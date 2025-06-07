Трансферные приоритеты «МЮ»: продать вингеров и Хейлунна, найти вратаря, сохранить Бруну и продлить контракт с Магуайром

«Я говорил, что надвигается буря», — напомнил Рубен Аморим болельщикам «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» после завершения ужасного сезона.

«Сегодня, после этого провального сезона, я хочу сказать вам: хорошие времена скоро вернутся», — добавил португалец.

У фанатов было полное право освистать тренера за худшую кампанию клуба за последние 51 год, но вместо этого его речь была встречена мощным рёвом. Теперь же Амориму и руководству клуба предстоит активно работать на трансферном рынке, чтобы тренер в итоге сдержал свое обещание.

«Манчестер Юнайтед» сам загнал себя в эту яму, наняв Аморима посреди сезона, прекрасно зная, в какой футбол он предпочитает играть. Состав команды совершенно не соответствовал видению тренера и был лишен игроков с необходимыми физическими качествами, чтобы справляться с его интенсивным стилем игры. Однако теперь у него будет всё лето, чтобы перестроить команду под себя.

Тем не менее, из-за финансовых проблем клуба и риска нарушить правила Премьер-лиги по прибыли и устойчивости он вряд ли сможет осуществить полную перестройку. Особенно после того, как «МЮ» проиграл финал Лиги Европы «Тоттенхэму» и упустил золотой билет в Лигу чемпионов вместе с финансовыми бонусами.

Бюджет клуба на трансферы составляет около 100 миллионов фунтов. «МЮ» уже оформил переход Матэуса Куньи из «Вулверхэмптона» за 62,5 миллиона фунтов, причем сумма будет выплачена в три этапа. Клуб может увеличить бюджет за счет продаж игроков, а также уже немного разгрузил зарплатную ведомость после ухода Кристиана Эриксена, Виктора Линделефа и Джонни Эванса, которые стали свободными агентами.

Теперь «Манчестер Юнайтед» надо сосредоточиться на решении главных проблем.

Найти нового нападающего

Этого просто не должно было произойти всего лишь через два года после приобретения Расмуса Хейлунна за 72 миллиона фунтов, но факт остается фактом — «Манчестер Юнайтед» срочно нужен новый центральный нападающий.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Датчанин провел 52 матча во всех турнирах в прошлом сезоне, но завершил кампанию лишь с 10 голами, из которых только четыре пришлись на Премьер-лигу. Хейлунн не продемонстрировал даже того минимального влияния, которое оказал Джошуа Зиркзе в построении атак и создании моментов — он отдал всего две голевые передачи, причем ни одна из них не пришлась на матчи чемпионата.

Несмотря на положительные сигналы в переговорах по нападающему «Брентфорда» Бриану Мбёмо после оформления сделки по Кунье, «красным дьяволам» по-прежнему необходим нападающий стартового состава.

Клуб прилагал немало усилий, чтобы убедить Лиама Делапа продолжить карьеру на «Олд Траффорд», но в итоге борьбу за талантливого форварда «Ипсвича» выиграл «Челси».

Патрик Шик, забивший 21 гол в Бундеслиге за «Байер» в прошлом сезоне, рассматривается как альтернативный вариант в аналогичной ценовой категории. Однако 29-летний форвард не вписывается в возрастной профиль, к которому стремится клуб. Также остается вариант с бывшим подопечным Аморима по «Спортингу» шведом Виктором Дьекерешем. Но отсутствие еврокубков у «Юнайтед» может поставить крест на возможном трансфере.

В любом случае, клуб обязан сделать приоритетом поиск нового центрального нападающего, поскольку Хейлунн так и не оправдал ожиданий после громкого перехода из «Аталанты».

Пополнить бюджет за счет продажи вингеров

Прошлым летом у «Манчестер Юнайтед» был лишь один нежелательный вингер — Джейдон Санчо. Теперь же таких игроков уже четверо, и клубу необходимо избавиться от них, частично из-за игрового стиля Аморима, частично из-за конфликтов между тренером и самими футболистами.

