Почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить/оставить Аморима

Давление на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима продолжает нарастать.

Сразу после поражения в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма», появилась информация, что португальский наставник по-прежнему пользуется полной поддержкой руководства. Однако это не остановило волну обсуждений среди болельщиков — действительно ли он тот, кто нужен клубу.

Сезон получился по-настоящему удручающим: «МЮ» занял 15-е в Премьер-лиге и проиграл «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы, упустив шанс получить путевку в Лигу чемпионов.

Единственный положительный момент заключается в том, что теперь у Аморима будет больше времени для тренировочного процесса. Однако есть и огромный минус — серьезное сокращение трансферного бюджета.

Аргументы ЗА продолжение сотрудничества с Аморимом

Аморим первым признает, что результаты команды под его руководством оставляют желать лучшего. Однако главный вопрос заключается в том, справедливо ли делать его крайним в этой ситуации.

Изначально Аморим сообщил руководству «Юнайтед», что хочет приступить к работе только летом. Он опасался, что внедрение новой тактической схемы посреди сезона приведет к проблемам, и в итоге оказался прав. Португальцу достался состав, собранный под разные вариации схемы 4-3-3, а не под его предпочтительную 3-4-3. Еще одной серьезной проблемой стали травмы ключевых игроков.

Рубен Аморим globallookpress.com

Все эти факторы привели к тому, что у многих сложилось впечатление, будто Аморим и его штаб просто занимались минимизацией ущерба и пытались дотянуть до конца сезона хоть в каком-то приемлемом состоянии.

Амориму действительно особо нечем похвастаться, но определенные положительные моменты всё же были. С момента его назначения «Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» на «Этихаде» и сыграл с ними вничью на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) на «Энфилде» и одержали победу над «Арсеналом» в Кубке Англии на «Эмирэйтс». В матче АПЛ с «Арсеналом» они на протяжении долгих отрезков выглядели сильнее соперника.

Поздние голы в матчах против «Рейнджерс», «Саутгемптона», «Лестера», «Лиона» и «Борнмута» говорят о том, что в команде сохраняется правильный настрой, и игроки поддерживают тренера. Об этом прямо заявили Бруну Фернандеш, Люк Шоу и Диогу Дало после поражения от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы.

«Это не мне решать. Но я действительно считаю, что этот тренер подходит нам. Я не думаю, что найдется кто-то, кто справится с этой работой лучше. Я понимаю, что трудно это осознать и увидеть, но я по-прежнему уверен: он тот, кто должен вести клуб вперед», — сказал Фернандеш.

Аморим не собирается менять свою тактическую систему, и, если судить по истории, в этом нет необходимости. Большинство тренеров Премьер-лиги действительно предпочитают вариации схемы 4-3-3, однако Оливер Гласнер успешно применяет 3-4-3 в «Кристал Пэлас», а Антонио Конте выиграл чемпионат с «Челси», играя с тройкой защитников в сезоне 2016/17.

При правильном подходе и подборе игроков такая схема вполне жизнеспособна.

Главный аргумент в пользу Аморима — он уже делал нечто подобное раньше. Приняв в свое время находящийся в кризисе «Спортинг», он трижды выиграл с ним чемпионат Португалии и раскрыв игроков вроде Виктора Дьекереша, который стал целью многих топ-клубов Европы. До своего ухода из Португалии он одержал важную победу над командой Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов, а в 2023 году выбил «Арсенал» Микеля Артеты из Лиги Европы.

Послужной список Аморима в Португалии нельзя игнорировать. Да, старт в «Юнайтед» получился трудным, но и это играет ему на руку, ведь он заранее предупреждал, что так и будет.

Главный вопрос в том, являются ли эти трудности лишь «болезнью роста», или же они говорят о более серьезных системных проблемах.

Аргументы ПРОТИВ продолжения сотрудничества с Аморимом

Противники Аморима указывают, прежде всего, на его результаты в Премьер-лиге. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 6 из 24 матчей в рамках чемпионата. Более половины — 14 — завершились поражением.

С момента его назначения в ноябре хуже обстояли дела только у «Ипсвича», «Лестера» и «Саутгемптона» — эти команды в итоге вылетели из Премьер-лиги.

Процент побед Аморима во всех турнирах составляет 37,8%, что значительно ниже, чем у его предшественников — Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Эрика тен Хага. Этот показатель даже немного уступает результату Ральфа Рангника (37,9%), чей короткий период в роли временного тренера в сезоне 2021/22 многие считают неудачным.

Большинство болельщиков «Юнайтед» относятся к Амориму с симпатией и ценят, как он ведет себя в работе. Однако многие задаются вопросом: сделал ли он достаточно, чтобы получить право строить будущее клуба? Средств на трансферы немного, и «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе очередную ошибку при подборе игроков.

Рубен Аморим globallookpress.com

Одна из ключевых претензий к тактике Аморима — его нежелание проявлять гибкость. Он неоднократно заявлял, что у него есть «одна идея», и упорно придерживался ее. Между тем, например, Эдди Хау в «Ньюкасле» в этом сезоне временами переходил на схему с пятью защитниками, что сработало особенно эффективно в полуфинале Кубка лиги против «Арсенала». Эндж Постекоглу в решающих раундах Лиги Европы стал действовать более прагматично — и в итоге «Тоттенхэм» стал победителем турнира.

Аморим же отказывался идти на компромисс даже тогда, когда его план очевидно не срабатывал.

Уникальность схемы Аморима означает, что он хочет видеть в составе узкоспециализированных игроков на конкретные роли, будь то фланговые защитники или нападающие. Подбор игроков в «Юнайтед» осуществляется коллегиально, но Аморим с первого дня работы дал понять, что ему важно иметь решающее слово.

Опасность заключается в том, что клуб выполнит его пожелания, а результатов снова не будет. Тогда осенью — в октябре или ноябре — руководство снова окажется перед трудным решением, как это уже было с тен Хагом в прошлом году.

Если с Аморимом не сложится, «Манчестер Юнайтед» может пойти по пути возврата к схеме 4-3-3 и пригласить нового тренера, которому понадобится совершенно другой профиль игроков. Это приведет к новому этапу перестройки, при этом заметного прогресса достигнуто не будет.

А тем временем «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» продолжат развиваться и увеличивать отрыв от «Юнайтед».

Прогнозы и ставки на футбол

Поговаривают, что для руководства «МЮ» переход к системе Аморима оказался сложнее, чем ожидалось. Они рассчитывали на хотя бы временный подъем результатов, но, по крайней мере в Премьер-лиге, этого не произошло.

Беспокойство вызывает и то, что неудачи в чемпионате могут создать огромное давление на Аморима уже с первых туров следующего сезона. В этом смысле ситуация напоминает прошлогоднюю историю с тен Хагом, которая, как известно, завершилась его увольнением.