Английский детектив. Чего ждать от нового сезона АПЛ?

Новый сезон Английской Премьер-Лиги стартует 15 августа. Матчем открытия выступит встреча действующего чемпиона Англии «Ливерпуля» и середняка АПЛ «Борнмута».

Фавориты чемпионской гонки

Последние 7 лет чемпионский титул Английской Премьер-Лиги разыгрывался только между двумя клубами. В сезоне-2024/25 наступила очередь «Ливерпуля», который сместил с вершины «Манчестер Сити». Результат оказался немного неожиданным, если учитывать, что мерсисайдцы добились успеха в первый же год работы Арне Слота на посту главного тренера и при следовании политики по сохранению состава (единственным подписанием за год стал Федерико Кьеза).

«Ливерпуль» на правах действующего чемпиона и так оставался бы одним из главных фаворитов АПЛ. Тем более, клубу удалось продлить контракты с лучшим бомбардиром АПЛ Мохамедом Салахом и капитаном Вирджилом ван Дейком. Но «красные» решили этим летом провести мощнейшую трансферную кампанию: к началу августа уже потрачено почти 309 млн евро.

Основным вратарем останется Алиссон, но его сменщиком будет не Куивин Келлехер, ушедший в «Брентфорд», а Георгий Мамардашвили. «Ливерпуль» еще год назад купил грузинского голкипера у «Валенсии» за 30 млн евро, но оставил его в Испании на сезон в аренде.

Мерсисайдцы обновили фланги обороны. Воспитанник клуба Трент Александер-Арнолд отказался от продления контракта и ушёл в мадридский «Реал», а выступление 31-летнего Эндрю Робертсона с каждым годом вызывает всё больше вопросов. Поэтому на замену этим двоим чемпионы Англии купили, соответственно, 24-летнего Джереми Фримпонга (из «Байера» за 40 млн евро) и 21-летнего Милоша Керкеза (из «Борнмута» за 47 млн евро).

Главные инвестиции «Ливерпуль» сделал в атакующую линию. Помимо Фримпонга, из Бундеслиги подъехали ещё две молодые звезды. За 125 млн евро у «Байера» выкупили атакующего полузащитника Флориана Виртца (в 31 матче сезона-2024/25 оформил 10+13), а за 95 млн евро у «Айнтрахта» — нападающего Юго Экитике (15+8 в 33 матчах). Кроме того, «Ливерпуль» продолжает работу над трансфером нападающего «Ньюкасла» Александера Исака (за два сезона в АПЛ забил 44 гола), сумма которого может превысить 120 млн евро.

Флориан Виртц globallookpress.com

Эти трансферы должны восполнить уход 28-летнего вингера Луиса Диаса (продан «Баварии» за 70 млн евро), а также потерю трагически погибшего в ДТП Диогу Жоты, в память о котором «Ливерпуль» увековечил 20-й номер и навсегда вывел его из обращения.

Привычный соперник мерсисайдцев — «Манчестер Сити» — воспринял третье место по итогам прошлого сезона АПЛ как неудачу. Поэтому «горожане» постараются сделать всё, чтобы привести чемпионский трофей на «Этихад Стэдиум» в 6 раз за последние 8 сезонов.

Пеп Гвардиола решил отреагировать на первый за много лет сезон «Манчестер Сити» без выигранных трофеев полным изменением тренерского штаба. Так команду покинули Хуан Мануэль Лильо, Иньиго Домингес и Карлос Висенс. Вместо них команду пополнили экс-помощники Юргена Клоппа в «Ливерпуле» Пеп Лейндерс и Джеймс Френч, а также бывший наставник «Уиган Атлетик» Коло Туре.

Что касается игроков, то «Ман Сити» придётся справиться с уходом Кевина де Брёйне. Большие надежды в решении этой задачи связывают с лучшим полузащитником минувшего сезона Серии А Тиджани Рейндерсом. 27-летний нидерландец лично понравился Пепу, и его купили у «Милана» за 55 млн евро.

Вместе с Рейндерсом атакующий потенциал «Манчестер Сити» должен усилить перешедший из «Лиона» 21-летний вингер Райан Шерки. Из других трансферов «небесно-голубых» следует отметить приобретение на левый фланг обороны Райана Аит-Нури из «Вулверхемптона» и возвращение своего воспитанника у «Бернли» — вратаря Джеймса Траффорда.

