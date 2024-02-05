«Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен

Давайте посмотрим на то, как клубы Премьер-лиги справились с переходом власти во время 10 самых продолжительных тренерских периодов с момента изобретения футбола чуть более 30 лет назад. Указанные ниже 10 человек, которых пришлось заменить, — это все ребята, которые проработали более 2000 дней во главе одного клуба Премьер-лиги за один период до того, как их заменили. Произвольная выборка, но приятная.

Сначала установим основные правила. Нас интересует только АПЛ, поэтому ничего до 1992 года не имеет значения. Мы видели записи того, как тогда играли — это в любом случае был отстой. Это также означает, что вылет команды из АПЛ сбрасывает тренерские часы.

Мы немного подумали, нужно ли это правило, и решили, что нужно: мы полагаем, что понижение/повышение в классе является достаточным шоком, чтобы лишить клуб любого чувства комфорта, к которому могло привести наличие одного тренера на протяжении веков. И очевидный фокус на «Ливерпуле», существующий сейчас, также намекает, что уместно сосредоточиться только на высшем дивизионе.

Мы также, после тщательного размышления, не включили в список Жерара Улье. Он был тренером «Ливерпуля» более положенных 2000 дней, но его проблемы со здоровьем означали большой перерыв в середине карьеры и определенное сокращение его роли по возвращении.

Жозе Моуринью заменил Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»)

Сильный старт и один из самых ярких моментов в стиле «будь осторожен в своих желаниях» в истории тренеров Премьер-лиги.

Почеттино сделал «Тоттенхэм» ярким и веселым для просмотра, но, как известно, с аллергией на завоевание трофеев. «Моуринью хоть и не сделает их веселыми, но может сделать их блестящими и наверняка выиграет трофеи».

Он не выиграл ничего. Все быстро пошло под откос.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Оглядываясь назад, ясно, что это была катастрофическая ошибка, но следует отметить, что команда Почеттино сдувалась, и результаты уже довольно долгое время были паршивыми.

Странный выход в финал Лиги чемпионов 2019 года замаскировал их упадок, и в то время за эту замену выступало гораздо больше болельщиков «Шпор», чем они сейчас признают.

Вполне возможно, что Почу пора было уйти — хотя в основном потому, что его собственные предупреждения о необходимости обновления состава остались без внимания — но Моуринью? Не такой уж он и особенный.

Майк Джексон заменил Шона Дайча («Бернли»)

Несмотря на то, что Дайч на раннем этапе вылетел в низшую лигу, он все равно легко попадает в десятку лучших, что стало для него и «Бернли» вторым и гораздо более продолжительным сроком работы в высшем дивизионе.

Что также делает этот случай, пожалуй, самым паническим отказом от тренера с огромным опытом и пониманием «мягкой силы» клуба в истории АПЛ.

Шон Дайч globallookpress.com

Конечно, «Бернли» был в беде еще в апреле 2022 года, но они были далеко не обречены: за восемь игр им нужно было компенсировать отставание в четыре очка.

Кто более вероятно мог бы вытащить их из этой ситуации, Майк Джексон или Дайч, командующий своим хриплым голосом и разгуливающий на бровке в рубашке с закатанными рукавами, несмотря на идущий снег?

В итоге понижение в классе не заставило себя ждать, но «Бернли», по крайней мере, совершил удачную смену направления, подписав в качестве постоянного тренера Венсана Компани.

Вернуться в Премьер-лигу не составило проблем, а вот задержаться там сейчас — совсем другой вопрос. Не так просто, как выглядело все эти годы при Дайче, не так ли?

Сэмми Ли заменил Сэма Эллардайса («Болтон»)

Вы можете увидеть привлекательность идеи назначения кандидата-преемника при замене тренера, который поработал так тщательно, что практически стал определять ваш клуб.

Эллардайс подал в отставку в приступе досады в апреле 2007 года после того, как превратил «Болтон» в полноценную силу в Премьер-лиге, вернув их в высший дивизион в 2001 году.

Как об Эллардайсе, так и о том, чего он достиг в «Болтоне» говорит многое то, что его недовольство клубом заключалось в их отказе выделить больше средств на трансферы, чтобы пробиться в лигочемпионскую четверку.

Сэм Эллардайс globallookpress.com

Когда Большой Сэм оставил свою многолетнюю должность в «Болтоне» ради прибыльной и успешной карьеры спасающего клубы тренера-пожарного и в рекордно короткие сроки вылетел из сборной Англии, его заменил его помощник «Маленький Сэмми».

