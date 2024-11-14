Эффект Слота и еще пять причин, почему «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

В минувшую субботу «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» у «Астон Виллы» и теперь опережает ближайшего преследователя в АПЛ уже на пять очков. Кажется, слегка в шоке даже сами игроки, они явно не ожидали, что перед ноябрьской паузой будут на вершине турнирной таблицы.

«Если бы вы спросили меня перед началом сезона, я бы, скорее всего, сказал, что на этот раз мы не являемся претендентами на победу в чемпионате. Но теперь, думаю, у нас действительно есть шанс побороться за титул»,- признался полузащитник «красных» Алексис Макаллистер.

Более того, теперь «Ливерпуль» — главный фаворит сезона в АПЛ. Команда Арне Слота выиграла девять из 11-ти матчей в чемпионате и 15 из 17 во всех турнирах.

Это всего лишь пятый случай, когда команда так мощно начала сезон в АПЛ. Ну и самое главное — во всех предыдущих случаях эта команда в итоге финишировала первой, включая «Ливерпуль» Юргена Клоппа в сезоне-2019/2020.

Повторится ли история снова? Пока что многие уверены, что «Ливерпуль» в какой-то момент покинет первую строчку, как это было в прошлом сезоне. Спад действительно неизбежен с учетом того, какими сложными и продолжительными стали сезоны.

Изнурительный график и высокая конкуренция в АПЛ указывают на то, что команда Слота вряд ли сохранит текущий процент побед.

В то же время в течение предыдущих нескольких месяцев можно было неоднократно убедиться, что «Ливерпуль» вполне способен завоевать 20-й титул.

GOAL приводит шесть менее очевидных причин, почему «Ливерпуль», вопреки ожиданиям и прогнозам, может занять первое место.

Эффект Слота

Одним из наиболее впечатляющих элементов титульного давления «Ливерпуля» является то, что летом клуб отказался от усиления состава. Обычно после назначения нового тренера в команду приходят и новые игроки, выделяется значительная сумма на трансферы. Однако «Ливерпуль» ограничился лишь приобретением вратаря Георгия Мамардашвили, который присоединится к ним только летом 2025 года, и купил Федерико Кьезу, который постоянно травмирован. То есть по сравнению с прошлым сезоном состав вообще не изменился.

Арне Слот globallookpress.com

Но при этом надо не забывать, что Слот стал преемником Клоппа как раз из-за того, что он придерживается такой же футбольной философии, как и немец. Руководство «Ливерпуля» было впечатлено работой нидерландца в «Фейенорде», где он спокойно конкурировал с более богатыми клубами, максимально используя имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Теперь он делает то же самое в Англии.

Хотя фантастическая форма Салаха и Вирджила ван Дейка совершенно не удивляет — это игроки, которые благодаря своему профессиональному подходу способны заиграть под руководством практически любого тренера. При этом именно благодаря Слоту мы наблюдаем невероятный прогресс в игре Райана Гравенберха и Кертиса Джонса.

Было много разговоров о том, что «Ливерпуль» будет страдать из-за отсутствия классного опорного полузащитника, но теперь на этой позиции блистает Гравенберх, рядом с которым шикарно играет и Джонс. Прекрасное взаимопонимание нидерландца и англичанина — это еще один сюрприз.

Глубина состава

На фоне прогресса Гравенберха и Джонса конкуренция за место в стартовом составе среди полузащитников только усилилась. Макаллистеру и Доминику Собослаи теперь надо играть еще лучше для попадания в стартовый состав. Но это касается буквально всех позиций, а не только центра полузащиты. «Ливерпуль» оказался более подготовленным к отсутствию громких трансфером, чем их соперники в борьбе за титул.

