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    Эми Мартинес расцвел бы в «МЮ»: Амориму нужен вратарь, который думает о сейвах, а не о игре ногами

    Харизма аргентинца вполне способна вернуть победный менталитет на «Олд Траффорд»

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    Эмилиано Мартинес
    GOAL рассуждает, почему переезд Эмилиано Мартинеса в Манчестер мог бы стать лучшим решением для «красных дьяволов».
    Если «Манчестер Юнайтед» все-таки подпишет Эмилиано Мартинеса, вратарю, возможно, придется начать с извинений перед трибунами «Олд Траффорд». Их отношения начали портиться еще в 2021 году, когда «Астон Вилла» одержала минимальную победу в Манчестере.

    После того как Бруну Фернандеш пробил выше с пенальти в компенсированное время, Мартинес устроил провокационный танец прямо перед «Стретфорд Энд», открыто дразня местных болельщиков.

    Хотя сам удар он не отразил, вклад Мартинеса в тот промах был очевиден. Перед выполнением пенальти аргентинец подошел к Фернандешу и сказал, что пробивать должен Криштиану Роналду. Этот психологический трюк сработал — Бруну промахнулся всего во второй раз из 23 попыток в составе «Юнайтед», а «Вилла» впервые за 12 лет увезла победу с «Олд Траффорд».

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    • Правда, фанаты «МЮ» видели и другую сторону темперамента Мартинеса — уже в свою пользу. В последнем туре прошлого сезона он заработал удаление за то, что выскочил далеко за пределы штрафной и срубил Расмуса Хёйлунна. Именно сочетание его боевого характера и иногда чрезмерных эмоций сейчас внимательно изучают тренерский штаб и скаутский отдел «Юнайтед», обдумывая возможность трансфера из Бирмингема.

    Но главный вопрос для клуба — это вовсе не психология. Куда важнее, что Мартинес — один из лучших вратарей мира именно по основной профессии: он по-настоящему умеет спасать. Навык, который в современном футболе почему-то стал недооценен, особенно в «Манчестер Юнайтед».

    Именно поэтому после оформления сделки по Брайану Мбёмо следующим приоритетом для «Юнайтед» должен стать именно Мартинес — голкипер, который славится в первую очередь не игрой ногами, а способностью не подпускать мяч к сетке.

    Слабое место стало очевидным

    Когда «Манчестер Юнайтед» подписывал Андре Онану в 2023 году, все разговоры крутились вокруг того, насколько хорошо камерунец играет ногами и как его приход поможет Эрику тен Хагу наконец-то внедрить футбол на удержание мяча, который должен был вывести команду на новый уровень.

    О том, насколько надежен Онана в непосредственных вратарских обязанностях, задумывались мало — и очень быстро выяснилось, насколько это было ошибкой. Слабые стороны Онана в игре на линии вскрылись максимально болезненно почти сразу после его перехода из «Интера» за £47 млн ($64 млн).

    Андре Онана
    globallookpress.com

    Уже в дебютном матче на «Олд Траффорд» — пусть и товарищеском — Онана пропустил курьезный гол с центра поля от «Ланса». А в Лиге Чемпионов все стало совсем плохо: грубые ошибки в матчах с «Баварией» и дважды с «Галатасараем» напрямую стоили «Юнайтед» выхода из группы.

    С тех пор серьезные ляпы преследуют его регулярно. Особенно запомнился эпизод в апрельском матче Лиги Европы против «Лиона», когда после словесной перепалки с Неманьей Матичем Онана вновь привез гол.

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    • Игрой ногами Онана практически не компенсировал свои проблемы на линии. За два сезона команда так и не научилась качественно выходить из обороны через короткий пас. Более того, именно из-за таких попыток случались фатальные ошибки — например, когда в феврале в матче с «Ипсвичем» вратарь не смог договориться с Патриком Доргу и подарил сопернику мяч. Сейчас Онана почти отказался от короткого розыгрыша, чаще просто вынося мяч вперед — обычно в аут или прямо на игроков соперника.

