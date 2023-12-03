Евро-2024: Кто легко выйдет из группы,а какие топ-сборные в опасности?

Обратный отсчет до Евро-2024 действительно стартовала после того, как жеребьевка турнира наметила путь к славе — или провалу — для 24 стран, которые будут соревноваться в Германии за честь стать чемпионами Европы.

Фавориты предстоящего турнира Франция и Англия готовятся к полуфинальному поединку в Дортмунде, если обе команды возглавят свои группы, в то время как хозяевам Евро, сборной Германии, предстоит трудный путь к финалу.

Команда Юлиана Нагельсмана подходит к турниру в удручающей форме, но может столкнуться в четвертьфинальном поединке с Испанией или действующим чемпионом Италией, если возьмет верх в группе А.

А Португалия, где Криштиану Роналду по-прежнему регулярно забивает за команду Роберто Мартинеса, знает, что они не пересекутся с другими победителями групп на протяжении всего пути к полуфиналу, если они возглавят группу F.

Жеребьевка наметила множество сюжетных поворотов и сюрпризов, так как же все это в итоге закончится? ESPN провел быструю оценку групп, чтобы предсказать, как пройдет Евро-2024.

Группа А

Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Германия стремится стать первой страной-хозяйкой, выигравшей чемпионат Европы после Франции в 1984 году, но команда Юлиана Нагельсманна сейчас находится в смятении, проиграв пять раз в последних восьми играх. С обилием талантов, включая Илкая Гюндогана, Йозуа Киммиха, Лероя Зане и Джамала Мусиалу, Германия все еще может изменить свою судьбу, но у них сложная группа.

Венгрия — одна из самых сильных команд в Европе: движущей силой в полузащите является игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи, а под руководством Стива Кларка Шотландия стала хорошо организованной командой, победив Испанию в отборочной кампании.

Германия — Австрия globallookpress.com

У Швейцарии есть опыт выхода в плей-офф на недавних крупных турнирах, которым можно гордиться, и полно опытных игроков высочайшего уровня, включая голкипера Яна Зоммера, Мануэля Аканджи из «Манчестер Сити» и Гранита Джаку из леверкузенского «Байера». Нападающий «Чикаго Файр» Джердан Шакири также является зарекомендовавшим себя игроком на турнирном уровне.

Матч, обязательный к просмотру: Германия против Шотландии

Первая игра турнира является решающим моментом для любой принимающей страны, и Германии необходимо победно стартовать против Шотландии в Мюнхене 14 июня. Хотя Шотландии не хватает огневой мощи в атаке, они компенсируют это голами из полузащиты, через Скотта Мактоминея и Джона Макгинна, в то время как Киран Тирни и Энди Робертсон имеют мощное партнерство на левом фланге.

Многое зависит от формы Германии перед турниром, но, хотя у них явно хватает талантливых игроков, чтобы комфортно выиграть эту встречу, Шотландия будет организована, и ее будет трудно победить. Они могут огорчить хозяев, что сразу сделает игру интересной.

Икс-фактор: Путешествующие фанаты сборной Шотландии

Хотя Шотландия квалифицировалась на Евро-2020, положив конец 22-летнему ожиданию участия в крупном турнире, продолжающееся воздействие пандемии COVID-19 лишило «Тартановую армию» возможности оправдать свой статус самых страстных болельщиков в международном футболе. Ожидайте, что болельщики Шотландии в большом количестве поедут в Германию, и их присутствие, особенно в играх против Венгрии и Швейцарии, может склонить чашу весов в пользу команды.

Прогнозируемый финиш: Германия, Венгрия, Швейцария, Шотландия.

Группа B

Испания, Хорватия, Италия, Албания

Это одна из самых сложных групп: Испания, Италия и Хорватия входят в первую десятку рейтинга ФИФА, и хотя эти рейтинги могут иметь свои недостатки, они все равно являются достойным барометром.

Испанская команда Луиса де ла Фуэнте полна талантов, особенно в центре поля, даже несмотря на отсутствие травмированного Гави, а Альваро Мората восстановил свою результативность, по крайней мере, на клубном уровне. Если и есть слабое место, то оно может быть сзади, хотя дуэт испанцев французского происхождения Робина Ле Нормана и Эмерика Ляпорта в последнее время предлагает некоторую стабильность.

