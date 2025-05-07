Как «Ман Сити» вернуться на вершину АПЛ: простая инструкция для Гвардиолы

В минувшую пятницу игроки «Манчестер Сити» впервые с мая 2021 года вышли на матч АПЛ без золотого шеврона, символизирующего статус действующего чемпиона.

Фактически Гвардиола еще в ноябре признал, что борьба за титул проиграна. Но это не делает поражение менее болезненным. Две недели назад, когда «Ливерпуль» стал новым чемпионом, «Ман Сити» обыграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка Англии. Любой другой тренер порадовался бы за команду, победившую на «Уэмбли» в полуфинале. Но Пеп выглядел серьезным, когда его спросили, можно ли считать сезон успешным.

— Неееет... Мы отстаем от «Ливерпуля» на тысячу миллионов очков. Это плохо, — ответил он.

Если быть точным, разница составляет 18 очков. Но для тренера, одержимого победами, это всё равно что тысяча миллионов. За 16 лет на высшем уровне Гвардиола не выигрывал чемпионат всего четыре раза, и теперь он уже вынашивает план реванша.

Когда в своем дебютном сезоне в АПЛ Гвардиола проиграл борьбу за титул, он потратил на трансферы 214 миллионов фунтов. В следующем году «Сити» занял первое место, набрав рекордные 100 очков, а потом защитил титул, финишировав с 98 баллами. После неудачи в сезоне 2019/20, когда они отстали от «Ливерпуля» на 18 очков, его команда ответила четырьмя победами подряд в Премьер-лиге.

В следующем сезоне «Манчестер Сити» выйдет на охоту с целью вернуть себе статус лучшего клуба АПЛ. Но для этого клубу придется решить несколько важных вопросов.

«Манчестер Сити» нужен новый вратарь

Ещё год назад казалось, что с вратарской позицией у «Манчестер Сити» всё в порядке: Штефан Ортега уверенно подменял Эдерсона и нередко проводил классные матчи. Немца даже называли героем чемпионской гонки-2024 благодаря его феноменальному сэйву после удара Сона Хын Мина в матче против «Тоттенхэма» в предпоследнем туре.

Эдерсон globallookpress.com

Однако текущий сезон ясно показал: «Сити» нужно не просто обновить вратарскую линию, а искать сразу двух новых голкиперов. Недовольство Гвардиолы и Эдерсоном, и Ортегой стало очевидным еще в январе, после ничьей с «Брентфордом». Пеп неожиданно посадил Эдерсона в запас — уже не впервые в сезоне — а после матча буквально кричал в лицо Ортеге, возмущенный тем, как тот пропустил два гола.

С тех пор ни для кого не секрет, что клуб ищет нового вратаря. Эдерсон еще прошлым летом хотел уехать в Саудовскую Аравию, но тогда Гвардиола его уговорил остаться. Однако перед полуфиналом Кубка Англии, когда у Пепа вновь спросили о будущем бразильца, он не стал юлить: «Я не хочу сейчас это комментировать» прозвучало как прямое подтверждение сомнений.

Да, Эдерсон оформил четыре результативные передачи в этом сезоне — беспрецедентное достижение для вратаря. Но вот с основной задачей — защищать ворота — у него всё гораздо хуже: он стал часто ошибаться, особенно в Лиге чемпионов, где неоднократно подводил команду. Контракты и Эдерсона, и Ортеги действуют до 2026 года, но настало время найти надежного вратарря на ближайшие пять лет.

Главный кандидат на замену — капитан «Порту» Диогу Кошта. Также в шорт-листе числится молодой француз из «Лиона» Люка Шевалье.

Гвардиоле не стоит спешить с возвращением Родри

Возможно, «Ливерпуль» и так бы выиграл чемпионат, но сомневаться не приходится: ключевой момент сезона для «Сити» случился в сентябре, когда Родри порвал крестообразные связки в матче против «Арсенала». С ноября 2022 года команда проиграла всего один матч с Родри в составе. Всего через два месяца после травмы испанца у «Сити» уже была серия из пяти поражений подряд, разрушившая все планы. К марту «горожане» проиграли в АПЛ девять матчей — это повторение антирекорда Гвардиолы за всю его тренерскую карьеру.