Перед матчем «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Эмирейтс» основной акцент делался на кадровых проблемах «канониров». Но в итоге в стартовом составе каждой команды не хватало только двух игроков основных игроков (у «Арсенала» отсутствовали Вильям Салиба и Мартин Эдегор, а у «Ливерпуля» — Алиссон Беккер и Диогу Жота), из-за чего разговоры о том, что «Ливерпуль» воспользовался проблемами соперника, действительно кажутся смешными.

Слоту, безусловно, повезло, что на старте сезона у него была возможность использовать всех основных игроков, но также стало очевидно, что у «Ливерпуля» есть глубина состава, без которой просто невозможно бороться за трофеи.

Райан Гравенберх и Вирджил ван Дейк globallookpress.com

О том, что Куивин Келлехер является, возможно лучшим вторым вратарем в мире, а Конор Брэдли — идеальный дублер Трента Александера-Арнольда, было известно и раньше. Но теперь мы видим, что Костас Цицимикас способен вытеснить из «старта» Энди Робертсона, а Ватару Эндо, одно из открытий прошлого сезона, почти не появляется на поле из-за высочайшей конкуренции.

Слот же оказался в весьма привилегированном положении, у него есть равноценная замена почти для всех игроков. До сих пор перестановки в составе почти не сказывали на эффективности команды.

Суть в том, что Слоту удалось нарастить глубину состава не за счет трансферов, а за счет «прокачки» уже имеющихся игроков. Это свидетельствует о качестве его тренерской работы и тактической проницательности.

Травм не так много, как раньше

После ноябрьской паузы в распоряжении Слота, по всей видимости, будет еще больше игроков, что не может не обнадеживать.

Александеру-Арнольду пришлось досрочно покинуть поле в матче с «Астон Виллой», но позже стало известно, что он отделался лишь незначительным ушибом. Уже в конце ноября он снова будет доступен.

Трент Александер-Арнольд и Арне Слот globallookpress.com

Приблизительно тогда же в состав должны вернуться Алиссон, Жота, Кьеза и Харви Эллиот. Несмотря на все качества Келлехера, Алиссон остается бесспорным первым номером «Ливерпуля», и его возвращением станет огромным плюсом для команды. То же самое можно сказать и про Жоту, который почти одинаково полезен как в игре с мячом, так и без.

Еще больше остроты в атаке может добавить и Кьеза. Но в случае с итальянцем все не так просто. Очевидно, что у него будет ограниченное количество игровых минут, в том числе из-за его травматичности.

Что касается Эллиота, то он может сыграть важную роль. Суперзапасной «Ливерпуля» был одним из немногих игроков, которые достойно провели концовку прошлого сезона.

Казалось, что он был готов к важной роли и при Слоте, но вмешалась травма. При этом Эллиот был звездой предсезонной подготовки, летом стало ясно, что он вполне способен проявить себя на позиции «десятки» в тактической расстановке 4-2-3-1.

Большое количество матчей без пропущенных мячей

Весной стало ясно, что «Ливерпулю» надо срочно что-то делать с игрой в обороне. Да, проблема была не только в травмах. В начале апреля «красные» обыграли «Шеффилд Юнайтед» и вернули себе лидерство в АПЛ, но уже тогда было заметно, что в защите начали появляться дыры. После этого вплоть до завершения сезона они ни разу не сыграли на ноль, из-за чего в какой-то момент перестали бороться за титул.

Безусловно, ментальное и физическое истощение было основным фактором краха — даже Салах больше напоминал тень своей лучшей версии.

Но ошибки в обороне порой действительно настораживали. «Ливерпулю» очень не хватало Джоэля Матипа, который так больше и не сыграл ни разу после серьезной травмы. Джарелл Куанса стал неплохой заменой для камерунца, но, например, Ибраима Конате справедливо оказался в запасе.

Ибраима Конате globallookpress.com

Но в этом сезоне Конате выглядит совершенно другим игроком. Он по-прежнему допускает ошибки, но это просто неуместно сравнивать с тем, что было раньше. Более того, в некоторых матчах француз затмил даже ван Дейка, вместе с которым он сформировал грозную пару центральных защитников, благодаря которой «Ливерпуль» провел уже шесть матчей без пропущенных мячей.

