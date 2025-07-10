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    Эланга, Пике и еще четыре игрока, которых «МЮ» продал слишком дешево

    Отпустили за бесценок

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    Скотт Мактоминей
    GOAL вспоминает футболистов, которых клуб отдал практически даром — и потом с сожалением наблюдал за их взлетом в других командах.
    У болельщиков «Манчестер Юнайтед» сейчас немного поводов для радости. Команда только что провела худший сезон за последние 51 год, а летняя трансферная кампания проходит в мучениях — клубу с трудом удается предоставить Рубену Амориму состав, способный исправить ситуацию в новом сезоне.

    Очередная затяжная попытка подписать Брайана Мбёмо — лишь подтверждение того, что «Юнайтед» по-прежнему вынужден переплачивать за игроков, в то время как конкуренты добиваются лучших условий. Но если переплата за новичков — уже привычная головная боль для клуба, то умение продавать своих футболистов ниже их реальной стоимости стало еще одной болезненной темой.

    Показательный пример — переход Антони Эланги. «Ньюкасл» только что договорился с «Ноттингем Форест» о покупке шведского вингера за £55 млн (около $74 млн). А ведь всего два года назад «МЮ» продал Элангу «лесникам» всего за £15 млн. В то же время мадридский «Реал» проявляет интерес к Альваро Каррерасу — он провел в системе «Юнайтед» четыре года, не сыграв ни минуты за основную команду, и теперь блистает в «Бенфике».

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    • Все эти примеры всплывают на фоне того, как «МЮ» отчаянно пытается пристроить Маркуса Рашфорда, Алехандро Гарначо, Тайрелла Маласию, Джейдона Санчо и Антони. Все пятеро, по разным причинам, готовы покинуть клуб. Причем Санчо, Антони и Маласия обошлись манкунианцам в сумме в £174 млн, а Рашфорд и Гарначо — воспитанники академии, на которых возлагались большие надежды.

    Но отсутствие интереса к ним на рынке дает понять: если сделки и состоятся, то вряд ли на выгодных для «Юнайтед» условиях. Становится очевидно: клуб все чаще не умеет продавать вовремя и по справедливой цене.

    Антони Эланга

    Эланга ворвался в первую команду «Манчестер Юнайтед» в момент кризиса — вскоре после увольнения Уле Гуннара Сульшера и отстранения Мейсона Гринвуда в конце 2021 года.

    За чуть больше месяца он забил три мяча и стал героем фанатского хита на мотив песни Rhythm is a Dancer — в нем шведа называли «спасителем Юнайтед». Но, несмотря на яркий старт, Эланга был еще далек от статуса зрелого игрока, и чрезмерное давление на молодого футболиста привело к тому, что он больше не отличился ни разу до конца крайне неудачного для команды сезона.

    Антони Эланга
    globallookpress.com

    Но, возможно, еще сильнее ударило по Эланге то, что летом клуб потратил £85 млн на Антони из «Аякса» — сигнал, который трудно было трактовать иначе как отсутствие веры в собственных воспитанников. При Эрике тен Хаге швед почти не получал шансов и в итоге был продан в «Ноттингем Форест» всего за £15 млн в 2023 году.

    На тот момент сумма казалась разумной для игрока с ограниченным опытом. Однако уже спустя два сезона стало ясно, что «МЮ» сильно ошибся: Эланга забил 11 голов в Премьер-лиге и отдал 20 результативных передач — и все это на фоне провальной игры Антони и резкого спада формы Рашфорда в Манчестере.

    Теперь, пока «Юнайтед» изо всех сил пытается найти хоть кого-то, готового купить ненужных вингеров, в «Форест» празднуют: трансфер Эланги в «Ньюкасл» принес клубу более чем трехкратную прибыль.

    Скотт Мактоминей

    «Как можно было продать Скотта — уму непостижимо», — именно так отреагировал Уле Гуннар Сульшер на уход Мактоминея в «Наполи» летом 2024 года. Позже Эрик тен Хаг признался, что не хотел расставаться с шотландцем, который не раз вытаскивал команду из сложных ситуаций за предыдущие два сезона. Но под давлением финансового фейр-плей и возможности зафиксировать всю сумму трансфера как «чистую прибыль» выбора у тренера практически не осталось.

    Сам факт, что тен Хаг в итоге одобрил сделку, говорит о многом: в критический момент он все же воспринимал воспитанника клуба как игрока ротации, «джокера» со скамейки, а не полноценного футболиста стартового состава.

    В результате «Юнайтед» продал Мактоминея за £25 млн — на £5 млн меньше, чем предлагал за него «Вест Хэм» годом ранее. Причем финансовый эффект от сделки был почти сразу нивелирован покупкой Джошуа Зиркзе за £36,6 млн.

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    • Пока Зиркзе в первые месяцы в Манчестере стал объектом насмешек со стороны болельщиков, Мактоминей моментально засиял в Неаполе: стал ключевым игроком «Наполи», привел команду к чемпионству в Серии A и был признан MVP сезона. Для команды Антонио Конте он стал настоящей находкой — и очередным доказательством того, что «МЮ» раз за разом упускает реальную ценность, даже если она годами находится у них под носом.

    Альваро Каррерас

    В сезоне 2023/24 «Манчестер Юнайтед» по сути остался без профильных левых защитников — ирония в том, что у клуба на руках уже был будущий игрок «Реала», которого они так и не попробовали в деле. После сильного сезона в аренде в «Престон Норт Энд» Каррерас явно прибавлял, но даже когда Люк Шоу и Тайрелл Маласия получили ранние травмы, в клубе предпочли взять в аренду Серхио Регилона из «Тоттенхэма», а Каррераса снова отправили в аренду — на этот раз в «Гранаду».

