки зрения, переход из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону" — это шаг вверх, которого он не заслужил.

Если трезво оценить, где сейчас находится Рашфорд как профессиональный футболист — ты, будучи молодым, стремишься играть за такие клубы, как "Манчестер Юнайтед". И когда оказываешься там — нужно это ценить. А не выбрасывать всё и говорить, что хочешь уйти. Вся эта история просто опустошает», — сказал Шерингем.

И действительно, путь Рашфорда от вечера, когда он разрывал защиту «Барселоны» на «Камп Ноу», до нынешнего положения можно назвать по-настоящему трагичным. Хотя и «Юнайтед» тоже не выглядел идеальным в этой ситуации: достаточно вспомнить едкие высказывания Аморима в адрес игрока и тот факт, что клуб отдал его десятый номер Кунье.

Все футбольные трансферы

Тем не менее, переход в «Барсу» стал бы огромной личной победой для Рашфорда, шагом вперед, несмотря на очевидный спад в его карьере. И хотя еще несколько недель назад это казалось чистой фантастикой, сейчас мечта становится всё ближе к реальности.