Он продержался до конца сезона и до первых двух месяцев сезона 2007/08, прежде чем был отправлен в отставку за то, что был слишком позитивен после одной победы в 11 матчах.

Иан Дауи заменил Алана Кербишли («Чарльтон»)

Количество тренеров, которых сменяет клуб, не является абсолютно надежным показателем того, как идут дела, но и не совсем бесполезным. «Чарльтон» подходит лучше, чем большинство других.

К моменту своего ухода в конце сезона 2005/6 Кербишли уже 15 лет находился на их скамейке в качестве одного из тренеров или единственного главного. До конца того года его место займут три разных специалиста.

Иан Дауи globallookpress.com

В целом за 18 лет, прошедших с 15-летнего срока работы Кербишли, сменилось 18 разных постоянных тренеров. И это не считая всех исполняющих обязанности Ли Бойеров и Джонни Джексонов.

После 15 лет Кербишли, Дауи провел всего 15 игр. Это само по себе кажется целой жизнью, если вспомнить, что его заменой был Лес Рид.

Рой Ходжсон заменил Рафаэля Бенитеса («Ливерпуль»)

Очевидно, что в футбольной истории хватает предостережений для «Ливерпуля», когда дело доходит до замены тренера, который работает столько же, сколько Клопп, но им даже не нужно искать очевидный пример за пределами «Энфилда».

Бенитесу никогда не удалось завоевать титул Премьер-лиги, которого болельщики «Ливерпуля» жаждали превыше всего, но он добился абсолютно всего остального и был любим болельщиками.

Роя Ходжсон не был. Он так и не освоился на «Энфилде» и на протяжении всего своего короткого пребывания в должности выглядел сварливым, отчасти, правда, потому, что его постоянно спрашивали, когда его уволят или он уйдет в отставку.

Рой Ходжсон globallookpress.com

Не помогло и то, что Кенни Далглиш попытался претендовать на эту должность до того, как Ходжсон был утвержден, подарив болельщикам «Ливерпуля» заманчивую мечту о замене одного любимого тренера другим.

Эти мечты сбылись в январе, когда Ходжсон избавил от страданий и себя, и «Ливерпуль». Далглиш выиграл Кубок Лиги, но сам продержался всего полтора сезона, уйдя после того, как привел клуб к теперь уже немыслимому восьмому месту.

Гленн Рёдер заменил Гарри Реднаппа («Вест Хэм»)

Еще одно назначение из своего коллектива. «Вест Хэм» устал от Реднаппа после семи успешных лет, когда он полностью растратил полученные за Рио Фердинанда 18 миллионов фунтов стерлингов на абсолютный мусор, а затем попросил больше денег. Классический Реднапп.

Его помощник, Фрэнк Лэмпард-старший, также ушел, сделав и без того вероятную продажу Лэмпарда-младшего неизбежной, и, таким образом, это еще более важный момент для АПЛ в целом, чем мог бы быть.

Тренер резервной команды Рёдер был назначен сначала на должность исполняющего обязанности, но затем был утвержден на постоянной основе перед началом сезона 2001/2, как сообщается, потому, что Алан Кербишли и Стив Макларен отказали «молотобойцам».

Гарри Реднапп globallookpress.com

В своем первом сезоне он вывел команду на седьмое место, но следующий сезон был трудным, прежде чем у Рёдера произошла закупорка кровеносного сосуда в мозгу, и его временно заменил Тревор Брукинг. «Молотобойцы» набрали семь очков в трех оставшихся играх, но все же вылетели в низшую лигу с непревзойденным до сих пор рекордом Премьер-лиги в 42 очка.

Рёдер вернулся в начале следующего сезона во втором дивизионе, но дотянул лишь до августа и выездного поражения от «Ротерхэма». Брукинг снова стал временным тренером, пока Алана Пардью не удалось переманить из «Рединга».

Эгиль Ульсен заменил Джо Киннира («Уимблдон»)

Что смешнее? Что Джо Киннир по прозвищу «Кто тут Саймон Бёрд?» по-прежнему занимает шестое место по продолжительности работы в клубе среди тренеров в Премьер-лиге (четвертое здесь, потому что Клопп и Гвардиола не могут быть включены по очевидным причинам) или что его заменил безумный норвежец в резиновых сапогах?

Конечно, только в Англии Ульсена считают забавным персонажем. В остальном он эксцентричный, но блестящий профессор с интересными и дальновидными идеями о том, как следует играть в футбол, и почти фанатичной одержимостью по поводу забеганий без мяча.

