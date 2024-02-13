Тухлая и побитая. «Бавария» Тухеля выглядит потерянной

Было трудно поверить, что «Бавария» проиграла в столь важном матче. На протяжении 11 лет подряд мюнхенский клуб исправно обыгрывал тех, кто начинал заявлять о своих чемпионских амбициях. Но на этот раз все было иначе. Поражение в Леверкузене напомнило разгром со счетом 2:5 от дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа в финале Кубка Германии в 2012 году.
В Бундеслиге ничего подобного не было с 2009 года, когда «Бавария» проиграла будущему чемпиону «Вольфсбургу» со счетом 1:5.
«Бавария» играла против «Байера» по непривычной для себя схеме 3-4-3, которую Тухель тщательно готовил в течение всей недели. Это делалось в том числе с целью, чтобы Саша Боэ противостоял на левом фланге Джереми Фримпонгу.
Тухель не мог знать, что Хаби Алонсо тоже выберет другую схему, отойдя от своей привычной игры. Испанец выбрал гибридную расстановку с акцентом на оборонительный футбол. При этом вместо Фримпонга играл арендованный у «Баварии» Йосип Станишич.
Между тем, Боэ играл на левом фланге впервые за четыре года. Стремление свести на нет сильные стороны оппонента вместо того, чтрбы безжалостно использовать его слабости, — это абсолютно несвойственный подход для «Баварии».
Тем не менее Тухель был прав, когда настаивал на том, что нельзя все списывать на тактическую расстановку. «Бавария» хорошо начала, контролировала ситуацию в первые десять минут, прежде чем допустила серию ошибок, который не имели ничего общего со схемой. Полное отсутствие реакции после гола Станишича на 18-й минуте доказало, что проблема гораздо глубже.
«Такая команда, как наша, должна быть в состоянии адаптироваться к новой схеме», — совершенно справедливо заявил вышедший на замену во втором тайме Йозуа Киммих.
Гневный комментарий Томаса Мюллера тоже намекал на то, что дело не в схеме.
«Если честно, я разозлен. Процитирую Оливера Кана: "Чего не хватает нам, игрокам, — яиц в этой игре". На тренировках мы показываем себя значительно лучше. Чувствовать давление — это нормально, но должна быть энергия и свобода. В нашей игре этого нет. Иногда мы должны говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере. У нас достаточно футболистов сборных, играющих на высоком уровне. Мы должны улучшить нашу игру», — заявил Мюллер.
Кроме того, он раскритиковал команду за слишком большое количество передач, которые мешали продвижению мяча. «Мы слишком усложняем ситуацию», — добавил Мюллер.
Выступление Мюллера хорошо описало проблему, но не дало объяснения. Почему столь мощному составу не хватает уверенности? Возможно, это связано с тем, что многие из них потеряли мотивацию после постоянных побед? Эта проблема начала просматриваться еще до того, как в команду пришел Тухель.
Но тренер тоже должен нести определенную ответственность. Тухель уже не в первый раз объясняет проблемы в атаке тем, что футболисты не обыгрывали своих оппонентов. Одна из его ключевых тактических идей заключается в том, чтобы изолировать защитников при игре один в один.
Учитывая кадровое превосходство перед остальными командами Бундеслиги, это стратегия должна быть максимально эффективной. Но травмы Сержа Гнабри и Кингсли Комана снизили общую нагрузку на фланги, а Лерой Сане и Джамал Мусиала после зимнего перерыва не показывают свою лучшую игру.
Многие игроки «Баварии» находятся не в лучшей форме, однако Тухель тоже почти ничего не сделал, чтобы вернуть им уверенность в своих силах. Достаточно взглянуть на дуэт полузащитников Леона Горетцку и Киммиха, которые явно сдали на фоне публичных рассуждений Тухеля об идеальном опорнике для команды.
Хуже всего то, что у Тухеля, похоже, нет запасного варианта на случай, если основная схема начинает давать сбой. Слишком многое заточено под индивидуальные качества игроков, и иногда это становится проблемой.
В Леверкузене «Бавария» действовала чересчур прямолинейно. Это не то положение дел, которое будут терпеть в Мюнхене. Предыдущий тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн был уволен спустя пять дней после поражения от «Байера».
У Тухеля дела обстоят не так мрачно, как у его предшественника 11 месяцев назад, во всяком случае пока. Теперь «Бавария» должна показать себя в Лиге чемпионов, чтобы хоть как-то успокоить ситуацию. Но если этого не случится, неизбежная летняя встряска коснется не только команду, но и тренера.