ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить/оставить Аморима

    Аргументы за и против сотрудничества «МЮ» с Рубеном Аморимом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал Астон Вилла Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл Тоттенхэм Челси АПЛ Футбол Англии Лига чемпионов Спортинг Лиссабон Португалия Трансферы Лига Европы
    Вся лентаСамое главное
    Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди Джейдон СанчоДеньги на ветер. Санчо, Феликс, Кьеза и еще семь худших трансферов сезона в АПЛ Хаби АлонсоСтремительный взлет. Почему «Реал» выбрал Хаби Алонсо
    Все новости спорта
    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим
    ESPN пытается понять, надо ли «Манчестер Юнайтед» оставлять Рубена Аморима на посту главного тренера.
    Давление на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима продолжает нарастать.

    Сразу после поражения в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма», появилась информация, что португальский наставник по-прежнему пользуется полной поддержкой руководства. Однако это не остановило волну обсуждений среди болельщиков — действительно ли он тот, кто нужен клубу.

    Сезон получился по-настоящему удручающим: «МЮ» занял 15-е в Премьер-лиге и проиграл «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы, упустив шанс получить путевку в Лигу чемпионов.

    Единственный положительный момент заключается в том, что теперь у Аморима будет больше времени для тренировочного процесса. Однако есть и огромный минус — серьезное сокращение трансферного бюджета.

    Аргументы ЗА продолжение сотрудничества с Аморимом

    Аморим первым признает, что результаты команды под его руководством оставляют желать лучшего. Однако главный вопрос заключается в том, справедливо ли делать его крайним в этой ситуации.

    Изначально Аморим сообщил руководству «Юнайтед», что хочет приступить к работе только летом. Он опасался, что внедрение новой тактической схемы посреди сезона приведет к проблемам, и в итоге оказался прав. Португальцу достался состав, собранный под разные вариации схемы 4-3-3, а не под его предпочтительную 3-4-3. Еще одной серьезной проблемой стали травмы ключевых игроков.

    Рубен Аморим
    globallookpress.com

    Все эти факторы привели к тому, что у многих сложилось впечатление, будто Аморим и его штаб просто занимались минимизацией ущерба и пытались дотянуть до конца сезона хоть в каком-то приемлемом состоянии.

    Амориму действительно особо нечем похвастаться, но определенные положительные моменты всё же были. С момента его назначения «Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» на «Этихаде» и сыграл с ними вничью на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) на «Энфилде» и одержали победу над «Арсеналом» в Кубке Англии на «Эмирэйтс». В матче АПЛ с «Арсеналом» они на протяжении долгих отрезков выглядели сильнее соперника.

    Поздние голы в матчах против «Рейнджерс», «Саутгемптона», «Лестера», «Лиона» и «Борнмута» говорят о том, что в команде сохраняется правильный настрой, и игроки поддерживают тренера. Об этом прямо заявили Бруну Фернандеш, Люк Шоу и Диогу Дало после поражения от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы.

    «Это не мне решать. Но я действительно считаю, что этот тренер подходит нам. Я не думаю, что найдется кто-то, кто справится с этой работой лучше. Я понимаю, что трудно это осознать и увидеть, но я по-прежнему уверен: он тот, кто должен вести клуб вперед», — сказал Фернандеш.

  • Продажа ключевых игроков и сокращение трансферного бюджета. Что ждет «Манчестер Юнайтед» после ужасного сезона
  • Руководству «МЮ» придется искать крайних после одного из худших сезонов в истории клуба
  • 24/05/2025

    • Аморим не собирается менять свою тактическую систему, и, если судить по истории, в этом нет необходимости. Большинство тренеров Премьер-лиги действительно предпочитают вариации схемы 4-3-3, однако Оливер Гласнер успешно применяет 3-4-3 в «Кристал Пэлас», а Антонио Конте выиграл чемпионат с «Челси», играя с тройкой защитников в сезоне 2016/17.

    При правильном подходе и подборе игроков такая схема вполне жизнеспособна.