Родри globallookpress.com

Родри уже вернулся к тренировкам, и есть шанс, что он сыграет еще до окончания текущего сезона. Но Гвардиоле придется быть предельно осторожным в случае с возвращением обладателя «Золотого мяча».

Родри травмировал колено всего лишь через несколько дней после того, как публично заявил об угрозе здоровью игроков из-за чрезмерного количества матчей.

«Ман Сити» должен сделать всё, чтобы избежать повторения ситуации — это означает не только регулярную ротацию и уважение к словам самого футболиста, когда он говорит о необходимости отдыха, но и, возможно, отказ от его участия в предстоящем Клубном чемпионате мира.

После долгого перерыва Родри должен подойти к следующему сезону как в физическом, так и в ментальном плане в обновленном состоянии. Если ему удастся избежать новых травм и получить поддержку от партнеров по команде, испанец, скорее всего, снова поведет «Манчестер Сити» к чемпионскому титулу.

Пора найти замену Де Брёйне

Ожидается, что предстоящее трансферное окно будет насыщенным для «Манчестер Сити» на всех фронтах, но ключевым решением станет вопрос замены Кевина Де Брейне. Бельгиец остался на скамейке в полуфинале Кубка Англии против «Ноттингем Форест», что стало очередным подтверждением: он больше не считается незаменимым в важнейших матчах. Повторяющиеся травмы и утерянная способность решать исход игры стали значительными факторами нынешнего спада команды.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Хотя в прошлом сезоне он героически вернулся после пяти месяцев вне игры из-за разрыва мышц задней поверхности бедра и помог команде выиграть чемпионскую гонку, сейчас кажется, что все накопленные травмы наконец дали о себе знать. И хотя Де Брейне останется в истории как, возможно, лучший игрок «Сити», даже среди болельщиков уже немало тех, кто считает, что пора двигаться дальше.

В клубе давно понимали, что этот день наступит, и у них было достаточно времени, чтобы найти идеального преемника. Лучшим кандидатом считается Флориан Вирц. Кроме того, говорят о кандидатуре Моргана Гиббса-Уайта. Есть мнение, что «Сити» стоило бы попытаться подписать обоих, особенно с учетом серьезных кадровых потерь из-за травм в текущем сезоне и предстоящего Клубного чемпионата мира.

Уход Де Брейне освободит место в зарплатной ведомости, которого вполне хватит, чтобы покрыть оклады и Вирца, и Гиббса-Уайта. И хотя их трансферы обойдутся в огромную сумму, клуб сможет распределить эти расходы на длительный срок, чтобы соответствовать правилам Премьер-лиги о прибыли и устойчивости.

Подписание хотя бы одного из этих талантливых игроков стало бы мощным шагом на пути к возвращению на вершину, но, если удастся заполучить обоих, «Сити» может стать практически неудержимым.

Вернуть правильный настрой

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» сделал то, чего не удавалось никому за 135 лет английского футбола, — выиграл чемпионат в четвертый раз подряд. Да, команда считалась фаворитом и в борьбе за пятый титул, но неудивительно, что после такого исторического достижения сохранить прежний уровень мотивации оказалось невозможно. Единственным новым лицом в составе был Савиньо.

Хосеп Гвардиола и Йошко Гвардиол globallookpress.com

Некоторый спад после стольких успехов был вполне ожидаем, но Пеп Гвардиола так и не смог понять ту апатию, которая охватила игроков — и тем более не захотел мириться с ней. «Нам нужно вернуть дух», — сказал он на прошлой неделе. — «Когда мы забивали гол, мы даже не праздновали. В октябре, ноябре, декабре, январе — мы не праздновали так, как это было раньше, это было видно по языку тела. Это мелочь, но она многое говорит о той страсти, которую мы теряли весь сезон — ее просто не было».

