«Ливерпуль» может приобрести партнера Салаха по сборной Египта

Нападающий «Айнтрахта»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Mail Sport, в переходе 25-летнего египтянина заинтересован «Ливерпуль».

Источник уточняет, что в английском клубе рассматривают Мармуша в качестве замены для Мохамеда Салаха.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года. Если стороны в ближайшее время не договорятся о продлении соглашения, игрок, скорее всего, покинет команду этим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость Мармуша в 22 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 22 матча, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.