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    Безумное лето. Почему «Ливерпуль» все еще хочет подписать Александера Исака

    «Красные» строят команду будущего уже сейчас

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    Александер Исак
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    Александер Исак
    ESPN объясняет, почему на фоне исторических расходов «Ливерпуль» не сбавляет темп и готов потратить еще £150 миллионов на Александера Исака.
    Александер Исак — это следующий Мохаммед Салах. Ему просто нужно стать игроком «Ливерпуля», чтобы доказать это.

    Хотя летняя трансферная кампания «Ливерпуля» уже достигла £270 млн после приобретений Флориана Вирца, Юго Экитике, Милоша Керкеза и Джереми Фримпонга, источники ESPN сообщают, что чемпион Англии продолжает добиваться перехода Исака, несмотря на то что «Ньюкасл» отклонил их первоначальный запрос две недели назад.

    Если ситуация начнет разворачиваться в пользу мерсисайдцев и сделка по Исаку станет реальной, она, по всей вероятности, обойдется клубу примерно в £150 млн. Таким образом, общие расходы «Ливерпуля» на трансферы с конца прошлого сезона превысят £400 млн.

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    • Это ошеломляющая сумма для клуба, который традиционно тратит меньше, чем его конкуренты по Премьер-лиге — «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но у «Ливерпуля» есть две причины, чтобы пойти на такую трату именно сейчас.

    Во-первых, клуб может себе это позволить — далее будет объяснено почему. А во-вторых, по информации ESPN, нынешнее трансферное окно руководство на «Энфилде» рассматривает как ключевое для формирования команды на ближайшие пять лет, и Исак — центральная фигура этого проекта.

    Салах — теперь уже 33-летний — этим летом подписал новый двухлетний контракт, и в «Ливерпуле» осознают: рано или поздно придется искать ему замену. И хотя потенциальная сумма за Исака выглядит внушительно, его подписание уже сейчас позволит клубу заранее закрыть вопрос замены главного талисмана атаки. Тем самым будет завершена трансформация знаменитой тройки Салах — Садио Мане — Роберто Фирмино.

    Мохаммед Салах
    globallookpress.com

    Всего за одно трансферное окно, с возможными общими затратами около £350 млн, «Ливерпуль» может сформировать атакующую группу, которая станет основой на ближайшие пять лет. Вирц, Экитике и — если сделка состоится — Исак призваны стать новой ударной силой команды.

    Будущее Исака в «Ньюкасле» все больше обрастает вопросами. Его отсутствие в предсезонном турне клуба по Сингапуру и Южной Корее только подогревает слухи. Как ранее сообщал ESPN, сам футболист дал понять, что хотел бы рассмотреть вариант ухода с «Сент-Джеймс Парк».

    Следующий шаг «Ливерпуля» в этой саге станет определяющим: либо швед окажется на «Энфилде» уже этим летом, либо «Ньюкасл» заблокирует любые переговоры, учитывая, что у Исака еще три года по контракту.

    Александер Исак
    globallookpress.com

    Главный тренер «сорок» Эдди Хау неделю назад, комментируя отсутствие нападающего в товарищеском матче с «Селтиком» в Глазго, выразил уверенность, что Исак останется в команде до закрытия трансферного окна 1 сентября. Однако, уже на выходных в Сингапуре, он допустил, что решение может быть принято без его участия: «В конечном счете, все будет зависеть от совета директоров».

    Несмотря на то что владельцем «Ньюкасла» является Саудовский инвестиционный фонд (PIF), клуб по-прежнему ограничен финансовыми правилами Премьер-лиги — так называемыми нормами прибыли и устойчивости (PSR). Это серьезно осложнило трансферную кампанию: этим летом Эдди Хау пополнил состав лишь двумя игроками — Антони Элангой из «Ноттингем Форест» и 18-летним корейским вингером Паком Сын Су.

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    • Для управленцев, отвечающих за финансы на «Сент-Джеймс Парк», возможная сделка по Исаку за £150 млн — это шанс снова выйти на рынок с большими возможностями, пусть и ценой потери ключевого футболиста команды.

    Эти сложности в комплектовании состава дают «Ливерпулю» дополнительную надежду. Тренеры и болельщики, как правило, эмоционально реагируют на приход и уход игроков, но руководство клубов и финансовые службы всегда ставят бизнес на первое место. И в какой-то момент «Ньюкаслу» может просто не остаться выбора — настолько весомым будет предложение по Исаку.

    Для «Ливерпуля» подходящий момент — именно сейчас. Исак не против сменить клуб, а у мерсисайдцев есть ресурсы, чтобы это реализовать. Более того, как действующие чемпионы Англии, они остаются самым привлекательным вариантом внутри страны — что не гарантировано через год.

    Георгий Мамардашвили
    globallookpress.com

    Но откуда у «Ливерпуля» такие средства, учитывая уже гигантские траты на новичков? Все просто: прошлым летом клуб потратил всего £35 млн — £10 млн ушло на Федерико Кьезу, еще £25 млн на вратаря Георгия Мамардашвили, который прошлый сезон провел в аренде в «Валенсии». При этом продажи принесли даже больше — £40 млн за защитника Сеппа ван ден Берга и плеймейкера Фабиу Карвалью, которые отправились в «Брентфорд».

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    Этим летом «Ливерпуль» уже получил первые £52 миллиона от продажи Джарелла Куансы в «Байер», Куивина Келлехера в «Брентфорд» и Трента Александера-Арнольда в «Реал».

    Кроме того, сделка по переходу Луиса Диаса в «Баварию» за £65,5 миллиона близка к завершению. Если прибавить к этому £82,7 миллиона, заработанные в Лиге чемпионов прошлого сезона, и £174,9 миллиона за победу в Премьер-лиге, становится очевидно, что у клуба есть серьезный финансовый резерв. Уже потраченные £270 миллионов уверенно перекрываются поступлениями.

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    • Если до 1 сентября клуб, как ожидается, расстанется еще с Дарвином Нуньесом, Харви Эллиоттом и Федерико Кьезой, это принесет дополнительные £80–100 миллионов. В таком случае трансфер Исака за £150 миллионов не только не нарушит лимиты, установленные правилами финансового фэйр-плей, но и окажется логичным продолжением тщательно спланированной стратегии.

    Александер Исак
    globallookpress.com

    Важно и другое: «Ливерпуль» проводит стратегическую перестройку в одно окно. Вероятнее всего, уже в следующем году клуб не будет нуждаться в таких масштабных инвестициях.

    Если Исак все же перейдет и присоединится к уже купленным игрокам, атака «Ливерпуля» будет «застрахована» на годы вперед. А болельщики получат шанс наблюдать дуэт Исак — Салах, прежде чем швед окончательно вступит в роль нового лидера нападения. Все, что остается клубу — открыть дверь для этого трансфера. И, вопреки внешнему впечатлению, сделать это не так уж сложно.

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