Больше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» заработал свою репутацию благодаря великим еврокубковым матчам, но после долгожданного возвращения в Лигу чемпионов «Театр мечты» превратился в «Театр кошмаров».

«Красные дьяволы» надеялись с успехом вернуться в элиту европейского футбола после многих лет неудач, но вместо этого вылетели из турнира во вторник, 12 декабря, после невыразительного поражения от «Баварии» из Мюнхена.

Несмотря на то, что «Юнайтед» попал в комфортную группу и потратил более 165 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков, в итоге он финишировал в хвосте квартета с жалкими четырьмя очками, что является их худшим результатом за всю историю Лиги чемпионов.

Они настолько плохи, финишировав позади «Копенгагена» и «Галатасарая», что не заслужили даже места в Лиге Европы. Вылет дорого будет им стоить в финансовом плане, но, прежде всего, это серьезно подорвет их статус одного из крупнейших клубов Европы...

Последние в простой группе

В своем раннем вылете «Юнайтед» должен винить только себя, поскольку они не могли и мечтать о лучшем жребии. «Бавария» может и является шестикратным победителем и одним из фаворитов на победу в турнире каждый сезон, но «Галатасарай» и «Копенгаген» должны были стать идеальными соперниками.

Это было лишь четвертое выступление «Копенгагена» на групповом этапе Лиги чемпионов за последние 10 лет, и до этого они лишь однажды выходили в плей-офф. Тем временем «Галатасарай» не попадал в 1/8 финала уже десять лет, а до того, как они ошеломили «Олд Траффорд» в октябре, они не выигрывали ни одного матча группового этапа с 2018 года.

Игра против «Баварии», возможно, звучит не идеально, но наличие элитной команды в вашей группе на самом деле является благословением, поскольку они, вероятно, отнимут максимальное количество очков у других претендентов на второе место. «Бавария» отобрала шесть очков у «Галатасарая» и четыре у «Копенгагена», выполнив свою часть сделки.

Были созданы все условия для того, чтобы «Юнайтед» уверенно занял второе место, но вместо этого они финишировали последними впервые с 2005/06 годов, показав при этом худший результат за всю историю.

Теряют голову в ключевые моменты

Что особенно расстраивает, так это то, что «Юнайтед» на самом деле хорошо играл на протяжении большей части кампании, но постоянно терял самообладание в самые решающие моменты. Они упустили преимущество в трех из пяти матчей и упустили преимущество в два гола на выезде с «Галатасараем» и «Копенгагеном».

Маркус Рашфорд был удален с поля на 42-й минуте в Копенгагене, когда команда вела с преимуществом в два гола, но «Юнайтед» все равно должен был дотянуть до перерыва, не пропустив.

Вместо этого они пропустили два гола в добавленное время. Чудом восстановив лидерство на стадионе «Паркен», они затем пропустили два гола за четыре минуты, превратив победу со счетом 3:2 в катастрофическое поражение со счетом 3:4.

И после того, как они столкнулись с печально известной адской атмосферой на выезде с «Галатасараем» и повели со счетом 2:0, а затем 3:1, им не удалось завершить игру, и вместо этого они начали пытаться забить еще один гол, когда все, что им нужно было сделать, это удержать свое преимущество.

Коллекция ошибок Онана

Многие игроки способствовали преждевременному вылету «Юнайтед», но главным архитектором, несомненно, был Андре Онана. Камерунец сделал достаточно косяков, чтобы составить из них музейную выставку.

Его оплошности непосредственно привели к трем голам — один на выезде от «Баварии» и два от «Галатасарая» — в то время как можно задавать вопросы о еще пяти голах, которые он пропустил. Он стоил «Юнайтед» как минимум трёх очков и оказал угнетающее воздействие на команду в целом.

Андре Онана globallookpress.com

Вратари должны излучать уверенность и спокойствие, но Онана излучает страх и ужас. Его ужасающие выступления были тем более удивительными, что он был одной из звезд на пути «Интера» к финалу Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Он должен был изменить стиль игры «Юнайтед», но его подписание обернулось полной катастрофой: оно обошлось клубу в 47 миллионов фунтов стерлингов в виде суммы трансфера и еще в 45 миллионов фунтов стерлингов в виде упущенной выгоды.

Адская оборона

Футболисты и тренеры всегда говорят, что в Лиге чемпионов ошибки наказываются строже, чем во внутренних соревнованиях, а «Юнайтед» предоставил своим противникам слишком много возможностей проверить эту старую поговорку.

Они пропустили 15 голов в шести матчах, что сделало их оборонительную статистику худшей, наравне с «Антверпеном», который впервые с 1950-х годов выступал в главном турнире Европы.

