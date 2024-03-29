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    «Ливерпуль» определился с основным кандидатом на пост главного тренера

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    Стало известно, кто может возглавить «Ливерпуль» после ухода из команды Юргена Клоппа.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    По информации журналиста Фабрицио Романо, основным кандидатом на пост главного тренера «Ливерпуля» стал Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга».

    Источник утверждает, что английский клуб больше не намерен ждать ответа от Хаби Алонсо, который, по некоторым данным, склоняется к тому, чтобы остаться в леверкузенском «Байера» как минимум до лета 2025 года.

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    • В «Ливерпуле» также рассматривают кандидатуру главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, но приоритетным вариантом с некоторых пор стало назначение Аморима.

    Напомним, Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после завершения сезона.

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