Действующие чемпионы из сборной Италии столкнулись с серьезными проблемами с точки зрения преобразования моментов в голы, и они выглядят на ступеньку ниже испанцев. У них есть качественные игроки в полузащите, но в атаке, как вы чувствуете, многое будет зависеть от Федерико Кьезы и его способности быть здоровыми и в своей лучшей форме, когда стартует турнир. Между тем сзади, по сравнению с Евро-2020, им будет не хватать лидерства Джорджо Кьеллини и Лео Бонуччи.

Хорватия — Армения globallookpress.com

Хорватии пришлось нелегко в квалификации, но мы будем надеяться, что остатки ее золотого поколения (Лука Модрич, Марсело Брозович, Иван Перишич, Домагой Вида) все еще смогут творить волшебство. Йошко Гвардиол был одним из выдающихся защитников на последнем чемпионате мира, и на этом турнире ему придется продемонстрировать такую ​​же форму.

Наконец, недооценивайте Албанию на свой страх и риск. Бывший ассистент сборной Бразилии Сильвиньо, возглавивший команду только в сентябре, хорошенько их встряхнул, у них есть сильные защитники в лице Берата Джимисти и Эльсеида Хюсая, будущий культовый герой в лице Джасира Асанджи, который играет в клубный футбол в Южной Корее — и если Армандо Броя из «Челси» будет здоров, у них тоже есть жизнеспособный центральный нападающий.

Матч, обязательный к просмотру: Испания против Италии

Испания дважды обыграла Италию в полуфиналах Лиги наций в последние годы и финишировала впереди них в квалификации ЧМ-2022, но, естественно, проиграли им по пенальти в полуфинале прошлого Евро. Этого достаточно, чтобы превратить этот матч в отличное сведение счетов.

Италия, потрясенная внезапной отставкой тренера Роберта Манчини в августе, продолжила свой тактический путь, пытаясь доминировать во владении мячом и играть в атакующий футбол под руководством преемника, бывшего тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

Испания — Италия globallookpress.com

Попытаются ли они обыграть Испанию в свой футбол или попробуют что-то другое, это будет захватывающим тактическим решением. Без надежного центрального нападающего Италии необходимо создать несколько моментов для забивания гола. У Испании, с другой стороны, Мората находится в прекрасной форме, и такие игроки, как Микель Оярсабаль, Дани Ольмо и вундеркинд Ламин Ямаль, могут принести испанцам победу по-разному.

Икс-фактор: Сколько пороху осталось у Золотого Поколения?

Большинство нейтральных болельщиков, скорее всего, будут болеть за Модрича, который в свои 38 лет, скорее всего, сыграет свой последний международный турнир. Такое ощущение, что два последних турнира должны были стать лебединой песней сборной Хорватии, и тем не менее они дошли до финала и полуфинала двух последних чемпионатов мира. Модрич, который играет в испанской Ла Лиге за «Реал Мадрид», будет очень хорошо знаком с Испанией и, как вы можете себе представить, будет наслаждаться возможностью одолеть тех, кто считает, что он уже не в своих лучших кондициях, поскольку его игровое время на клубном уровне сокращается.

Прогнозируемый финиш: Испания, Италия, Хорватия, Албания

Группа С

Словения, Дания, Сербия, Англия

Каждый крупный турнир оказывает на сборную Англии одинаковое давление, каждый более интенсивный, чем предыдущий, поскольку им просто необходимо поднять над головой трофей впервые после чемпионата мира 1966 года.

Тренер Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в полуфинал чемпионата мира в России-2018 и проиграл финал Евро-2020 Италии по пенальти, но теперь у него, возможно, самая сильная команда среди всех тренеров сборной Англии с 1966 года. В Англии множество игроков мирового класса — Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Букайо Сака и многие другие, и они не только попали в проходимую группу, но и смогут избежать встреч с победителями групп до полуфинала, если финишируют на первом месте.

