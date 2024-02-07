Салах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами

Что объединяет Мохамеда Салаха, Неймара, Кевина Де Брёйне, Трента Александера-Арнольда и Лионеля Месси? Ответ довольно прост: в 2025 году они могут стать свободными агентами.

Летом главной темой трансферного окна, скорее всего, станет переход Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал». Но в то же время большие клубы будут пристально следить за контрактной ситуацией ряда звездных игроков.

The Athletic попытался ответить на самые интересные вопросы, связанные с будущим ведущих игроков европейских топ-клубов.

Мохамед Салах

Салах — первый, с кем ассоциируются успехи «Ливерпуля» в эпоху Юргена Клоппа. И в этом сезоне египтянин тоже остается ключевым игроком «мерсисайдцев» в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

Прошлым летом «Аль-Иттихад» предложил «Ливерпулю» за 31-летнего футболиста 150 миллионов фунтов, но получил отказ. Впрочем, ни для кого не секрет, что это была лишь первая часть саги, в том числе из-за того, что Мо с тех пор так и не продлил контракт с «красными».

Мохамед Салах globallookpress.com

Источники, близкие к «Аль-Иттихаду», уверяют, что саудовский клуб готов увеличить свое предложение до 200 миллионов фунтов за самого известного футболиста арабского мира. Салах вместе с Криштиану Роналду и Неймаром может составить тройку самых влиятельных звезд чемпионата Саудовской Аравии.

Интересно также, что «Аль-Иттихад» готов платить Салаху 1,5 миллиона фунтов в неделю — примерно в четыре раза больше, чем «Ливерпуль».

В отличие от Фабиньо и Джордана Хендерсона, которых «Ливерпуль» продал в Саудовскую Аравию прошлым летом, Салах, похоже, не стремится к столь кардинальной смене обстановки. Но так как в «Ливерпуле» в ближайшее время много изменится в связи с уходом Клоппа, вполне вероятно, что Салах тоже попрощается с «Энфилдом».

Неймар

У главной бразильской звезды в Саудовской Аравии дела, как известно, обстоят не лучшим образом. Неймар больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.

Неймар globallookpress.com

В последние недели ему пришлось отбиваться от назойливых саудовских болельщиков, которым показалось, что он набрал лишний вес. Конечно, это не так, даже сейчас Неймар в форме.

Из-за неудачного начала саудовского этапа карьеры пока сложно рассуждать о долгосрочных перспективах Неймара. Возможно, перед ЧМ-2026 он захочет вернуться в Европу, чтобы гарантировать себе место в составе сборной Бразилии.

Кроме того, нельзя исключать вариант с возвращением в Бразилию, равно как и подписание нового контракта с «Аль-Хилялем», в котором он всего лишь за два года заработает около 300 миллионов долларов.

Лионель Месси

Месси не так давно был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В эти дни он вместе с «Интер Майами» продолжает подготовку к новому сезону в МЛС.

Лионель Месси globallookpress.com

Кажется, он принял правильное решение, переехав в Северную Америку и отказавшись от возможности вернуться в «Барселону».

Не исключено, что следующим шагом будет переход в «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио — в клуб из его родного города.

Месси будет 38 лет, когда истечет срок контракта с «Интер Майами». Как и у всех игроков МЛС, его соглашение рассчитано до декабря, а не до июня.

Известно, что в договоре есть опция продления до 2026 года, но не факт, что Лео и его семья не захотят переехать в другую страну.

Йозуа Киммих

До прихода Харри Кейна Киммих был, пожалуй, важнейшим игроком «Баварии».

С момента перехода в клуб в 2015 году из «Лейпцига» он провел в Бундеслише 248 матчей и выиграл восемь титулов, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Йозуа Киммих globallookpress.com

С учетом того, что Мануэль Нойер и Томас Мюллер приближаются к завершению карьеры, казалось, что все идет к тому, что Киммих станет новым капитаном и лидером команды, однако ситуация с его контрактом до сих пор не решена.

Известно, что в переходе Йозуа заинтересован «Манчестер Сити», которому нужен полузащитник, который будет играть рядом с Родри.

Если Киммих не подпишет новый контракт в ближайшие месяцы, «Бавария», скорее всего, выставим его на трансфер этим летом. Для футболиста это может стать шокирующим событием.

Как и 2014 году, когда Тони Кроосу разрешили перейти в мадридский «Реал», «Бавария» может потерять топ-игрока в расцвете сил по цене ниже рыночной.

Трент Александер-Арнольд

Как и в случае с Джейми Каррагером и Стивеном Джеррардом, трудно представить, чтобы Александр-Арнольд, выросший в 10 минутах езды от «Энфилда», когда-либо играл за другой клуб, кроме «Ливерпуля».

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Перед началом сезона Клопп повысил Трента до вице-капитана, что, безусловно, добавило ему ответственности. Похоже, в будущем он будет носить повязку на постоянной основе.

До истечения действующего контракта осталось 18 месяцев, и очевидно, что «Ливерпуль» серьезно настроен заключить долгосрочное соглашение, которое будет подчеркивать его важность для команды.

Хотя уход Клоппа и его команды может немного усложнить ситуацию, у Александера-Арнольда есть все шансы стать главным действующим лицом нового «Ливерпуля».

Альфонсо Дэвис

Дэвис — еще один звездный игрок «Баварии», чей контракт истекает летом 2025 года.

Альфонсо начал играть за первую команду «Баварии» в 2019 году, когда ему было 18 лет. С тех пор он пять раз выигрывал чемпионат Германии и стал победителем Лиги чемпионов.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Он уже считается одним из лучших защитников мира, и на его позиции, возможно, больше нет игроков, которые бы так же эффективно помогали команде в атаке.