    Приоритеты меняются

    Череда ошибок Онаны, судя по всему, окончательно вывела Рубена Аморима из себя. После кошмара в матче с «Лионом» португалец даже усадил вратаря на скамейку. А на пресс-конференции, когда журналист спросил, не пора ли задуматься о замене Онаны в долгосрочной перспективе, тренер завелся и вступил в ожесточенный спор.

    Но показательно не это — куда важнее, что Аморим ни слова не сказал в защиту своего первого номера. Никаких аргументов в пользу камерунца. Лишь сухое: «Нам нужно усиление на каждой позиции». Заявление, мягко говоря, не похожее на вотум доверия.

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    Ближе к концу сезона появилась информация, что Аморим настолько устал от ошибок Онаны, что подкорректировал стиль команды — с акцентом на то, чтобы вратарь меньше рисковал, разыгрывая мяч от своих ворот. Более того, тренер якобы дал понять руководству, что в первую очередь хочет видеть на последнем рубеже голкипера, который обеспечит команде спокойствие и избавит оборону от той нервозности, которая стала ее фирменной чертой.

    По данным тех же источников, вектор поиска нового вратаря сместился в сторону базовых качеств: надежная игра на линии, уверенный прием мяча и минимум ошибок — вместо того, чтобы строить игру через вратаря. Если эта информация соответствует действительности, то Мартинес и Аморим действительно смотрят в одном направлении.

    От низов до вершины мира

    Путь Эмилиано Мартинеса к статусу суперзвезды был долгим и трудным. Приехав в «Арсенал» в 17 лет, он скитался по арендам по всей Англии, выступая в мало кто знающих клубах и дивизионах. В какой-то момент он опустился до четвертого по силе дивизиона — Лиги 2, играя за «Оксфорд Юнайтед». Позже были аренды в клубах Чемпионшипа«Вулверхэмптоне», «Рединге», «Шеффилд Уэнсдей» и «Ротереме».

    В таких лигах игра через короткий пас от вратаря никого не интересует. Здесь ценятся основы — надежность на линии, уверенные сейвы, хладнокровие в штрафной. Именно на этом Мартинес и сконцентрировался, а привычка ставить в приоритет базовые вратарские навыки осталась с ним, даже когда карьера пошла в гору — сначала в «Арсенале», потом в «Астон Вилле» и, конечно, в сборной Аргентины, где он стал номером один и важнейшим героем побед на чемпионате мира и двух Кубках Америки.

    Эмилиано Мартинес после победы на ЧМ-2022
    globallookpress.com

    В полуфинале Копа Америка-2021 он отбил три пенальти в серии против Колумбии, используя любимое оружие — психологическое давление. Все его реплики прекрасно слышались на пустом стадионе, опустевшем из-за ковидных ограничений.

    И этот навык не раз спасал Аргентину: в четвертьфинале ЧМ-2022 с Нидерландами, в финале против Франции, а затем и в серии пенальти в четвертьфинале Копа Америка-2024 против Эквадора.

    Во всех трех турнирах он получил «Золотую перчатку» лучшего вратаря. А заодно дважды подряд — в 2023 и 2024 — выиграл приз имени Яшина, который вручается лучшему голкиперу года на церемонии «Золотого мяча». Плюс два трофея The Best FIFA Goalkeeper— в 2022 и 2024 годах.

    «Делая сейвы, я выигрываю титулы»

    Эмилиано Мартинес с гордостью говорит о том, что его ценят прежде всего за умение спасать ворота. В интервью ESPN Sports Center он признался: «Сегодня в футболе первый вопрос о вратаре — "А он хорошо играет ногами?". Иногда клубы берут кипера, который умеет работать с мячом, но плохо спасает. Я всегда сосредоточен на другом — для меня важнее тащить, чем играть ногами. Мое кредо — спасать, спасать и еще раз спасать. Потому что сейвами я выигрываю титулы».

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    • Если «Манчестер Юнайтед» подпишет Мартинеса, это станет возвращением к классическим основам — к вратарю, который прежде всего надежен на линии. Именно за это так ценили Давида де Хеа, лучшего в истории клуба по количеству сухих матчей и сыгранных встреч. Его потрясающее мастерство спасать ворота со временем оказалось недооцененным — клуб стремился к модернизации, ища своего Эдерсона. Но Мартинес — это шаг обратно, в правильном направлении.