Здесь тоже не обошлось без влияния Слота: более осмотрительный, терпеливый и ориентированный на владение мячом стиль нидерландца привел к тому, что «Ливерпуль» стал менее восприимчивым к контратакам в хаотичных ситуациях, которые были характерны в эпоху Клоппа.

Неуверенность конкурентов

Есть несколько аргументов, почему «Ливерпуль» не станет чемпионом. Как уже упоминалось, травмы могут парализовать любую команду. Но также принято считать, что у «красных» до сих пор был не самый сложный календарь, тогда как в дальнейшем они, скорее всего, не справятся с нагрузкой и окажутся позади «Манчестер Сити» и «Арсенала». Но если так рассуждать, то это уже должно было произойти.

Даже Слот признал, что в начале сезона расписание было несложным — ну разве что встреча с «Манчестер Юнайтед» вызывала опасения. В итоге «Ливерпуль» выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

«Ливерпуль» перед матчем с «Байером» в Лиге чемпионов globallookpress.com

Слот несколько раз подчеркивал, что рассуждать о возможностях «Ливерпуля» уместно будет только ближе к ноябрьскому перерыву. Этот момент настал, «красные» прямо сейчас единолично возглавляют таблицу, в том числе благодаря классным победам над «Челси», «Брайтоном» и «Астон Виллой» и ничьей с «Арсеналом».

При этом «Ливерпуль» — единственный кому удалось выиграть первые четыре матча в Лиге чемпионов.

Между тем, главные конкуренты конкретно забуксовали, постоянно теряя очки. При этом и «Ман Сити», и «Арсенал» действительно столкнулись с серьезными кадровыми проблемами.

Считается, что «Арсенал» и «Ман Сити» быстро придут в себя, но сейчас обе команды выглядят куда более уязвимыми, чем раньше. В состав «канониров» не так давно вернулся Мартин Эдегор, но СМИ все равно продолжают давить на Микеля Артету, летом потратившего колоссальную сумму денег на усиление состава. Несмотря на это, в составе «Арсенала» по-прежнему нет надежного бомбардира.

«Манчестер Сити» впервые проиграли четыре матча подряд под руководством Гвардиолы. Теперь уже ни у кого нет сомнений, что без Родри у этой команды совершенно иные возможности. В связи с этим в январе действующий чемпион, скорее всего, выйдет на рынок — им срочно нужен игрок в среднюю линию. Известно, что Родри больше не сыграет в этом сезоне. При этом надо не забывать, что «Ман Сити» всегда проводит вторую половину сезона значительно лучше, чем первую.

Но кто сказал, что «Ливерпуль» Слота обязательно сбавит обороты?

«Ливерпуль» будет играть еще лучше

«Ливерпуль» действительно ждут несколько непростых матчей. Впереди выездные игры против «Ньюкасла», «Эвертона» и «Тоттенхэма», а потом будут встречи с «Ман Сити» и мадридским «Реалом».

Мохамед Салах globallookpress.com

Но также надо учитывать, что «Ливерпуль» уже практически гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь главная цель — завершить общий этап в топ-8, чтобы избежать участия в дополнительном раунде плей-офф (а это минус два матча). У Слота будет возможность для ротации состава, что очень важно с учетом приближения самой сложной части сезона.

Кроме того, у «Ливерпуля» есть право на ошибку, пусть и небольшую. Они дейсвительно могут позволить себя потерю очков, чего не скажешь про их соперников.

Слот, по сути, только начал работать с командой, поэтому логично предположить, что у нее еще достаточно возможностей для развития. Вряд ли «Ливерпуль» будет побеждать почти в каждой игре, но он действительно может стать еще лучше.

Этот «Ливерпуль» способен выиграть чемпионский титул уже в этом сезоне.