Сборная Англии globallookpress.com

Для Дании, Словении и Сербии это действительно похоже на битву за второе место. В каждой команде есть настоящий бомбардир: Расмус Хёйлунн (Дания), Бенджамин Сеско (Словения) и Александр Митрович (Сербия) способны вывести свою команду во второй раунд.

Матч, обязательный к просмотру: Дания против Сербии

Дания и Сербия встретятся в Мюнхене 25 июня в заключительном матче группового этапа, и этот матч, скорее всего, станет решающим. Словения будет конкурентоспособна в группе, но Дания и Сербия обладают большей глубиной состава и турнирным опытом, и этот матч должен решить, кто займет второе место.

В составе Дании есть Кристиан Эриксен и Хёйлунн, но в Сербии есть и серьезные таланты в лице Душана Тадича и Душана Влаховича. Эта игра будет живой и соревновательной.

Икс-фактор: Какую версию сборной Англии мы увидим?

Англия является Икс-фактором не только своей группы, но и турнира в целом. Если они реализуют свой потенциал, команду Саутгейта действительно не остановить — смогут ли Беллингем, Кейн и остальные сделать заявление о намерениях, одержав три победы в группе?

Они должны это сделать. Англия способна разгромить всех своих соперников по группе, но это легче сказать, чем сделать.

Прогнозируемый финиш: Англия, Сербия, Дания, Словения.

Группа D

Победитель плей-офф А (Польша/Эстония/Уэльс/Финляндия), Нидерланды, Австрия, Франция

Финалисты чемпионата мира Франция здесь выделяются; на самом деле, они стоят особняком и на всем турнире. Эта команда настолько талантлива, что кажется, что у их второго состава будут хорошие шансы пробиться далеко по сетке турнира. Кроме того, у них есть опыт: тренер Дидье Дешам уже привел их на два финала чемпионата мира и в финал Евро-2016.

Создается ощущение, что Францию может победить только она сама — как они, возможно, и сделали, когда в последний раз вылетели с Евро, уступив Швейцарии по пенальти в 1/8 финала. У Франции есть один из выдающихся вратарей в Европе (Майк Меньян), хорошо обученная задняя линия, глубокая полузащита (и станет только глубже после того, как Кристофер Нкунку будет в хорошей форме) и постыдное богатство в атаке, о чем свидетельствует тот факт, что трое лучших бомбардиров «синих» за всю историю (Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн) приедут на Евро.

Сборная Франции globallookpress.com

Австрия занимает второе место после отборочной кампании, в которой они обыграли Швецию дома и на выезде. Их возглавляет Ральф Рангник, который, как можно представить, очень мотивирован после своего скучного пребывания в «Манчестер Юнайтед» и не хотел бы ничего, кроме как вернуть себе статус одного из тактических футбольных провидцев. Он может рассчитывать на лидерство Давида Алабы в защите и энергичный костяк полузащитников, который усложнит жизнь любому сопернику.

В квалификационной группе голландцы финишировали позади Франции, а команда Рональда Кумана на протяжении большей части кампании выглядела хуже, чем сумма ее частей. У них полно защитников (Вирджил Ван Дейк, Дензел Дамфрис, Свен Ботман, Натан Аке, Матейс де Лигт, Юрриен Тимбер), а в полузащите у них интересное сочетание молодых и старых игроков (Френки де Йонг, Райан Гравенберх, Хави Симонс), но есть вопрос, хватит ли Коди Гакпо и Ваута Вегхорста в атаке.

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На бумаге Польша с такими игроками, как Петр Зелиньский и Роберт Левандовский, выглядит самой большой угрозой в квартета плей-офф Лиги наций, но в квалификации они разочаровали и встревожили. Возникает вопрос, может ли более дисциплинированная команда, такая как Уэльс или Финляндия, просто одолеть их и создать большую угрозу.

Матч, обязательный к просмотру: Франция против Австрии

Голландцы — вторая лучшая команда в группе, но мы достаточно насмотрелись на них в матчах с Францией. То, что Рангник может придумать, чтобы остановить Мбаппе и компанию, может сделать столкновение более интересным. У Австрии есть группа разрушительных и энергичных полузащитников, таких как Ксавьер Шлагер, Нико Зейвальд, Конрад Лаймер, Кристоф Баумгартнер и Марсель Забитцер, все они прошли через систему Red Bull. Может ли это дать им шанс в этом поединке?