Индивидуальные и командные ошибки были обычным явлением. Рафаэль Варан и Диогу Далот ужасно защищались против Вильфрида Заа, забившего первый гол «Галатасарая» на «Олд Траффорд», в то время как промашка Софьяна Амрабата позволил турецкой команде контратаковать и нанести еще один удар.

Затем Каземиро и Онана сообща подарили сопернику пенальти, и после того, как Икарди промахнулся, еще более ужасная защита от Варана и Виктора Линделёфа подарила аргентинцу еще один шанс, который он уже не упустил.

Восьми игроков в штрафной, защищавших при угловом в гостях у «Копенгагена», было недостаточно, чтобы остановить удар головой Лукаса Лераргера, а через несколько минут Варан позволил датчанам снова атаковать, чтобы Руни Бардагжи добил их.

Даже на всегда надежного Аарона Ван-Биссаку нельзя было рассчитывать: он неудачно сыграл в эпизоде, в котором Кингсли Коман забил решающий гол «Баварии» во вторник.

Только Хёйлунн прибавил

Расмус Хёйлунн был почти невидим в матче против «Баварии», но он покидает Лигу чемпионов после очень впечатляющей дебютной кампании.

В настоящее время он является одним из лучших бомбардиров турнира вместе с Эрлингом Холанном и Альваро Моратой, а это означает, что он один из очень немногих игроков «Юнайтед», которые могут вспоминать этот фарс с каким-либо чувством гордости.

Рашфорд не смог забить и сильно подорвал шансы команды, когда его удалили в Копенгагене, а во вторник он не смог сыграть против «Баварии» из-за болезни.

Бруну Фернандеш забил один великолепный гол в ворота «Галатасарая», реализовал пенальти в Копенгагене и сделал две результативные передачи, но ему не хватило того уровня игры, на который он способен, и он не сумел воодушевить своих товарищей по команде.

Антони выбывает из турнира без гола и результативной передачи, а Мейсон Маунт отыграл в общей сложности 91 минуту.

Каземиро, пятикратный победитель Лиги чемпионов, в двух своих матчах показал себя отвратительно, в то время как его бывший товарищ по мадридскому «Реалу» Рафаэль Варан также довольно блекло выступил в турнире, который так любит.

Жалкие выступления этих высокооплачиваемых и неэффективных игроков свидетельствуют о трудностях «Юнайтед» в целом. Правда в том, что они обманывают себя, если по-прежнему считают себя топ-клубом после последнего конфуза.

Подвели свою страну

«Юнайтед» показал худшие результаты среди всех английских команд в Лиге чемпионов, и, что бы ни случилось с «Ньюкаслом», он финиширует с наименьшим количеством очков среди четырех участников.

«Ньюкасл», принимавший участие в турнире впервые за 20 лет, попал в «группу смерти» вместе с «Боруссией Дортмунд», «Пари Сен-Жермен» и «Миланом» и столкнулся с еще более серьезным кризисом травм, чем «Юнайтед».

Они разгромили дома ПСЖ со счетом 4:1 в одном из лучших матчей на «Сент-Джеймс Парк» за последнее время, и им крайне не повезло, что в выездном матче на «Парк де Пренс» они только сыграли вничью 1:1, чему помешал один из самых абсурдных пенальти, который когда-либо ставили.

«Манчестер Сити» уверенно добился успеха в своей группе и находится на пути к тому, чтобы присоединиться к элитной группе, которая выиграла все групповые игры, в то время как «Арсенал» вырвался на первое место в своей группе, разгромив «Ланс» 6–0, «ПСВ Эйндховен» 4–0 и обыграв «Севилью» дома и на выезде.

«Сити» находится в своей собственной лиге, но можно предположить, что «Ньюкасл» или «Арсенал» с комфортом финишировали бы вторыми, если бы их поместили в группу «Юнайтед». Можем ли мы сказать то же самое, если бы «Юнайтед» попал в их группы? Это кажется маловероятным.

Неудача «Юнайтед» рискует нанести им вред в следующем сезоне. Англия имеет все шансы получить пятое место в Лиге чемпионов в новом формате с 36 командами, но ей необходимо оставаться на двух верхних местах в таблице коэффициентов стран УЕФА. А удручающее выступление «красных дьяволов» угрожает сбросить Англию вниз в турнирной таблице.

Но разве кто-нибудь в здравом уме будет болеть за то, чтобы этот бестолковый и неуклюжий «Юнайтед» занял пятое место в Премьер-лиге в этом сезоне и воспользовался этим дополнительным местом в Лиге чемпионов?