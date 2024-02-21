Следующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»

Существует опасность, что невероятная интрига в чемпионате Германии, где впервые более чем за десять лет обладателем титула может стать не «Бавария», останется в тени бесконечных слухов о Хаби Алонсо и его новом клубе.

В последний раз, когдане смогла завершить сезон в Бундеслиге на первом месте, еще не было тик-тока, Тейлор Свифт была просто успешной кантри-певицей, а Джуду Беллингему было всего лишь девять лет.

Масштаб потенциального достижения Алонсо и «Байера», у которого есть все шансы подвинуть «Баварию» с вершины, ни в коем случае нельзя недооценивать. И именно по этой причине испанец с некоторых пор стал одним из самых востребованных тренеров Европы.

Здесь важно учитывать, что «Байер» Алонсо играет в очень приятный глазу футбол, напоминая о том, что Хаби был замечательным игроком, а теперь стал топ-тренером.

Уже ни для кого не секрет, что Алонсо хотят видеть два больших клуба, которые по разным причинам ищут нового главного тренера.

Алонсо один из главных кандидатов в списке «Ливеруля» на замену Клоппа. Он стал героем «Энфилда» еще в начале 2000-х, когда в течение пяти лет выступал за «красных».

В «Баварии», в свою очередь, уверены, что Хаби именно тот человек, который сможет навести порядок в команде, возникший после неудачных экспериментов Юлиана Нагельсманна и Томаса Тухеля.

The Athletic попытался понять, где Алонсо будет лучше — в «Ливерпуле» или все-таки в «Баварии».

Составы

Состав «Ливерпуля» все-таки чуть лучше, чем у «Баварии». Взять хотя бы основную группу игроков «красных» — Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах. Большинству клубов, в том числе «Баварии», остается только мечтать о таких исполнителях.

Гарри Кейн globallookpress.com

Однако глупо отрицать, что в мюнхенском клубе тоже есть несколько топовых игроков. Гарри Кейн, возможно, лучший центральный нападающий в мире. Также можно вспомнить про Джамала Мусиалу, Йозуа Киммиха и Альфонсо Дэвиса. Но если оценивать в целом, то «Ливерпуль», безусловно, выше «Баварии» в кадровом плане. Это подтверждают в том числе недавние результаты Рекордмайстера и в чемпионате Германии, и в Лиге чемпионов.

Какая команда больше подходит Алонсо в стилистическом плане? На этот вопрос ответить не так легко.

В игровом плане между «Ливерпулем» и «Байером» Алонсо есть серьезные отличия, соответственно, эти команды нет смысла сравнивать. Но при этом очевидно, что многие игроки «Ливерпуля» способны легко адаптироваться к новым схемам и требованиям. По этому поводу испанцу точно не стоит переживать.

Финансовые возможности на трансферном рынке

Давно известно, что «Бавари» может позволить себе любого игрока, выступающего в Бундеслиге. Для этого у них есть и деньги, и репутация. Поэтому если Алонсо захочет взять с собой в Мюнхен ведущих игроков «Байера», это вряд ли станет проблемой.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Тем не менее, очевидно, что «Ливерпуль», как показали предыдущие несколько трансферных кампаний, тоже обладает серьезными возможностями. Клуб не станет жалеть денег, если у него действительно есть серьезная заинтересованность в игроке.

Пока это всего лишь рассуждения, но с учетом того, что в «Байере» Алонсо играет с двумя опорниками, он наверняка попросит купить ему еще одного полузащитника оборонительного плана.

Обстановка в клубе

Прямо сейчас у «Ливерпуля» нет спортивного директора, клуб по-прежнему продолжает искать человека на эту должность. То есть в текущей ситуации Алонсо не знает, с кем бы ему пришлось работать, если бы он согласился сменить Клоппа. «Ливерпулю» нужно как можно скорее решить этот вопрос.

В остальном же все под контролем. Владелец «Ливерпуля» американская компания Fenway Sports Group недавно дала понять, что не собирается продавать клуб. Кроме того, не так давно была завершена реконструкция «Энфилда», который теперь способен принять 60 тысяч болельщиков.

У «Баварии» тоже были изменения в руководстве. Спортивный директор Кристоф Фройнд и генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен пришли в клуб прошлым летом, но здесь Алонсо хотя бы понимает, с кем ему придется сотрудничать.

При этом в Мюнхене Алонсо, скорее всего, столкнется с большим давлением со стороны главных руководителей «Баварии», которые никогда не стесняются публично озвучивать свои мысли об игре и результатах команды. В этом плане в «Ливерпуле» куда более приятная и спокойная обстановка.

Эмоциональная связь

Оба клуба будут настаивать, что здесь у них есть преимущество. Алонсо с 2004 по 2009 год играл за «Ливерпуль», а с 2014 по 2017 — за «Баварию». Очевидно, что Хаби в обоих случаях отлично знаком с обстановкой.