Очевидно, Гвардиола не позволит, чтобы в следующем сезоне его команда снова выглядела такой немотивированной. Но на этот раз будет проще, ведь вернуть себе титул обычно легче, чем защитить его в четвертый раз подряд. Пеп может пойти по пути «пряника» и найти новые способы вдохновить своих игроков, либо выбрать «кнут» и избавиться от тех, в ком больше нет огня. Какой бы путь он ни выбрал, одно ясно: команда должна будет работать куда усерднее, чем в этом сезоне.

Интегрировать в состав молодежь

Кто-то скажет, что возраст — это всего лишь цифра, и потрясающий сезон Мохамеда Салаха действительно подтверждает: даже после 30 можно играть на высшем уровне. Но с каждым годом интенсивность Премьер-лиги только возрастает, и наличие энергичной команды как никогда имеет значение. В этом сезоне «Манчестер Сити» ощутимо страдал из-за возрастного состава.

Савиньо globallookpress.com

Команда Гвардиолы начала сезон с четвертым по возрасту составом в лиге — средний возраст игроков составлял 27 лет. Самым возрастным коллективом был «Вест Хэм», ныне занимающий в таблице 17-е место. На втором месте — «Эвертон», который провел большую часть сезона, борясь за выживание, и даже несмотря на недавнее возрождение под руководством Дэвида Мойеса, находится лишь на 15-й строчке.

Команду обременяло большое количество ветеранов (семь игроков уже перешагнули 30-летний рубеж или достигли его по ходу сезона). Гюндоган, Бернарду Силва и Кайл Уокер (до аренды в «Милан») часто проигрывали в скорости, а другие возрастные игроки — Де Брейне, Натан Аке и Джон Стоунз — постоянно мучились с травмами.

Клуб начал решать эту проблему еще в январе, подписав четырех игроков в возрасте от 19 до 25 лет. Кроме того, с появлением в основе Нико О'Райли команда получила дополнительный заряд молодости. Процесс омоложения должен продолжиться летом, чтобы Гвардиола получил в свое распоряжение более энергичный, выносливый и голодный до побед состав, способный вернуть титул на «Этихад».

Снять нагрузку с Холанна

Зависимость «Манчестер Сити» от Эрлинга Холанна в плане результативности — одна из ключевых причин неудач клуба в этом сезоне. Казалось бы, когда он получил травму голеностопа в матче Кубка Англии против «Борнмута» в конце марта, другие игроки должны были выстроиться в очередь, чтобы взять на себя роль лидера атаки. Однако за шесть последующих матчей ни один футболист команды не забил больше двух голов. Лишь Матео Ковачич, Нико О'Райли и Омар Мармуш отличились более одного раза на этом отрезке.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Даже пропустив последний месяц сезона, Холанн всё равно сохраняет трехкратное преимущество по количеству голов в Премьер-лиге над ближайшим преследователем в составе «Сити» Филом Фоденом — 21 против семи.

В прошлом сезоне Фоден забил 19 мячей, но на фоне всех индивидуальных наград, которые он собрал по итогам кампании-2023/24, в этом году он выглядит бледной тенью самого себя. Впрочем, не только он не оправдал ожиданий. У Бернарду Силвы всего три гола в Премьер-лиге — столько же у Де Брейне и Жереми Доку. Савиньо и Джек Грилиш забили лишь по одному мячу.

Прогнозы и ставки на футбол

С момента подписания Холанна в 2022 году клуб осознанно строил игру вокруг него, отказавшись от схемы без ярко выраженного нападающего, как это было раньше. Тем не менее, в прошлом сезоне, когда команда взяла требл, Холанну активно помогали Фоден, Хулиан Альварес, Де Брейне и Гюндоган.

Если «Сити» хочет вернуть себе чемпионский титул, остальным игрокам пора вспомнить, как забивать голы, и наконец-то подставить плечо своему главному бомбардиру.