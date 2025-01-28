Трансфер Гарначо поможет «Манчестер Юнайтед», но не решит проблему «Челси»

Когда стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Алехандро Гарначо, казалось неизбежным, что среди претендентов обязательно будет и «Челси». Спустя две недели, уже ни для кого не секрет, что лондонский клуб готов сделать официальное предложение.

Готовность «красных дьяволов» отпустить одного из главных талантов своей академии, а также желание «Челси» снова выложить крупную сумму за очередного вингера вызывают удивление.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить чистую прибыль свыше 50 миллионов фунтов, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

В текущей ситуации создается впечатление, что сделка явно выгодна хозяевам «Манчестер Юнайтед» и Рубену Амориму, в то время как «Челси» рискует получить проблемного игрока.

Финансовые проблемы «Манчестер Юнайтед»

Финансовое положение может вынудить «Манчестер Юнайтед» продавать своих воспитанников. Ранее сообщалось, что клуб готов рассмотреть предложения не только по Гарначо, но и по Кобби Мейну, чтобы избежать нарушения правил АПЛ о прибыли и устойчивости (PSR).

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Совладельцы клуба INEOS и сэр Джим Рэтклифф, которые уже провели ряд серьезных сокращений, а также обратились к. болельщикам, объяснив, насколько важно соблюдать финансовые правила.

«Если мы не примем меры сейчас, то рискуем не соответствовать требованиям PSR/FFP. Ежегодно мы терпим значительные убытки — более 300 млн фунтов за последние три года. Это невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе.

Нам придется принимать трудные решения, включая существенное сокращение численности персонала и расходов в различных областях нашего клуба», — говорится в обращении «МЮ» к болельщикам.

Еще несколько месяцев назад продажа Гарначо казалась немыслимой, но январское трансферное окно, похоже, играет на руку «Юнайтед», которые хотят избежать серьезной критики.

Гарначо явно не в лучшей форме и не пользуется доверием Аморима. Болельщики в основном поддерживают решение португальца игнорировать аргентинца в последние недели, все больше раздражаясь из-за его нестабильных выступлений и проблем с дисциплиной. Болельщики, кажется, будут не против этого трансфера.

«Челси» не помешает еще один вингер

Желание «Челси» выкупить Гарначо выглядит вполне закономерно с учетом того, что лондонский клуб стремится собрать у себя всех самых талантливых футболистов.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Кроме того, это можно объяснить попыткой найти замену Михаилу Мудрику, который в конце прошлого года провалил допинг-тест и вскоре может получить длительную квалификацию.

Украинец ожидает вскрытия пробы Б, но уже сейчас понятно, что в ближайшем будущем он не будет играть в футбол.

Несмотря на его утверждения, что он не знал о приеме запрещенного вещества, правила антидопингового кодекса английской ассоциации футбола гласят, что намерение не влияет на степень вины. Заявления о случайном употреблении вещества не принимаются в качестве защиты в суде. Если проба Б также окажется положительной, украинца могут отстранить на срок до четырех лет.

На бумаге «Челси» располагает большим количеством вариантов в атаке. Однако, если учитывать только классических вингеров, в распоряжении Энцо Марески остаются лишь Джейдон Санчо, Педру Нету и Нони Мадуэке. При этом последние двое предпочитают играть на правом фланге. В то же время молодой Тайрик Джордж только недавно дебютировал в основной команде, и, вероятно, пока не готов регулярно выходить на поле.

Вингерам «Челси» не хватает эффективности

Хотя их нельзя обвинять в неэффективности, нынешние вингеры «Челси» явно не отличаются высокой продуктивностью.

На троих Санчо, Нету и Мадуэке поучаствовали лишь в 18-ти результативных атаках команды в рамках АПЛ. Просто для сравнения: в активе Коула Палмера уже 20 результативных действий.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Мареска тоже считает, что вингеры могут играть еще лучше: «У нас третья лучшая атака в Премьер-лиге, мы забиваем много голов, но "Челси" может забивать еще больше.

Дело не только в Джексоне. Возможно, наши вингеры тоже могут забивать больше, учитывая, сколько раз они оказываются в позициях один на один в штрафной. Это касается и Нету, и Санчо. Надеюсь, вскоре они начнут чаще забивать.

Главное, что такие ситуации у них есть в каждом матче. Если мы будем лучше распоряжаться такими моментами, это, безусловно, пойдет на пользу команде. Так что, я надеюсь, что наши атакующие игроки, особенно вингеры, станут действовать более результативно».

Гарначо — не решение проблемы

Если в «Челси» действительно считают, что Гарначо — идеальное решение их проблем, то они серьезно ошибаются.

Постоянно нестабильный, молодой аргентинец в последнее время стал своеобразным громоотводом для критики на «Олд Траффорд», олицетворяя тот самый нереализованный потенциал. По сути, это балласт, от которого клуб стремится избавиться.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

«Гарначо все еще способен на что-то влиять, но это случается редко. Большую часть времени он принимает неверные решения в финальной трети, демонстрируя крайне низкую эффективность при ударах или передачах.

