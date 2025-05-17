Меньше слов, больше решений. Почему Аморим стал главной проблемой «Манчестер Юнайтед»

Минувшее воскресенье должно было стать праздником для болельщиков «Манчестер Юнайтед». «Олд Траффорд» сиял под ярким солнцем, стадион еще не отошел от одного из лучших матчей последних лет — «красные дьяволы» одержали волевую победу над «Атлетиком» и вышли в финал Лиги Европы. Более того, в тот день их соперником была команда, которая не выигрывала на этом стадионе уже 18 лет и проводит еще более провальный сезон, чем «Юнайтед».

Но «Вест Хэм» оказался слишком силен, а Рубен Аморим, похоже, не выдержал давления. На послематчевой пресс-конференции он без стеснения продемонстрировал своп презрение к игрокам «МЮ».

С момента назначения он не боялся говорить правду: называл команду худшей в истории клуба, шокировал высказываниями об Антони и Рэшфорде. В последние недели казалось, что он поостыл, а его встречи с прессой стали куда спокойнее. Но в воскресенье Аморим был по-настоящему зол и явно не собирался сдерживаться.

В эмоциональной тираде он раскритиковал игроков за отсутствие стремления обороняться и атаковать, заявил, что клуб утратил дух великой команды и слишком легко смиряется с поражениями. Он призвал руководство быть «сильными и смелыми летом», что стало прозрачным намеком сэру Джиму Рэтклиффу на необходимость радикальной перестройки состава. Также Аморим предупредил, что если ситуация не изменится в следующем сезоне, ему, возможно, придется уйти. Если, конечно, его не уволят раньше.

Эта вспышка гнева порождает серьезный вопрос: способен ли Аморим добиться успеха в «Манчестер Юнайтед» — или он станет уже седьмой жертвой тренерской чехарды после эпохи сэра Алекса Фергюсона?

Хуже, чем тен Хаг

Если предшественник Аморима — Эрик тен Хаг — пытался убедить всех, что его команде просто не везет и что всему виной травмы, то сам Аморим без стеснения говорит, насколько ужасно играет его «МЮ». Да, в первые недели ему могли дать время на адаптацию, но он уже почти шесть месяцев у руля и даже провел одно трансферное окно, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Однако команда при нем стала играть даже хуже, чем до его прихода.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Тен Хага уволили, когда команда шла на 14-м месте в таблице Премьер-лиги, набрав всего 11 очков в девяти матчах.

Команда Аморима сейчас идет 16-й и набрала только 24 очка в 26 играх. Да, начало сезона при тен Хаге было слабым — восемь забитых и 11 пропущенных голов, разница мячей «−3». Но при Амориме этот показатель стал еще печальнее: разница голов уже «−11», и это после того, как временный тренер Руд ван Нистелрой успел подтянуть ее обратно к нулю.

И если забыть о выступлениях в Лиге Европы — а сам Аморим в воскресенье подчеркнул, что «финал меня не волнует, это далеко не главная проблема клуба» — то становится ясно: команда деградировала. Тренер проиграл больше половины матчей в Премьер-лиге, включая домашние на «Олд Траффорд». Всего шесть побед, и за последние четыре месяца он не смог обыграть ни одной команды, не находящейся в зоне вылета.

Позор на фоне Мойеса и Перейры

У Аморима было более чем достаточно времени, чтобы изменить положение «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, но успехи двух других тренеров, пришедших в клубы АПЛ по ходу сезона, выставляют его работу в Манчестере в крайне невыгодном свете.

Дэвид Мойес globallookpress.com

Дэвид Мойес, возглавив «Эвертон», набрал 25 очков в 17-ти матчах. Он принял команду на 16-м месте, всего в одном очке от зоны вылета, а теперь «ириски» идут 13-ми и опережают команду с 18-й строчки на 20 очков.

Витор Перейра произвел впечатляющий фурор в «Вулверхэмптоне», набрав 32 очка в 20-ти матчах, установив клубный рекорд по количеству побед подряд в Премьер-лиге (шесть) и выведя команду из борьбы за выживание в стабильную середину таблицы.

Когда Аморим пришел в «Юнайтед», и «Вулвз», и «Эвертон» находились ниже в таблице. Теперь же обе команды уверенно опережают «красных дьяволов» и, похоже, закончат сезон выше них.

Больше тренировок — не панацея

На своей первой пресс-конференции Аморим предупредил: для внедрения своих идей ему нужно много времени на тренировках. Однако сам же признал, что этого времени не хватает из-за участия команды в еврокубках.

Рубен Аморим globallookpress.com

Да, в январе, когда между матчами было больше дней на подготовку, «Манчестер Юнайтед» удалось добиться хороших результатов против «Ливерпуля» и «Арсенала», но в целом дополнительное время на тренировках далеко не всегда приносило положительный эффект.

Например, девятидневный перерыв между матчем Кубка Англии против «Лестера» и игрой АПЛ с «Тоттенхэмом» в феврале обернулся потерями: Кобби Мейну и Амад Диалло получили тяжелые травмы, Тоби Колльер и Мануэль Угарте — легкие повреждения, а Лени Йоро и Кристиан Эриксен вообще заболели и не поехали в Лондон. В итоге скамейку пришлось заполнять молодежью, у которой на тот момент не было ни одного матча за основную команду.

Болельщики «Юнайтед» не верят, что полноценная предсезонка решит все проблемы. На самом деле, решение Аморима отдать Антони и Рэшфорда в аренду уже в январе говорит о том, что он и сам не верил, что сможет добиться от них прогресса с помощью тренировок. Всё больше становится понятно, что проблему команды не решить дополнительными занятиями — нужен масштабный ребилд состава к следующему сезону. Или, как сказал сам Аморим, «нужно быть сильными и смелыми этим летом».

