Победители и проигравшие. Итоги январского трансферного окна

Победители

«Пари Сен-Жермен»

Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что главным победителем январского трансферного окна стал «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб выкупил у «Наполи» Хвичу Кварацхелию, при этом заплатив за одного из лучших вингеров мира всего лишь 60 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Еще несколько месяцев назад трансфер грузинского футболиста оценивался вдвое дороже, поэтому «ПСЖ» провернул действительно шикарную сделку. «Кварадона» должен оказать значительное влияние на команду.

Но и это еще не все. Французский чемпион также заработал чистую прибыль в 46 миллионов евро на продаже Хави Симонса в «Лейпциг», отправил защитника Шера Ндура в «Фиорентину» и нашел новый клуб для нестабильного нападающего Рандаля Коло Муани, который до конца сезона будет выступать за «Ювентус» на правах аренды.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» стала одним из самых активных клубов на январском рынке и одним махом решила все вопросы, связанные с правилами прибыли и устойчивости (PSR).

Продажа 21-летнего форварда Джона Дурана в саудовский «Аль-Наср» за 77 миллионов евро обеспечит финансовую стабильность клуба на несколько лет вперед.

Марко Асенсио globallookpress.com

Кроме того, «Астон Вилла» удачно избавилась от лишних игроков: Джейден Филоджин ушел в «Ипсвич Таун», Диего Карлос — в «Фенербахче», а Эмилиано Буэндиа («Байер» Леверкузен), Коста Неделькович («Лейпциг») и Самуэль Айлинг («Мидлсбро») отправились в аренду.

После продажи Дурана «Вилла» взяла в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, а также приобрела за 25 миллионов евро вингера дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена.

Потенциально выгодной выглядит и аренда Марко Асенсио из «Пари Сен-Жермен». Испанец способен помочь команде Унаи Эмери и в АПЛ, и в Лиге чемпионов.

Возможно, «Астон Вилле» стоило подписать более опытного правого защитника, чем Андрес Гарсия (8 миллионов евро, «Леванте»).

Но аренда центрбека «Челси» Акселя Дисаси окончательно закрепила статус «Астон Виллы» как одного из главных победителей январского окна. Без усиления обороны их трансферная кампания могла бы выглядеть совсем иначе.

Маркус Рашфорд

Рашфорд перестал играть за «Манчестер Юнайтед» после декабрьского матча с чешской «Викторией» в Лиге Европы. Рубен Аморим был разочарован отношением нападающего к тренировочному процессу, поэтому переход в новый клуб стал для него настоящим облегчением.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Известно, что на Рашфорда претендовали «Милан», дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Но в итоге «Астон Вилла» оказалась самой настойчивой.

Клуб из Бирмингема также согласился покрывать значительную часть его зарплаты, что стало решающим фактором для «Манчестер Юнайтед».

Рашфорду есть что доказывать в оставшейся части сезона. Более того, ближайшие полгода могут стать определяющими в его карьере. Пока же он просто счастлив, что покинул «Олд Траффорд».

Дани Ольмо

Сам факт, что Дани Ольмо вообще может играть за «Барселону», уже делает его победителем.

В начале января казалось, что летнее подписание испанца за 60 миллионов евро обернется бесполезной тратой средств: из-за финансовых проблем каталонцы не могли зарегистрировать его для участия в матчах Ла Лиги.

Дани Ольмо globallookpress.com

Однако череда судебных разбирательств позволила Ольмо попасть в заявку «Барсы» на вторую часть сезона.

Тем не менее президент Ла Лиги Хавьер Тебас все еще пытается оспорить это решение.

В остальном ситуация для «Барселоны» выглядит не слишком радужно. Клуб не сумел договориться об аренде Рашфорда и не смог устроить в другие команды таких игроков, как Пау Виктор, Эрик Гарсия, Пабло Торре и Ансу Фати.

Покупки с прицелом на будущее

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в январе потратил более 200 миллионов евро, но даже после этого не стал одним из победителей трансферного окна. Дело в том, что новички «горожан» вряд ли способны решить текущие проблемы.

Молодые защитники Абдукодир Хусанов (48 миллионов евро, «Ланс») и Витор Рейс (35 миллионов евро, «Палмейрас») пока не готовы к интенсивному темпу Премьер-лиги, хотя и смогут частично закрыть дыры в составе, вызванные травмами.

Омар Мармуш globallookpress.com

Еще 60 миллионов евро «Ман Сити» заплатил за Омара Мармуша. Но пока что Пеп Гвардиола не спешит использовать египтянина на привычных для него позициях в центре нападения или на фланге. В первых матчах за «Сити» Мармуш выполнял роль «десятки», и пока нет ощущения, что ему комфортно там.

Единственное действительно логичное приобретение — это бывший опорник «Барселоны» Нико Гонсалес, перешедший из «Порту».

Однако и здесь «Сити» пришлось переплатить: они отдали за испанца 60 миллионов евро, хотя изначально рассчитывали потратить на 20 миллионов меньше.

