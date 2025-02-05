В поисках нового Родри. Почему «Ман Сити» заплатил 60 млн евро за Нико Гонсалеса

В отличие от большинства топ-клубов, которые не спешили расставаться с деньгами, «Манчестер Сити» в январе действовал так, будто это их последний шанс заполучить новых игроков.

Ранее Пеп Гвардиола неоднократно подчеркивал, что зимний рынок не имеет особого значения, но на этот раз ему пришлось наверстывать упущенное, пытаясь спасти провальный сезон. Сначала «Ман Сити» потратил 130 миллионов фунтов на Витора Рейса, Абдукодира Хусанова и Омара Мармуша.

Однако, несмотря на колоссальные расходы, унизительное поражение 1:5 от «Арсенала» в воскресенье наглядно показало, что в составе «Сити» по-прежнему зияет дыра в центре поля.

Поиск нового опорного полузащитника стал для клуба настоящей головной болью, ведь они понимают, что Родри, чье отсутствие стало ключевой причиной их катастрофического сезона, вернется в состав в лучшем случае ближе к лету.

Однако разгром на «Эмирейтс» лишь подтвердил, что даже после возвращения Родри «Ман Сити» будет нуждаться в надежном сменщике для обладателя «Золотого мяча». В текущем составе такого исполнителя не было.

Именно поэтому клуб решился на дерзкий и громкий трансфер, подписав Нико Гонсалеса из «Порту» за 60 миллионов евро. Сделка состоялась буквально за пару минут до закрытия трансферного окна.

Гонсалес уже успел поиграть за три крупных клуба, но теперь ему предстоит самый серьезный вызов в карьере: заменить действующего обладателя «Золотого мяча» в кризисной команде «Манчестер Сити», пишет GOAL.

Начало футбольного пути

Нико — сын легендарного полузащитника «Депортиво» Франа, который провел 17 лет в клубе из Ла-Коруньи и был частью знаменитой команды «СуперДепор», завоевавшей титул Ла Лиги в сезоне 1999/2000 и добившейся ярких успехов в Лиге чемпионов в начале 2000-х.

Фран globallookpress.com

Одним из самых памятных моментов в карьере Франа стала легендарная победа «Депортиво» над «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2004 года: испанцы проиграли первый матч со счетом 1:4, но в итоге совершили камбэк, в том числе благодаря голу отца Нико, и вышли в полуфинал.

Несмотря на то что он родился в футбольной семье, сам Нико изначально не проявлял особого интереса к спорту.

«Сначала Нико не хотел играть в футбол. Когда ему было шесть лет, его это совершенно не интересовало. Я тогда еще выступал, и, возможно, ему надоело постоянно переезжать с места на место. Но однажды что-то изменилось — и он просто начал играть», — вспоминал Фран.

У Нико была возможность тренироваться на небольшом поле прямо у себя дома, а наставником для него стал отец — бывший игрок сборной Испании. К десяти годам он уже выступал за команду до 13 лет в своем родном клубе «Монтаньерос» в Ла-Корунье.

На одном из турниров, в котором участвовали «Барселона» и «Реал», он забил два гола в матче против каталонской команды.

Оба испанских гранда сразу же заинтересовались юным талантом. Несмотря на то, что «Реал» предложил больше денег, Нико и его мать предпочли переезд в Барселону. В 2013 году он присоединился к знаменитой академии «Ла Масия» и через некоторое время стал ключевым игроком резервной команды.

Прорыв

Лето 2021 года стало тяжелым испытанием для «Барселоны» — из-за глубокого финансового кризиса клуб был вынужден расстаться с Лионелем Месси.

Неспособность осуществлять громкие трансферы открыла дорогу талантливым воспитанникам «Ла Масии», среди которых были Нико Гонсалес, Абде, Алехандро Бальде, Ферран Жуджла и Гави.

Нико Гонсалес в «Барселоне» globallookpress.com

Нико дебютировал в первой команде, выйдя на замену в стартовом матче сезона 2021/2022 против «Реал Сосьедада». Вскоре он закрепился в основном составе.

Настоящий прорыв случился в декабре того же года — за одну неделю Нико дважды спас «Барселону» от поражения. Вначале он отметился первым голом за клуб, открыв счет в матче с «Осасуной» (2:2), когда получил передачу от Гави и хладнокровно отправил мяч в сетку. А уже через семь дней он стал героем «Камп Ноу», забив победный мяч в игре с «Эльче». «Барса» растеряла преимущество в два гола против команды из нижней части таблицы, но в концовке встречи Нико снова получил передачу от Гави, уверенно обработал мяч и нанес решающий результативный удар.

Мощное телосложение (188 см) и стиль игры Нико Гонсалеса вызвали сравнения с легендарным Серхио Бускетсом. Еще в 2021 году бывший тренер молодежной команды «Барсы» Франсиско Хавьер Гарсия Пимиента заявил следующее: «Если "Барселона" ищет преемника на долгие годы, Нико легко станет заменой Бускетса».

Аренда в «Валенсию» и переезд в Португалию

Однако в какой-то момент Нико оказался в тени будущих звезд «Барселоны». Гави и Педри закрепили за собой места в основе при Хави, поэтому Гонсалесу приходилось довольствоваться редкими выходами на замену.