Давид Алаба globallookpress.com

Важным также является тот факт, что это будет первая игра на групповом этапе, поскольку Дешаму предстоит принять ряд важных решений перед турниром в отношении своего стартового состава. Против Франции ставить мало кто захочет, но если на турнире и будет апсет, то в этом матче.

Икс-фактор: Сможет ли Рональд Куман найти баланс в своей команде?

Проблема с голландцами в том, что они слегка легковесны в атаке и у них много вопросов по вратарю: Барт Вербрюгген сейчас кажется номером один, но он даже не является автоматическим выбором в «Брайтоне». Тем не менее, на бумаге, как только Свен Ботман и Юрриен Тимбер вернутся в строй после травм — и при условии, что они быстро наберут форму — это будет одна из лучших четверок защитников на турнире. Полузащита очень прочная, а атака — слабее, но когда они объединяются, у голландцев достаточно таланта, чтобы пройти далеко.

Прогнозируемый финиш: Франция, Голландия, Австрия, команда плей-офф А.

Группа Е

Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель плей-офф B (Израиль/Исландия/Босния и Герцеговина/Украина)

Это, возможно, самая слабая группа на турнире, и Бельгия должна легко пройти в плей-офф, хотя состав квартета будет выглядеть немного сложнее, если Украина пройдет через путь плей-офф B и дополнит группу.

Так называемое «золотое поколение» Бельгии сейчас практически сошло со сцены, но Ромелу Лукаку по-прежнему регулярно забивает голы за команду Доменико Тедеско, а вратарь Тибо Куртуа и капитан Кевин Де Брёйне — два таланта мирового уровня — должны восстановиться после травм к турниру.

Александр Зинченко globallookpress.com

Румыния — молодая команда, которая участвует в первом крупном турнире страны после Евро-2016. Она обладает такими же выдающимися техническими способностями, как и предыдущие команды, но ей не хватает опыта игры на высшем уровне. То же самое относится и к Словакии.

Между тем, команда плей-офф делает группу трудно предсказуемой. Украина могла бы рассчитывать на выход во второй раунд, но Израилю, Исландии и Боснии и Герцеговине будет сложно выйти из группы.

Матч, обязательный к просмотру: Бельгия — Словакия

Первый матч сборной Бельгии против Словакии во Франкфурте покажет нам, остались ли у команды Тедеско силы воспользоваться тем, что, вероятно, станет их последним шансом на славу, или Евро-2024 для них будет перебором.

Сборная Бельгии globallookpress.com

Для Бельгии все должно сложиться удачно: Лукаку должен быть в форме, Куртуа и Де Брёйне должны быть здоровы, а Юри Тилеманс, Леандро Троссард и Жереми Доку должны показать, что они могут сделать то, что не смогли сделать их предшественники, выиграв крупный турнир. Для Словакии это возможность воспользоваться тем, что бельгийцы находятся под давлением, и стартовать с победы, несмотря ни на что.

Икс-фактор: Что может сделать Румыния?

Прошло слишком много времени с тех пор, как Румыния выпустила в мир таких звездных игроков, как Георге Хаджи, Георге Попеску и Илие Думитреску, так сможет ли молодая команда Эдварда Иорданеску вывести на главную сцену новое поколение румынских звезд?

Этой команде не хватает игроков в главных лигах и клубах Европы, но сын Хаджи, полузащитник Янис, сейчас находится в Испании в «Алавесе» (взят в аренде у шотландского гиганта «Рейнджерс») и может стать выдающимся игроком сборной Румынии.

Прогнозируемый финиш: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (кроме Украины, которая будет второй).

Группа F

Турция, Победитель плей-офф C (Грузия/Люксембург/Греция /Казахстан), Португалия, Чехия

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ранее работал с Бельгией, где он руководил «золотым поколением» этой страны, и ему было поручено выжать максимум из талантливой команды, но ему так и не удалось добыть золото. Сейчас он находится в похожей ситуации с Португалией, командой, наполненной известными именами — Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Жоау Феликс, Диогу Жота... плюс этот парень Криштиану Роналду — которых иногда трудно превратить в сыгранную команду. Квалификация нас мало чему научила, потому что они были в очень легкой группе, так что еще неизвестно, чего сможет добиться эта команда.

Сборная Турции globallookpress.com

Турция возглавила свою отборочную группу, опередив Хорватию и Уэльс, но это была бурная кампания, в ходе которой они уволили тренера Стефана Кунца и заменили его Винченцо Монтеллой в сентябре 2023 года перед некоторыми ключевыми играми. За исключением полуфиналов чемпионата мира 2002 года и Евро-2008, а также четвертьфинала в 2000 году, Турция ни разу не выходила за пределы группового этапа в крупных турнирах. И действительно, они вылетели в Дивизион С Лиги наций УЕФА, что кажется безумием, учитывая размеры страны, страсть ее болельщиков и тот факт, что Суперлига легко входит в десятку лучших национальных турниров Европы.

Чехам также пришлось нелегко на пути в Германию. В своей квалификационной группе они финишировали вторыми после Албании по разнице мячей, но были совершенно не впечатляющими: выиграли всего четыре из восьми игр, сыграли вничью с Молдовой и обыграли только Фарерские острова со счетом 1:0. У них также нет тренера: Ярослав Силхави подал в отставку сразу после отборочной кампании, и это могло быть связано, а может и не быть, с тем фактом, что трех старших игроков отправили домой после того, как они нарушили комендантский час и пошли в клуб за день до последней решающей игра в группе. У них есть около шести месяцев, чтобы утрясти все.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Грузия с Хвичей Кварацхелией, вероятно, является самой интересной командой из тех, кто может выйти через плей-офф Лиги наций, хотя Греция, у которой, честно говоря, была жестокая отборочная группа с Францией, Голландией и Ирландией, вероятно, является фаворитом. Также обратите внимание на многолетнего обитателя подвалов Люксембурга, который отобрал очки у Словакии, Исландии и Боснии в квалификации и надеется стать историей Золушки на турнире, если выйдет через плей-офф.

Матч, обязательный к просмотру: Португалия — Турция

На бумаге Турция является самым тяжелым испытанием для Португалии в группе. В отличие от предыдущих воплощений, эта турецкая команда обладает определенной устойчивостью. Хакан Чалханоглу возглавляет полузащиту, а защита надежна, в нее входят такие игроки, как Мерих Демирал, Зеки Челик и Чаглар Сёюнджю. Черт возьми, к этому моменту, возможно, широко разрекламированные 18-летние Арда Гюлер («Реал Мадрид») и Кенан Йылдыз («Ювентус») будут готовы помочь команде.

Португалия, очевидно, будет фаворитом, но это похоже на классическую игру-ловушку, особенно если команда Роберто Мартинеса не сможет сразу же взяться за дело в первом матче, и все его выборы будет подвергнуты сомнениям.

Икс-фактор: Где пригодится Криштиану Роналду?

Когда на чемпионате мира его посадил на лавку Фернанду Сантуш, многие подумали, что это правильный и умный поступок: без него команда была более подвижной, у них были другие варианты, такие как Гонсалу Рамуш, он был не в лучшей форме. Многие задавались вопросом, сможет ли новый тренер Роберто Мартинес полностью исключить его из национальной сборной. Но теперь Криштиану Роналду приезжает на Евро-2024 вторым лучшим бомбардиром за всю квалификацию с 10 голами, уступая только Ромелу Лукаку.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Что теперь?

Это правда, что Португалия прошла через довольно простую отборочную группу и что его голы были забиты Лихтенштейну, Люксембургу, Словакии и Боснии. Но верно и то, что он забивал примерно по голу за игру в «Аль-Нассре», и эй — никто в мужском международном футболе не забивал больше, чем он.

Решение Мартинеса не разрывать отношения со своей местной легендой означает, что ему придется найти для него подходящее место и сделать это таким образом, чтобы сохранить баланс сборной Португалии. Это большой вопрос.

Прогнозируемый финиш: Португалия, Турция, Чехия, победитель плей-офф C.