«Манчестер Сити» так же, как и «Челси», принимал участие в Клубном чемпионате мира. Команда Гвардиолы выиграла все три игры на групповом этапе, но в матче 1/8 финала уступила саудовскому «Аль-Хилялю». В связи с дополнительным турниром предсезонные сборы начнутся 8 августа, т. е. примерно на 3-4 недели позднее, чем у остальных клубов АПЛ. Поэтому старт сезона в исполнении «горожан» — одна из главных интриг августа-сентября.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Феноменальную стабильность показывает лондонский «Арсенал», занимавший три последних сезона второе место. Главный секрет успеха «канониров» — это прочно выстроенная оборонительная линия, которая два сезона пропускает меньше всех в Премьер-Лиге (63 гола за 76 матчей).

Но для завоевания желанного титула «Арсеналу» не хватало реализации всего задуманного в атаке. Это связано с травмами Букайо Саки, Габриэля Жезуса и Кая Хаверца, а также отсутствием в команде яркого нападающего, который забил бы хотя бы 10 голов за сезон. В результате лондонский клуб забил 69 голов, что на 17 меньше, чем у «Ливерпуля».

Так что перед «канонирами» в летнее трансферное окно стояла задача по приобретению забивного топ-форварда. И они её решили покупкой за 65,8 млн евро нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша, который за 2 года выступлений в Португалии в 102 матчах забил 97 голов, а также отдал 28 голевых передач.

Ради прикрытия Букайо Саки и замены выступавшего в минувшем сезоне на правах аренды Рахима Стерлинга из «Челси» за 56 млн евро подвезли 23-летнего Нони Мадуэке. Кроме того, сменщиком Давида Райи в воротах станет Кепа Аррисабалага, которого «Челси» в 2018 г. купил за 80 млн евро, а через 7 лет продал почти в 14 раз — за 5,8 млн евро.

Также обновилась опорная зона. «Арсенал» избавился от токсичного Томаса Парти и не договорился о продлении контракта с Жоржиньо. В то же время ему удалось выиграть борьбу у мадридского «Реала» за 26-летнего хавбека «Реал Сосьедада» Мартина Субименди (сумма трансфера — 70 млн евро), которого главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте называл «вторым в мире после Родри». Ему для подмены подписали Кристиана Нёргора из «Брентфорда» за 11 млн евро.

Мартин Субименди globallookpress.com

Претенденты на попадание в Лигу чемпионов

Другим клубам по тем или иным причинам будет проблематично навязать борьбу выше названной тройке за чемпионство, но попасть в зону Лиги чемпионов — вполне по силам. Прежде всего, это относится к «Челси», который за последние годы зарекомендовал себя как очень нестабильный клуб, но значительные инвестиции позволяют ему иметь неиссякаемую глубину состава.

В сезоне-2024/25 команда Энцо Марески заняла четвёртое место в АПЛ, а также стала победителем Лиги конференций и Клубного чемпионата мира. Но опять же ценой последнего успеха стала отложенная подготовка к началу нового сезона.

Несмотря на эти успехи, «Челси» по традиции совершил много трансферов. В первую очередь, была усилена и омоложена атакующая линия.

Летом 2025 года «Челси» купил: 23-летнего форварда «Брайтона» Жуана Педро (за 63,7 млн евро);

20-летнего левого вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенса (за 56 млн евро);

22-летнего нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа (за 35,5 млн евро);

18-летнего правого вингера «Палмейраса» Эстевана (за 34 млн евро).

Поскольку команду из атакующих игроков покинул только Нони Мадуэке (ушёл в «Арсенал»), Марески для того, чтобы добиться результата, придётся найти правильный баланс между большим количеством футболистов.

ФК «Челси» globallookpress.com

Нужно отметить, что «Челси» удалось минимизировать потери от одного из главных трансферных провалов прошлого года. Приобретённого за 52 млн евро Жоау Феликса «синие» продали в Саудовскую Аравию за 30 млн евро.

По сравнению с другими топ-клубами АПЛ у руководства «Ньюкасла» получилось относительно недорого собрать сбалансированный конкурентоспособный состав. В результате команда Эдди Хау выиграла первый с 1969 года крупный трофей для клуба — Кубок Английской футбольной лиги. В Премьер-лиге «сороки» заняли пятое место и, тем самым, второй раз за три года отобрались в Лигу чемпионов.

