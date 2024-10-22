Омар Мармуш: «новый Салах» из Египта затмил даже Гарри Кейна

, похоже, получают удовольствие, выбрасывая миллионы фунтов в пустоту в обмен на игроков, которые пока так и не смогли по-настоящему усилить нападение команды. Только за два предыдущих летних трансферных окна они потратили огромные суммы на Расмуса Хейлунна и. Оба трансфера рискуют стать большим разочарованием.

Современная история футбола четко указывает на то, что на рынке достаточно классных игроков, которые готовы стать звездами. При этом на раннем этапе за них не надо платить десятки миллионов.

Один из самых ярких примеров — Омар Мармуш из «Айнтрахта». Египтянин уже давно обратил на себя внимание, но его футбол в новом сезоне стал настоящим откровением.

«МЮ» — далеко не единственный клуб, который заинтересован в переходе Мармуша. Ранее уже писали о том, что в «Ливерпуле» рассматривают Омара в качестве замены для Мохамеда Салаха. «Арсенал» тоже внимательно следит за новой звездой Бундеслиги.

«Айнтрахт», если верить слухам, оценивает Мармуша в 30 миллионов евро. Не так-то и много, особенно в контексте возможного перехода в топ-клуб АПЛ.

Как все начиналось

Мармуш родился 7 февраля 1999 года в Каире. До 18 лет он выступал за «Вади Дегла», в составе которой успел дебютировать в чемпионате Египта. В июле 2016 года он вышел на замену в матче против «Аль-Иттихада» (3:2) и успел отметиться результативной передачей.

Мармуш играл и взрослел под руководством египетской легенды Мидо, который сразу понял, что парень способен заиграть на серьезном уровне.

Омар Мармуш globallookpress.com

Уже тогда вокруг Омара начали кружить европейские клубы. У него были предложения от дортмундской «Боруссии» и «Малаги», но в итоге летом 2017-го он выбрал «Вольфсбург». По словам египтянина, на его мнение повлияли Марио Гомес и Фредди Юнгберг, недолгое время работавший в «Вольфсбурге».

Прежде чем попасть в основную команду, Мармуш в течение трех лет играл за «молодежку» «Вольфсбурга». В 2020-м его отправили в аренду в «Санкт-Паули», который в то время выступал во второй Бундеслиге. Омар забил семь мячей в 21 матче, после чего стало ясно, чо он готов играть в высшем дивизионе.

Прорыв

В «Вольфсбурге» были в курсе потенциала Мармуша, но для начала хотели посмотреть на него в другом месте.

Вспоминает бывший директор «Вольфсбурга» Марсель Шефер: «Омар отлично провел свою заключительный сезон в молодежке. Это позволило ему безболезненно окунуться в Бундеслигу и в основной состав. Теперь ему надо было привыкать к игре на уровне Бундеслиги, чтобы перейти на следующий уровень».

Но дальше была еще аренда — сезон-2021/2022 Мармуш провел в «Штутгарте». Здесь ему было сложно проявить себя из-за того, что клуб весь сезон боролся за выживание.

Омар Мармуш globallookpress.com

Несмотря на все проблемы команды, травмы и пропуск Кубка африканских наций, Мармушу все равно удалось привлечь к себе внимание своей игрой на левом фланге. Уже тогда стало ясно, что он обладает качествами, которые идеально подходят для футбола в Бундеслиге. Наконец, стало окончательно ясно, что Омар готов играть за «Вольфсбург».

Однако эта история завершилась разочарованием: в сезоне-2022-2023 Мармуш играл на позиции центрального нападающего, но забил лишь пять мячей в 33 матчах чемпионата Германии. В итоге руководство «Вольфсбурга» решило не продлевать контракт с египтянином, который летом 2023-го оказался в «Айнтрахте». С тех пор в клубе из Франкфурта ни разу не пожалели о подписании Мармуша.

Текущая ситуация

Сейчас Мармуш входит в число лучших нападающих Бундеслиги, в этом нет никаких сомнений. В прошлом сезоне он забил 16 мячей и сделал шесть результативных передач во всех соревнованиях.

Мидо, который продолжает внимательно следить за одним из своих главных воспитанников, буквально умолял «Тоттенхэм» (когда-то сам играл там) подписать Мармуша, при этом напомнив, что однажды советовал лондонскому клубу купить Салаха, но к нему тогда не прислушались.

Летом к Омару проявляли интерес несколько европейских клубов, в том числе «МЮ» и «Ливерпуль», но он решил остаться в «Айнтрахте».