    Главный аргумент в пользу Аморима — он уже делал нечто подобное раньше. Приняв в свое время находящийся в кризисе «Спортинг», он трижды выиграл с ним чемпионат Португалии и раскрыв игроков вроде Виктора Дьекереша, который стал целью многих топ-клубов Европы. До своего ухода из Португалии он одержал важную победу над командой Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов, а в 2023 году выбил «Арсенал» Микеля Артеты из Лиги Европы.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Послужной список Аморима в Португалии нельзя игнорировать. Да, старт в «Юнайтед» получился трудным, но и это играет ему на руку, ведь он заранее предупреждал, что так и будет.

    Главный вопрос в том, являются ли эти трудности лишь «болезнью роста», или же они говорят о более серьезных системных проблемах.

    Аргументы ПРОТИВ продолжения сотрудничества с Аморимом

    Противники Аморима указывают, прежде всего, на его результаты в Премьер-лиге. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 6 из 24 матчей в рамках чемпионата. Более половины — 14 — завершились поражением.

    С момента его назначения в ноябре хуже обстояли дела только у «Ипсвича», «Лестера» и «Саутгемптона» — эти команды в итоге вылетели из Премьер-лиги.

    Процент побед Аморима во всех турнирах составляет 37,8%, что значительно ниже, чем у его предшественников — Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Эрика тен Хага. Этот показатель даже немного уступает результату Ральфа Рангника (37,9%), чей короткий период в роли временного тренера в сезоне 2021/22 многие считают неудачным.

    Большинство болельщиков «Юнайтед» относятся к Амориму с симпатией и ценят, как он ведет себя в работе. Однако многие задаются вопросом: сделал ли он достаточно, чтобы получить право строить будущее клуба? Средств на трансферы немного, и «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе очередную ошибку при подборе игроков.

    Рубен Аморим
    globallookpress.com

    Одна из ключевых претензий к тактике Аморима — его нежелание проявлять гибкость. Он неоднократно заявлял, что у него есть «одна идея», и упорно придерживался ее. Между тем, например, Эдди Хау в «Ньюкасле» в этом сезоне временами переходил на схему с пятью защитниками, что сработало особенно эффективно в полуфинале Кубка лиги против «Арсенала». Эндж Постекоглу в решающих раундах Лиги Европы стал действовать более прагматично — и в итоге «Тоттенхэм» стал победителем турнира.

    Аморим же отказывался идти на компромисс даже тогда, когда его план очевидно не срабатывал.

    Уникальность схемы Аморима означает, что он хочет видеть в составе узкоспециализированных игроков на конкретные роли, будь то фланговые защитники или нападающие. Подбор игроков в «Юнайтед» осуществляется коллегиально, но Аморим с первого дня работы дал понять, что ему важно иметь решающее слово.

    Опасность заключается в том, что клуб выполнит его пожелания, а результатов снова не будет. Тогда осенью — в октябре или ноябре — руководство снова окажется перед трудным решением, как это уже было с тен Хагом в прошлом году.

  • Меньше слов, больше решений. Почему Аморим стал главной проблемой «Манчестер Юнайтед»
  • Кажется, легендарному клубу снова придется искать нового главного тренера
  • 17/05/2025

    • Если с Аморимом не сложится, «Манчестер Юнайтед» может пойти по пути возврата к схеме 4-3-3 и пригласить нового тренера, которому понадобится совершенно другой профиль игроков. Это приведет к новому этапу перестройки, при этом заметного прогресса достигнуто не будет.

    А тем временем «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» продолжат развиваться и увеличивать отрыв от «Юнайтед».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Поговаривают, что для руководства «МЮ» переход к системе Аморима оказался сложнее, чем ожидалось. Они рассчитывали на хотя бы временный подъем результатов, но, по крайней мере в Премьер-лиге, этого не произошло.

    Беспокойство вызывает и то, что неудачи в чемпионате могут создать огромное давление на Аморима уже с первых туров следующего сезона. В этом смысле ситуация напоминает прошлогоднюю историю с тен Хагом, которая, как известно, завершилась его увольнением.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.99
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бетис — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монфис — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Муте — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Синнер — Гаске
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры