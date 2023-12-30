Жозе Моуринью: будущее «Ромы» или пережиток прошлого?

«В тот день, когда я уйду, я заберу его с собой», — пообещал Жозе Моуринью.

Владельцы «Ромы», семья Фридкиных, купили ему мопед «Веспа» вскоре после его назначения, пишет The Athletic.

Это такая же модель, что и та, на которой он едет на уличном граффити Гарри Греба, изображающей Моуринью в роли персонажа Грегори Пека из фильма «Римские каникулы» 1950-х годов, но с шарфом клубного красно-желтого цвета на шее и наклейкой «Лупетто», их волчьей головы, на крыле.

Припарковавшись на тренировочной базе «Ромы» в Тригории, Моуринью недавно сказал, что для него есть место, «потому что здесь не так много места занято кубками». Моуринью, как недавно напомнил тренер городских соперников «Лацио» Маурицио Сарри, за свою карьеру накопил в личной коллекции 26 трофеев. За почти столетие существования «Ромы» насчитывается всего 16 кубков.

Граффити с Моуринью на «Веспе» globallookpress.com

Среди них — «полтора стакана», завоеванные Моуринью; первый трофей Лиги конференции УЕФА и воспоминания о финале Лиги Европы, который, по его мнению, он несправедливо проиграл «Севилье» в мае этого года по пенальти. В конце, после серии пенальти, Моуринью спустился на парковку и крикнул официальным лицам матча: «Это чертов позор, чуваки».

Вернувшись на поле, он собрал своих игроков перед болельщиками «Ромы», сказал им, что гордится ими, и, при том, что было полно лихорадочных спекуляций о его будущем, жестом показал свое намерение остаться, указав на газон, на котором он стоял и вызвав радость толпы. Проходя по туннелю, он бросил свою медаль за второе место ребенку на трибуне, завершив так шоу Моуринью.

Когда Моуринью присоединился к «Роме» два с половиной года назад и взял подаренную ему кремовую «Веспу», чтобы покататься по Тригории, он настаивал на том, что, в отличие от Одри Хепберн в этом фильме, он приехал в Италию не на «римские каникулы».

В то время было трудно представить, что он может остаться здесь надолго.

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью в декабре 2018 года спустя два с половиной года работы. Затем «Тоттенхэм» избавился от него через 18 месяцев. Некоторые считали, что Моуринью мог покинуть «Рому» еще быстрее, после унизительного поражения со счетом 1:6 от норвежского «Будё-Глимт» в начале своего первого сезона. В итоге, Моуринью может не только дотянуть до конца своего контракта, срок действия которого истекает в июне, но и продолжить работать после этого.

Никогда прежде он не выступал за клуб более трех сезонов. На этот раз в прошлом году он заявил, что отказался от возможности управлять своей родной сборной Португалии после чемпионата мира. «Было очень приятно услышать, как он сказал, что я единственный человек, готовый для этой работы, и что он сделал бы все возможное, чтобы вернуть меня домой», — сказал Моуринью, имея в виду президента Португальской федерации футбола.

Затем, летом, Моуринью рассказал историю, не называя Саудовскую профессиональную лигу, и уж точно не уточняя название клуба, о том, как он получил «самое большое предложение, самое безумное, когда-либо сделанное тренеру в истории футбола, и я от него отказался. Я отказался, потому что дал слово своим игрокам, болельщикам и владельцу».

Лояльность — одна из тех ценностей старой школы, которая в Риме умирает медленнее, чем где-либо еще в футболе. «Рома» — это клуб Франческо Тотти, который отказался от «Реала» и гораздо больших перспектив выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», чтобы остаться в своем родном городе.

Больше, чем кто-либо другой, Моуринью заполнил вакуум, образовавшийся из-за культа личности Тотти после завершения тем карьеры в 2017 году. Для него это идеальное место — Вечный город, когда-то подчинившийся воле амбициозных генералов, стремившихся стать императорами. То, что билеты на «Стадио Олимпико» были полностью распроданы на 36 игр подряд, лишь частично объяснялось конкурентной стратегией продажи билетов. Остальное было благодаря Моуринью.

Баннер в честь Моуринью globallookpress.com

Во время разочаровывающей ничьей 1:1 с «Фиорентиной» в начале декабря, когда игравшей вдевятером «Роме» удалось вырвать очко, на Южной трибуне стадиона появился баннер. «Глаза опьянены красным и желтым», — гласило оно. «Душа, пронизанная римским духом. Жозе Моуринью на всю жизнь».

61-летний специалист, родом из Сетубала, расположенного к югу от Лиссабона, теперь считается одним из них. И он их понимает. Моуринью продолжает давать шанс на дебют выпускникам академии — в сумме уже 13 — предположительно потому, что он видел старый баннер на «Юге», изображавший всех римлян, игравших за «Рому». Он ценит, как много значит для болельщиков наблюдать за командой и видеть в ней отражение своего города.

«Ситуация здесь отличается от всех остальных», — сказал он, точно зная, что делает.

«Игроки дебютировали у меня во всех клубах, в которых работал. Но ребята здесь — фанаты "Ромы". Все они есть — за исключением Жоау Кошты, приехавшего сюда из Бразилии. Остальные — романисты, дети, которые появлялись возле тренировочной базы в надежде получить автограф или пойти на матчи».

«Они переживают это по-разному. Когда (19-летний) Никколо Пизилли забил гол (в своем дебютном матче против тираспольского "Шерифа" в рамках группового этапа Лиги Европы в декабре), он пробежал перед Виражом и заплакал. Он плакал в раздевалке. Мне пришлось выйти на улицу, иначе я бы тоже заплакал».

Моуринью не «надоел» болельщикам и журналистам, как опасался клубная легенда Даниэле Де Росси, после двух с половиной лет пребывания в Серии А. Это вовсе не так: никто не может утверждать, что его руководство «Ромой» не пошло клубу на пользу.

Только на прошлых выходных репортеру Sky Italia на бровке Марко Носотти пришлось извиниться перед своим коллегой Анджело Манджианте, представителем канала в Риме, после того, как в эфир попало его заявление за кадром, что Манджианте был «ж*полизом» и-за того, как он сформулировал вопрос Моуринью после выездного поражения от «Болоньи» со счетом 0:2.

Можно представить, что рождественская вечеринка Sky Italia будет довольно неловкой, но это говорит о трепете, который до сих пор окружает Моуринью. Даже последние тренеры «Ромы», завоевавшие титул, Нильс Лидхольм (1982–83) и Фабио Капелло (2000–01), не добились того уровня лести, которая так нравится ему, и которая перерастает в идолопоклонство.

Фанаты считают, что им повезло, что он у них есть; что без него такие игроки, как Пауло Дибала и Ромелу Лукаку, никогда бы не перешли в «Рому». А для лиги Моуринью — единственная выдающаяся звезда, единственная личность в дивизионе, чьи слова и действия попадают в заголовки новостей по всему миру.

Когда он впервые ушел из «Реала» летом 2010 года, он выиграл требл в составе «Интера». Ни один итальянский клуб не завоевал европейских трофеев, пока он не вернулся и не выиграл первую Лигу конференций в свой дебютный год в «Роме». Это была первый трофей клуба за 14 лет, их первый европейский финал с 1991 года, и его победа вывела на улицы более 100 000 болельщиков, которые хотели увидеть, как Моуринью проезжает мимо Колизея на автобусе с открытым верхом. Он не сбавлял обороты и быстро дошел до финала Лиги Европы.

Моуринью и трофей Лиги конференций globallookpress.com

«Это был первый раз в истории "Ромы", когда клуб два года подряд играл в европейских финалах», — со знанием дела заметил Моуринью. «Так что вы можете себе представить, как это было тяжело. Если вы подумаете о количестве команд, выигравших три турнира подряд, вы обнаружите легендарные команды. Если вы скажете мне: "Ты собираешься попробовать?". Мы попробуем».

Как любопытно тогда, что американские владельцы «Ромы», Фридкины, похоже, не спешат предлагать Императору продление контракта. До окончания соглашения с Моуринью осталось шесть месяцев, но опасения, что за него может побороться поддерживаемый Саудовской Аравией «Ньюкасл» или даже его «бывшая любовь» в лице «Челси», не побуждают их к действию. Хотя зачем спешить, если Моуринью искренен в своем желании остаться?

Это непростая ситуация, беспрецедентная и для Моуринью. В других клубах его обычно награждали продлением контракта после успеха в первый год его карьеры. Но не в Риме. К третьему году своей работы на предыдущих должностях он либо ушел с триумфом, либо был уволен после того, как все стало слишком токсичным — «Сезон Моуринью», если позаимствовать описание, которое дал его преемник в «Челси» в 2016 году Антонио Конте.

Уникальность настоящей ситуации в том, что Моуринью просит разрешения остаться. «Я хочу продолжать тренировать здесь», — сказал он после поражения на выходных.

Он даже готов пойти на уступки. «Учитывая ограничения нашего финансового фэйр-плей (ФФП), нам необходимо инвестировать в молодежь и в игроков с потенциалом, а не в опытных игроков, у которых нет возможностей для совершенствования. Я поговорил с владельцами и хочу продолжать тренировать "Рому". Фанаты тут уникальны. Разлука была бы для меня трудной, и если бы это произошло, это было бы не мое решение».

Это одновременно признак слабости, преклонение колена, но также и огромная игра на настроениях большинства, потому что Моуринью знает, что болельщики воспримут его уход почти так же плохо, как решение предыдущего владельца отправить Тотти на покой. Это Юлий Цезарь отказывается распустить свою армию и отказаться от своего звания Империя.

Если Фридкины действительно намерены внести каике-то изменения, им придется рискнуть падением популярности.

Не то, чтобы у них не было оснований. За три с половиной года владения они потратили более 800 миллионов евро на приобретение клуба, вливание денег в проект и исключение «Ромы» из листинга фондовой биржи. Это аналогичная сумма, которую инвестировали Сунинг, владельцы «Интера», но без более соразмерной прибыли на поле, как это произошло на «Сан-Сиро».

Фридкины сделали Моуринью самым высокооплачиваемым тренером лиги. Трансферные расходы за его первое лето, включая рекордную для клуба сумму за Тэмми Абрахама, составили 113 миллионов евро нетто в то время, когда футбол только начинал приходить в себя после года пандемии. Фонд заработной платы, по некоторым оценкам, является третьим по величине в Серии А. Какую прибыль получили за все это Фридкины?

Для болельщиков воспоминания, которые Моуринью создал им после победы в Лиге конференций и выхода в финал Лиги Европы 12 месяцев спустя, близки к максимуму. Нематериальные активы, такие как гордость, зашкаливают, а их страсть действительно находит осязаемое проявление в билетах и продажах мерча. Но что, если эти достижения, такие как получение того, что болельщики «Лацио» называют «коппеттой» — трофея-жестянки, наименее ценимого из трех клубных турниров УЕФА, которого не существовало еще два года назад, — на самом деле являются минимумом с точки зрения удара по карману Фридкинов.

Дан Фрикин — один из владельцев «Ромы» globallookpress.com

Такова экономика современного футбола, что устойчивое развитие, как правило, важнее накопления менее известных трофеев, и хотя попадание в четверку лучших приносит меньше престижа, чем выставление напоказ трофея во время парада по Виа дей Фори Империали, оно открывает возможности для развития проекта.

А «Роме» нужны доходы.

Посмотрите на их убытки за последние четыре года: 204 миллиона евро в сезоне 2019/20, 185 миллионов евро в сезоне 2020/21, 219 миллионов евро в сезоне 2021/22 и примерно 102 миллиона евро в прошлом сезоне. Часть их связана с Covid-19 и бардаком, который устроили сменявшие друг друга бывшие спортивные директора: сначала Мончи, а затем Джанлука Петрачи. Но чистые трансферные расходы в первом сезоне Моуринью также в некоторой степени объясняют строгое соглашение по урегулированию ФФП, наложенное на клуб.

