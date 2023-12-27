Изменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»

После нескольких месяцев переговоров британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф (председатель и генеральный директор химической компании Ineos) наконец завершил сделку по приобретению 25% акций «Манчестер Юнайтед» примерно за 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов).

Сделка даст Рэтклиффу некоторое влияние на футбольную сторону бизнеса, при этом ожидается, что сэр Дэйв Брейлсфорд, спортивный директор Ineos, примет активное участие в работе клуба. Но непопулярные американские владельцы «Юнайтед», семья Глейзеров, сохранят свой контрольный пакет акций после того, как они отклонили предложения о полном выкупе стоимостью около 5 миллиардов фунтов стерлингов как со стороны Рэтклиффа, так и катарского бизнесмена шейха Джассима бен Хамада Аль Тани.

Источники добавили, что Рэтклифф готов инвестировать средства в улучшение как стадиона «Олд Траффорд», так и тренировочной базы «Кэррингтон», но на чем следует сосредоточить внимание сейчас, когда документы подписаны?

За 25-летнюю карьеру Тор-Кристиан Карлсен из ESPN работал в ряде клубов в разных странах, включая Англию, Германию, Россию, Францию, Израиль и Норвегию, занимая такие должности, как генеральный директор, спортивный директор, главный скаут. — и имеет достаточную квалификацию, чтобы ответить на этот вопрос.

Итак, вот его список дел для Рэтклиффа и руководства «Юнайтед».

Сделать структурные изменения

Наиболее очевидное место для начала капитального ремонта клуба — сверху. Учитывая уход генерального директора «МЮ» Ричарда Арнольда и временное управление клубом адвокатом Патриком Стюартом «Юнайтед» уже начал поиск постоянной замены. Что еще более важно, требуется спортивный директор. Хотя «Юнайтед» уже нанял футбольного директора (Джон Мерто) и технического директора (Даррен Флетчер), остается спорным, насколько клуб действительно верит в людей на этих должностях, учитывая власть, которую тренер Эрик тен Хаг получил на трансферном рынке, и недостаточное медиа-присутствие Мерто и Флетчера. Действительно, эти должности, похоже, не имеют таких же полномочий, как в других сопоставимых клубах Европы.

Эрик Тен Хаг и Джон Мерто globallookpress.com

Хотя «Юнайтед» приложил все усилия, чтобы объяснить публике роли новых функционеров при их приеме на работу в марте 2021 года, они не соответствуют стилю работы спортивного директора, принятому на континенте, где он подчиняется непосредственно генеральному директору, совету директоров или владельцу. Чтобы роль спортивного директора работала, он должен находиться между советом директоров (генеральным директором) и главным тренером, и иметь достаточно сильные полномочия, чтобы взять на себя надлежащую ответственность за футбольную стратегию.

Одна из проблем при найме подходящего спортивного директора заключается в том, что жизнеспособных кандидатов с опытом управления проектом такого масштаба мало. Кандидаты с хорошей репутацией на трансферном рынке, как правило, тщательно изучаются (и часто продвигаются средствами массовой информации), однако другие навыки, выходящие за рамки поиска и найма игроков, такие как лидерские качества, способность справляться с давлением, навыки работы со СМИ и индивидуальность, возможно, являются наиболее важными в таком клубе, как «Юнайтед». Однако их зачастую труднее анализировать извне, что может усложнить и замедлить процесс поиска.

Однако в случае с «Юнайтед» кажется очевидным, что обязательным условием являются личные навыки и стратегическое мышление. Когда опытный руководитель селекционного отдела будет заниматься вопросами трансферов (нынешним главным скаутом является Стив Браун), спортивный директор сможет сосредоточиться на управлении обширной спортивной деятельностью, от академии до основной команды, и оказывать Тен Хагу столь необходимую поддержку, когда дело доходит до представления клуба в СМИ.

Сосредоточиться на будущем, а не на прошлом

Как только нужный человек будет найден, первой задачей спортивного директора станет стратегический анализ всей спортивной и медицинской структуры. У «Юнайтед» нет четкого, общего видения, и, когда дело доходит до стиля игры, они, похоже, полагаются на спорадические упоминания о «стиле Юнайтед», который, помимо намеков на то, что приносило успех в эпоху сэра Алекса Фергюсона, никогда не был должным образом определен.

