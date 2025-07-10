Трансферное искусство: как середняки АПЛ зарабатывают на своих лучших игроках

«Брайтон» стал настоящим экспертом в этом деле. «Вулверхэмптон» тоже регулярно практикует подобное, как и «Борнмут».

У «Астон Виллы» были как удачные, так и неудачные примеры. А вот «Тоттенхэму», мягко говоря, пока нечем похвастаться.

Умение грамотно продать своего ключевого игрока в последние годы стало жизненно важной способностью для многих клубов АПЛ. Некоторые из них уже построили свою модель работы на том, чтобы воспитывать звезд и продавать их с прибылью, вкладывая вырученные деньги в следующее поколение игроков. Важно, чтобы процесс продажи был выстроен четко и без сбоев.

Но за внешне простым процессом кроется гораздо больше, чем может показаться болельщикам. Здесь важны долгосрочное планирование, тонкие переговоры и доверительные отношения с агентами.

The Athletic пообщался с двумя футбольными менеджерами, которые работали в клубах АПЛ и непосредственно участвовали в продаже звездных игроков в более богатые команды. Оба собеседника согласились дать комментарии на условиях анонимности — для удобства мы будем называть их «Директор А» и «Директор Б».

«Всё дело в том, чтобы действовать проактивно, а не реактивно. Если рядом с вами люди, которые действуют только по факту, когда всё уже произошло, это может создать серьезные трудности. Но если все работают на опережение, по четкому плану, то всё может пройти очень гладко», — говорит Директор А.

Дин Хейсен против Эрлинга Холанна globallookpress.com

Этим летом особенно остро с задачей выгодно расстаться с лидерами столкнулся «Борнмут»: клуб продал защитников Дина Хейсена и Милоша Керкеза — в «Реал» за 50 миллионов фунтов и в «Ливерпуль» за 40 миллионов соответственно.

Во многих случаях клубам удается организовать такие переходы безболезненно. Директор А подчеркивает, что здесь ключевую роль играет коммуникация, причем часто она начинается за несколько месяцев до открытия трансферного окна, когда становится ясно, что игрок готов уйти.

«Ты почти всегда знаешь, что игрок скоро уйдет. Начинаешь обращать внимание на слухи, а потом наступает момент, когда нужно просто сесть и откровенно поговорить с самим игроком и его агентом.

И тогда обычно удается договориться: Если поступит подходящее предложение, возможно, это будет правильный момент для всех сторон — для перехода игрока.

Как только вы обговорили это и поняли, что он уйдет в следующем окне или через одно, можно начинать подготовку: искать и подбирать замену, чтобы клуб не остался ни с чем», — объясняет он.

Замена Хейсена и Керкеза станет главной задачей «Борнмута» этим летом, особенно с учетом того, что клуб еще только привыкает к продаже игроков за крупные суммы. Однако их последняя попытка заменить ушедшую звезду оказалась достаточно успешной, чтобы вселить в болельщиков уверенность на новый сезон.

Милош Керкез globallookpress.com

Прошлым летом «Борнмут» продал своего ключевого нападающего Доминика Соланке в «Тоттенхэм» за 65 миллионов фунтов. Несмотря на это, под руководством Андони Ираолы команда улучшила свое положение в таблице Премьер-лиги, поднявшись с 12-го места на 9-е. Большую роль в этом сыграли 10 голов Эванилсона, купленного в том же трансферном окне чуть больше чем за половину суммы, вырученной за Соланке. А также результативность Джастина Клюйверта и Антуана Семеньо (12 и 11 голов соответственно), которых клуб подписал ранее. И теперь это выглядит как продуманная система преемственности.

Когда «Брайтон» продал двух ключевых полузащитников — Мойсеса Кайседо («Челси») и Алексиса Макаллистера («Ливерпуль») — за общую сумму в 150 миллионов фунтов, на поиск полноценной замены им потребовалось пару лет, несмотря на то, что Карлос Балеба был подписан сразу после ухода эквадорца и аргентинца.

Год спустя клуб подписал полузащитников Жоржиньо Рюттера, Матса Виффера и Мэтта О’Райли. Это дало тренеру больше опций в центре поля и позволило «Брайтону» вернуться в первую десятку Премьер-лиги после отката на 11-е место в первом сезоне без Кайседо и Макаллистера.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

В «Вулверхэмптоне» уход талисмана Рубена Невеша и его опытного партнера Жоау Моутинью два года назад был значительно смягчен благодаря тому, что клуб еще за несколько месяцев до этого подписал двух новых полузащитников. Жоау Гомеш и Марио Лемина стали основной парой в центре поля на протяжении первых полутора лет «Вулвз» после эпохи Невеша.

