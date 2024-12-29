Сборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским

Конец декабря — самое подходящее время для подведения промежуточных итогов сезона в европейском футболе.

Во Франции, как и ожидалось, «Пари Сен-Жермен» снова уверенно лидирует в Лиге 1, несмотря на слабые результаты в Лиге чемпионов. В Германии «Бавария» после провала в прошлом сезоне снова демонстрирует свое превосходство.

В остальных лигах «Большой пятерки» интриги гораздо больше. «Манчестер Сити» переживает самый затяжной спад под руководством Пепа Гвардиолы. Главным претендентом на титул в АПЛ внезапно стал «Ливерпуль». Среди основных конкурентов «красных» — «Челси» Энцо Марески.

В Испании «Барселона» явно «поплыла» после яркого и мощного старта. На данный момент каталонцы позади двух мадридских клубов — «Атлетико» и «Реала». При этом на вершине таблицы находятся «матрасники».

В Италии главными участниками чемпионской гонки стали «Интер», «Наполи» и «Аталанта».

В Лиге чемпионов после шести туров общую турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль». Среди топ-клубов участие в плей-офф главного турнира Европы также практически гарантировали себе «Барселона», «Арсенал», «Интер» и «Байер».

Но кто выделялся среди игроков? Ниже — 11 лучших после первой части сезона.

Вратарь: Давид де Хеа (Фиорентина)

Давид де Хеа globallookpress.com

Относительно не так давно были серьезные сомнения в том, что де Хеа вернется в футбол после болезненного уход из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. Но в итоге испанский вратарь переживает настоящее возрождение после того, как летом 2024-го неожиданно перешел в «Фиорентину».

Де Хеа быстро стал героем «Артемио Франки», поражая всех своей надежной игрой. «В городе новый Давид», — написала недавно в своих соцсетях пресс-служба «Фиорентины».

Правый защитник: Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»)

Ашраф Хакими globallookpress.com

Луис Энрике, возможно, чересчур строг к Ашрафу Хакими — но только потому, что он верит, что марокканский защитник может стать еще лучше.

И это довольно пугающая мысль для всех, кому в матчах с парижанами приходится играть непосредственно против Хакими.

В этом сезоне только шесть игроков в лигах «Большой пятерки» создали больше моментов, чем Хакими. При этом Ашраф занимает второе место среди защитников по количеству отборов мяча.

Как ни крути, а на сегодняшний день в футболе вряд ли найдется более универсальный крайний защитник. Это должен признать даже Луис Энрике.

Центральный защитник: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Ван Дейк поставил «Ливерпуль» в очень сложное положение. С учетом того, что нидерландскому защитнику уже 33 года, клуб, похоже, не спешит предлагать ему новый контракт на выгодных условиях. Однако в текущей ситуации было бы безумием не пойти ему навстречу.

Ван Дейк продолжает безупречно выполнять свою работу. В этом сезоне он спокойно остановил даже таких нападающих, как Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе.

Вряд ли кто-то удивится, когда узнает, что ван Дейк лидирует среди полевых игоков по количеству матчей, в которых его команда не пропустила ни одного мяча.

Габриэл Магальяйнс («Арсенал»)

Габриэл Магальяйнс globallookpress.com

Габриэл не так быстр и изящен, как его партнер по центру защиты в «Арсенале» Вильям Салиба, но оборону «Арсенала» сейчас просто невозможно представить без бразильца.

Помимо своих основных функций, Габриэл нередко помогает команде в чужой штрафной во время стандартных положений.

В текущем сезоне Габриэл забил уже четыре мяча. «Арсенал» регулярно пользуется умением бразильца играть на втором этаже.

Левый защитник: Алекс Гримальдо («Байер» Леверкузен)

Алекс Гримальдо globallookpress.com

Гримальдо был одним из ключевых игроков «Байера» в прошлом сезоне, который стал по-настоящему триумфальным для леверкузенского клуба. Но не менее важно, что в этом сезоне Алекс играет не менее ярко. Испанец продолжает оставаться важной частью команды Хаби Алонсо.