Дважды подряд финишировать шестым (10-очковый штраф «Ювентуса» поднял «Рому» с седьмого места в прошлом сезоне) разочаровывают, и сейчас они находятся на той же позиции.

Итальянские клубы, которые провели много времени за пределами зоны Лиги чемпионов (как это было с «Ромой», когда Моуринью возглавил ее), пришли в норму и довольно решительно. «Лацио», который финишировал выше «Ромы» в обоих сезонах при Моуринью, проиграв пока только одно из пяти дерби, пропустил квалификацию в сезонах 2020/21 и 2021/22, но вернулся в прошлом сезоне, заняв второе место в Серии А.

«Наполи» не дотянул до Лиги чемпионов в сезонах 2019/20 и 2020/21, но вернулся в 2021/22, заняв третье место под руководством бывшего тренера «Ромы» Лучано Спаллетти и нескольких бывших игроков «Ромы», а также ребят, подписанных из «Эмполи», «Фулхэма», «Фенербахче» и, позже, грузинского «Динамо Батуми». Затем они выиграли Серию А в прошлом сезоне, став четвертыми чемпионами за четыре года. Могла ли «Рома» побороться за Скудетто, особенно когда два последних победителя, «Наполи» и «Милан», добились этого с куда меньшими фондами заработной платы, чем у римлян?

С другой стороны, прошло уже почти десять лет с тех пор, как Моуринью выиграл титул национального чемпиона (с «Челси» в 2014/15 годах), и хотя некоторые утверждают, что его последующие клубы — «Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рома» — не в состоянии конкурировать в борьбе за титул, но чем ближе 20-летие победы его «Порту» в Лиге чемпионов, тем уместнее будет вспомнить, что раньше для этого человека не было ничего невозможного.

«Я — жертва всего, что делал раньше», — сказал Моуринью на своем представлении в качестве тренера «Ромы». «К сожалению, я стал жертвой того, как люди смотрят на меня сейчас».

Но не так, как смотрят на него опьяненные римляне, которые видят в нем своего героя, которым он не является. И не через призму зрения своих игроков. Моуринью проникся симпатией к этой группе негодяев, которые смогли принять его «жесткую любовь» так, как не смогли «Юнайтед» и «Шпоры». Количество забитых на последних минутах голов «Ромы» является доказательством связи между ними.

Командный дух не дрогнул, когда после поражения от «Будё-Глимта» со счетом 1:6 он отказался от пяти игроков, а затем продал четырех из них; ни когда после поражения от «Сассуоло» он заявил, что команду «предал игрок»; ни когда он назвал Тэмми Абрахама «привилегированным»; ни когда он подвергал сомнению болевой порог травмированных игроков; ни когда он выпустил на поле Ренату Санчеша и заменил его 18 минут спустя в том недавнем поражении от «Болоньи».

Достижение этих двух финалов затмило позорные поражения от недавно повышенных из Серии В команд, от «Глимта» (дважды), «Лудогорца» и пражской «Славии», а также от домашнего вылета из Кубка Италии от «Кремонезе», находящегося на пути к вылету. Эти финалы были использовано для смягчения последствий поведения Моуринью и его команды по отношению к официальным лицам матчей, которое привело к более чем 20 удалениям его и его помощников и штрафам на тысячи евро.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Среди наиболее ярких моментов можно отметить то, что Моуринью носил скрытый микрофон, чтобы защитить себя от арбитров и четвертых судей, а также дал целое послематчевое интервью итальянской телекомпании DAZN на португальском языке, поскольку, очевидно, его итальянский «недостаточно отточен» после того, как он был помещен под следствие за то, что сказал судье матча с «Сассуоло», что тот «не обладает эмоциональной стабильностью для игры такого уровня».