Нико Гонсалес globallookpress.com

Летом 2022-го в поисках игровой практики он отправился в аренду в «Валенсию», однако этот этап карьеры получился не самым простым. При Дженнаро Гаттузо Нико не всегда попадал в состав, а в декабре и вовсе выбыл на три месяца из-за перелома стопы.

Однако после возвращения Нико показал хороший футбол, что убедило «Порту» выкупить его за 8,5 миллиона евро.

Тогдашний главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау признался, что адаптация Гонсалеса проходила тяжело. Однако постепенно он освоился в новой системе и с января 2024 года стал ключевым игроком команды.

«Сержиу Консейсау требует многого от всех нас, и для меня это было очень важно. В 20-21 год у меня уже был приличный опыт, но его требования помогли мне прогрессировать. Я стал сильнее, сегодня я намного лучше, чем год назад», — говорил Нико по окончании сезона.

Летом 2024 года Консейсау покинул «Порту», что привело к нестабильности в клубе. Сезон складывался тяжело, и это привело к увольнению Витора Бруну.

Однако на фоне общего кризиса игра Нико стала одним из немногих светлых пятен: он выходил в старте в 17 из 19 матчей чемпионата Португалии, при этом отметившись пятью голами и двумя ассистами.

В Лиге Европы он также сыграл важную роль: испанец отдал голевые передачи в матчах с «Андерлехтом» и «Хоффенхаймом», а его разрезающий пас помог Саму Омородиону поразить ворота «Манчестер Юнайтед». В заключительном туре общего этапа против «Маккаби» Тель-Авив Нико забил единственный и решающий гол, который вывел «Порту» в плей-офф.

Яркие выступления Гонсалеса убедили «Манчестер Сити» оформить срочный трансфер в последние часы зимнего окна. Сам Нико назвал этот переход «идеальной возможностью на данном этапе карьеры», а спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн охарактеризовал его как «очень талантливого молодого полузащитника» и «идеальное усиление для команды».

Сильные стороны

После «Ла Масии» Гонсалес обладает шикарными навыками контроля мяча и классным коротким пасом. Благодаря этим качествам он стал естественным кандидатом на одну из позиций в системе Гвардиолы.

«В школе "Барсы" тебя с детства учат, что самый эффективный способ — это простой способ: играть в одно-два касания и быстро двигаться», — рассказывал Нико в одном из интервью.

Бывший наставник «Порту» Витор Бруну также высоко оценивал его стиль игры, отмечая «непревзойденную способность разрезать линии передачами и читать игру, находясь ближе к атаке».

Гонсалес может действовать как «шестерка», контролируя центр поля, так и в более креативной роли «восьмерки», поддерживая атаку. Именно в последней роли он особенно ярко проявил себя в этом сезоне, забив семь голов во всех турнирах.

Кое-что еще нужно улучшить

Несмотря на громкое имя и богатый опыт на высоком уровне, общее мнение таково: Нико еще не достиг своего максимального уровня, и не все уверены, что он сможет адаптироваться к требованиям «Манчестер Сити».

Нико Гонсалес globallookpress.com

Один из экспертов ESPN считает, что в Англии у Гогсалеса будут проблемы: «Скорее всего, они переплатили за него, но поражение от "Арсенала" показало, насколько срочно "Сити" нужен был новый опорник. Он не смог закрепиться ни в "Барсе", ни в "Валенсии".

Да, он забил "Маккаби", провел хороший матч, но не сделал ничего экстраординарного.

Конечно, в более сильной команде он будет прогрессировать. У Нико есть все качества, чтобы заиграть в "Сити", но ему придется приложить очень много усилий, потому что это совершенно другой уровень по сравнению с "Порту", "Валенсией" или той "Барселоной", которая была далека от лучших времен.

Будет интересно посмотреть, как он себя проявит, но 60 миллионов евро — это серьезные деньги за игрока, который пока не играл на таком уровне».

Что дальше?

«Я хочу проверить себя в Англии», — сказал Нико сразу после перехода в «Ман Сити». Ему сразу предстоит окунуться в самую гущу событий, и у него, похоже, правильный настрой.

Нико Гонсалес globallookpress.com

У испанца есть всего лишь пять дней, прежде чем он, скорее всего, дебютирует в составе «Ман Сити» в матче Кубка Англии против «Лейтон Ориент». Клуб из Лиги 1 будет оптимальным соперником для его первого матча в английском футболе, но дальше будет гораздо сложнее.

Вскоре после этого «Сити» предстоит настоящий тест — два тяжелейших матча в плей-офф Лиги чемпионов против «Реала», а между ними — не менее изнурительные поединки в Премьер-лиге — дома против «Ньюкасла» и лидера чемпионата «Ливерпуля», а затем выезд к «Тоттенхэму».

«Посмотрите на этот состав… Это невероятно, команда полна игроков мирового уровня. Нет такого футболиста в мире, который не хотел бы быть частью этой системы. Я знаю, какую репутацию имеет Пеп, и не могу дождаться, когда уже начну тренироваться и играть под его руководством.

Честно говоря, для меня честь, что он хочет видеть меня в своей команде. Я по-настоящему взволнован», — признался Нико.