Для того, чтобы в предстоящем сезоне сбалансировать выступления как в Европе, так и на внутренней арене, команде нужно удлинить скамейку игроками аналогичного уровня. Однако «Ньюкасл» пока является главным неудачником летнего трансферного окна 2025 г. Несмотря на решившиеся проблемы с соблюдением правил финансовой устойчивости, клуб практически никем не усилился.

Единственным топ-приобретением на данный момент является переход 23-летнего правого вингера «Ноттингем Форест» Энтони Эланги за 61 млн евро. Остальные трансферы уводят буквально из-под носа (Мбемо, Жоао Педро, Висса и др.). Вполне возможен уход из команды лучшего бомбардира Исака, поэтому «Ньюкасл» сейчас борется с «Манчестер Юнайтед» за словенского нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко, чей трансфер оценивается в 75-85 млн евро.

Причина неудач «Ньюкасла» в переговорах заключается в разразившимся в клубе управленческом кризисе. Летом команда осталась без спортивного директора, в ближайшее время уйдет и исполнительный директор. Так что главный тренер Хау сейчас одновременно выполняет функции главы спортивного блока, что пока нельзя оценить позитивно.

Эдди Хау globallookpress.com

С момента назначения Унаи Эмери на пост главного тренера «Астон Вилла» вернулась в число команд-претендентов на попадание в зону еврокубков. Не исключением стал и прошлый сезон, но он для бирмингемцев завершился трагически: команда в последнем туре проиграла «МЮ» и, тем самым, не классифицировалась в Лигу чемпионов. Зато ей предстоит выступление в «любимой» для испанского специалиста Лиге Европы (побеждал в ней 4 раза).

Этот результат ударил не только по амбициям «Астон Виллы» и ее болельщиков, но и по финансам клуба. В частности, в его отношении были введены ограничения, согласно которым «львы» не могут подписывать новых футболистов без продажи старых игроков.

Поэтому нынешнее трансферное окно происходит для бирмингемцев малособытийно. С одной стороны, команду после аренды покинули Маркус Рэшфорд и Макро Асенсио. С другой стороны, контракты продлили французский опорник Бубакар Камара и центральный защитник Тайрон Мингз.

Мэтти Кэш, защитник «Астон Виллы» globallookpress.com

Кто наверняка захочет реабилитироваться в новом сезоне, так это «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», занявшие в АПЛ 15-е и 17-е места, соответственно. При этом Рубена Аморима, который за полгода не сумел значительно улучшить результаты, боссы манкунианцев оставили на посту, а вот руководство «шпор» не поглядело на победу в Лиге Европы (и соответственно, выход в Лигу чемпионов) и отправило в отставку Анге Постекоглу.

Пропуск для «МЮ» еврокубкового сезона можно оценить как отрицательно, так и положительно. С одной стороны, в отличие от конкурентов у команды будет менее напряженный график, что может принести успех на внутренней арене. С другой стороны, без участия в еврокубках сложнее пригласить игроков и придётся жить с ограниченными финансовыми ресурсами.

Но это не помешало «красным дьяволам» оформить два трансфера на общую сумму 150 млн евро. Речь идет про камернуского вингера «Брентфорда» Брайана Мбёмо и бразильского нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Кунью. Они должны компенсировать расставания «МЮ» с Маркусом Рашфордом и Кристианом Эриксеном.

Новым тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк, который последние 7 лет возглавлял «Брентфорд». В отличие от философии тотальной атаки Постекоглу, команды датского специалиста играют в более рациональный, прагматичный, системный футбол. Поэтому «шпоры» под его руководством наверняка будут подстраиваться под соперника и играть с учетом своих ресурсов.

А эти ресурсы летом 2025 года только увеличились. Новичками «Тоттенхэма» стали вингер Мохаммед Кудус (купленный у «Вест Хэма» за 63,8 млн евро) и опорный полузащитник Жоау Пальинья (арендованный у «Баварии»). Кроме того, полноценными игроками лондонского клуба после аренды стали нападающий «Баварии» Матис Тель (за 35 млн евро) и защитник «Ланса» Кевин Дансо (за 25 млн евро).