Это подтверждает тот факт, что только два игрока в лигах «Большой пятерки» создали больше голевых моментов, чем Гримальдо, выступающий на позиции крайнего защитника. А еще он один из лидеров по количеству успешных навесов.

Опорный полузащитник: Райан Гравенберх («Ливерпуль»)

Райан Гравенберх и Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Болельщики «Ливерпуля» не скрывали своего разочарования, когда узнали, что клуб решил не покупать игрока на позицию опорного полузащитника. Точнее так, «Ливерпуль» отказался от этой идеи, когда не смог договориться с Мартином Субименди из «Реал Сосьедада». Баск в последний момент отклонил предложение одного из лучших клубов Европы.

Однако это был судьбоносный момент. После отказа Субименди главный тренер «красных» Арне Слот стал использовать на этой позиции Райана Гравенберха. В итоге нидерландец стал одним из открытий сезона.

Гравенберх демонстрирует невероятный уровень под руководству Слота, став незаменимым игроков «Ливерпуля» в средней линии (он лидер сезона по количеству перехватов среди всех игроков в лигах «Большой пятерки»).

Центральный полузащитник: Джошуа Киммих («Бавария»)

Джошуа Киммих globallookpress.com

Немецкие СМИ уверены, что «Бавария» так и не смогла уговорить Киммиха продлить контракт. Это вполне логично. В этом сезоне Йозуа показывает феноменальный футбол, поэтому нет ничего удивительного в том, что он ответил отказом, когда узнал, что мюнхенский клуб хочет заключить с ним новое соглашение со понижением зарплаты.

Киммих — ключевой игрок в тактических построениях главного тренера «Баварии» Венсана Компани. В этой команде Йозуа отвечает, в первую очередь, за контроль мяча, но, помимо этого, он также успевает создавать моенты для атакующих игроков. На данный момент «Баварию» невозможно представить без этого мастера.

Правый вингер: Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мохамед Салах globallookpress.com

Возможно, сейчас Салах является лучшим игроком мира. Вряд ли сейчас найдется кто-то, кто оказывает столь огромное влияние на ход матчей.

Салаху уже 32 года, но он по-прежнему способен делать разницу на футбольном поле. Ни один игрок в лигах «Большой пятерки» не принял участие в большем количестве голевых атак, чем Салах. При этом египтянин лидирует с большим отрывом.

Проще говоря, без Мо «Ливерпуль» не был бы лидером ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов. Кстати, Салах стал первым игроком в истории АПЛ, забившим двузначное число мячей и отдавшим не менее десяти результативных передач до Рождества.

Атакующий полузащитник: Коул Палмер («Челси»)

Коул Палмер globallookpress.com

Без сомнений, Палмер — лучший английский футболист в Премьер-лиге. В прошлом сезоне игра Коула стала настоящим откровением, а в нынешней кампании он продолжает доказывать, насколько ошибочным было решение «Манчестер Сити» продать его в «Челси». К слову, всего лишь за 50 миллионов евро.

Палмер в этом сезоне напрямую участвовал в 18 голах «Челси». 22-летний атакующий полузащитник — одна из причин, почему «синие» неожиданно стали претендентами на титул.

Левый вингер: Рафинья («Барселона»)

Рафинья globallookpress.com

Преображение Рафиньи не может не впечатлять. Бразильский вингер был несколько раз близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб, но с недавних пор он стал абсолютно незаменимым.

Ни один игрок в лигах «Большой пятерки» Европы не создал больше голевых моментов, чем Рафинья. В активе капитана «Барсы» уже 17 забитых мячей и восемь результативных передач.

Центральный нападающий: Роберт Левандовский («Барселона»)

Роберт Левандовский globallookpress.com

Роберт Левандовский, возможно, не впечатлял в последнее время, но он приближается к своей оптимальной форме. Назначение Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера «Барсы» помогло поляку стать важной частью команды.

В свои 36 лет Левандовский идет к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром ла Лиги. Сейчас в его активе 16 мячей в 18 матчах и 23 в 24 играх во всех турнирах.

У Левандовского также самый высокий показатель реализации ударов среди конкурентов — 28,4 процента.