Тухлая и побитая. «Бавария» Тухеля выглядит потерянной

Столкновение с до сих пор непобежденным «Байером» должно было показать, что именно «Бавария» является главным претендентом на титул. Но вместо этого встреча с «фармацевтами» превратилась в печальное зрелище.

ничего не показала в атаке и ужасно играла в обороне. Здесь достаточно одного факта: показатель ожидаемых голов был всего лишь на уровне 0.27. Для действующего чемпиона это настоящая катастрофа, пишет The Athletic.

Было трудно поверить, что «Бавария» проиграла в столь важном матче. На протяжении 11 лет подряд мюнхенский клуб исправно обыгрывал тех, кто начинал заявлять о своих чемпионских амбициях. Но на этот раз все было иначе. Поражение в Леверкузене напомнило разгром со счетом 2:5 от дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа в финале Кубка Германии в 2012 году.

В Бундеслиге ничего подобного не было с 2009 года, когда «Бавария» проиграла будущему чемпиону «Вольфсбургу» со счетом 1:5.

«Бавария» играла против «Байера» по непривычной для себя схеме 3-4-3, которую Тухель тщательно готовил в течение всей недели. Это делалось в том числе с целью, чтобы Саша Боэ противостоял на левом фланге Джереми Фримпонгу.

Томас Мюллер globallookpress.com

Тухель не мог знать, что Хаби Алонсо тоже выберет другую схему, отойдя от своей привычной игры. Испанец выбрал гибридную расстановку с акцентом на оборонительный футбол. При этом вместо Фримпонга играл арендованный у «Баварии» Йосип Станишич.

Между тем, Боэ играл на левом фланге впервые за четыре года. Стремление свести на нет сильные стороны оппонента вместо того, чтрбы безжалостно использовать его слабости, — это абсолютно несвойственный подход для «Баварии».

Тем не менее Тухель был прав, когда настаивал на том, что нельзя все списывать на тактическую расстановку. «Бавария» хорошо начала, контролировала ситуацию в первые десять минут, прежде чем допустила серию ошибок, который не имели ничего общего со схемой. Полное отсутствие реакции после гола Станишича на 18-й минуте доказало, что проблема гораздо глубже.

«Такая команда, как наша, должна быть в состоянии адаптироваться к новой схеме», — совершенно справедливо заявил вышедший на замену во втором тайме Йозуа Киммих.

Гневный комментарий Томаса Мюллера тоже намекал на то, что дело не в схеме.

«Если честно, я разозлен. Процитирую Оливера Кана: "Чего не хватает нам, игрокам, — яиц в этой игре". На тренировках мы показываем себя значительно лучше. Чувствовать давление — это нормально, но должна быть энергия и свобода. В нашей игре этого нет. Иногда мы должны говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере. У нас достаточно футболистов сборных, играющих на высоком уровне. Мы должны улучшить нашу игру», — заявил Мюллер.

Йозуа Киммих, Томас Мюллер и Томас Тухель globallookpress.com

Кроме того, он раскритиковал команду за слишком большое количество передач, которые мешали продвижению мяча. «Мы слишком усложняем ситуацию», — добавил Мюллер.

Выступление Мюллера хорошо описало проблему, но не дало объяснения. Почему столь мощному составу не хватает уверенности? Возможно, это связано с тем, что многие из них потеряли мотивацию после постоянных побед? Эта проблема начала просматриваться еще до того, как в команду пришел Тухель.

Но тренер тоже должен нести определенную ответственность. Тухель уже не в первый раз объясняет проблемы в атаке тем, что футболисты не обыгрывали своих оппонентов. Одна из его ключевых тактических идей заключается в том, чтобы изолировать защитников при игре один в один.

Хаби Алонсо и Томас Тухель globallookpress.com

Учитывая кадровое превосходство перед остальными командами Бундеслиги, это стратегия должна быть максимально эффективной. Но травмы Сержа Гнабри и Кингсли Комана снизили общую нагрузку на фланги, а Лерой Сане и Джамал Мусиала после зимнего перерыва не показывают свою лучшую игру.

Многие игроки «Баварии» находятся не в лучшей форме, однако Тухель тоже почти ничего не сделал, чтобы вернуть им уверенность в своих силах. Достаточно взглянуть на дуэт полузащитников Леона Горетцку и Киммиха, которые явно сдали на фоне публичных рассуждений Тухеля об идеальном опорнике для команды.

Хуже всего то, что у Тухеля, похоже, нет запасного варианта на случай, если основная схема начинает давать сбой. Слишком многое заточено под индивидуальные качества игроков, и иногда это становится проблемой.

В Леверкузене «Бавария» действовала чересчур прямолинейно. Это не то положение дел, которое будут терпеть в Мюнхене. Предыдущий тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн был уволен спустя пять дней после поражения от «Байера».

У Тухеля дела обстоят не так мрачно, как у его предшественника 11 месяцев назад, во всяком случае пока. Теперь «Бавария» должна показать себя в Лиге чемпионов, чтобы хоть как-то успокоить ситуацию. Но если этого не случится, неизбежная летняя встряска коснется не только команду, но и тренера.