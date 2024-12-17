Окно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?

Что ждет дальше Маркуса Рашфорда? Этот вопрос в последние месяцы все чаще задают о нападающем «Манчестер Юнайтед», но после того, как Рубен Аморим исключили его из состава на матч, закончившийся драматической победой в дерби с «Манчестер Сити» в воскресенье, будущее 27-летнего игрока в клубе Премьер-лиги снова оказалось под вопросом.

Главный тренер «МЮ» Аморим попытался преуменьшить последствия своего решения исключить Рашфорда вместе с вингером Алехандро Гарначо из состава, сказав «будет следующая неделя, следующая игра, начнется новая жизнь» и настаивая: «Они будут бороться за место в команде, если будут лучше других ребят во всех ситуациях, на поле и за его пределами».

Итак, посыл ясен: оправдывайте ожидания на поле и за его пределами, и у вас есть будущее в команде Аморима. Но если отсутствие Гарначо в составе на «Этихаде» стало неожиданностью и первым случаем, когда 20-летний игрок был исключен из заявки на матч первой команды, то отсутствие Рашфорда было всего лишь очередным эпизодом в недавнем проблемном прошлом игрока.

Форвард сборной Англии оказался в центре череды дисциплинарных проблем при бывшем тренере Эрике тен Хаге. Среди них — исключение из состава за то, что он проспал перед игрой с «Вулверхэмптоном» в декабре 2022 года и исключение из состава на матч Кубка Англии с «Ньюпорт Каунти» в прошлом сезоне после пропуска тренировки, случившегося после ночных вечеринок в Белфасте.

Аморим также намекнул на недовольство поездкой Рашфорда и полузащитника Каземиро в Соединенные Штаты во время последнего международного перерыва, заявив, что «наверняка» все было бы организовано иначе, если бы он был главным, когда принималось решение о расписании игроков во время их отсутствия в клубе.

Но в то время как Рашфорд был в центре внимания из-за своего образа жизни вне поля, его выступления на поле привели к тому, что он потерял место в сборной Англии и пропустил Евро-2024, а также стал второстепенным игроком в «Юнайтед».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Рашфорд забил семь голов в 24 матчах во всех турнирах в этом сезоне, после того как в прошлом сезоне он забил всего восемь голов в 43 играх. Его звезда начинает угасать, но после подписания контракта на четыре с половиной года с «МЮ» стоимостью 325 000 фунтов стерлингов в неделю в июле 2023 года, начать карьеру вне «Олд Траффорд» будет сложно по финансовым причинам из-за стоимости его перехода в новый клуб.

Прогнозы и ставки на АПЛ

По мнению ESPN, у Рашфорда есть варианты, но некоторые из них, вероятно, будут более привлекательными, чем другие.

Остаться в «Юнайтед»

Остаться на «Олд Траффорд» и работать над восстановлением своей лучшей формы должно быть лучшим вариантом как для Рашфорда, так и для «Юнайтед», и Аморим оставил для игрока возможность бороться за возвращение своего места в первой команде. Но, кажется, ясно, что терпение Аморима продлится недолго, и Рашфорд вступает на территорию «последнего шанса».

«Вы понимаете, что мы так долго пытаемся что-то придумать с Рашем, но это не работает», — сказал Аморим после игры с «Сити». «Нужно ли продолжать делать то же самое или попробовать что-то другое? Выбор настолько прост».

Проблемы Рашфорда начались еще при Тен Хаге globallookpress.com

Так что если шоковая терапия не сработает, Рашфорд может уйти в январе, несмотря на финансовые последствия того, что «МЮ» придется продать игрока с огромной зарплатой, чья трансферная стоимость резко упала. Вот почему «Юнайтед» нужно, чтобы Рашфорд нашел способ вернуться к своей лучшей форме.

У него есть темп, он представляет угрозу для ворот и в прошлом показывал, что способен забивать важные голы в больших играх. Аморим, безусловно, может использовать такого игрока в своей команде.

Теперь все зависит от Рашфорда. «Юнайтед» получит некоторое преимущество, продав его с точки зрения получения так называемой чистой прибыли от гонорара за доморощенного игрока, которую затем можно будет реинвестировать в команду. Но в конечном итоге, Рашфорд в форме — это игрок, с которым «Юнайтед» будет лучше, чем без него.

Присоединиться к сопернику из АПЛ

Премьер-лига может быть самой богатой лигой в мире, но Правила прибыли и устойчивого развития (PSR) теперь заставляют каждый клуб учитывать все финансовые последствия трансфера. Это, в сочетании с напряженным соперничеством клубов, делает невозможным для Рашфорда вариант со сменой клуба внутри лиги.

