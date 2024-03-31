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    «Ливерпуль» может приобрести партнера Салаха по сборной Египта

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    Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Омар Мармуш
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    Омар Мармуш

    По информации Mail Sport, в переходе 25-летнего египтянина заинтересован «Ливерпуль».

    Источник уточняет, что в английском клубе рассматривают Мармуша в качестве замены для Мохамеда Салаха.

    Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года. Если стороны в ближайшее время не договорятся о продлении соглашения, игрок, скорее всего, покинет команду этим летом.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мармуша в 22 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 22 матча, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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