Темные лошадки

За кем стоит последить из середняков таблицы АПЛ? Внимания заслуживает действующий обладатель Кубка Англии «Кристал Пэлас». Команда проводит нынешнее межсезонье без усилений, но и без потерь. «Орлы» будут добиваться результата за счет стабильности состава и тактических решений Оливера Гласнера.

ФК «Кристал Пэлас» globallookpress.com

Австрийский тренер приводил немецкий «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы. Теперь настала очередь клуба из южного Лондона — он впервые более чем за четверть века примет участие в еврокубке. Но так как «Кристал Пэлас» имеет одного и того же владельца с французским «Лионом», в УЕФА решили вместо Лиги Европы допустить англичан лишь до Лиги конференций.

Поговаривают, что без обращения «Ноттингем Форест», который занял место «орлов» в Лиге Европы, это понижение не состоялось бы. Получается, одним принципиальным противостоянием в АПЛ стало больше. Первое уже не за горами — он пройдёт 24 августа во 2 туре на поле «Кристал Пэлас».

Что касается самого «Ноттингем Форест», то он вместе с «Брайтоном» завершил сезон-2024/25 в зоне еврокубков. Стоит ли от них продолжения борьбы за места в верхней половине таблицы АПЛ? Все зависит от того, как команды переживут расставания со своими лидерами.

Так, «Брайтон» покинули Жуан Педро и Симон Адингра. Без них «чайки» сделали ставку на 18-летнего греческого форварда Хараламбоса Костуласа, которого купили у «Олимпиакоса» за 35 млн при рыночной стоимости в 12 млн евро. А из «Ноттингем Форест» ушли Антони Эланга и Данило. Вместо них был куплен Дан Ндойе, но для команды, которая собирается играть в Лиге Европы, у «лесников» не хватает глубины состава.

В борьбе за выживание

Считается, что Английская Премьер-лига в последние годы стала очень сложной. Подтверждением этого называют вылет два сезона подряд всех новичков в полном составе обратно в Чемпионшип. В этом году повышение в классе заслужили «Лидс Юнайтед», «Сандерленд», «Бернли», которые в Чемпионшипе имели самые дорогие составы, а для Премьер-Лиги они оказались самыми дешёвыми.

«Лидс Юнайтед» вышел в АПЛ на второй год работы экс-главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке. Немецкий специалист уже третий раз выводит команду в элиту английского футбола. Ранее он этого добивался во главе «Норвича» (в 2019 и в 2021 гг.). Однако «канарейки» оба раза проваливались в Премьер-лиге и вылетали обратно. Поэтому, согласно сообщениям ряда СМИ, руководители «Лидса» сомневались, что немец соответствует уровню АПЛ и рассматривали вариант расставания с ним.

Даниэль Фарке globallookpress.com

Тренера все-таки оставили, но над усилением состава клуб поработал, потратив всего 85 млн евро. Будучи самой результативной командой Чемпионшипа (95 голов за 46 матчей), «Лидс», прежде всего, усилил опорную зону (Шон Лонгстафф и Антон Штах) и защиту (Яка Бийол, Габриэль Гудмундссон, Себастьян Борно). Отличительная черта новичков — рост выше 185 см. Таким образом, «павлины», не имея возможности по бюджету тягаться даже с середняками АПЛ, сделали упор на физику футболистов и построение самой мощной команды лиги.

Спустя год в АПЛ возвращается «Бёрнли». К успеху команду привёл в свой первый год работы Скотт Паркер, который был признан лучшим тренером Чемпионшипа сезона-24/25. Экс-полузащитнику сборной Англии удалось выстроить сильнейшую оборону в лиге, которая пропустила всего 16 мячей (0,35 гола за игру, что стало рекордом английского футбола).

Во многом «Бёрнли» добился этого благодаря игре вратаря Джеймса Траффорда. Однако летом с ним пришлось расстаться — «Манчестер Сити» воспользовался опцией выкупа. В то же время «Бёрнли», готовясь к игре в АПЛ, приобрёл сразу 8 новых футболистов, 5 из которых — нападающие и атакующие полузащитники. А самым знаменитым новичком стал 35-летний защитник Кайл Уокер, пришедший из «Манчестер Сити».

Спустя восемь лет в АПЛ вернулся победивший в плей-офф Чемпионшипа «Сандерленд» — известный для Англии клуб, которого многим не хватало в Премьер-Лиге. Успех пришёл после назначения в межсезонье французского тренера Режиса Ле Бриса, который придерживается атакующего стиля с упором на владение мячом.

