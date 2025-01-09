Пять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ»

? Каталонский клуб настолько стеснен в финансах, что ведет юридическую борьбу, чтобы зарегистрировать игроков из своего текущего состава.

«Манчестер Юнайтед»? Работает с минимальным бюджетом, и Рубену Амориму фактически сказали работать с теми, кто сейчас есть в его распоряжении. Челси? «Реал» Мадрид? «Астон Вилла»? Все находятся под финансовым давлением.

Однако, за исключением Барселоны, эти проблемы, вероятно, преувеличены — это всего лишь стратегия для более выгодной позиции на рынке. Например, «Ньюкасл», как утверждается, одновременно испытывал серьезное давление из-за соблюдения Правил рентабельности и устойчивости (Profitability and Sustainability Rules, PSR), но при этом предлагал 60 миллионов фунтов за Марка Геи из «Кристал Пэлас» прошлым летом.

Тем не менее, сейчас как никогда важно проявлять креативность в работе на трансферном рынке, и одним из самых разумных подходов является обмен игроками.

Исторически так сложилось, что такие сделки сложно провернуть. Примеров в последние годы крайне мало, но за последние 18 месяцев они стали более популярными, поскольку клубы пытаются соответствовать финансовым требованиям.

Ниже — пять действительно реалистичных, по нашему мнению, январских обменов, которые могли бы устроить все стороны, позволив клубам и игрокам обновить свои обстоятельства, не нарушая финансовые правила.

Рандаль Коло Муани в «Челси»

Кристофе Нкунку в «Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» показательно выставил Коло Муани на трансфер, несмотря на то, что всего 18 месяцев назад клуб потратил целое лето на его подписание и в итоге заплатил ошеломляющие 80 миллионов евро.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Честно говоря, в Париже у Рандаля вообще ничего не получилось, но он остается отличным игроком, которого с радостью заберет любой клуб, испытывающий проблемы в нападении.

Камнем преткновения может стать трансферная стоимость Коло Муани. Именно по этой причине есть смысл рассмотреть вариант с обменом.

И тут появляется «Челси». А вместе с ним — Нкунку, воспитанник академии «ПСЖ» (которого они, без сомнения, были бы рады принять обратно, учитывая их недавний акцент на создании идентичности с игроками, родившимися и выросшими в Париже).

Кристофер почти не играет за «синих» и редко выходит на поле на значительное количество времени. Такая роль явно не соответствует его таланту.

Стилистически Коло Муани и Николас Джексон гораздо ближе друг к другу, чем Нкунку и Джексон. Таким образом, в рамках этого обмена «Челси» получит игрока, который лучше подходит под команду Энцо Марески и сможет быстро интегрироваться в ее систему.

Давиде Фраттези в «Рому»

Лоренцо Пеллегрини — в «Интер»

Заинтересованные стороны действительно обсуждали возможность такого обмена, и он оказался в этом списке, поскольку действительно кажется логичным (в отличие от многих других сделок, которые зачастую совершенно бессмысленны).

Лоренцо Пеллегрини globallookpress.com

Давиде Фраттези с момента своего перехода в «Интер» в 2023 году был добротным игроком ротации, но явно не ключевым. Судя по всему, это вызвало у него определенное недовольство.

Лоренцо Пеллегрини, напротив, долгое время был воплощением ключевого игрока для «Ромы», но не так давно его статус в команде снизился. К тому же, он явно разочарован последними неудачами клуба. Кто знает, возможно, его гол в недавнем дерби с «Лацио» станет трамплином для успешного завершения сезона, а, возможном, и идеальным прощанием с болельщиками «Ромы».

Способен ли обмен помочь этим игрокам, которые так важны для сборной Италии? Пеллегрини мог бы побороться за титулы с «Интером» и идеально вписаться в схему Симоне Индзаги, а Фраттези мог бы помочь «Роме» обрести более светлые перспективы.

