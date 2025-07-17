Эланга в деле: «Ньюкасл» нашел своего правого вингера

К вечеру субботы в клубе всерьез опасались, что трансферизза 52 миллиона фунтов стерлингов (70,7 миллиона долларов) вот-вот сорвется — всего через 48 часов после того, как стороны достигли принципиальной договоренности. Люди, близкие к переговорам, всерьез считали, что сделке пришел конец.

Анонимный высокопоставленный источник из Ньюкасла (как и другие цитируемые, он попросил не раскрывать имя, чтобы сохранить отношения) назвал ситуацию «очень трудной для принятия». Другой же с мрачной иронией заметил, что все это вполне укладывается в хаотичное лето «Ньюкасла».

Тот самый прорыв, к которому Эдди Хау отчаянно стремился после череды неудач (среди несостоявшихся трансферов — Брайан Мбёмо, Дин Хёйсен и Жуан Педро), оказался под угрозой. По меньшей мере сделка могла затянуться на несколько недель из-за сложностей с переходом Эланги от одного агентства (Stellar) к другому (Panthera).

Даже в воскресенье некоторые в клубе считали эти препятствия непреодолимыми — хотя окружение самого футболиста настаивало: он хочет перейти в «Ньюкасл» и готов подождать, если придется.

Но в клубе были намерены не откладывать — Эдди Хау должен был получить новичка немедленно. Эланга — игрок, которого в «Ньюкасле» отслеживали последние 18 месяцев. Поэтому в дело пошли «нестандартные решения». С участием посредников и при взаимном содействии всех сторон выход был найден в понедельник, а официально трансфер объявили в пятницу.

Облегчение, с которым этот переход восприняли на «Сент-Джеймс Парк», можно было почувствовать физически.

Эланга стал не просто первым летним новичком, но и первым игроком за почти два года, который сразу же готов выйти в стартовом составе. Его приход добавляет свежести составу, который, как Хау признавался еще зимой, начал «застаиваться».

Антони Эланга globallookpress.com

Однако действовавшие в течение трех трансферных окон ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей, не позволили оперативно провести целую серию переходов, на которых Эдди Хау настаивал публично. С учетом того, что Брайан Мбёмо из «Брентфорда» уже выбрал «Манчестер Юнайтед», неудача с Элангой — вторым вариантом — могла бы продлить затянувшиеся на три года поиски правого вингера.

Таким образом, просьба Хау о трансферах до начала предсезонной подготовки была выполнена — пусть и с опозданием всего в пять дней. В клубе стремятся как можно скорее ввести 23-летнего шведа в тренировочный процесс и вообще надеялись подтвердить сделку еще в среду — в тот день Эланга уже дал интервью клубным медиа и поучаствовал в фотосессии. Но окончательное оформление документов заняло больше времени, чем ожидалось.

Этот трансфер стал важным достижением и для временно действующего штаба по комплектованию состава.

Пол Митчелл, ранее отвечавший за трансферную стратегию, покинул свой пост в прошлом месяце. Теперь контроль над селекцией перешел к его помощнику Энди Хау и руководителю отдела скаутинга Стиву Никсону. Несмотря на заметное оживление на трансферном фронте — «Ньюкасл» делал предложения по Жуану Педро, вратарю «Бернли» Джеймсу Траффорду и самому Эланге — реальных сделок до последнего момента не было.

Теперь же подписание наконец состоялось, и оно добавило уверенности всей команде.

Эдди Хау настаивал на подписании игрока, способного сразу усилить стартовый состав, и ключевую роль в переговорах сыграл Энди Хау — помощник главы отдела селекции. Важную поддержку обеспечил Джейми Рубен, миноритарный акционер «Ньюкасла», чьи хорошие отношения с владельцем «Ноттингем Форест» Эвангелосом Маринакисом позволили организовать прямой диалог между сторонами.

Рос Уилсон, футбольный директор «Фореста», который, к слову, проходил собеседование на вакантную должность спортивного директора «сорок», участия в сделке не принимал. Зато новый глобальный глава футбольного отдела «Фореста» Эду уже начал оказывать влияние.

Как сообщал The Athletic в понедельник, клубы договорились о трансфере за 52 миллиона фунтов плюс несколько бонусных миллионов, которые, по оценке сторон, будет сложно активировать. Таким образом, Эланга стал третьим по стоимости трансфером в истории «Ньюкасла» после Александера Исака (£60 млн) и Сандро Тонали (£55 млн).

С учетом текущих рыночных реалий — Матеус Кунья обошелся «Манчестер Юнайтед» в £62,5 млн, а за Мбёмо, вероятно, придется заплатить более £65 млн — сумма за шведа уже не кажется завышенной. Обе стороны вправе считать себя победителями на переговорах.

Для Эдди Хау это — долгожданный повод для радости: наконец-то есть новое качественное усиление.