Какова бы ни была причина, теперь «Юнайтед» должен максимально выгодно продать Санчо, Маркуса Рашфорда, Антони и Алехандро Гарначо.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Остается неясным, активирует ли «Челси» обязательство выкупа Санчо за 25 миллионов фунтов в рамках арендного соглашения, или предпочтет отказаться от трансфера после его блеклого сезона на «Стэмфорд Бридж».

Рашфорд, напротив, удачно играл на правах аренды за «Астон Виллу», хотя найти клуб, готовый заплатить за него 40 миллионов фунтов, пока не удается.

Антони сумел перезапустить свою карьеру в «Бетисе», и даже если финалисты Лиги конференций не смогут оформить его трансфер, интерес к бывшему игроку «Аякса» со стороны других европейских клубов точно появится, особенно после того, как он вернулся в состав сборной Бразилии благодаря девяти голам за «Бетис».

Однако наибольший интерес из всех четверых должен вызвать именно Алехандро Гарначо, несмотря на то, что Аморим фактически вытесняет его из команды.

Руководителю переговорного отдела «МЮ» Мэтту Харгривзу предстоит непростая задача — добиться наилучших условий по продаже этой четверки, ведь дальнейшая перестройка команды Аморима напрямую зависит от того, насколько клубу удастся пополнить трансферный бюджет.

Приобрести хотя бы одного нового вратаря

«Манчестер Юнайтед» считал, что решил проблему с вратарями летом 2023 года, подписав Андре Онана и Алтая Байындыра после отказа продлевать контракт с Давидом Де Хеа. Решение, принятое Эриком тен Хагом при поддержке бывшего спортивного директора Джона Мерто, оказалось полным провалом.

Онана допустил множество результативных ошибок с момента своего перехода из «Интера» за 47 миллионов фунтов. Когда полузащитник «Лиона» Неманья Матич назвал его «одним из худших вратарей в истории Манчестер Юнайтед», фанаты встретили его аплодисментами, когда он вышел на поле «Олд Траффорда» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

Андре Онана globallookpress.com

После ошибок в матчах против французской команды Аморим убрал Онана из основного состава, но Байындыр настолько плохо проявил себя, что стало ясно: «Юнайтед» нужны сразу два новых вратаря. Однако пока неизвестно, позволит ли клубный бюджет реализовать такой план.

Наиболее вероятный сценарий — продажа Байындыра и подписание нового голкипера, который составит конкуренцию Онане за место в основе. Эми Мартинес кажется заманчивым вариантом, поскольку, по всей видимости, покинет «Астон Виллу». Однако его странное удаление в последнем туре АПЛ на «Олд Траффорд» стало своевременным напоминанием о том, что аргентинец способен на необъяснимые поступки. К тому же он потребует огромную зарплату, несмотря на то, что в сентябре ему исполнится 33 года.

Поэтому «Манчестер Юнайтед» стоит обратить внимание на молодого перспективного вратаря, который находится на подъеме, например, Барта Вербрюггена из «Брайтона» или Люку Шевалье из «Лилля».

Принять решение по Мейну

Аморим уже дал понять, что не видит Алехандро Гарначо в команде, тогда как будущее Кобби Мейну остается под вопросом.

С момента возвращения Мейну после травмы в апреле тренер крайне редко выпускал его на поле — он не попал в стартовый состав ни в одном из матчей плей-офф Лиги Европы.

Кобби Мейну globallookpress.com

Это говорит о том, что Аморим не особо высоко ценит полузащитника сборной Англии и, вероятно, не будет возражать против его продажи за хорошую сумму.

Напомним, зимой уже сообщалось, что клуб выставлял Кобби на трансфер.

Продажа уроженца Манчестера вызовет резкое недовольство среди болельщиков. Гари Невилл уже предостерег клуб от этого шага: «Я начинаю ставить всё под сомнение, если мы не можем дать Кобби Мейну возможность для развития и готовы продать его. Я понимаю, что сейчас стало модно продавать воспитанников ради соответствия правилам устойчивости и финансового фэйр-плей, но если "Манчестер Юнайтед" начнет распродавать свою молодежь, чтобы финансировать покупку других игроков — это скользкая дорожка».