    Ему 32, и он — человек, который реально пугает соперников. Сам Мартинес признается, что любит «сеять хаос» среди игроков соперника. В этом он во многом напоминает величайшего вратаря в истории «МЮ» — Петера Шмейхеля.

    В духе Шмейхеля

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» Марк Боснич сравнил Мартинеса с великим Петером Шмейхелем — особенно по игре в ситуациях один на один.

    В интервью The Athletic он сказал: «Это по-шмейхелевски — он действует, как вратарь в гандболе. Резко раскрывается, как морская звезда. Чем ближе удар, тем меньше времени у вратаря, и этот прием становится крайне эффективным. Для нападающего нет ничего приятного, когда на него выскакивает такой огромный силуэт».

    Петер Шмейхель
    globallookpress.com

    И Мартинес, и Шмейхель — вратари с мощной харизмой, которые без колебаний управляют своей штрафной и командуют защитниками. Чего, к слову, всегда недоставало Давиду де Хеа. Да, у Онаны тоже немалый характер, и он любит провоцировать фанатов соперников, но, как едко выразился Неманья Матич, подкрепить все это качественной игрой он так и не сумел.

    «У Эми потрясающая энергетика», — добавляет Боснич. — «Если посмотреть на его карьеру и на то, через что он прошел, в нем есть капля неуверенности — и это абсолютно естественно. Кто-то может воспринять его поведение как высокомерие, но на самом деле это маска. Глубоко внутри — это уверенность, перемешанная с неуверенностью».

    — «Меня тоже обвиняли в высокомерии, но я знаю, как это устроено: на самом деле ты просто держишься уверенно, скрывая внутренние сомнения. Представьте, сколько раз он мог подумать: "Может, пора бросить все к черту?", когда мотался по арендам в "Ротереме", "Рединге", "Шеффилде" или "Оксфорде". Но он не бросил. И в итоге забрался на самую вершину».

    Самое время для перехода

    Приглашение Мартинеса точно не обойдется дешево. По информации СМИ, «Астон Вилла» требует за него £40 млн ($54,7 млн) — и это неудивительно, учитывая, что контракт аргентинца действует до 2029 года.

    Кроме того, такой трансфер стал бы отклонением от нынешней трансферной стратегии «Манчестер Юнайтед», которая строится вокруг покупки более молодых игроков с потенциалом для последующей перепродажи. В сентябре Мартинесу исполнится 33, и этот переход — безусловно, последний большой контракт в его карьере.

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    • Но есть и обратная сторона. В лице Мартинеса клуб получает вратаря с колоссальным опытом в АПЛ, который не просто выступал на самых больших сценах, но и блестяще справлялся с этим давлением. Здесь невольно напрашивается параллель с другим великим вратарем «МЮ» — Эдвином ван дер Саром. Голландец тоже пришел на «Олд Траффорд» не молодым — в 34 года, перейдя из «Фулхэма» в 2005-м.

    У него за плечами было уже четыре года в Премьер-лиге, а до этого — топ-уровень с «Аяксом» и «Ювентусом», плюс глубокие заходы на крупных турнирах со сборной Нидерландов. И этот опыт стал залогом того, что на «Олд Траффорд» он провел лучшие годы карьеры — выиграл четыре титула АПЛ и трижды дошел до финала Лиги Чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Да, по характеру ван дер Сар и Мартинес — абсолютно разные люди. Но пример голландца доказывает: ставка на опытного вратаря может быть безупречно правильным решением. Слишком много перспективных киперов не выдерживали чудовищного давления, которое сопровождает каждого, кто надевает футболку «Юнайтед».

    Но правда в том, что нет ничего более стрессового, чем играть за сборную Аргентины на чемпионате мира. И Мартинес снова и снова доказывал: он не просто справляется с этим давлением — он в нем расцветает.

    Проблема отсутствия лидеров стала для «Юнайтед» одной из ключевых в последние годы. И Мартинес — это как раз тот тип личности, который может помочь вернуть клуб туда, где он должен быть.

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