Эдди Хау — главный тренер «Ньюкасла» globallookpress.com

Что касается «Фореста», клуб изначально хотел сохранить основного игрока, которого очень ценили, но в итоге принял, что выбранная стратегия — покупка молодых футболистов с последующей продажей по более высокой цене — дала результат. За Элангу, которого в прошлом году купили у «Манчестер Юнайтед» за £15 млн, теперь выручили рекордные для клуба £52 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал Бреннану Джонсону, проданному в «Тоттенхэм» за £47,5 млн в 2023 году. Даже несмотря на обязательство выплатить около 15 процентов от прибыли «Юнайтед», «Форест» фактически утроил вложения.

Подписывать прямую замену Эланге в клубе не планируют — слишком уж специфичен его профиль. Но в «Форесте» уверены, что смогут укрепить атаку в это трансферное окно, несмотря на уход Рамоны Сосы в «Палмейрас» и, что гораздо чувствительнее, скорый трансфер Моргана Гиббс-Уайта в «Тоттенхэм». Причем в «Форесте» рассматривают возможность подать жалобу в Премьер-лигу на поведение «шпор» в ходе переговоров.

Можно утверждать, что уход Гиббс-Уайта нанесет клубу еще более ощутимый удар, чем прощание с Элангой. Именно он был дирижером атак, выводя стремительных вингеров на свободные зоны и создавая ключевые моменты в контратаках.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Несомненно, неделя выдалась тяжелой для болельщиков «Фореста», но клуб не теряет времени — новые цели уже намечены. Как сообщал The Athletic в четверг, свежее предложение за нападающего «Брентфорда» Йоана Виссу было отклонено, а среди других кандидатур значится Джеймс Макати из «Манчестер Сити», которого в клубе очень высоко ценят.

Из приятных новостей — в клуб переходит яркий форвард Игор Жезус из «Ботафого», а также продолжается активный поиск вариантов на фланги атаки. В шорт-листе — вингер ПСВ Йохан Бакайоко, которого «Ньюкасл», к слову, рассматривал как более доступную альтернативу на правый фланг.

В «Форесте» надеются, что смогут грамотно вложить средства, вырученные с продажи Эланги, по тому же принципу, что и год назад — когда трансферы Эланги и Каллума Хадсона-Одои были профинансированы за счет сделки по Бреннану Джонсону.

Тем временем в «Ньюкасле» царит удовлетворение.

Джейкоб Мерфи стал вторым ассистентом АПЛ прошлого сезона после Мохаммеда Салаха, но теперь в команде появился игрок на ту же позицию, который младше на семь лет и способен не только конкурировать с ним, но и, возможно, вытеснить из состава.

С января, когда клуб покинул Мигель Альмирон, Мерфи оставался единственным профильным правым вингером. Временные замены в лице Энтони Гордона, Харви Барнса и Уильяма Осулы не решали проблему полноценно.

Учитывая участие в Лиге чемпионов, глубина состава выходит на первый план — и здесь Эланга дает «Ньюкаслу» нужную гибкость. Хау уверен, что швед может закрыть не только правый фланг, но и сыграть слева или даже в паре с нападающим. К тому же прочность — важнейшее качество: в прошлом сезоне Эланга сыграл все 38 матчей Премьер-лиги, а в сезоне 2023/24 — 36 из 38.

Антони Эланга и Жота Силва globallookpress.com

И еще один важный штрих: третье место в списке ассистентов Премьер-лиги — у Эланги, с 11 результативными передачами. Он приносит креатив, самоотдачу, качественные навесы и, разумеется, головокружительную скорость и умение продвигать мяч. В связке с Александером Исаком и Энтони Гордоном «Ньюкасл» теперь, возможно, обладает самой быстрой линией атаки в английском футболе.

В сезоне 2024/25 Эланга вошел в тройку самых быстрых игроков Премьер-лиги. Его максимальная зафиксированная скорость — 36,66 км/ч, что уступает лишь Микки ван де Вену из «Тоттенхэма» (37,12 км/ч) и Матеусу Нунесу из «Манчестер Сити» (36,72 км/ч). Но в случае с Элангой дело не только в «топливе». Его ментальность — вот что по-настоящему подкупило скаутов и тренерский штаб «Ньюкасла».

Во время пандемии Эланга целенаправленно работал над слабой левой ногой — настолько усердно, что теперь считается по-настоящему двуногим. В прошлом сезоне пять из шести голов он забил именно левой, а в матчах использует обе ноги для дриблинга, передач и даже стандартов. Он свободно говорит на пяти языках — это тоже часть его «футбольного IQ», который ценят в штабе Хау.

При всех плюсах Эланги в «Ньюкасле» уверены: его можно сделать лучше. В приоритете — повышение стабильности, развитие навыков прессинга и, конечно, результативности. Пока в активе шведа — 6 голов за сезон, но в клубе верят: потолок гораздо выше.

