Новый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов

Руководство «Баварии» снова занято поисками главного тренера после того, как было принято решение, что Томас Тухель покинет команду сразу после завершения сезона.

В среду «Бавария» подтвердила многочисленные слухи: Томас Тухель покинет пост главного тренера. Правда, случится это не сейчас, а в конце сезона.

Это довольно странное решение с учетом того, что почти все основные игроки «Баварии» больше не доверяют Тухелю. Возможно, в клубе решили, что сейчас сложно найти подходящую замену. Либо же боссы действующего чемпиона Германии пожалели денег.

Тем не менее, сейчас активно идут поиски преемника Тухеля. GOAL составил список из десяти известных тренеров, которые могут оказаться в «Баварии».

Хаби Алонсо

Несложно догадаться, с каким волнением в «Ливерпуле» отреагировали на недавнюю новость о Тухеле. Ни для кого не секрет, что «красные» хотят видеть Хаби Алонсо своим следующим главным тренером, считая его идеальной заменой для Юргена Клоппа.

Теперь у «Ливерпуля» есть серьезный конкурент. «Бавария» тоже заинтересована в назначении испанца, который ведет «Байер» к сенсационной победе в текущем чемпионате Германии.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Нетрудно догадаться, почему оба клуба так одержимы идеей переманить к себе 42-летнего Алонсо. За короткий промежуток времени он кардинально изменил игровой стиль «Байера», за которым теперь следит вся Европа. Ну и результаты — это не может не впечатлять.

Летом Алонсо предстоит принять, возможно, судьбоносное решение. Работа в «Ливерпуле» или «Баварии» — это не то, от чего принято отказываться, но в то же время нельзя исключать, что Хаби решит остаться в Леверкузене.

Зинедин Зидан

Зидан остается без работы с тех пор, как в 2021 году покинул мадридский «Реал». За эти несколько лет было множество слухов, писали, что он может возглавить «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» или даже сборную США, но ничего из этого так и не случилось.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Может ли «Бавария» заставить француза возобновить тренерскую деятельность? По крайней мере, есть ощущение, что он один из тех, кто способен решить проблемы мюнхенского клуба. В том числе благодаря своей тактической гибкости и умению находить общий язык с командой.

Зидан может стать тем объединяющим элементом, которого сейчас так не хватает «Баварии». Мощная репутация Зизу, возможно, главное, в чем сейчас нуждается капризная мюнхенская команда.

Другой вопрос, интересна ли Зидану эта роль. Известно, что он хочет тренировать сборную Франции, и, похоже, готов еще долго ждать момента, когда Дидье Дешам покинет национальную команду.

Ханс-Дитер Флик

Репутация Флика серьезно пострадала за то время, когда он руководил сборной Германии. Но при этом не стоит забывать его выдающуюся работу в «Баварии» в период с 2019 по 2021 год.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Вместе с «Баварией» Флик выиграл все турниры, включая Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. На внутренней арене у Рекордмайстера в то время не было ни одного серьезного конкурента — та команда просто не замечала своих соперников.

Флик может стать как минимум идеальным временным тренером для «Баварии». Он максимально комфортно чувствует себя в это роли.

Юрген Клопп

Если у Клоппа есть желание разорвать все связи со своей любимой дортмундской «Боруссией» и при этом разозлить болельщиков «Ливерпуля», тогда ему следует возглавить «Баварию». Однако мы уверены, что Юрген, как и обещал, не будет работать в следующем сезоне.

Жозе Моуринью

Французская Лига 1 и Бундеслига — единственные европейские топ-чемпионаты, в которых Моуринью пока не работал. Но вполне вероятно, что этим летом начнутся его немецкие приключения. Если верить слухам, в «Баварии» подумывают, чтобы обратиться к «Особенному».