Дуглас Луис в «Манчестер Юнайтед»

Джошуа Зиркзе в «Ювентус»

Дуглас и Зиркзе перешли в свои нынешние клубы перед началом сезона, но буквально через пару месяцев стало ясно, что это была катастрофическая ошибка.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Зиркзе был освистан на «Олд Траффорд», когда его заменили спустя 33 минуты после начала матча против «Ньюкасла». К тому момент «Манчестер Юнайтед» уже проигрывал со счетом 0:2. Этот эпизод стал кульминацией неудач нидерландца в английской Премьер-лиге.

У Дугласа Луиса дела обстоят не лучше. Он лишь дважды попадал в стартовый состав «Ювентуса» в чемпионате Италии. Кроме того, он больше запомнился своими ошибками, чем полезными действиями.

Конечно, у обоих игроков еще есть время всё исправить, но они также могут идеально подойти для обмена. Дуглас Луис доказал в «Астон Вилле», что он отличный полузащитник оборонительного плана, который мог бы существенно усилить «Манчестер Юнайтед» на этой позиции.

В свою очередь, Зиркзе мог бы вернуться в успешную для себя Серию А и, возможно, помочь «Старой синьоре» с реализацией моментов.

Милан Шкриньяр в мадридский «Реал»

Дани Себальос в «Интер»

«Реалу» из-за травм основных игроков уже больше года приходится затыкать дыры в обороне. Давид Алаба вот-вот вернется, но он пропустил 13 месяцев, поэтому было бы разумно постепенно вводить его в состав. В то же время Эдер Милитао получил вторую в своей карьере травму передней крестообразной связки.

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Все эти проблемы привели к постоянной ротации партнеров Антонио Рюдигера в центре обороны: на этой позиции временами играл полузащитник Орельен Чуамени, а с недавних пор за первую команду стал выступать воспитанник академии «Королевского клуба» Рауль Асенсио.

Если «Реал» хочет добиться своих целей во второй половине сезона, им нужно найти решение.

Шкриньяр, невероятно опытный центральный защитник, который выигрывал титулы с «Интером» и «ПСЖ», является идеальным кандидатом. Словак не является основным защитником в команде Луиса Энрике, при этом он совершенно точно не испугается давления в таком клубе, как «Реал».

В обмен «Реал» может предложить Себальоса. Как бы он ни старался, ему так и не удалось стать неотъемлемой частью полузащиты «Мадрида». Но Дани мог бы расцвести под руководством Луиса Энрике в «ПСЖ». Кроме того, он обеспечил бы глубину состава и гибкость, позволяя парижанам безболезненно расстаться с Фабианом Руисом, о чем уже не раз писали после его яркого выступления на Евро-2024.

Райан Аит-Нури в «Манчестер Юнайтед»

Тайрелл Маласия в «Вулверхэмптон»

Ну и напоследок самый смелый обмен.

Несмотря на то, что Аит-Нури играет за одну из худших команд сезона в АПЛ, он давно стал зарекомендовал себя в качестве продуктивного левого защитника. Алжирец относится как раз к тому типу игроков, которого так не хватает Рубену Амориму в «Манчестер Юнайтед». На данный момент он вынужден использовать Диогу Дало на неудобной для него позиции.

Райан Аит-Нури globallookpress.com

Можно подумать, что «Вулверхэмптон» сошел с ума, если готов отпустить ключевого игрока в разгар борьбы за выживание, но за последние 18 месяцев из клуба ушли многие звезды. От Рубена Невеша и Матеуша Нунеша до Макса Килмана и Педру Нету — утечка талантов продолжается, а болельщики уже требуют смены владельцев, которые готовы будут инвестировать в состав.

«Манчестер Юнайтед», вероятно, не сможет позволить себе выкупить Аит-Нури за 60 миллионов фунтов, но может снизить эту сумму, предложив в обмен своего игрока. Маласия, который пережил тяжелый год из-за травм и нуждается в перезагрузке, мог бы сразу занять место на левом фланге и гарантировать, что «Вулверхэмптон» не останется без усиления в этой зоне.