В свои 27 лет он слишком стар для «Челси», который нацелен на подписание игроков моложе 24 лет и слишком дорог с точки зрения суммы трансфера и зарплаты для «Тоттенхэма». «Арсеналу» нужны дополнительные голы, но Рашфорд вряд ли уберет из команды Букайо Сака или Габриэля Мартинелли, а в лице Рахима Стерлинга «канониры» уже сделали одну, пока неудачную, ставку на опытного форварда в этом сезоне.

Рашфорда не ждут в «Сити» globallookpress.com

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» и смотреть на него не будут, в первую очередь из-за соперничества с «МЮ», но также и потому, что ни один из них не хотел бы покупать игрока, который сейчас так явно терпит неудачу в «Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

Помимо ведущих клубов, у «Ньюкасла» и «Астон Виллы» будут проблемы с подписанием Рашфорда из-за проблем с PSR, и ни у одной другой команды Премьер-лиги не будет средств, чтобы это осуществить.

Саудовская профессиональная лига

Если время Рашфорда в «Юнайтед» истекло, лучшим финансовым вариантом для игрока и клуба будет трансфер в Саудовскую Аравию, где клубам разрешено подписывать до восьми игроков не из Саудовской Аравии, родившихся до 2003 года, в состав из 30 человек.

Все ведущие команды, включая «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Хиляль» Неймара, перед январским трансферным окном имеют заполненную квоту на игроков не из Саудовской Аравии, но статус Рашфорда как звездного игрока, вероятно, позволит освободить место в составе топовой саудовской команды, если он будет доступен.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

В Саудовской профессиональной лиге Рашфорд может рассчитывать на зарплату, превышающую его зарплату в «Юнайтед», а «МЮ» также сможет избавиться от игрока за реалистичную плату и вычеркнуть почти 17 миллионов фунтов стерлингов из своего фонда заработной платы, поэтому легко понять, почему такой шаг будет привлекательным.

Но со спортивной точки зрения, рассмотрит ли Рашфорд переезд в Саудовскую Аравию, который почти наверняка положит конец его надеждам вернуться в сборную Англии к чемпионату мира по футболу-2026? Это препятствие, которое необходимо преодолеть, если Саудовская Аравия станет реалистичным местом назначения для Рашфорда. Но, учитывая, что его международная карьера уже поставлена на паузу, финансовые выгоды Саудовской Аравии, вероятно, будут более заманчивыми, чем они были бы 12 месяцев назад.

Еще одним прибыльным вариантом за пределами Саудовской Аравии была бы Турция, но хотя лучшие турецкие команды — «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» — будут платить большие зарплаты, у них нет традиции платить большие суммы за трансферы. «Галатасарай» подписал Виктора Осимхена в аренду из «Наполи» в сентябре, поэтому сделка по аренде может быть возможной, но маловероятной.

«Пари Сен-Жермен»

«ПСЖ» интересовался подписанием Рашфорда два лета назад, но интерес французских чемпионов не перерос в подтвержденное предложение о покупке игрока. Источники в «Юнайтед» сообщали, что интерес «ПСЖ» был одним из факторов, побудивших клуб предоставить Рашфорду новый контракт в 2023 году, но не было никаких намеков на какие-либо возобновившиеся попытки перевезти его на «Парк де Пренс».

Хотя раньше «ПСЖ» нацеливался и успешно подписывал некоторых из самых громких имен в современном футболе, включая Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, теперь парижане отошли от этой политики набора суперзвезд, чтобы сосредоточиться на подписании лучших молодых талантов во Франции и за ее пределами. Так что в свои 27 лет, когда его лучшие дни, по-видимому, уже позади, Рашфорд, похоже, не представляет особого интереса для «ПСЖ».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Но с учетом того, что клубу не удается выйти в плей-офф Лиги чемпионов (хотя они лидируют с отрывом в семь очков в Лиге 1 и остаются непобежденными во внутренних первенствах), «ПСЖ» может полагать, что Рашфорд может добавить опыта на ключевой позиции. Но это, скорее всего, будет безнадежной надеждой для игрока «Юнайтед».

Бундеслига

Если «МЮ» готов выслушать предложения о подписании Рашфорда в январе, источники сообщили ESPN, что Бундеслига станет вариантом, если манкунианцы будут готовы рассмотреть аренду, подобную той, которая помогла оживить карьеру Джейдона Санчо в дортмундской «Боруссии» в прошлом сезоне.