Тем не менее, если Аморим действительно не видит Мейну в своей системе, он должен откровенно сказать об этом руководству, чтобы клуб мог найти подходящего покупателя. Мейну обладает высоким потенциалом, и если клуб решит продавать его, то делать это нужно быстро, чтобы успеть эффективно реинвестировать вырученные средства.

Убедить Фернандеша остаться

Бруну Фернандеш намекнул на возможный уход из «Манчестер Юнайтед» после финала Лиги Европы, особенно на фоне активного интереса со стороны саудовского «Аль-Хиляля».

Ходили слухи о том, что «красным дьяволам» стоило бы согласиться на предложенные 80 миллионов фунтов и использовать эти деньги для перестройки состава.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Однако Аморим дал понять, что не хочет терять Фернандеша: «Он действительно важен для нас и для того, что мы хотим построить с этой командой».

И это вполне объяснимо: Фернандеш играет ключевую роль как на поле, так и за его пределами, и позволить ему уйти — значит лишиться лидера.

Опасность ухода капитана немного снизилась после сообщений о том, что он отклонил предложение «Аль-Хиляля», однако до закрытия трансферного окна 1 сентября остается еще три месяца, и у других клубов есть время, чтобы попытаться переманить его. «Манчестер Юнайтед» должен сделать всё возможное, чтобы Бруну остался в клубе и к старту сезона, и по его завершении.

Найти Оби команду в Чемпионшипе

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были в восторге, когда в феврале Чидо Оби дебютировал в составе первой команды. И неудивительно, учитывая его невероятную результативность в академиях «Юнайтед» и «Арсенала».

Чидо Оби globallookpress.com

Однако каждый его выход на поле за главную команду показывал, что он пока не готов к этому уровню, что абсолютно нормально, ведь парню исполнилось 17 лет только в ноябре.

Оби по-прежнему остается чрезвычайно перспективным игроком, но ему необходимо привыкнуть к требованиям взрослого футбола.

Идеальным решением для него станет аренда. Чемпионшип стал отличной платформой для развития Амада Диалло во время его аренды в «Сандерленде», и переход Оби в этот дивизион, с сохранением его в пределах Англии, позволит клубу внимательно следить за его прогрессом и даст Чидо важнейший опыт, необходимый для успеха в «Юнайтед».

Начать переговоры по новому контракту с Магуайром

Гарри Магуайр достойно вернулся в основу «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2024/25 и стал одним из немногих игроков, кто действительно выделялся на фоне катастрофической кампании. Его стабильная игра и опасность у ворот соперников принесли ему новый контракт, который, правда, истекает в июне 2026 года. Клубу стоит уже сейчас начать переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Новые условия должны быть более скромными — максимум на два года, но Магуайр определенно заслуживает того, чтобы остаться. Он отлично вписывается в схему с тремя центральными защитниками, которую предпочитает Аморим, и играет важную роль в раздевалке.

Расстаться с Шоу

Люк Шоу — самый «долгоиграющий» футболист в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед», но его пребывание в клубе в целом можно назвать разочаровывающим, пусть и во многом по независящим от него причинам. Ужасный двойной перелом ноги, полученный в матче с ПСВ в 2015 году, оставил след на всей его карьере.

Люк Шоу globallookpress.com

Несмотря на то, что Шоу сумел вернуться на высокий уровень и провел отличные сезоны при Сульшере и тен Хаге, его продолжают преследовать травмы.

За последние два сезона он начал с первых минут лишь 16 матчей в рамкмх АПЛ, а его игра после возвращения весной вызывала тревогу.

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В интервью после финала Лиги Европы он взял на себя вину: «Думаю, я, как и все мы, должны задать себе вопрос: достойны ли мы быть здесь?»

Ответ, увы, очевиден: Шоу больше не готов физически и, соответственно, не может быть достаточно хорош для «Юнайтед». Пришло время попрощаться с ним после 11 лет на «Олд Траффорде».