От одного из лучших в АПЛ до «Фенербахче». Странный путь Джона Дурана

В 21 год обычно футболисты только начинают делать себе имя. Джон Дуран в свои неполные 22 уже умудрился поиграть в пяти странах, успеть стать предметом споров в «Астон Вилле», сорвать джекпот в Саудовской Аравии и оказаться новой надеждой Жозе Моуринью в «Фенербахче». Его карьера — это как кино в жанре роуд-муви, только со множеством частных самолётов, драм в соцсетях и скандалов вокруг проживания в Бахрейне.

История Дуранa началась в районе Сарагоса в колумбийском департаменте Антиокия. Район бедный, работы мало, дождей много. Джон часто прогуливал школу, слушал музыку и уходил на тренировки в «Энвигадо» вместе с дедом.

К 19 годам он успел ярко заявить о себе в MLS в составе «Чикаго Файр», особенно ближе к концу сезона-2022, где начал забивать стабильно. Этого хватило, чтобы «Астон Вилла» выложила за него 18 миллионов фунтов в январе 2023 года, опередив «Атлетико» и «Бенфику».

Джон Дуран в МЛС globallookpress.com

На презентации Дуран сидел с отцом и агентами в конференц-зале «Вилла Парк», наслаждаясь трогательным видео о своей карьере, которое довело папу до слёз. Клуб, казалось, нашёл в нём алмаз. «Он — драгоценный камень», — говорил один из помощников Унаи Эмери.

«Вилла»: голы, конфликты и ожидания

В «Вилле» Дуран действительно демонстрировал сумасшедший талант. Он забил 12 голов за клуб во всех турнирах, при этом его среднее время между голами составляло всего 87 минут. Его сумасшедший удар, принесший победу над «Эвертоном» в сентябре 2024 года, удивил всех… кроме тренеров, которые знали, на что он способен в тренировочном процессе.

Но наряду с голами шли и проблемы. Дуран мог пропускать собрания команды, жаловаться на несуществующие травмы, опаздывать и внезапно заявлять о желании покинуть клуб. Были и странные выходки в соцсетях: например, он удалял все упоминания о «Вилле» или выкладывал жест в форме молота — в то время, когда «Вест Хэм» делал предложение по трансферу.

Унаи Эмери был готов мириться с его непростым характером ради таланта. Ему пообещали 9-й номер и повышенную зарплату к старту сезона-2024/25. План был чёткий: либо вырастить из него замену Олли Уоткинсу, либо продать за £100 млн. Но терпение у «Виллы» постепенно заканчивалось. Дуран не всегда выполнял установки, плохо связывал игру в глубине, и его присутствие на поле вносило хаос в тактический замысел Эмери. Именно за этот стиль болельщики прозвали его «Капитан Хаос».

Джон Дуран globallookpress.com

Саудовская Аравия и жизнь на два города

Зимой 2025 года Дуран окончательно решил уйти — ради денег. «Вилла» согласилась на продажу в «Аль-Наср» за €77 млн, что стало выгодной сделкой для клуба и решением их финансовых ограничений по PSR. В Саудовской Аравии колумбиец быстро стал героем заголовков. В первом же матче за «Аль-Наср» он забил два гола «Аль-Файхе», но вскоре появилась история, что Дуран якобы живёт в Бахрейне и ежедневно летает на тренировки в Эр-Рияд. Поводом стали две причины: он не хотел жить в Саудовской Аравии и не мог жить там вместе со своей девушкой из-за исламских законов, запрещающих совместное проживание незамужних пар.

«Аль-Наср» опроверг эту информацию в соцсетях, назвав её «смехотворной фейковой новостью». Но дым без огня в истории Дурана редко бывает. Впрочем, на поле он продолжал забивать: 12 голов в 18 матчах за клуб.

Джон Дуран globallookpress.com

Новый старт в Турции

Всего через полгода после переезда в Саудовскую Аравию Дуран снова сменил клуб. В июле 2025 года он ушёл в «Фенербахче» на правах аренды. Президент «Фенера» Али Коч — фигура сейчас крайне непопулярная в Стамбуле. Моуринью пока не оправдал ожиданий, а команда десять лет не может выиграть чемпионат Турции. В клубе надеются, что Дуран станет для них тем самым козырем, которая повторит эффект Виктора Осимхена в «Галатасарае» год назад.

Но в Турции его ждёт новое испытание. Во-первых, болельщики «Фенера» крайне требовательны. Во-вторых, стиль игры Моуринью требует дисциплины и тактической гибкости — а именно с этим у Дурана всегда были вопросы.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Что дальше?

История Джона Дурана — это хроника талантливого, яркого и совершенно непредсказуемого футболиста. Он — один из тех игроков, которые могут разрывать соперников на поле и одновременно ставить клубы в тупик за его пределами.

Сегодня он ещё моложе, чем кажется — ему всего 21 год. Но его резюме уже включает «Энвигадо», MLS, «Астон Виллу», «Аль-Наср» и теперь «Фенербахче». В каждом клубе он оставляет свой след: голы, сумасшедшие истории и ощущение, что в его карьере всё ещё впереди.

Куда приведёт его следующее приключение? Никто не знает. И именно поэтому за странным карьерным путём Джона Дурана так увлекательно наблюдать.