Эгиль Ульсен globallookpress.com

Он, как известно, вызвал переполох еще в середине 90-х, когда, будучи тренером сборной Норвегии, проголосовал в одной из своих номинаций на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА за норвежскую обладательницу «Золотой бутсы» женского чемпионата мира по версии ФИФА Хеге Риисе.

Однако ему не удалось добиться успеха от «Безумной Банды», и он был уволен менее чем через год, как раз перед тем, как 16-летняя карьера «Уимблдона» в высшем дивизионе подошла к концу.

Роберто Мартинес заменил Дэвида Мойеса («Эвертон»)

По-прежнему один из лишь трех специалистов, проработавших более десяти лет в одном клубе Премьер-лиги, Мойес, как известно, оказался по обе стороны этого уравнения.

Неудивительно, но и не позорно, что ни один тренер «Эвертона» с тех пор не приблизился к его 500 играм во главе клуба, но весьма показательно, что Мартинес, преемник Мойеса, остается единственным, кто продержался хотя бы больше 100 игр на тренерском мостике «Гудисона».

Роберто Мартинес globallookpress.com

В очередной и явно не в последний раз мы поражаемся явному эклектичному безумному величию дикого десятилетия управленческих решений «Эвертона» после десятилетия мойесовского спокойствия: Мартинес, Куман, Эллардайс, Силва, Анчелотти, Бенитес, Лэмпард, Дайч.

А также различные хаотичные исполняющие обязанности и временные тренеры вроде Дэвида Ансворта и Дункана Фергюсона. Дико. Не будет ли перебором сейчас пожелать такого же десятилетия необъяснимого хаоса на другой стороне ливерпульского Стэнли-парка?

Дэвид Мойес заменил сэра Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед»)

Мойес оставил свою 11-летнюю работу в «Эвертоне», чтобы занять роль помазанного преемника сэра Алекса Фергюсона в «МЮ», доказав, что самым важным для «Ливерпуля», возможно, будет просто не слушать ничего, что говорит Клопп о том, кто должен быть следующим тренером.

Фергюсон не ошибался, когда его «Манчестер Юнайтед» лидировал в первые два десятилетия Премьер-лиги, но этот промах был довольно важным.

Нужно быть справедливым к Мойесу, последующие годы показали, что абсолютно никто не сможет выполнить эту работу. Фергюсон, все еще отбрасывающий тень на клуб, снова немного виноват в этом.

Но некоторая вина Фергюсона также и в том, что, добившись своих предыдущих успехов и титулов в «Юнайтед» с рядом действительно великих команд, в качестве последнего трюка он повторил это же с глубоко посредственной командой.

Сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Мойес globallookpress.com

Это подтвердило масштабы его гения, но имело непредвиденные последствия, заключавшиеся в том, что он оставил после себя выжженную землю для любого несчастного, которому пришлось следовать за ним.

Только в последний год или около того в «Вест Хэме» Мойес, похоже, по-настоящему оправился от всего этого.

Унаи Эмери заменил Арсена Венгера («Арсенал»)

Эта рокировка, пожалуй, самая тревожная из всех с точки зрения «Ливерпуля». На приход Мойеса в «Юнайтед» — или даже Ходжсона в «Ливерпуль» — сейчас легко оглянуться и сказать: «Ну, они просто сильно ошибались. Давайте просто не будем так же сильно ошибаться».

Немного другая история в «Арсенале», который назначил очень хорошего тренера, который впоследствии снова доказал — и даже здесь, в АПЛ, — что он по-прежнему очень хороший тренер. Но он не смог добиться успеха в «Арсенале», находясь в неблагодарной и сложной ситуации, когда пытался заменить абсолютную легенду.

Унаи Эмери globallookpress.com

Из всех тренеров, которые испытывали трудности в АПЛ после замены долго работающего тренера, именно неудача Эмери в «Арсенале» наиболее ясно указывает на то, что это буквально невозможно сделать.

«Арсенал» сейчас вернулся на правильный путь под руководством Микеля Артеты, но ему потребовалась добрая пара лет, чтобы перевернуть ситуацию, и в то время немногим тренерам дали бы столько времени. Да и ему бы наверняка не дали, если бы его предшественником был Венгер, а не Эмери.

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Небольшой забавный мысленный эксперимент: стало бы «Арсеналу» лучше или хуже, если бы Артета и Эмери были назначены в обратном порядке? Ага. Подумайте об этом немного на досуге.