Хаби Алонсо играл за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год globallookpress.com

Однако в «Баварии» он был всего лишь одним из многих топ-игроков, работавших на общий успех команды. Вероятно, в «Ливерпуле» его любят больше, все-таки здесь он был ключевым игроком команды, которая сенсационно выиграла Лигу чемпионов в 2005 году, а в 2009-м едва не завоевала чемпионский титул в АПЛ.

Что касается отношений с болельщиками, то это очень важный момент, прежде всего, для «Ливепуля». На «Энфилде» для достижения успеха у тренера должна быть связь с местными болельщиками. У Алонсо она уже есть, поэтому у него будет чуть больше времени и понимания со стороны поклонников клуба, чем у других потенциальных преемников Клоппа.

Вызов и давление

В отличие от многих других тренеров, Алонсо наверняка получит возможность влиять на трансферную политику «Баварию» и выстраивать команду в соответствии со своими убеждениями и взглядами. В столь мощном клубе, как «Бавария», подобное бывает крайне редко. После Нагельсманна и Тухеля руководство мюнхенского клуба постарается сделать всё, чтобы новый тренер оказался в доверительной обстановке.

И именно здесь кроется основной недостаток переезда в Ливерпуль. Здесь Алонсо станет преемником их самого любимого тренера со времен Кенни Далглиша и Билла Шенкли.

Юрген Клопп globallookpress.com

Достаточно вспомнить, что случилось с Дэвидом Мойесом и Унаи Эмери, которые пришли в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» соответственно сразу после эпохи двух великих тренеров — Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

Но, с другой стороны, у Алонсо уже есть связь с клубом, с болельщиками «Ливерпуля», и здесь от него не будут требовать выиграть все трофеи в первом же сезоне, как в «Баварии».

В «Баварии» завоевание титула Бундеслиги считается обязательным минимумом, в то время как второе место «Ливерпуля» в АПЛ никто не назовет провалом, особенно с учетом невероятной силы «Манчестер Сити».

Разумеется, давление будет и в «Ливерпуле», но здесь все-таки не такая жесткая реакция на неудачи, как в «Баварии».

Образ жизни

Алонсо ранее жил в центре Ливерпуля, а не в одном из пригородов, которые игроки обычно называют своим домом. Очевидно, он часто посещал обычные бары, предпочитая их шикарным заведениям. А его будущая жена Нагоре Аранбуру работала в четырехзвездочном отеле Hope Street. Там же в 2008 году родился из сын Йон.

Тем не менее, пребывание в Германии теоретически может быть не таким болезненным для его семьи, даже с учетом того, что Леверкузен находится в семи часах езды от Мюнхена, который якобы очень нравитс супруге Хаби.

Если Алонсо вернется в Ливерпуль, ему не придется посещать Октоберфест. Хотя сейчас сложно сказать, это положительный или отрицательный момент в его случае.

Конкуренция

Здесь у «Баварии» заметное преимущество. Как раз благодаря переезду Алонсо в Мюнхен у главного клуба Германии автоматически станет на одного серьезного конкурента меньше.

Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» в последние годы регулярно заявляли о своих амбициях свергнуть «Баварию» с вершины, но пока так ни разу и не сделали этого.

В английской Премьер-лиге все совершенно иначе. Там есть «Манчестер Сити», для успешной борьбы с которым придется проделать невероятную работу. Но самое печальное, что даже этого порой недостаточно. Клопп на личном опыте может подтвердить, как сложно финишировать выше команды Хосепа Гвардиолы.

Другой вариант

На самом деле у Алонсо есть еще один вариант. Он мог бы просто поблагодарить «Ливерпуль» и «Баварию» за интерес, остаться в Леверкузене и продолжить там свою работу.

Поговаривают, что 42-летний испанец не спешит с переходом в топ-клуб, что вполне разумно, учитывая, что это его первый полноценный сезон в качестве главного тренера.

Хаби Алонсо и Томас Тухель globallookpress.com

Может ли его напугать поучительная история Андре Виллаш-Боаша, который в своем первом сезоне в качестве главного тренера выиграл вместе с «Порту» требл, после чего сразу же оказался в «Челси», но уже уже через девять месяцев был уволен из лондонского клуба.

Есть много сценариев, но вполне вероятно, что Алонсо, возможно, стоит остаться в Леверкузене еще на сезон. Все-таки он находится только в самом начале своего тренерского пути. Но, опять-таки, об этом легко рассуждать, если за вами не гоняются два топ-клуба.

Алонсо оказался в ситуации, когда ему надо выбирать между роскошным особняком и роскошным пентхаусом. Ему предстоит принять сложное решение, которое может стать определяющим для его тренерской карьеры. Серьезный интерес со стороны «Баварии» и «Ливерпуля» — это тоже в каком-то смысле проверка на прочность.