«Постоянный негатив» только мешает

Ожидается, что летом «Манчестер Юнайтед» подпишет нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Кунью. Трансферный бюджет клуба может увеличиться, если команда выиграет Лигу Европы и обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Это также повысит уровень игроков, которых клуб сможет привлечь.

Рубен Аморим globallookpress.com

Однако даже с несколькими новичками изменить вектор развития этой команды будет крайне сложно. Как подчеркнул Аморим в воскресенье, «Юнайтед» нуждается не просто в трансферах — клубу необходима новая культура. Культура, при которой домашние поражения от «Вулвз», «Брайтона», «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас» не воспринимаются как нечто обыденное.

«Для меня самое тревожное — это ощущение, что всё в порядке. Мол, раз мы уже не можем сильно изменить положение в таблице — то и ладно. Но это и есть главная проблема клуба на данный момент: мы теряем ту самую ДНК, ощущение, что мы — великий клуб, и что поражение на "Олд Траффорд" — это катастрофа. Я говорю не только о команде, я говорю о культуре клуба в целом. Если мы начнем следующий сезон в таком же настроении, он будет точно таким же. А если мы не избавимся от этого чувства, значит, место должно быть отдано другим людям», — сказал Аморим после поражения от «Вест Хэма».

Однако попытки Аморима изменить атмосферу внутри команды пока не приносят результатов. После поражения от 'Брайтона' в январе он разбил телевизор в раздевалке — в тот же день, когда назвал свою команду худшей в истории «Манчестер Юнайтед». Но «жесткая любовь» не сработала. Его очередной эмоциональный всплеск в воскресенье вызвал сомнения даже у бывшего полузащитника сборной Англии и «Ливерпуля» Дэнни Мерфи.

«Мне не нравится, когда тренер постоянно и настойчиво говорит только о том, насколько всё плохо. Мне бы хотелось услышать что-то конструктивное, больше позитива, больше стремления смотреть вперед. Я всегда считал, что если лидер команды демонстрирует уверенность, веру и старается вселить надежду, это помогает игрокам. А постоянный негатив — наоборот, тянет всех вниз», — отметил Мерфи в эфире Match of the Day.

Критика Аморима может стать проблемой в финале Лиги Европы

Резкая критика в адрес игроков со стороны Рубена Аморима — опасная игра накануне финала Лиги Европы. Подобные тирады могут ударить по моральному состоянию команды и лишить ее уверенности в преддверии ключевого матча в Бильбао.

Рубен Аморим globallookpress.com

Несмотря на уверения тренера, что даже победа в турнире не решит всех проблем клуба, триумф над «Тоттенхэмом» на самом деле может многое изменить.

Возвращение в Лигу чемпионов станет не только огромным финансовым рывком, но и колоссальным моральным импульсом. Победа в крупном турнире доказала бы, что у этой команды есть потенциал достигать больших целей — и стала бы первым шагом к возрождению победной культуры на «Олд Траффорд».

Это также имеет критическое значение для будущего самого Аморима. Победа «Юнайтед» над «Барселоной» в финале Кубка обладателей кубков 1991 года стала отправной точкой великой эпохи сэра Алекса Фергюсона, которая уже через два года привела к первому титулу АПЛ. Хотя триумф Жозе Моуринью в Лиге Европы в 2017 году не дал аналогичного старта новой династии, именно он позволил команде в следующем сезоне финишировать второй в Премьер-лиге с лучшим очковым результатом в постфергюсоновскую эпоху. И несмотря на все проблемы, которые португалец создал внутри клуба, многие болельщики до сих пор относятся к нему с теплотой — потому что он выигрывал.

А вот Уле-Гуннар Сульшер, напротив, до сих пор несtт на себе след поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы в 2020 году . При нем команда неплохо выступала в чемпионате, но так и не сумела взять ни одного трофея, несмотря на три полуфинала и один финал.

«Мне чего-то не хватило — трофея. Один пенальти мог бы всё изменить, и тогда на мою работу смотрели бы совсем по-другому», — рассуждал ранее норвежец о своем увольнении из «МЮ».

Лучше ничего не советовать Рэтклиффу

Если Аморим не выиграет Лигу Европы, то что тогда останется в его активе за шесть месяцев у руля «Манчестер Юнайтед», кроме боевой ничьей на «Энфилде», победы по пенальти над «Арсеналом» и вырванного на последних секундах дерби против «Ман Сити»?

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Рой Кин в прошлом месяце, после апрельского поражения от «Ньюкасла», заявил, что Аморим недооценил уровень конкуренции в английском футболе и переоценил возможности своего состава.

«Мне кажется, Премьер-лига застала этого тренера и его штаб врасплох. Я понимаю, что люди изучают обстановку перед тем, как принять команду, но похоже, что он пришел и был шокирован тем, насколько слабый у него состав. Эти игроки не справляются с нагрузками, не тянут физически, и у команды огромные проблемы в атаке. Они слабы — и физически, и ментально», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

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С тех пор мало что изменилось. Учитывая, что сэр Джим Рэтклифф уже признавал ошибку, оставив Эрика тен Хага после прошлогодней победы в Кубке Англии над «Ман Сити», ему и другим директорам клуба стоит быть крайне осторожными, чтобы не повторить ту же ошибку с Аморимом — и не сохранить тренера исключительно из-за возможного успеха в Лиге Европы.

Поэтому Амориму стоит подумать дважды, прежде чем призывать руководство «быть смелыми и решительными летом» — ведь смелость может заключаться в том, чтобы расстаться именно с ним.