Но подобные стратегии работают не всегда.

Когда Гарет Бейл ушел из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году, клуб потратил вырученные 85 миллионов фунтов на семерых новых игроков.

Пресса окрестила их «великолепной семеркой», но их успехи были неоднозначными. Кто-то проявил себя лучше, кто-то — хуже, но по-настоящему успешным трансфером можно считать лишь Кристиана Эриксена.

На первый взгляд, «Астон Вилла» выглядела подготовленной, когда продавала Джека Грилиша в «Манчестер Сити» в 2021 году — за год до этого клуб успел продлить с ним контракт, прописав там отступные в размере 100 миллионов фунтов.

Джек Грилиш globallookpress.com

Тогдашний исполнительный директор Кристиан Перслоу записал видеообращение к болельщикам, в котором объяснил, что клуб заранее подготовился к подобному сценарию. Было решено, что для замены Грилиша понадобятся три новых игрока, каждый из которых возьмет на себя определенные качества Джека, чтобы избавить команду от чрезмерной зависимости от одного футболиста.

Эмилиано Буэндия так и не смог по-настоящему раскрыться в «Астон Вилле», Дэнни Ингз забивал лишь эпизодически, а Леон Бэйли заиграл только со временем, хотя, возможно, и не на том уровне, на который надеялись в клубе.

Тем не менее, Директор А по-прежнему убежден: единственный способ избежать зияющей дыры после продажи — это долгосрочное планирование и действия до трансфера.

«Это работает, если ты готовишься заранее, — объясняет он. — У нас был ключевой игрок, который собирался уйти, и мы подписали его замену за шесть месяцев до этого, чтобы он успел адаптироваться.

Потом мы уже точно знали: у нас есть готовая замена, он освоился в клубе, и нам не нужно срочно искать нового игрока, когда все на рынке знают, что у нас в кармане крупная сумма».

«В идеале ты сначала подписываешь замену, даешь этому игроку время привыкнуть и адаптироваться — без давления, без необходимости сразу же выходить в старте и "заменять звезду".

И поскольку он уже в клубе, болельщики не воспринимают его как прямую замену "Игроку Х" — это тоже снимает часть давления.

К тому же это дает тебе временной зазор: если новый игрок все-таки не справляется с адаптацией, ты понимаешь, что нужно подстраховаться — либо дать ему еще время, либо искать кого-то другого».

«Ключ в том, чтобы все понимали стратегию и верили в нее. Клуб должен работать с опережением — как минимум на шесть месяцев, а лучше на год вперед».

«Иногда, конечно, всё идет не по плану: вы с игроком договорились об уходе, но подходящее предложение так и не поступает, и он просит остаться еще на полгода или год. Если он при этом мотивирован и профессионально относится к делу — это не проблема».

Рубен Невеш globallookpress.com

«Но важно, чтобы у тебя был не один, а несколько активов. Если бизнес-модель клуба — ежегодная продажа одной звезды с последующим реинвестированием, этого недостаточно, если в составе только один такой игрок».

«Нужно, чтобы у тебя всегда было четыре-пять футболистов, которых можно продать за серьезные деньги. Тогда, если не удается продать того, кого планировали, можно перестроиться и отпустить другого. И ты всегда будешь знать, что у тебя есть ресурсы и на будущие годы».

Хотя всё вышеописанное — идеальный сценарий, на практике далеко не всегда всё проходит гладко, признает Директор B.

«На этом уровне рынка ты почти всегда имеешь дело с топовыми агентами и звездными игроками, которые могут закатывать истерики, если сделка срывается. Потому что на кону — контракт, способный изменить их жизнь», — говорит он.

«Становится всё более распространенной практика, когда в трансфер напрямую вовлечены члены семьи игрока, а это уже гораздо сложнее. В таких случаях всё становится личным, эмоциональным, а именно этого и нужно избегать в переговорах».

Все футбольные трансферы

«Ты стараешься сделать всё, чтобы вывести переговоры из эмоциональной плоскости: убрать личное, быть максимально объективным, не поддаваться эмоциям. Но когда вмешиваются родственники, всё это становится практически невозможным».

«Эмоции самого агента тоже могут вмешиваться. Иногда это его единственный крупный клиент — и это его единственный шанс хорошо заработать. Если сделка срывается, он теряет всё. И тогда он начинает действовать нерационально, под давлением».