Неудивительно, что на поле было трудно увидеть реальные результаты. «Юнайтед» должен разработать и реализовать стратегию, которая объединит клуб с точки зрения стиля игры, тренерских принципов и методов. То, что хорошо зарекомендовало себя у непосредственных соперников, таких как «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Хотя это легче сказать, чем сделать (и на то, чтобы увидеть ее в полном объеме, потребуются годы), важнейшая философия, возглавляемая спортивным директором, которая объединяет мышление молодых игроков и игроков первой команды, имеет важное значение для топ-клуба.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Создание «стиля Юнайтед 2.0», решительно ориентированного на будущее, жизненно важно для клуба, который кажется чрезмерно ностальгирующим и поглощенным собственным прошлым. Хотя история и традиции «Юнайтед» являются огромной частью его ДНК и их следует уважать и прославлять, постоянное сравнение и воспоминания могут создать нежелательное давление и даже подавлять жизненный динамизм и гибкость.

«Юнайтед» был почти намертво привязан к идее найти всеобъемлющего тренера в стиле Фергюсона с 2013 года — Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью среди неудачных попыток — в то время как назначения Уле Гуннара Сульшера, Мерто и Флетчера стали примерами того, как клуб не проводил поиск кандидатов за пределами своих собственных рядов. Прием на работу людей, у которых есть опыт за пределами «Манчестер Юнайтед», это здоровая практика и, безусловно, может помочь стимулировать свежее мышление и идеи.

Сохранять веру в Тен Хага и дать игрокам начать с чистого листа

Призывы уволить тренера Тен Хага прозвучали на фоне нестабильной игры в этом сезоне, но Ineos пока следует сопротивляться любому искушению сделать это. Хотя голландец, возможно, сейчас находится не в лучшем положении, приход нового спортивного директора (и генерального директора) должен освободить его от множества ненужных и неактуальных обязанностей, таких как ответственность за трансферную политику, общую стратегию клуба или необходимость реагировать на негативные истории о проблемах с игроками (например, Джейдоном Санчо.)

Пусть другие занимаются трансферным рынком и проблемными игроками, компания Ineos должна оказать поддержку Тен Хагу в вопросах, связанных со СМИ, и предоставить ему возможность сосредоточиться на том, где он лучше всего: на тренировочном поле.

Теоретически все еще нет причин, по которым Тен Хаг не мог бы стать успешным тренером в «Юнайтед» и сыграть жизненно важную роль в новой структуре. На самом деле, его команда в «Аяксе» была недалеко от того, к чему стремятся большинство ведущих европейских клубов, и, при наличии правильной поддержки сверху и обновленной структуры управления, у него больше шансов заново открыть для себя свои принципы и воспроизвести результаты, достигнутые в начале его карьеры. Кроме того, замена главного тренера посреди сезона не имеет особого смысла. Лучшие кандидаты вряд ли будут доступны, и любому вновь прибывшему будет сложно оказать желаемое влияние на игру команды в условиях значительных организационных изменений.

Назначенцы Ineos, отвечающие за принятие спортивных решений, скорее всего, вызовут некоторые временные беспорядки, поэтому лучше отложить любые серьезные изменения до тех пор, пока не будут обнародованы результаты стратегического обзора — скорее всего, в конце сезона. Имея это в виду, Ineos также должна настаивать на том, чтобы игрокам дали возможность начать все с чистого листа. Не подрывая авторитет Тен Хага, усилия по урегулированию любых затянувшихся конфликтов следует оставить на усмотрение спортивного директора и генерального директора.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Несмотря на то, что продолжающийся конфликт с нападающим Джейдоном Санчо может быть невозможен для урегулирования, тем не менее, вызывает недоумение то, что игрок первой команды, переход которого из «Боруссии Дортмунд» в 2021 году стоил им 85 миллионов евро, подвергается остракизму. Решения такого рода, как правило, принимаются старшими руководителями клуба, а не главным тренером, что, в свою очередь, может предотвратить полный разрыв отношений между игроком и тренером. Хотя отстранение в конечном итоге может оказаться правильным исходом, такой подход оставляет место для примирения, если решение принимает не человек, который выбирает состав.

Пересмотреть трансферную стратегию

Во-первых, «Юнайтед» необходимо перестать переплачивать за игроков на трансферном рынке. Если их основные трансферные цели окажутся слишком дорогими, им следует перейти к следующему варианту или довериться академии, как они это сделали с полузащитником Кобби Майну. «Юнайтед» так же способен составлять полный и актуальный шорт-лист, как и любой другой большой клуб — так почему бы не обратиться к следующему имени в нем, а не втягиваться в многомесячные переговоры, в которых они никогда не одержат верх? Подписание Санчо (85 миллионов евро из Дортмунда) и Антони (95 миллионов евро из «Аякса») являются яркими примерами такого неудачного подхода. Соблюдение собственного лимита трансферной стоимости игрока станет четким сигналом о том, что «Юнайтед» больше не будет рисковать.