Также Эланга идеально вписывается в стиль «Ньюкасла» — команда разрушительна в быстрых атаках, как и сам швед. Но сейчас клуб стремится к большей гибкости, совмещая владение мячом и контратаки в зависимости от сценария матча — и новый вингер должен в этом помочь.

Антони Эланга globallookpress.com

После смены владельцев правый фланг атаки оставался единственной позицией, которую еще не успели полноценно усилить. Мигель Альмирон провел сильный сезон 2022/23, забив 11 мячей, Джейкоб Мерфи набрал 20 очков по системе «гол+пас» в прошлом году, но качественного апгрейда так и не удавалось найти.

Варианты были, но сдерживали финансы. Идеальным вариантом Хау видел техничного левоногого вингера, способного смещаться в центр — как Майкл Олисе. Именно поэтому Брайан Мбёмо изначально опережал Элангу в шорт-листе. Но либо «Ньюкасл» не мог позволить себе нужных игроков, либо их перехватывали топ-клубы. Так было с Олисе — он ушел в «Баварию», несмотря на интерес «сорок».

С подписанием Эланги «Ньюкасл» наконец закрыл давно назревающую позицию. Молодой, выносливый, обучаемый, с уже высоким уровнем и огромным потенциалом для роста — швед вполне может стать одной из самых ценных инвестиций эпохи Эдди Хау.

Способность Антони Эланги результативно использовать левую ногу стала одним из ключевых факторов в его пользу. Это особенно важно в контексте поисков «инвертированного» правого вингера — именно такого профиля игрока «Ньюкасл» долго и безуспешно пытался найти.

После того как Брайан Мбёмо ясно дал понять, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» переключился на других атакующих исполнителей с возможностью смещения в центр — в их числе оказались Мохаммед Кудус, который уже перешел в «Тоттенхэм», Карим Адейеми ( «Боруссия» Дортмунд), Йохан Бакайоко (ПСВ) и Манес Аклиуш из «Монако», которого в клубе оценили высоко, но обеспокоились его физической готовностью к АПЛ.

Однако ни один из них не стал «тем самым». Тогда клуб изменил стратегию и начал рассматривать вингеров с другим профилем. Например, Антуан Семеньо — правоногий игрок, как и Эланга, — оказался в сфере интересов, но «Борнмут» сразу дал понять: он не продается.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Как и в случае с Энтони Гордоном и Свеном Ботманом, «Ньюкасл» не оставил идеи подписать Элангу. Клуб вернулся за игроком, которого уже давно держал в поле зрения — и на этот раз все срослось. Главное отличие от Жуана Педро и того же Мбёмо: Эланга сам хотел перейти в «Ньюкасл».

Первый подход был сделан еще в июне 2024 года, но тогда «Форест» отказывался продавать. В тот период клубы заключили креативные сделки в рамках финансовой фэйр-плей, обменяв Эллиота Андерсона и Одиссеаса Влаходимоса. В последний день летнего окна «Ньюкасл» снова сделал запрос по Эланге, предложив даже Мигеля Альмирона в качестве части сделки — но «Форест» отказался.

По ходу сезона 2024/25 восхищение Элангой лишь усилилось. Он изначально был «запасным вариантом» после Мбёмо, но постепенно стал приоритетом. Первая официальная ставка в размере £45 млн поступила в конце июня, и хотя это выглядело как попытка сбить цену (в «Форесте» ожидали не менее £60 млн), «Ньюкасл» с самого начала был готов поднимать планку — что в итоге и произошло.

Теперь Эланга воссоединяется с друзьями и партнерами по сборной — Эмилем Крафтом и Александером Исаком. В клубе надеются, что его появление может даже повлиять на решение Исака о продлении контракта. Также Эланга тесно дружит с Уильямом Осулой — они вместе провели часть межсезонья.

Антони Эланга и Александер Исак globallookpress.com

В «Ньюкасле» верят: этот трансфер способен сдвинуть все с мертвой точки. Хотя пока другие сделки не находятся на продвинутой стадии, клуб считает, что проделал подготовительную работу, чтобы ускорить последующие трансферы.

Основной вратарской целью остается Джеймс Траффорд из «Бернли», также нужен центральный защитник и универсальный нападающий. Если «Лидс» сумеет убедить Шона Лонгстаффа перейти, в клубе рассчитывают найти ему замену.

Все футбольные трансферы

Но главной целью всего лета был правый вингер. И хотя трансфер Эланги мог повторить сценарий многих других сорванных сделок — на этот раз все сложилось. Его переход стал долгожданным усилением и вдохнул жизнь в летнюю кампанию «Ньюкасла», подарив надежду на более активную и успешную вторую половину окна.