«Мои голы и мой прогресс в прошлом сезоне не были случайностью. Я приложил немало усилий для этого. В этом клубе я получаю большую поддержку и возможность для развития. "Айнтрахт" чем-то напоминает семью», — сказал Мармуш в июле.

Очевидно, что в «Айнтрахте» невероятно рады, что отказались от продажи Омара прошлым летом. Египтянин демонстрирует невероятный уровень в первой половине текущего сезона. В матче с «Баварией» он стал автором хет-трика. Кампанию только началась, а в его активе уже девять мячей и шесть результативных передач всего лишь в девяти матчах во всех соревнованиях. До прошлого тура Бундеслиги Мармуш опережал в гонке бомбардиров даже нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

Прямо сейчас Мармуш один из лучших атакующих игроков европейского футбола.

Сильные стороны

Можно, конечно, ограничиться ленивым сравнением с Салахом только из-за того, что они одной национальности. Но у них действительно есть некоторые игровые сходства.

Возможно, самой отличительной чертой Мармуша является его интенсивность и темп. Как и «египетский король» «Ливерпуля», он тоже не прочь обыграть несколько соперников, прежде чем пробить по воротам. Омара действительно тяжело остановить, когда он бежит с мячом. В этом уже успел убедиться защитник «Баварии» Дайот Упамекано.

Дайот Упамекано пытается остановить Омара Мармуша globallookpress.com

Но в отличие от Салаха, Мармуш опасен не только на флангах, но и в центре нападения.

«Если я понимаю, что у меня не очень большие шансы забить в конкретном эпизоде, я спокойно сделаю передачу, помогу партнеру по команде. Личная результативность для меня не на первом месте», — отметил Мармуш.

«Он один из тех, кто отвечает за создание моментов возле чужих ворот, забивает голы и создает возможности для других. Мармуша действительно трудно сдерживать из-за его темпа, из-за его стремительных прорывов. При этом он также хорош в подыгрыше. Глупо отрицать, что он проводит выдающийся сезон», — сказал главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмёллер.

Также стоит добавить, что Мармуш в хорошем смысле агрессивный нападающий, который постоянно помогает команде прессинговать и участвует в отборе мяча, что уже давно стало нормой даже для футбольных звезд. Он точно не из тех, кто боится грязной работы.

Возможности для развития

Самая обоснованная критика, которую можно услышать в адрес Мармуша, заключается в том, что его можно будет назвать топ-игроком только после того, как он продемонстрирует нынешний уровень на большой дистанции. Его талант не вызывает никаких сомнений, но пока все равно нет уверенности, что он сможет регулярно делать разницу.

Омар Мармуш и Мохамед Салах globallookpress.com

Как это часто бывает с нападающими из Бундеслиги, пока не очень понятно, как Мармуш проявит себя в лиге, где защита играет не так высоко. Возможно, эту проблему получится решить за счет дриблинга и смены темпа.

Также стоит добавить, что у Мармуша не очень большой рост (183 см), из-за чего он крайне редко забивает после ударов головой. Для центрального нападающего это действительно важный нюанс, особенно в контексте возможного перехода в АПЛ.

Что будет дальше?

Хотя ранее он уже заявлял о желании играть в АПЛ, сейчас Мармуш полностью сосредоточен на «Айнтрахте».

«У нас есть возможность добиться чего-то серьезного, но нам необходимо проявлять осторожность и идти вперед шаг за шагом», — считает Омар.

Омар Мармуш globallookpress.com

Но нет сомнений, что если он продолжит в том же духе, то «Айнтрахту» будет крайне сложно удержать его еще на один сезон. Самое печальное, что клуб из Франкфурта действительно может получить за Мармуша всего лишь 30 миллионов евро.

«Мы не хотим терять всех ключевых игроков. Безусловно, мы хотим сохранить эту команду. Мне приходится говорить о Мармуше после каждого матча, но это даже хорошо. Он приносит нам очень много пользы», — сказал не так давно директор по футболу «Айнтрахта» Маркус Кроше.

Если Мармуш действительно перейдет в «Манчестер Юнайтед», там он станет одним из нападающих, которые пытаются вернуть легендарный клуб на вершину. В плане игрового стиля ему тоже будет легко. Однако нельзя исключать, что Омар в итоге сделает выбор в пользу «Ливерпуля» или «Арсенала».

Независимо от того, продолжит ли он забивать с такой регулярностью, уже сейчас очевидно, что Мармуш может стать большим игроков. Для переезда в Англию ему точно не понадобятся посты Мидо в соцсетях.