Частично это будет включать в себя отстранение главного тренера от руководства процессом подбора игроков. Учитывая, что несколько недавно прибывших игроков имеют прошлое в «Аяксе» (Кристиан Эриксен), связи с Нидерландами (Тайрел Маласия) или ранее работали с Тен Хагом (Антони, Софьян Амрабат, Лисандро Мартинес, Андре Онана), справедливо предположить, что он оказал сильное влияние на подписание новых игроков.

Хотя главный тренер всегда должен иметь право голоса, когда дело доходит до трансферов, компетентный спортивный директор и лучшая скаутская команда обладают глубокими знаниями и опытом, чтобы вести поиск, что в конечном итоге приносит пользу всем.

В результате лучшее планирование означает, что «экстренные подписания», такие как Амрабат, Серхио Регилон, Ваут Вегхорст и Одион Игало (если называть некоторых из недавней истории), больше не будут происходить. Подобные временные решения просто обесценивают то, что значит представлять «Манчестер Юнайтед». Конечно, иногда может потребоваться прагматичное краткосрочное подписание, но в принципе «Юнайтед» должен обратиться к академии, а не к трансферному рынку, когда средства массовой информации или болельщики кричат о необходимости новых игроков.

Криштиану Роналду и Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Кроме того, политика «Юнайтед» по приобретению «подписаний-трофеев», таких как Криштиану Роналду (в случае с его возвращением) или пара из «Реала» Рафаэль Варан и Каземиро, возможно, порадовала болельщиков в краткосрочной перспективе, но если она не приносит значительного успеха, то она заставляет клуб выглядеть реактивным. Вместо того, чтобы привлекать известных игроков в конце трансферного окна, план «Юнайтед» должен состоять в том, чтобы подражать «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Ливерпулю» (а также «Челси», но не впадая в крайности), выявляя многообещающие таланты с целью раннего завершения сделок.

Наконец, было бы полезно проявить немного терпения в отношении продления контрактов; «Юнайтед» не должен бояться потерять звездного игрока из-за возможного бесплатного трансфера. Прошлым летом «Манчестер Сити» позволил капитану клуба Илкаю Гюндогану уйти бесплатно, а «Ливерпуль» воздержался от предложения нового контракта Садио Мане и Роберто Фирмино, когда им исполнилось 30 лет.

Все футбольные трансферы

«Юнайтед» мог бы преуспеть, приняв ту же стратегию. Память о совместном прошлом — это замечательная вещь, но их основные соперники, похоже, действуют с меньшей сентиментальностью, когда дело касается продлений контрактов (четырехлетнее продление Фила Джонса в 2019 году было самым загадочным, учитывая его историю травм).

Придерживаться плана и быть терпеливым

С изменениями, которые происходят с новым спортивным направлением — будь то принятие более экспансивного стиля игры, изменение структуры внутри клуба или смена кадров — стабильные результаты вряд ли появятся сразу. И да, это означает, что может потребоваться еще один ужасный переходный период.

Первый год Юргена Клоппа в «Ливерпуле» был борьбой, полной проблем, которая закончилась для команды восьмым местом, и даже Пеп Гвардиола столкнулся с критикой за его «чрезмерно амбициозный» стиль игры во время своего первого сезона в «Манчестер Сити», поскольку его защитники и вратарь изо всех сил пытались справиться с дополнительной ответственностью из-за увеличения контроля над мячом.

Но Гвардиола гнул свою линию и по-прежнему был уверен, что его убеждения принесут плоды, хотя давление нарастало — что, очевидно, и произошло, когда он смог подобрать нужных игроков.

Пеп Гвардиола и Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Тен Хаг еще может добиться успеха благодаря вновь обретенной энергии, которая приходит с поддержкой Ineos и новым спортивным директором. Однако, если это не сработает и признаков улучшения будет мало, у новых совладельцев будет достаточно времени до лета, чтобы рассмотреть других кандидатов.

Хотя любая клубная стратегия требует некоторой корректировки при ее реализации на практике, изменение сценария под давлением извне ни к чему не приведет. «Юнайтед» должен это усвоить и позаботиться о том, чтобы в ближайшие пять лет нам не пришлось повторять такие же разговоры о нем.