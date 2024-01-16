«Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью

Португалец был уволен из «Ромы» утром во вторник, 16 января, но, возможно, уже очень скоро он вернется к тренерской работе, поскольку вряд ли столкнется с нехваткой предложений.

Жозе Моуринью снова остался без работы. Несмотря на то, что португалец привел «Рому» к победе в Лиге конференций УЕФА в свой первый сезон в «Роме», португалец был уволен после катастрофической серии результатов, в результате которой «Джаллоросси» остался девятым в турнирной таблице Серии А.

Теперь возникает очевидный вопрос: что ждет «Особенного» дальше? Его репутация топ-тренера за последнее десятилетие сильно пострадала, но вряд ли ему надо переживать из-за нехватки предложений. Нельзя отрицать, что он сохраняет замечательную способность создавать менталитет осажденной крепости и доводить фанатов до безумия.

Возможно, в коридорах власти на стадионе «Олимпико» дела и пошли плохо, но у него действительно сложилась невероятная связь с болельщиками «Ромы». Он также остается тренером собирающим аншлаги, поскольку он продолжает вызывать скандалы, как ни один другой тренер, в сегодняшнем футболе, что делает его привлекательным предложением для клубов, стремящихся повысить свою узнаваемость.

Итак, учитывая все это, GOAL выбрал некоторые клубы и сборные, которые, возможно, захотят рискнуть, поставив на одну из самых скандальных, но успешных фигур в футболе...

8. «Барселона»

У Моуринью было несколько сторонников в совете директоров «Барселоны», когда ему впервые предложили возглавить каталонцев в 2008 году. Однако Жоан Лапорта выбрал Пепа Гвардиолу, потому что хотел оставаться верным футбольной философии клуба, вдохновленной Йоханом Кройфом.

Похожая история произошла, когда Моуринью снова связывали с назначением на этот пост шесть лет спустя, но прагматичный португалец по-прежнему совершенно не подходил к предпочитаемому стилю игры «Барсы».

Однако нынешний тренер Хави, человек, укорененный в традициях каталонского клуба, находится под сильным давлением: «Блауграна» опустилась на четвертое место в Ла Лиге и только что проиграла непримиримому сопернику «Реалу» в финале Суперкубка Испании.

Кроме того, финансовое положение «Барсы» остается тяжелым. В последние сезоны они потратили большие деньги в надежде, что краткосрочный успех обеспечит долгосрочное будущее клуба. Уже только по этой причине нельзя исключать возможность появления «Переводчика».

Это противоречило бы абсолютно всему, за что предположительно выступает «Барселона», но в последние годы у них вошло в привычку продаваться, и, потянув за финансовые рычаги, Лапорта может снова решить, что отчаянные времена требуют отчаянных мер...

7. «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг лучился улыбкой во время встречи с сэром Джимом Рэтклиффом, и тренер говорит, что провел длительные и продуктивные переговоры с новым инвестором «Манчестер Юнайтед», который будет курировать футбольную деятельность на «Олд Траффорд».

Однако никто не скрывает, что на кону стоит работа голландца. Поскольку «Юнайтед» занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги и уже находится за пределами зоны еврокубков, Тен Хаг будет уволен, если результаты не улучшатся до конца сезона.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Следовательно, пресса уже рекламирует нескольких тренеров как возможные замены. Моуринью до сих пор не был одним из них, и возвращение в «Юнайтед» по-прежнему кажется маловероятным, учитывая, как плохо все закончилось в прошлый раз.

Но последующие трудности клуба представили работу Моуринью «МЮ» в ином свете, поскольку стало совершенно ясно, что на «Олд Траффорд» существуют глубоко укоренившиеся проблемы, берущие начало еще с ухода сэра Алекса Фергюсона и только усугубившиеся в последние годы.

Моуринью также всегда утверждал, что второе место с «Юнайтед» в сезоне 2017/18 было одним из его величайших тренерских достижений, учитывая все обстоятельства.

У него вполне может возникнуть соблазн улучшить свое наследие в клубе, сыграв ключевую роль в эту новую эпоху на «Олд Траффорд», если он почувствует, что получит ту поддержку, в которой, как он чувствовал, ему было отказано во время его первого пребывания у руля команды.

А вот захочет ли Рэтклифф действительно довериться такому вспыльчивому персонажу, это совсем другая история...

6. Сборная Бразилия

Бразильской футбольной конфедерации (CBF) катастрофически не везет в последнее время.

Если бы они подождали еще неделю, они могли бы немедленно нанять Моуринью, что во многом помогло бы смягчить разочарование и неловкость, вызванные неожиданным решением Карло Анчелотти остаться в «Реале».

Доривал Жуниор globallookpress.com

Однако надежды Моуринью на управление сборной Бразилии не пропали навсегда. Доривал Жуниор заключил контракт до декабря 2026 года, сменив Фернандо Диниса, который был уволен с поста временного тренера после неудачного начала отборочной кампании чемпионата мира.

Однако, если бывшему тренеру «Сан-Паулу» не удастся остановить спад «Селесао» и он провалится на Кубке Америки в этом году, CBF может легко решить обратиться к Моуринью, который, как сообщается, выражал заинтересованность в том, чтобы занять пост этим летом, прежде чем случилась вся эта драма с Динисом и Анчелотти.

5. «Челси»

Председатель совета директоров «Челси» Тодд Боэли любит громкие подписания, даже если они не имеют особого смысла. Помимо всех безумных трансферных сумм и нелепых восьмилетних контрактов, американец даже пытался навязать подписание Криштиану Роналду бывшему тренеру Томасу Тухелю.