Возможно, пройдет еще год, прежде чем эти трансферы можно будет полноценно оценить. Но пока не похоже, что они станут ключом к решению текущих проблем команды.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» оказался в эпицентре кадрового кризиса, особенно в обороне. Эндж Постекоглу открыто заявлял о необходимости усиления, чтобы команда смогла улучшить свое положение в таблице АПЛ.

Аренда центрального защитника «Ланса» Кевина Дансо (с обязательным выкупом за 25 миллионов евро летом) должна укрепить линию обороны.

Матис Тель globallookpress.com

Но также стоит отметить, что «Тоттенхэм» явно не реализовал все свои задумки. «Шпоры» предлагали 75 миллионов евро за защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, но получили отказ.

Вратарская линия тоже требовала усиления. В итоге «Тотенхэм» подписал 21-летнего Антонина Кински, который сразу получил место в основном составе.

Между тем, 18-летний южнокорейский талант Ян Мин Хёк, которого тут же отправили в аренду в КПР, явно не был тем атакующим игроком, которого ждали фанаты.

Но в последний день трансферного окна «Тоттенхэм» все-таки смог усилить нападение, оформив аренду нападающего «Баварии» Матиса Теля. Француз может стать существенным усилением для проблемной команды Постекоглу.

«Борнмут»

В данном случае речь идет не столько о приобретениях, сколько о том, что «Борнмут» сумел удержать ключевых игроков.

Хотя молодые новички Матай Акинмбони, Хулио Солер, Кай Крамптон и Зейн Силкотт-Даберри вряд ли окажут немедленное влияние на команду, клуб явно думает о будущем.

В то же время «Борнмут» позволил покинуть клуб Филипу Биллингу (аренда в «Наполи») и Максу Ааронсу (аренда в «Валенсию»), но самое главное — сумел удержать Милоша Керкеза, Илью Забарного и Дина Хёйсена, которыми всерьез интересовались ведущие европейские клубы. Сохранение этого трио может сыграть ключевую роль в борьбе команды за путевку в еврокубки.

Проигравшие

«Манчестер Юнайтед»

Сможет ли 20-летний фулбэк решить все проблемы «Манчестер Юнайтед»? Клубу удалось заполучить талантливого защитника Патрика Доргу из «Лечче» за 30 миллионов евро. Нигериец хорошо вписывается в схему Аморима (3-4-2-1), однако команда нуждалась в усилении других позиций.

Патрик Доргу globallookpress.com

Уход в аренду Антони («Бетис»), Рашфорда («Астон Вилла») и Тайрелла Маласии (ПСВ) освободили место в платежной ведомости, но подписание 18-летнего защитника Айдена Хевена из «Арсенала» явно не произвело впечатление на фанатов.

«Манчестер Юнайтед» остро нужен был забивной нападающий, а серьезная травма Лисандро Мартинеса может заставить пожалеть об отсутствии дополнительных трансферов в защиту.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает на данный момент второе место в АПЛ по количеству забитых мячей, но если «канониры» действительно хотят бороться с «Ливерпулем» за титул, им срочно нужен еще один нападающий.

Айден Хевен globallookpress.com

Кай Хаверц показывает достойную игру (15 голов во всех турнирах), но травмы Букайо Сака и Габриэла Жезуса оставили команду без достаточного количества опций в атаке.

Попытка подписать Олли Уоткинса из «Астон Виллы» за 40 миллионов фунтов провалилась, а интерес к Матису Телю («Бавария»), Душану Влаховичу («Ювентус») и Нико Уильямсу («Атлетик») так ни к чему и не привел.

Кроме того, «Арсенал» потерял молодого защитника Айдена Хевена, который перешел в «МЮ» за минимальную компенсацию.

«Челси»

Очень странное трансферное окно для клуба, который обычно не жалеет денег.

Единственными приобретениями стали 19-летний полузащитник Матис Амогу (15 миллионов евро, «Сент-Этьен») и возвращенный из аренды Трево Чалоба («Кристал Пэлас»).

Попытки подписать Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» ни к чему не привели, как и поиск центрального нападающего.

Из «Челси» ушел Чезаре Касадеи («Торино»), за которого удалось получить 15 миллионов евро, потраченные на него в 2022 году.

Кроме того, ряд игроков отправились в аренду: Ренату Вейга («Ювентус»), Бен Чилуэлл («Кристал Пэлас») и Жоау Феликс («Милан»). Команда Энцо Марески точно не стала сильнее.

Кристофер Нкунку

По некоторым данным, еще перед дедлайном Нкунку отчаянно хотел уйти из «Челси». Француз в этом сезоне сыграл всего 419 минут в рамках Премьер-лиг. Но в итоге он снова остался на «Стэмфорд Бридж».

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Интерес со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» не привел к сделке, так как «Челси» требовал не менее 60 миллионов за полноценный трансфер.

Удивительно, что игрок так и не ушел хотя бы в аренду, но, судя по всему, ни клуб, ни сам Нкунку не были заинтересованы в краткосрочном варианте.

Остается открытым вопрос, какую роль он сыграет в оставшейся части сезона, но его летний уход теперь кажется почти неизбежным.