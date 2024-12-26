Революция отменяется. Гарначо, «новый Роналдиньо», «Мясник» и еще три игрока, которые только мешают Амориму спасать «Манчестер Юнайтед»

С тех пор, как Рубен Аморим приступил к работе в «Манчестер Юнайтед», прошло уже полтора месяца. Вопреки ожиданиям, португальцу не удалось в кротчайшие сроки вывести команду из кризиса. К сожалению, лучше пока не стало.

«Красным дьяволам» по-прежнему не хватает стабильности, а многие игроки, похоже, не соответствуют высоким стандартам нового тренера.

«Многое упирается в психологию. Это чувствуется не только у игроков, но и у болельщиков, все невероятно напряжены. Всем надоела эта ситуация», — сказал Аморим на одной из пресс-конференций, на которой он выглядел явно уставшим.

Ситуацию дополнил курьезный, но при этом очень символичный момент: в зале для СМИ на «Олд Траффорд» начало протекать потолочное покрытие. Это произошло сразу после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3 от Борнмута в минувшее воскресенье.

После очередного провального матча «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории остался на Рождество в нижней половине турнирной таблицы АПЛ. Революция Аморима пока так и не началась.

Несмотря на то, что теперь команда стала гораздо чаще владеть мячом, она все равно не может добиться устойчивого прогресса из-за слабой реализации моментов постоянных ошибок в обороне.

В первых девяти матчах под руководством Аморима «Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Это явно не то, на что рассчитывал португалец, когда только прибыл на «Олд Траффорд». «Юнайтед» уже вылетели из Кубка английской лиги, и только чудо поможет им завершить сезон АПЛ в топ-4.

Однако большая часть ответственности за все недавние неудачи лежит не на тренере, а на игроках. Некоторые из них, откровенно говоря, недостаточно хороши для такой команды, как «Манчестер Юнайтед». А остальные слишком самодовольны. Все они в совокупности создают ту самую тревогу, о которой говорит Аморим.

GOAL составил список игроков, из-за которых «Манчестер Юнайтед» оказался в столь сложной ситуации.

Диогу Дало

Аморим вынужден требовать слишком много от Диогу Дало. Пока Люк Шоу восстанавливается после очередной травмы, португальцу приходится постоянно играть на разных позициях (то на правом фланге в обороне, то на левом) в энергозатратной тактической расстановке 3-4-4.

Диогу Дало globallookpress.com

Старательность Дало не вызывает ни малейших вопросов — он действительно выполняет огромный объем работы, при этом никогда не жалуясь. Но качество его игры оставляет желать лучшего.

Диогу нередко ошибается в ситуациях, когда крайне важно сделать точную передачу. Неудивительно, что в текущем сезоне в его активе лишь один ассист.

Но есть еще одна проблема. Дало часто становится легкой мишенью для соперников при игре в обороне.

В ситуациях один на один Диогу оставляет вингерам слишком много пространства для маневра, а при длинных передачах за спину часто просто выпадает игрового эпизода. Такие пробелы Аморим точно не сможет устранить.

Дало остается проблемным игроком «Манчестер Юнайтед» из-за своего низкого футбольного интеллекта. Очевидно, что клубу пора задуматься о продаже португальца.

Джошуа Зиркзе

«Манчестер Юнайтед» выкупил Зиркзе у «Болоньи» за 45 миллионов долларов. Если что, бывший главный тренер итальянского клуб Тиаго Мотта часто сравнивал нидерландца с Роналдиньо.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Эрик тен Хаг был уверен, что получил нападающего, который станет отличным дополнением в атаке «Юнайтед», но первые несколько месяцев Зиркзе в АПЛ превратились в катастрофу. Амориму пока тоже не удалось раскрыть потенциал «нового Роналдиньо».

Зиркзе оказался не готов к интенсивности английского футбола. Он недостаточно агрессивен как в игре, так и без мяча, и слишком часто упускает простые моменты. В некоторых матчах Джошуа просто терялся на поле. Например, в игре с «Борнмутом» (0:3) он сделал лишь 19 касаний до своей замены на 54-й минуте. Даже когда ему удается найти пространство, Зиркзе часто подводит реализация. Ну и по характеру он явно не боец.

До сих пор Зиркзе не сделал ровным счетом ничего, чтобы оправдать серьезные инвестиции «МЮ» в его талант. Более того, уже в январе клуб готов продать его или рассмотреть вариант с арендой. Сложно представить, что кто-нибудь в ближайшее время снова начнет сравнивать Зиркзе с Роналдиньо.