Гарри Кейн, скорее всего, будет рад назначению Моуринью, вместе с которым он уже работал в «Тоттенхэме».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Однако болельщики команды вряд ли обрадуются. В последние годы Моуринью потерял репутацию «серийного победителя». К тому же, в своих последних клубах у него нередко возникали разногласия и с руководством, и с игроками, что тоже может отпугнуть требовательных боссов «Баварии».

Это не значит, что Моуринью точно не позовут в Мюнхен, особенно в том случае, если клуб не сможет договориться с приоритетными кандидатами, но «Баварии» действительно стоит хорошо все обдумать, прежде чем звонить португальцу.

Оле-Гуннар Сульшер

Слухи о том, что Сульшер может оказаться в «Баварии», признаться, стали сюрпризом.

Норвежец остается в стороне с тех пор, как его уволили из «Манчестер Юнайтед». Это весьма показательно и является лучшей оценкой его работы на «Олд Траффорд».

Еще в сентябре 2023 года Сульшер намекнул, что готов тренировать не только в Англии. Но при этом есть вполне обоснованные сомнения в том, что он не готов к работе в таком мощном клубе, как «Бавария».

Антонио Конте

Конте, без сомнений, получил бы огромное удовольствие, заменив Тухеля. Между ними по-прежнему сохраняется неприязнь после их конфликта во время матча между «Челси» и «Тоттенхэмом» в августе 2022 года.

Антонио Конте globallookpress.com

Из-за проблем со здоровьем Конте в итоге так и не удалось чего-то добиться в «Тоттенхэме», но в своих недавних интервью он четко дал понять, что готов вернуться к работе. Более того, итальянец якобы считает, что идеально подходит на роль главного тренера «Баварии».

Но в мюнхенском клубе наверняка хорошо помнят, что Конте действительно умеет добиваться результата на внутренней арене, чего не скажешь о Лиге чемпионов, в которой перед игроками и тренером «Баварии» всегда стоит максимальная задача.

Себастьян Хенесс

Вряд ли кто-то сильно удивился, что Хенесса тоже упоминают в контексте нового тренера «Баварии».

Себастьян Хенесс — племянник бывшего президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. Кроме того, в недавнем прошлом он тренировал молодежную команду «Баварии».

Себастьян Хенесс globallookpress.com

Однако это назначение нельзя будет назвать обычным кумовством. Хенесс получает заслуженные похвальные отзывы за свою работу в «Штутгарте» в этом сезоне. Все идет к тому, что «швабы» финишируют в топ-4 и получат возможность сыграть в Лиге чемпионов.

«Бавария» ранее уже обожглась, назначив Нико Ковача, который перед тем, как возглавить «Баварию», проделал невероятную работу в «Айнтрахте». Но если не получится договориться с Алонсо, в таком случае действительно есть смысл обратиться к Хенессу.

Йоахим Лёв

Бывший главный тренер сборной Германии находится без работы с тех пор, как покинул национальную команду сразу после Евро-2020.

При этом последующие трудности Флика в Бундестим позволяют предположить, что тренер далеко не главная проблема Бундестим. Резкий спад начался вскоре после победы на ЧМ-2014.

В прошлом году писали о том, что Лёв может возглавить сборную Турции, но этого не произошло. В «Баварии» экс-тренер сборной Германии может оказаться только в том случае, если клубу скажут «нет» все остальные кандидаты.

Рубен Аморим

Аморима уже давно хвалят за его работу в лиссабонском «Спортинге», поэтому его появление в данном списке не должно удивлять.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Спортинг» выиграл чемпионат Португалии в своем первом сезоне под руководством молодого тренера. С тех пор команда продолжает демонстрировать футбол, который вполне подошел бы и «Баварии».

Аморим действительно талантлив, однако есть одна проблема — у него пока не так много опыта. Плюс не факт, что он сможет грамотно управлять раздевалкой в таком большом клубе.

В целом есть ощущение, что Аморим пока не готов к столь серьезной работе. Но очевидно, что в будущем он окажется в одном из топ-клубов Европы.