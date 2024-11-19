Пять звезд АПЛ, которых уже в январе могут выставить на трансфер

Костас Цимикас («Ливерпуль»)

Цимикасу проводит в «Ливерпуле» уже пятый сезон. За это время он сыграл почти сотню матчей, несмотря на то, что ему досталась роль дублера Энди Робертсона.

Как раз в тот момент, когда грек начал думать, что вот-вот он станет основным левым защитником «красных», клуб, кажется, решил приобрести Энтони Робинсона из «Фулхэма». Костас, как говорится, рискует навсегда остаться подружкой невесты на «Энфилде».

Костас Цимикас globallookpress.com

Очевидно, что в ближайшем будущем Арне Слот не откажется от подписания нового левого защитника. Просто пока не очень понятно, когда это произойдет — уже в январе или все-таки летом. Но Робинсон и правда может стать главным конкурентом Робертсона за место в составе.

У Цимикаса осталась совсем немного времени, чтобы убедить Слота не спешить с приобретением еще одного игрока на эту позицию. Но если «Ливерпуль» решит выйти с этой целью на рынок уже зимой, то Костасу, скорее всего, придется искать новую команду.

Расмус Хёйлунн («Манчестер Юнайтед»)

В текущем сезоне Хёйлунн забил лишь два гола в 15 матчах за клуб и сборную Дании.

Даже с учетом его возраста, нехватки опыта и других факторов — это просто жалкие цифры для нападающего, за которого заплатили 64 миллиона фунтов.

Неудивительно, что в трансферных сводках регулярно мелькает информация о том, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести еще одного центрфорварда. К слову, чаще всего пишут о том, что на «Олд Траффорд» может переехать шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» забил 12 мячей в 11 турах АПЛ, что совершенно неприемлемо для такого клуба. На данный момент это самая серьезная проблема, которую предстоит решить новому главному тренеру «красных дьяволов» Рубену Амориму.

Поговаривают, что португалец планирует использовать в качестве центрального нападающего Маркуса Рэшфорда. Это четко указывает на то, что Аморим не верит в Хёйлунна.

Маловероятно, что Расмус все же сумеет доказать, что «Манчестер Юнайтед» не зря заплатил за него огромную сумму. Амориму нужен кто-то вроде Дьёкереша.

Роберт Санчес («Челси»)

Невероятно, что среди восьми вратарей «Челси» именно Роберт Санчес в итоге стал основным.

Не факт, что тренерский штаб «синих» допустил ошибку, сделав испанца первым номером команды.

Роберт Санчес globallookpress.com

Пока все-таки нельзя сказать, что Джордже Петрович, Кепу Аррисабалага, Маркус Беттинелли, Лукас Бергстрем, Эдди Бич, Майк Пендерс или Филип Йоргенсен превосходят Санчеса.

Энцо Мареска, по всей видимости, доволен тем, что Санчес обладает неплохим пасом, благодаря чему всегда может помочь команде в моментах, когда надо быстро выйти из под прессинга на своей половине поля.

Вот только есть одна проблема: Роберт практически в каждом матче дарит мяч сопернику. Таких ситуаций было неприлично много.

Всегда есть ощущение, что если кто-то в «Челси» и облажается, то это будет Санчес. При этом почти нет сомнений, что он никогда не стал бы основным вратарем ни в одном другом топ-клубе АПЛ. Скорее всего, через какое-то время «Челси» снова отправится на рынок в поисках надежного голкипера.

Томас Парти («Арсенал»)

Честно говоря, немного удивительно, что Парти до сих пор в «Арсенале». Вопреки ожиданиям, в этом сезоне он провел ряд хороших матчей, но при этом все равно остается ощущение, что «канонирам» нужен более техничный игрок на позиции центрального полузащитника.

Вполне вероятно, что эту роль возьмет на себя Микель Мерино. Но в таком случае действия испанца будут максимально ограничены — у него просто не останется возможности помогать команде в атаке. С такой проблемой ранее столкнулся Деклан Райс.

Томас Парти globallookpress.com

Возможно, «Арсеналу» стоит задуматься о приобретении лидера «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, который по стилю игры чем-то напоминает лучшую версию Жоржиньо.

Баск тоже обладает умением контролировать темп игры и помогать обороне. Правда, сразу возникает вопрос — почему перед началом сезона Артета попросил «Арсенал» выкупить у «Сосьедада» Мерино, а не Субименди.

Леон Бейли («Астон Вилла»)

И «Астон Вилле», и Бейли срочно нужен небольшой пинок под зад. Такое впечатление, что ямайский вингер перестал получать удовольствие от игры за клуб из Бирмингема.

Леон Бейли globallookpress.com

В этом сезоне Леон провел 15 матчей, в которых сделал лишь три результативных паса и не забил ни одного мяча.

Возможно, уже в январе Унаи Эмери, возможно, попросит клуб приобрести игрока в атаку на фоне слабых выступлений Бейли. На самом деле Олли Уоткинс, Джон Дуран и Морган Роджерс неплохо справляются со своими обязанностями в нападении, но для глубины состава «Вилле» явно не помешает еще один игрок атакующего плана.