Антони

Для кого-то включение Антони в этот список может показаться жестоким. В конце концов, бразилец провел лишь несколько матчей под руководством Аморима, который предпочитает использовать на правом фланге Амада Диалло и Нуссаира Мазрауи.

Антони globallookpress.com

Однако это не оправдывает того, что Антони по-прежнему демонстрирует ужасный футбол. После поражения от «Тоттенхэма» (3:4) в Кубке лиги стал ясно, что он упустил последний шанс доказать свою ценность. На это указывают два факта: он 11 раз терял мяч и проиграл 9 из 13 единоборств. Аморим убрал Антони с поля в начале второго тайма — к тому моменту «Тоттенхэм» уже вел со счетом 3:0.

Антони не приносит пользы ни в атаке, ни в обороне, напоминая «безголовую курицу» в попытках обвести соперника или отобрать мяч. Большинство 24-летних игроков топ-клубов обладают хотя бы несколькими полезными качествами, но Антони выглядит совершенно бесполезным.

«Манчестер Юнайтед» нужно как можно скорее избавиться от Антони. Звучит как шутка, но это факт — за этого бразильца клуб заплатил 107 миллионов долларов.

Андре Онана

Онана претендовал на звание самого прогрессирующего игрока «Манчестер Юнайтед» в первые четыре месяца сезона. Камерунский вратарь, казалось, избавился от ошибок, которые были его главной проблемой в дебютном сезоне на «Олд Траффорд», и нередко совершал невероятные спасения. Особенно запомнились его сэйвы в матче против «Ипсвича», который стал для «МЮ» первым под руководством Аморима.

Андре Онана globallookpress.com

Однако этот подъем продолжался недолго. Онана был по-настоящему ужасен в домашнем матче против «Ноттингем Форест» (2:3), пропустив легкие мячи. Вскоре после этого он допустил грубую ошибку в матче с чешской «Викторией» в Лиге Европы.

Также стоит добавить, что в шести последних матчах «МЮ» пропустил семь мячей после стандартов, и в этом тоже есть вина Онана, который боится отходить от линии ворот.

Андре совершенно не контролирует ситуацию в своей штрафной, как это делали в прошлом лучшие вратари «Юнайтед». Это создает дополнительную нервозность в защите.

Онана пока так и не удалось доказать, что он лучше Давида Де Хеа, которого долгое время считали серьезное проблемой «МЮ».

Лисандро Мартинес

Лисандро Мартинес, или «Мясник», как его с любовью называют болельщики «Манчестер Юнайтед», считается лучшим приобретением «МЮ» при тен Хаге. Ему удалось завоевать симпатии болельщиков своим боевым стилем игры и врожденными лидерскими качествами, которые точно не помешают такой робкой команде.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Однако сейчас всё иначе. Мартинесу некомфортно в расстановке с тремя защитниками ни с физической, ни с технической точки зрения. В последних матчах аргентинец больше напоминал обузу.

Особенно плохо он сыграл против «Тоттенхэма», после этого матча экс-капитан «МЮ» Гари Невилл охарактеризовал действия Мартинеса в обороне как «ужасающие и слабые».

На данный момент Лисандро выглядит лишь тенью того игрока, которым был в сезоне 2022/2023. Чемпиону мира пора вспомнить о характере, благодаря которому он стал любимцем «Олд Траффорд», иначе Амориму придется искать нового центрального защитника.

Алехандро Гарначо

Гарначо — настоящая загадка. Аргентинец порой делает просто волшебные вещи, и здесь достаточно вспомнить его легендарный гол в ворота «Эвертона». Кстати, этот гол был признан лучшим в 2024 году.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Однако Гарначо чаще разочаровывает, чем впечатляет. Его решения в финальной трети оставляют желать лучшего. Алехандро очень инстинктивный игрок, который, кажется, еще не полностью контролирует свои эмоции, на что уже обратил внимание Аморим.

После слабого матча против «Ноттингем Форест» Гарначо еще ни разу выходил на поле с первых минут. Ну а на матч с «Манчестер Сити», в котором «МЮ» одержал сенсационную победу, он даже не попал в заявку.

Аморим поступает максимально правильно, бросая вызов футболисту, который в последние месяцы часто играет без должного усердия. Одного таланта недостаточно, чтобы закрепиться в составе такой команды.

Теперь Гарначо предстоит доказать, что он обладает правильным менталитетом и готов работать над своими недостатками. Только после этого он будет достоин заметной роли в амбициозном проекте Аморима.