Руководство «чёрных котов» не пожалело денег и уже потратило больше 140 млн евро для того, чтобы, как минимум, сохранить прописку в АПЛ. После продажи в дортмундскую «Боруссию» Джоуба Беллингема на роль лидера атаки претендуют центральный полузащитник Абиб Диарра из «Страсбура» и вингер Симон Адингра из «Брайтона». Но главной звездой клуба должен стать капитан сборной Швейцарии и чемпион Германии с «Байером» Гранит Джака.

Еще одним претендентом на вылет из Премьер-Лиги можно назвать «Брентфорд». Команда за четыре года в Премьер-Лиге зарекомендовала себя как вполне себе конкурентоспособный коллектив (например, минувший сезон завершила на 10-м месте). Но в современном футболе на каждый такой клуб, как говорится, находится рыба покрупнее.

Майкл Кайоде, защитник «Брентфорда» globallookpress.com

Этим летом «Брентфорд» расстался с главными лицами команды: наставник Томас Франк (ушёл в «Тоттенхэм»), лучший бомбардир Брайан Мбёмо («Манчестер Юнайтед»), основной опорник Кристиан Нёргор («Арсенал»), вратарь Марк Флеккен («Байер»). Футболистов удалось заменить: соответственно, Антони Миламбо (из «Фейеноорда»), Джордан Хендерсон (свободный агент из «Аякса»), Куивин Келлехер (из «Ливерпуля»).

Но основные опасения вызывает позиция главного тренера. Им был назначен помощник Франка по работе со стандартными положениями Кит Эндрюс. Для 44-летнего специалиста этот опыт работы главным тренером станет первым. Он, конечно, заявил, что готов к этому вызову и способен справиться с ним, а команда нацелена на динамичный победный стиль игры. Но болельщики и эксперты всё равно сомневаются в успехе.

Кто получит золотую бутсу?

В сезоне-2024/25 тройка лучших бомбардиров Английской Премьер-Лиги расположилась следующим образом.

Топ-3 снайпера АПЛ сезона-2024/25: египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах — 29 голов (9 — с пенальти);

шведский форвард «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак — 23 гола (4 — с пенальти);

норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн — 22 гола (3 — с пенальти).

В предстоящем сезоне эти голеадоры останутся основными претендентами на звание лучшего бомбардира. Также ожидается, что в их борьбу включится ещё один швед, новичок лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш, который за 2 последних сезона в составе лиссабонского «Спортинга» наколотил 97 голов в 102 матчах.

Однако 27-летнему скандинаву ещё нужно постараться адаптироваться после перехода. Ранее он играл в Англии, но только на уровне Чемпионшипа. Да и чемпионат Португалии всё-таки послабее, чем АПЛ.

Мохамеду Салаху будет непросто повторить прошлогодний успех. Египтянину в июне исполнилось 33 года, а в современном футболе с бешеным графиком (чемпионат, национальные и еврокубки, сборная) сложно выжимать из себя максимум на протяжении всего сезона. Плюс атаку «Ливерпуля» с новичками ждут серьезные изменения.

Лучшим бомбардиром чемпионата Англии вполне мог бы стать Александер Исак. Но пока не понятно, где 25-летний нападающий продолжит карьеру. Если он останется в «Ньюкасле», то может повториться ситуация прошлого года, когда из-за короткой скамейки команда серьёзно буксовала в первой половине сезона. Если он перейдёт в «Ливерпуль», то, во-первых, потребуется время для адаптации в новом клубе и, во-вторых, придется выигрывать конкуренцию у партнеров по команде.

Александер Исак globallookpress.com

К числу теневых фаворитов в борьбе за золотую бутсу АПЛ можно причислить Коула Палмера из «Челси», который вроде как нацеливается на чемпионство, а также Букайо Саку из стабильного «Арсенала».

Наибольшие шансы на победу в гонке бомбардиров АПЛ имеет Эрлинг Холанн. Ещё со времен «Боруссии» норвежец демонстрирует феноменально стабильную результативность — минимум 22 гола в матчах национального первенства. Если со здоровьем у 25-летнего форварда всё будет в порядке, а Гвардиола не допустит в «Манчестер Сити» повторение кризиса, то он должен забивать больше всех.