Таким образом, вполне возможно, что руководство «синих» может попытаться вернуть Моуринью на третий срок на «Стэмфорд Бридж», если они решат уволить Маурисио Почеттино, чья команда стоимостью более 1 миллиарда фунтов стерлингов занимает девятое место в Премьер-лиге. Это определенно имело бы гораздо больше смысла, чем решение повторно нанять Фрэнка Лэмпарда!

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Что касается Моуринью, то «Челси», очевидно, занимает особое место в сердце «Особенного», и он едва скрывает свою зависть к множеству дорогих игроков, доступных Почеттино. Но, возможно, все вовлеченные в это потенциальное подписание могут заподозрить, что это будет не слишком умный шаг назад, а не вперед.

4. «Наполи»

Аурелио Де Лаурентис совершенно справедливо извинился перед болельщиками «Наполи» за то, что полностью уничтожил команду, завоевавшую титул, которая выглядела более чем способной доминировать в итальянском футболе на долгие годы.

Его ссора с бывшим тренером Лучано Спаллетти и катастрофическое решение заменить его Руди Гарсией поставили чемпионов прошлого сезона перед вполне реальной опасностью не попасть в четверку лучших под руководством временного тренера Вальтера Маццарри (еще одно странное назначение!).

Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

Независимо от того, что произойдет, «Наполи» будет искать нового тренера в конце сезона, и у Моуринью вполне может возникнуть соблазн возглавить клуб, наделенный еще более страстными болельщиками, чем у «Ромы», особенно если он будет уверен, что ни Виктор Осимхен ни Хвича Кварацхелия не будут проданы летом.

В этом смысле этот шаг имеет большой смысл. Тем не менее, и у Де Лаурентиса, и у Моуринью огромное эго — достаточно ли велик для них обоих стадион Диего Армандо Марадоны?

3. Сборная Англии

Независимо от того, что произойдет на Евро-2024, весьма вероятно, что этим летом Англия будет искать нового тренера. Если «Три льва» положат конец своей трофейной засухе, для Гарета Саутгейта это будет идеальный способ завершить свое восьмилетнее пребывания в должности.

Если сборная Англии под его руководством снова не сможет добиться успеха, ему ни за что не позволят продолжать. В последнем сценарии у Моуринью определенно возникнет искушение выдвинуть свою кандидатуру, поскольку шанс заменить такого специалиста в случае неудачи слишком хорош, чтобы его упустить.

Гарета Саутгейт globallookpress.com

Футбольная ассоциация Англии (ФА) также серьезно рассмотрит его потенциальную кандидатуру. Если вы забыли, Моуринью предложили работу в сборной Англии еще в 2007 году, и хотя с тех пор его акции значительно упали, в Англии у него по-прежнему много поклонников.

Стиль его игры, возможно, не очень привлекателен, и если изнурительный консерватизм Саутгейта расстроил болельщиков, как они могут отреагировать на «Жозебол»?

Тем не менее, выбирать особо не из кого, и для страны, которая не выигрывала крупных международных трофеев с 1966 года, найм проверенного победителя, такого как Моуринью, который знает английский футбол изнутри, вполне может считаться неизбежным злом.

2. «Ньюкасл»

Как быстро все может измениться в футболе! Менее шести месяцев назад Эдди Хау все хвалили за огромную работу, которую он проделал, впервые за два десятилетия выведя «Ньюкасл» в Лигу чемпионов. Теперь ему грозит увольнение после череды шокирующих неудач.

«Ньюкасл» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов, одержав победу всего в одном матче, а шесть поражений в последних семи встречах Премьер-лиги привели к тому, что они опустились на 10-е место.

Эдди Хау globallookpress.com

Травмы были проблемой, но сочувствия к «сорокм» не слишком много, учитывая богатство владельцев клуба и количество денег, потраченных на трансферы команды Хау.

Поэтому совсем не удивительно, что имя Моуринью обсуждается, поскольку он может похвастаться тем высоким авторитетом, который саудовские спонсоры «Ньюкасла», Фонд государственных инвестиций (PIF), просто обожают.

Кроме того, хотя у «Сорок» есть проблемы с финансовым «фэйр-плей» (FFP), Моуринью ухватился бы за шанс снова поработать в хорошо финансируемом клубе, который предоставил бы ему прекрасную возможность восстановить репутацию, которая была запятнана в«Тоттенхэме» во время его предыдущего пребывания в Англии.

1. Саудовская профессиональная лига

Наиболее вероятный вариант, с отрывом от остальных. Мы уже знаем, что прошлым летом Моуринью получил выгодное предложение от неназванного клуба Саудовской Профессиональной лиги, и было бы шоком, если бы он еще не получил еще одно.

Моуринью явно не будет торопиться с решением. Он подождет своего часа и посмотрит, какие еще возможности появятся. Но он всегда говорил, что может когда-нибудь поработать в Саудовской Аравии, признавая, что его заинтриговала перспектива выиграть Лигу чемпионов АФК.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Двери в Саудовской Аравии для меня всегда открыты», — сказал он MBC Egypt TV в октябре. «Я хочу почувствовать, что там происходит развитие. Криштиану [Роналду] был первым, кто пошёл туда и сразу показал другую перспективу.

Игроки сначала подумали, что это шоу одного актера, но летом они поняли, что это реально интересный вариант. Многие игроки, не только под завершение своей карьеры, но и в лучшие ее годы, приезжают сюда, потому что конкуренция реальна».

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Моуринью может получить более интересные предложения в ближайшие дни, недели и месяцы, но более выгодного предложения он точно не получит. Для PIF воссоединение Роналду с Моуринью в Саудовской Про-лиге будет неоценимым подарком.