    Альваро Каррерас
    globallookpress.com

    Правда, в «Гранаде» испанец не впечатлил, и когда «Бенфика» предложила арендовать его на вторую часть сезона с правом выкупа, «Юнайтед» без раздумий согласился. Но пока манкунианцы продолжали страдать без надежного левого защитника, Каррерас заиграл в Португалии — и теперь лиссабонцы готовятся продать его с внушительной прибылью.

    В «МЮ» же остается лишь кусать локти: они не только не разглядели потенциала игрока, который был у них под рукой, но и упустили шанс вернуть его обратно, хотя и предусмотрели такую опцию в контракте.

    Жерар Пике

    Сам Жерар Пике называл годы, проведенные в «Манчестер Юнайтед», «магистратурой по развитию как игрока и личности» — но клуб, в свою очередь, так и не понял, какой бриллиант у него в руках, и отпустил будущую легенду практически за бесценок.

    Пике перешел в «Юнайтед» из академии «Барселоны» в 17 лет, но в основу пробиться не смог — во многом из-за несокрушимой связки Рио Фердинанд — Неманья Видич. И хотя у игрока были очевидные задатки, сэр Алекс Фергюсон не разглядел в нем будущую звезду и позволил ему вернуться в «Барсу» всего за £5 млн. Тогда шотландский тренер, похоже, считал, что Джонни Эванс надежнее.

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    • Фергюсон проявил человечность, разрешив Пике вернуться домой по его просьбе, но уже через год оказался свидетелем последствий этого решения: в финале Лиги Чемпионов 2009 года Пике вынес удар Пак Чи Сона с линии ворот, а «Барселона» переиграла «Юнайтед» практически без сопротивления. Спустя два года сценарий повторился в финале-2011.

    Пике стал одним из величайших защитников в истории как «Барселоны», так и сборной Испании. Его продажа за такую скромную сумму — один из самых досадных промахов Фергюсона. Этот случай показал: даже лучший менеджер своего времени не застрахован от ошибок в оценке потенциала.

    Анхель Ди Мария

    Анхель Ди Мария провел выдающуюся карьеру: он выигрывал крупнейшие трофеи и завоевывал любовь болельщиков практически во всех клубах, где играл. За одним исключением — «Манчестер Юнайтед». Аргентинец, по правде говоря, и не особо хотел переезжать в Англию.

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    Он чувствовал, что Флорентино Перес фактически вытолкнул его из «Реала» — всего через несколько недель после героического выступления в финале Лиги Чемпионов, который стал для мадридцев первым триумфом на континенте за 12 лет. Тем не менее, сумма в £60 млн за одного из лучших вингеров мира на тот момент казалась оправданной.

    Но пребывание Ди Марии в Манчестере оказалось разочарованием. Луи ван Гал не смог встроить его в свою систему, основанную на контроле мяча и позиционном футболе — качества аргентинца попросту терялись на фоне схем нидерландского тренера.

    Анхель Ди Мария
    globallookpress.com

    Жена Ди Марии с трудом адаптировалась в Англии, а история с ограблением дома семьи только усугубила ситуацию. В итоге стороны сочли разумным расстаться уже спустя год после трансфера.

    Но всего за этот год его трансферная стоимость просела на £16 млн — и «Юнайтед» отпустил Ди Марию в «ПСЖ» за £44 млн. Сегодня очевидно, что клуб поторопился: тот сезон в Англии оказался всего лишь временным сбоем в блестящей карьере аргентинца.

    В Париже он провел семь лет, забив 92 мяча, сделав 120 голевых передач и выиграв 14 трофеев. А в 2022 году, уже в 34 года, Ди Мария забил в финале чемпионата мира и помог сборной Аргентины завоевать титул, о котором мечтает каждый.

    Диего Форлан

    «Он приехал из Уругвая — и заставил скаузеров плакать». Эту легендарную кричалку болельщики «Манчестер Юнайтед» сочинили в честь Диего Форлана после его незабываемого дубля в ворота «Ливерпуля». Два гола на «Энфилде» стали частью клубного фольклора — во многом потому, что были абсолютно неожиданными. Форлану понадобилось 27 матчей, чтобы забить свой первый гол после перехода из аргентинского «Индепендьенте» за £7 млн в январе 2002 года.

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    • Тем не менее, его мячи в ворота «Саутгемптона» и «Челси» оказались решающими в борьбе за титул — тогда «Юнайтед» вырвал чемпионство у «Арсенала». Но это не изменило главного: Форлана в Англии считали неудачным трансфером.

    Когда он спустя два с половиной года ушел в «Вильярреал» всего за £2 млн, это выглядело как признание ошибки: мол, в клубе переоценили его возможности при первом скаутинге. На деле же все было наоборот — потенциал уругвайца, напротив, недооценили.

    В Испании Форлан раскрылся: уже в первом сезоне он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов, а затем перешел в «Атлетико» за £14 млн. В мадридском клубе он стал иконой — в кампании 2008/09 снова стал лучшим снайпером с 32 мячами, а в 2010 году привел команду к победе в Лиге Европы.

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    На том успехи не закончились: на чемпионате мира 2010 года Форлан взял сразу две индивидуальные награды — «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» турнира, а в 2011 году выиграл с Уругваем Кубок Америки. И даже после завершения футбольной карьеры он продолжил удивлять: в прошлом году, в возрасте 45 лет, Форлан стал профессиональным теннисистом.

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