Санчо мариновался в запасе Тен Хагом, и его положение было намного хуже, чем у Рашфорда, поскольку он не попадал в первую команду почти шесть месяцев. В Дортмунде Санчо обрел свою лучшую форму и помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов, прежде чем летом перейти в «Челси».

Ни одна команда Бундеслиги, включая мюнхенскую «Баварию», не обладает средствами, чтобы заплатить сумму трансфера и взять на себя зарплату Рашфорда, но Санчо продемонстрировал преимущества варианта аренды, и «Бавария» и «Дортмунд» могли бы позволит себе такую ​​сделку.

Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Бавария» и «Юнайтед» также могли бы заключить взаимовыгодную сделку с участием игроков немецкого клуба, у которых истек контракт. Йозуа Киммих, Лерой Сане и Альфонсо Дэвис вступают в последние шесть месяцев своих контрактов на «Альянц Арене» в следующем месяце, и если «Юнайтед» сочтет, что любой из этих игроков улучшит возможности команды Аморима, могут быть заключены сделки, которые понравятся обоим клубам.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Переезд в Германию даст Рашфорду шанс перезапустить карьеру, как Санчо, но это также может сработать и для «Юнайтед», либо с точки зрения повышения его трансферной стоимости, либо с точки зрения потенциала для сделки по частичному обмену игроками.

МЛС

Рашфорд — большой поклонник американского спорта — его спорная поездка во время международного перерыва позволила ему посетить игру «Нью-Йорк Никс» — и ранее он провел время в Штатах, чтобы поработать над своей физической формой. Источники сообщают, что переход в МЛС на каком-то этапе его карьеры был бы очень привлекателен.

Однако на пути Рашфорда к переезду через Атлантику в ближайшее время возникнет слишком много препятствий. Во-первых, United ожидает значительную сумму за трансфер игрока, контракт которого истекает в июне 2028 года, так что это самая большая проблема для любой команды МЛС.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Но поскольку Рашфорд также является одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги, для того, чтобы убедить его переехать в США в возрасте 27 лет, ему понадобится зарплата, уступающая только Лионелю Месси в «Интер Майами».

Даже если переход Рашфорда в МЛС был бы реалистичной перспективой, только «Интер Майами» и, возможно, две команды из Лос-Анджелеса могли бы рассмотреть возможность перехода, поэтому на данный момент МЛС не является надежным вариантом.

Ла Лига/Серия А

Ни «Юнайтед», ни Рашфорд не могут рассчитывать на интерес со стороны испанской Ла Лиги или итальянской Серии А из-за финансовых трудностей, которые испытывают ведущие команды в каждой стране.

Потенциально только мадридский «Реал» может сейчас профинансировать переход Рашфорда, а интерес со стороны европейских чемпионов отсутствует не только из-за его плохой формы, но и потому, что в составе Карло Анчелотти уже есть некоторые из лучших в мире атакующих талантов. У «Барселоны» нет денег или желания преследовать Рашфорда, и хотя «Атлетико Мадрид» мог бы рассмотреть сделку по аренде или покупку за бросовую цену, трудно представить, что у Рашфорда есть качества, необходимые для игры в команде Диего Симеоне.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Не менее мрачная ситуация в Италии, где в начале этого года правительство отменило налоговые льготы для высокооплачиваемых футболистов. «Ювентус», «Милан» и «Интер» когда-то могли бы привлекать игроков с большой зарплатой из-за этих налоговых льгот, но теперь они больше не действуют.

Прогнозы и ставки на Серию А

«Наполи» и «Рома» ранее могли подписывать крупных игроков по крупным контрактам, но теперь им приходится работать по-другому, поэтому Италия, скорее всего, будет закрыта для Рашфорда, как и Испания.

Вердикт

Реальность для Рашфорда такова, что у него, скорее всего, есть два варианта: отсидеться и бороться за возвращение формы и благосклонности тренера в «Юнайтед» или переехать в Саудовскую Аравию.

Сейчас ни один из вариантов не может быть привлекательным для игрока, поскольку для того, чтобы остаться в «Юнайтед», ему придется нажать на кнопку перезагрузки на поле и за его пределами, а переход в Саудовскую про-лигу фактически поставит на паузу его карьеру на высшем уровне.

Германия, возможно, была бы лучшим вариантом для Рашфорда и, возможно, даже для «МЮ», но если «Бавария» или «Боруссия» не проявят интереса — а признаков этого пока нет — останутся только «Юнатед» или саудиты. И если он не произведет впечатление на Аморима в ближайшее время, его возможности станут еще более ограниченными.