Ожидается, что «Бавария» продаст его летом, если не сможет договориться о продлении контракта. Главным претендентом на Дэвиса уже давным-давно стал мадридский «Реал».

Но очевидно, что мюнхенский клуб будет до последнего бороться за то, чтобы канадец остался в команде.

Кевин Де Брёйне

Несмотря на то, что Де Брёйне пропустил половину сезона из-за травмы, ему не потребовалось много времени, чтобы вернуть свою лучшую форму.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

В своем первом матче после возвращения он поразил ворота «Ньюкасла», благодаря чему «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:2.

Потом был матч против «Бернли» (3:1), в котором бельгиец ассистировал Хулиану Альваресу. Несмотря на то, что Кевина часто беспокоят травмы, в «Сити» понимают, что не смогут найти ему равноценную замену.

Однако учитывая также возраст Де Брёйне (32), со стороны «Сити» было бы безответственно сидеть сложа руки. Но пока все указывает на то, что они по-прежнему видят в нем ключевого исполнителя.

Лерой Сане

Лерой Сане globallookpress.com

После трех лет в Мюнхене Сане сумел раскрыть свой потенциал под руководством Томаса Тухеля. В текущем сезоне в его активе восемь мячей и 11 результативных передач в 20 матчах Бундеслиги. Отличный результат для флангового игрока, который быстро наладил взаимодействие с Гарри Кейном.

Правда, как и в случае с Киммихом и Дэвисом, «Баварии» придется задуматься о продаже Сане, если он в ближайшем будущем не продлит контракт. Разумеется, в Мюнхене против такого сценария, особенно с учетом того, насколько здорово Лерой играет рядом с Кейном. Но желающих приобрести немецкого вингера тоже хватает.

Европейские топ-клубы уже сейчас внимательно следят за контрактной ситуацией Сане. В этом плане «Баварии» тоже не позавидуешь.

Сон Хын Мин

Сон Хын Мин globallookpress.com

Сон стал новым капитаном и главной звездой «Тоттенхэма» прошлым летом, когда из команды ушли Юго Льорис и Гарри Кейн. В 20-ти матчах АПЛ он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

Свой последний контракт Сон подписал в 2021 году — четырехлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон.

Ожидается, что «Тоттенхэм» в ближайшее время предложит южнокорейцу новы договор. Но, скорее всего, это будет последний крупный контракт Сона, которому в 2026 году исполнится 34 года.

Вирджил ван Дейк

С тех пор, как Клопп назначил его капитаном прошлым летом, ван Дейку удалось опровергнуть мысли о том, что его лучшие годы остались позади. Но впереди у него осталось лишь 18 месяцев по действующему контракту, и это дилемма.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Ван Дейк — один из лучших центральных защитников в истории АПЛ, обладающий всем набором необходимых качеств. Но этим летом ему исполнится уже 33 года, поэтому вполне логично предположить, что в какой-то момент в его игре может случиться спад.

Также надо учитывать, что нидерландец является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

На вопрос, видит ли он себя частью следующей эпохи, ван Дейк ответил: «Это большой вопрос. Я не знаю». Позже он добавил, что по-прежнему полностью предан клубу, но при этом полностью сконцентрирован только на борьбе за трофеи в этом сезоне.

Айвен Тоуни

Кажется, решение Тоуни покинуть «Брентфорд» этим летом будет правильным для всех сторон. После восьми месяцев дисквалификации нападающий сборной Англии вернулся в отличной форме, забив два гола в двух матчах АПЛ.

Айвен Тоуни globallookpress.com

Айвен ранее несколько раз четко дал понять, что видит свое будущее вдали от «Брентфорда».

«Никогда невозможно предсказать, когда наступит подходящий момент для перехода, но я понимаю, что хочу играть за топ-клуб», — признался Тоуни в интервью Sky Sports в январе.

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк ранее заявил, что потребуется невероятная сумма, чтобы отобрать Тони у Западного Лондона. Тем не менее, продажа Айвена этим летом будет в интересах клуба, учитывая желание футболиста играть в другом месте.

Уоррен Заир-Эмери

«ПСЖ» уже давно известен тем, что из его академии часто выходят будущие звезды. Можно вспомнить Кингсли Комана, Адриена Рабьо, Кристофера Нкунку, Патриса Эвра и Николя Анелька. Заир-Эмери может подняться еще выше.

Уоррен Заир-Эмери globallookpress.com

17-летний Уоррен уже успел дебютировать за первую сборную Франции, став самым молодым игроком, вызванным в национальную команду с 1914 года. Более того, в первом же матче он поразил ворота Гибралтара (14:0).

Заира-Эмери часто сранивают с Джудом Беллингемом за умение играть сразу на нескольких позициях в центре поля.

Очевидно, что «ПСЖ» уже готовит для Заира-Эмери новый долгосрочный контракт. Уоррен, родившийся в Монтрейе, восточном пригороде примерно в 6 км от центра Парижа, является идеальным лицом «ПСЖ» после Мбаппе. Если переговоры вдруг зайдут в тупик, реакция ведущих клубов Европы будет мгновенной.

Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Для тех, кто помнит, как «Лидс» в прошлом сезоне вылетал из АПЛ, возможно, будет шоком узнать, что Маккенни теперь регулярно выходит в стартовом составе «Ювентуса».

Под руководством Массимилиано Аллегри американец превратился в важнейшую деталь полузащиты «Ювентуса», который борется за победу в Серии А.

С учетом того, следующим чемпионат мира пройдет в том числе в США, Маккенни однозначно захочет иметь регулярную игровую практику на клубном уровне, чтобы оставаться ключевым игроком в национальной команде.

Если «Ювентус» вдруг передумает продлевать с ним контракт, проблем с предложениями точно не будет. Но сейчас все указывает на то, что Маккенни останется в Турине.