Он также часто играет с опущенной головой, и постоянно попадает в неприятности. Смотреть на это — сплошное разочарование, и создается впечатление, что он не понимает, что значит быть командным игроком», — считает обозреватель GOAL Джеймс Уэствуд.

Будучи вингером, который боготворит Криштиану Роналду, воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, мягко говоря, не дотягивает до высоких стандартов своего кумира. Гарначо забил всего три гола и сделал одну результативную передачу в рамках АПЛ. Последний раз он забивал в начале ноября, а свой единственный на данный момент ассист латиноамериканец сделал в матче первого тура против «Фулхэма».

Хотя Гарначо известен своей техникой и дриблингом, он совершил всего 12 обводок. При этом только 34 процента попыток оказались успешными.

Конечно, также стоит учитывать, что Гарначо всего 20 лет, и у него есть время реализовать потенциал и подтвердить, что он действительно способен стать топ-игроком. Однако тот факт, что уже в таком возрасте он столкнулся с проблемами, должен стать для «Челси» тревожным сигналом.

«Челси» надо обратить внимание на другие варианты

Если взглянуть на состав «Челси», можно с уверенностью сказать, что они достаточно укомплектованы, чтобы обойтись без Мудрика или Гарначо, по крайней мере, до лета.

Помимо профильных вингеров, в распоряжении Марески есть Кристофер Нкунку и Жоау Феликс, которые в совокупности обошлись клубу почти в 100 миллионов фунтов. Оба игрока имеют солидный опыт выступлений на левом фланге и, безусловно, нуждаются в игровом времени.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Однако Мареска, похоже, достаточно строг в вопросах распределения ролей в атаке. Он рассматривает Палмера, Нкунку и Феликса исключительно в качестве «десятки» вместо того, чтобы задействовать некоторых из них на других позициях.

Более того, итальянец безжалостно исключает из состава тех, кто не подходит под его систему.

Тем временем, еще одно сомнительное решение может быть принято в отношении Нкунку, который, судя по слухам, может покинуть «Стэмфорд Бридж» — на француза претендует «Бавария».

Более того, обсуждается возможный обмен Нкунку на Гарначо. У болельщиков «Челси» есть все основания задаться вопросом, почему такой игрок, как Нкунку не был задействован должным образом, особенно с учетом того, что многие игроки не могут похвастаться результативностью.

Ситуацию еще больше усложняет предстоящий переход восходящей бразильской звезды Эстевана Виллиана, который, скорее всего, будет сразу претендовать на место в стартовом составе.

Проблемный ребенок

В случае подписания Гарначо «Челси» добавит еще один взрывоопасный ингредиент в уже и без того сложный коктейль.

Поговаривают, что в клубе уже есть опасения относительно характера игрока «Юнайтед», и это неудивительно, учитывая ряд случаев демонстрации несдержанности со стороны аргентинца в этом сезоне.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

В ноябре Гарначо огрызнулся на замечание болельщика, который перед матчем Лиги Европы против ПАОКа посоветовал ему «поработать над первым касанием». Спустя три дня он отказался праздновать свой гол в ворота «Лестера» в Премьер-лиге, так как, по словам капитана команды Бруну Фернандеша, чувствовал себя недооцененным.

Аморим уже был вынужден применить дисциплинарные меры к Гарначо. В декабре он исключил игрока из состава на дерби против «Манчестер Сити» после того, как тот проявил «неуважение» во время игры с «Викторией» в Лиге Европы. Гарначо отвернулся от тренера в момент, когда тот пытался дать последние указания перед его выходом на замену.

Состав «Челси» состоит из молодых игроков с непростым характером и большими амбициями. Пока что Мареске в целом удавалось поддерживать правильную атмосферу в раздевалке, хотя с открытием трансферного окна начали появляться первые трещины. Однако переход такого неспокойного игрока, как у Гарначо, может нарушить этот хрупкий баланс.

Итог

Несмотря на все риски, «Челси», похоже, действительно настроен выкупить Гарначо.

Продажа игрока прямому конкуренту в борьбе за место в топ-4 АПЛ (в будущем, конечно) редко выглядит мудрым решением. Однако в «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, уверены, что спустя время этот трансфер будет восприниматься так же, как переход Мейсона Маунта в обратном направлении. «Красные дьяволы» впустую потратили 50 миллионов фунтов на игрока, который был звездой в «Челси», но полностью провалился на «Олд Траффорд».

При этом средства от продажи Гарначо станут чистой прибылью для «Юнайтед», что крайне важно в свете их финансовых трудностей и угрозы санкций за нарушение правил устойчивого развития.

Аморим же продолжает перестраивать команду в соответствии со своим видением, и клуб явно готов попрощаться с еще одним проблемным игроком, который когда-то считался жемчужиной их академии.

Кто окажется в выигрыше в этой ситуации, теперь зависит только от Гарначо. Сам он, несомненно, верит в свою способность перезапустить карьеру в новых условиях. Но учитывая нынешнее положение дел, когда игрок не демонстрирует своей лучшей формы, теряет доверие тренера и болельщиков, в «Манчестер Юнайтед», вероятно, будут рады получить за этот актив не менее 50 миллионов фунтов.