«Рома» в каком-то смысле позволила Моуринью быть Моуринью на всю катушку, и что бы вы ни думали о его футболе — а это примерно то, что и следовало ожидать, только с тремя защитниками, — он имеет право корчить из себя гладиатора Максимуса Децимуса Меридия и спрашивать: «Вы еще не развлеклись?». У него все еще полно харизмы, и Премьер-лиге не хватает такой личности, как он.

Если вернуться на поле, его команда отстает всего на три очка от первой четверки, а пятого места может быть достаточно для выхода в Лигу чемпионов, если Серия А сохранит свое место на вершине таблицы коэффициентов УЕФА. Проблема в том, что «Рома», которая на данный момент занимает шестое место, в следующих матчах лиги встретится с «Ювентусом», «Аталантой» и «Миланом». Учитывая, что за два с половиной года Моуринью они выиграли только четыре из 26 игр против шестерки лучших, трудно ожидать многого, особенно в Турине и на «Сан-Сиро», поскольку выездная форма «Ромы» была плохой: она проиграла половину из своих восьми игр и забила только девять голов.

Несмотря на травмы Абрахама и Криса Смоллинга, многочисленные дисквалификации, позднее прибытие в конце августа Лукаку на правах аренды из «Челси» и хрупкость Дибалы (пара последних были некогда MVP в других клубах Серии А), «Рома» не должна находиться в середине таблицы или финишировать второй в группе Лиги Европы, в которую входят «Славия», швейцарский «Серветт» и молдавскй «Шериф».

Ближе к январю Фридкины могут заглянуть в храм Януса на Римском форуме.

Двуликий бог Янус смотрит одновременно в прошлое и в будущее.

Моуринью — будущее или пережиток прошлого?

Моуринью утверждает, что готов измениться ради клуба. На своей презентации на террасе Каффарелли с видом на город он говорил о «времени». «В футболе этого слова, похоже, не существует», — сказал он. «Но здесь оно есть. Владельцы хотят не просто "успеха сегодня, а проблем завтра". Они хотят создать устойчивую систему. Они хотят оставить наследие».

Но можно ли постоянно не попадать в Лигу чемпионов при таком фонде заработной платы, да еще и с его зарплатой без налоговых льгот?

Что за наследие у команды со средним возрастом 29,3 года (без Смоллинга, Лукаку и Дибалы), когда «Болонья» со своим молодым тренером и свежей командой (24,6) не только обыгрывает тебя, но и грозит занять желанное место в Лиге Чемпионов? Если оставить в стороне популизм, какой смысл продвигать юных игроков, если, как это было в случае с Бенджамином Тахировичем, Кристианом Вольпато и Филиппо Миссори, их в конечном итоге приносят в жертву на трансферном рынке, чтобы помочь клубу соответствовать требованиям ФФП?

Генеральный менеджер «Ромы» Тьяго Пинто умело придал команде некоторую гибкость в преддверии следующего лета. У Руи Патрисио и Леонардо Спинаццолы истекает контракт, а срок аренды Лукаку, Сердара Азмуна, Диего Льоренте и Расмуса Кристенсена истекает. Пришедшие свободными агентами Эван Н'Дика и Уссем Ауар могут быть проданы с целью получения прибыли.

Потенциальная возможность изменить команду и пойти в другом направлении существует, если Фридкины решат так поступить.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Тем временем «Веспа» Моуринью стоит на подножке, готовая совершить еще один прокат по ухабистой брусчатке на случай, если его римские каникулы продлятся. Но с такой же легкостью ее можно отправить домой в Лондон. Будущее неопределенно.

Моуринью вспоминает Джепа Гамбарделлу, персонажа оскароносного фильма Паоло Соррентино «Великая красота» 2013 года, который, как никакой другой фильм, отражает упадок Рима.

«Мы все на грани отчаяния», — говорит он. «Все, что мы можем сделать, это посмотреть друг другу в глаза, составить друг другу компанию, немного пошутить… Вы согласны?».