Травмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне

«Манчестер Юнайтед» провел позитивный первый сезон под руководством тренера Эрика тен Хага.

Это должно было стать основой для того, чтобы голландец повел свою команду к более крупным и серьезным цели, но после четырех месяцев этой кампании настроение на «Олд Траффорд» ухудшается, и Тен Хаг находится под давлением.

Третье место в Премьер-лиге, победа в Кубке лиги и выход в финал Кубка Англии казались для «Юнайтед» достойным плацдармом для дальнейшего развития под руководством бывшего тренера «Аякса», но пока этого не произошло.

ESPN рассматривает ключевые причины и изучает, намного ли они хуже, чем были в прошлом сезоне.

Дилемма нападающего

В прошлом сезоне «Юнайтед» финишировал третьим, но они были самыми результативными в шестерке лучших, забив 58 голов в 38 играх. Они также были вторыми по количеству «упущенных больших шансов» с 71 моментом, и болельщики ожидали, что клуб привлечет элитного нападающего, чтобы помочь решить эту проблему.

Клуб не скрывал, что подписание контракта с «девяткой» было их главным приоритетом в преддверии нового сезона, но в трансферное окно, в течение которого был доступен Гарри Кейн, «Юнайтед» вместо этого подписал высоко оцениваемого, хотя и непроверенного, молодого Расмуса Хёйлунна.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

20-летний Хёйлунн забил пять раз в Лиге чемпионов, но еще не забил ни одного гола в Премьер-лиге. Хотя со временем он может превратиться в нападающего топ-уровня, он еще не достиг этого уровня.

Со своей стороны, «Юнайтед» настаивает на том, что подписание Кейна никогда не было реалистичным вариантом из-за связанных с этим цифр (суммы трансфера и заработной платы), а также нежелания «Тоттенхэма» заключать сделку с соперником в Премьер-лиге. Это значит, что второй сезон подряд они испытывают проблемы с забитыми голами.

После 14 игр чемпионата Англии «Юнайтед» забил 16 голов, что является самым низким результатом среди всех команд из топ-10. Это всего на один больше, чем у «Эвертона» и «Брнли», которые находятся в зоне вылета.

Что происходит с Маркусом Рашфордом?

С проблемой Хёйлунна вплотную связана форма Маркуса Рэшфорда. Рашфорд забил 30 голов во всех соревнованиях в прошлом сезоне, но в этом сезоне забил только два — один из них был пенальти в ворота «Эвертона», который Бруну Фернандеш отдал пробить нападающему сборной Англии.

Если бы Рашфорд забивал регулярно, это уменьшило бы давление на Хёйлунна, но он выглядел тенью игрока, которым был в прошлом сезоне, и Тен Хаг регулярно заменял его во время матчей, когда «Юнайтед» отчаянно пытался забить гол. Его заменили на 61-й минуте матча против «Ньюкасла» в минувшие выходные, хотя его команда проигрывала со счетом 0:1.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Рашфорд хочет играть слева в тройке нападения, но в этом сезоне ему пришлось пойти на компромисс: либо начать с позиции центрального нападающего, когда Хёйлунн получил травму в августе, либо довольствоваться местом справа из-за отличной формы Алехандро Гарначо на противоположной стороне.

Опасность для Тен Хага заключается в том, что Рашфорду иногда бывает трудно выбраться из периодов спада результативности. В сезоне 2021/22 он забил всего пять голов, и «Юнайтед» не может себе позволить, чтобы он провел еще одну кампанию с такой низкой продуктивностью.

Проблемы с травмами

Тен Хаг старался не использовать это как оправдание, но с лета он имеет дело с длинным списком травмированных, и в матче с «Ньюкаслом» у него было семь травмированных игроков первой команды (Лисандро Мартинес, Каземиро, Мейсон Маунт, Кристиан Эриксен, Джонни Эванс, Тайрел Маласия и Амад Диалло), а также Джейдон Санчо, исключенный из состава с сентября по дисциплинарным причинам.

В обороне проблемы с травмами в этом сезоне привели к тому, что Тен Хаг исползовал восемь разных комбинаций на позиции центральных защитников (Гарри Магуайр и Люк Шоу впервые оказались в паре в центре защиты в матче с «Ньюкаслом») и пять разных игроков слева в защите (Шоу, Серхио Регилон, Диогу Далот, Виктор Линделеф и Софьян Амрабат).

Гарри Магуайр globallookpress.com

Болельщики выражают обоснованную обеспокоенность по поводу трансферов, учитывая, что Тен Хаг потратил около 400 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков с тех пор, как занял пост тренера летом 2022 года, но он, скорее всего, будет утверждать, что ни разу в этом сезоне у него не было своего основного состава.

Также остается вопрос, является ли длинный список травм просто невезением, или существует связь между регулярными мышечными травмами и интенсивными тренировками, которым Тен Хага отдает предпочтение вместо дополнительного отдыха и восстановления во время напряженного графика матчей.

«Юнайтед» находится в худшем положении, чем в прошлом сезоне?

Статистика «Юнайтед» в Премьер-лиге после 14 игр очень похож на их статистику на том же этапе в прошлом сезоне. На данный момент в лиге в сезоне 2023/24 они сыграли 14 игр, выиграли восемь, проиграли шесть, забили 16, пропустили 17 и набрали 24 очка. После 14 игр прошлого сезона они выиграли восемь, проиграли четыре, забили 20, пропустили 20 и набрали 26 очков.

Ни то, ни другое не очень хорошо, но самая большая разница между этим сезоном и прошлым наблюдается в еврокубках.

Нестабильность формы «Юнайтед» в чемпионате подкреплялась успешной кампанией в групповом этапе Лиге Европы, когда они выиграли пять из шести игр и забили 10 голов. Но этот сезон в Лиге чемпионов не мог сложиться намного хуже. Они выиграли лишь одну из пяти игр и пропустили 14 голов, в том числе 11 в трех выездных матчах.

Календарь и таблица АПЛ

Также не было заявлений о победах, способных поднять настроение. К этому моменту в прошлом сезоне «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». В этом сезоне они играли с пятью командами из нынешней топ-10 («Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон») и проиграли всем.