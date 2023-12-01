Катастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее

Ни для кого не было секретом, что «Манчестер Юнайтед» подписал Андре Онана из-за его выдающегося умения владеть мячом, а не из-за его способности отражать удары. Но их желание улучшить построение атаки от ворот после 12 лет с Давидом де Хеа в рамке означало, что они упустили из виду тот факт, что основная задача вратаря — не дать мячу попасть в сетку.

И судя по последним четырем месяцам, эта задача, похоже, не под силу Онана. Короткая карьера камерунца в «Юнайтед» стала травмирующим опытом для всех причастных, начиная с того, что ему забили гол ударом с центральной линии в его дебюте на «Олд Траффорд» в товарищеском матче против «Ланса».

Но вечера в Лиге чемпионов были особенно мучительными для дорогостоящего новичка, а его катастрофическая игра в ничьей 3:3 с «Галатасараем», в результате которой «Юнайтед» остался на последнем месте группы А на тур до финиша, была худшей из всех.

Чтобы «Юнайтед» попал в 1/8 финала, им теперь нужно обыграть мюнхенскую «Баварию» в последней игре группового этапа и надеяться, что матч «Галатасарая» и «Копенгагена» завершится вничью. Другими словами, им нужно чудо.

И если они не смогут сотворить его, Онана станет главным виновником их недолгого возвращения в европейский элитный турнир.

Только «Антверпен» пропускает больше

У Онана было тяжелое начало карьеры в Премьер-лиге: он пропустил 16 голов в своих первых 10 матчах, прежде чем сохранить ворота в неприкосновенности в трех матчах подряд.

Но его результаты в Лиге Чемпионов выглядят еще более мрачными. Всего в пяти еврокубовых матчах за «Юнайтед» камерунец выдал лишь один «сухарь», пропустив при этом 14 голов.

Андре Онана globallookpress.com

Это делает «Юнайтед» второй с конца командой по результатам в обороне в Лиге чемпионов, англичане уступают только «Антверпену», который пропустил 15 голов.

Чемпионам Бельгии можно дать поблажку, поскольку они играют в турнире впервые с 1957 года, но к «Юнайтед», как к трехкратным обладателям Кубка европейских чемпионов, предъявляются гораздо более высокие стандарты. А Онана просто им не соответствует.

Крупные ошибки в трёх матчах

Хотя полевые игроки «Юнайтед», возможно, и не помогали Онана, не реализуя игровые планы и трижды упуская преимущество, чаще всего виновником их неудач был вратарь. В частности, Онана допустил выдающиеся ошибки в трех играх, в которых «Юнайтед» набрал лишь одно очко из девяти возможных.

Его травмирующая кампания началась с того, что он позволил вялому удару Лероя Зане проскочить под его телом, что дало мюнхенской «Баварии» преимущество 1:0 в матче, который закончился их окончательной победой со счетом 4:3.

Андре Онана и Фернандо Муслера globallookpress.com

Тем временем в матче с «Галатасараем» на «Олд Траффорд» при счете 2:2 он сделал неосторожный пас низом, который перехватил Дрис Мертенс. Его ошибка вынудила Каземиро предпринять подкат «последней надежды», в результате чего он привез пенальти и был удален.

Мауро Икарди не попал в створ с «точки», но «Галатасарай» в конце концов реализовал свое численное превосходство, и аргентинец забил гол через несколько минут, принеся туркам победу со счетом 3:2.

Двойная оплошность в Стамбуле

Ужасная игра Онана против турецких гигантов продолжилась в Стамбуле, когда он не смог должным образом организовать свою стенку для первого штрафного удара Хакима Зиеша и неправильно расположился, пропустив гол, что вдвое сократил преимущество «Юнайтед».

Но эта ошибка меркнет по сравнению с оплошностью, которую он допустил во втором тайме после еще одного штрафного удара Зиеша. На этот раз Онана даже не удосужился установить стенку, буквально приглашала марокканца пробить.

Андре Онана globallookpress.com

Удар был слабым и прямо во вратаря, и большинство визави Онана спокойно его поймали бы, но камерунец умудрился парировать мяч вправо от себя и необъяснимым образом в итоге добил его в другую сторону, в свои собственные ворота, сделав счет 3:2

Онана мало что мог поделать с мощным голом Керема Актюркоглу в концовке, но он уже дал «Галатасараю» две точки опоры в игре, которая, казалось, была у «Юнайтед» в кармане.

Медленная реакция и плохое позиционирование

Это были самые яркие моменты, но Онана также критиковали за его медленную реакцию и плохой выбор позиции в случае с несколькими другими голами, которые «Юнайтед» пропустил в своей ужасной кампании в Лиге чемпионов.

Он был слишком медленным, не успев выйти и закрыть траекторию удара Вильфрида Заа, когда бывший нападающий «Кристал Пэлас» забил первый гол «Галатасарая» на «Олд Траффорд», и также он позволил Икарди усадить себя на поле в эпизоде с победным голом. Если бы он остался на ногах, он бы спас ворота.

Андре Онана globallookpress.com

В хаотичном поражении от «Копенгагена» со счетом 3:4 он также мог сыграть лучше в случае с тремя из четырех голов датчан. Он был слишком медленным, чтобы сложиться и отразить удар Мохамеда Эльюнусси, и был слишком пассивен, когда Лукас Лераргер проскользнул перед ним и сравнял счет, при том что мяч отскочил от тела Онана и попал в сетку.

Победный гол Руни Бардагжи был забит мощным ударом, но Онана все еще можно было раскритиковать за то, что он пропустил в ближний угол.

Как полевой игрок, вынужденный встать в ворота

Единственным выдающимся моментом для Онана в Лиге чемпионов стал его сейв с пенальти от игрока «Копенгагена» Джордана Ларссона, который в концовке матча сохранил преимущество «красных дьяволов» со счетом 1:0 и принес им единственную победу в пяти встречах.

Наряду с бомбардиром Гарри Магуайром, Онана стал еще одним маловероятным спасителем «Юнайтед» в ту ночь. Но в то время как защитник использовал этот момент как трамплин для замечательного камбэка, Онана вернулся к своей прежней игре и продолжал выглядеть совершенно неубедительным вратарем.

Действительно, его некомпетентность в основных вратарских навыках и его способности к пасам и дриблингу означают, что он часто выглядит как полевой игрок, который был вынужден встать в ворота, поскольку его товарищ по команде был удален.

Кажется, он не умеет командовать защитниками в своей штрафной, и всякий раз, когда он выходит один на один с нападающим, он всегда выглядит так, как будто собирается уступить.

Андре Онана globallookpress.com

В то время как большинство вратарей выбегают вперед, чтобы сузить углы прострела и попытаться запугать нападающего, Онана часто отступает, давая сопернику больше времени, чтобы выбрать позицию для удара.

Так было, когда Зааа забил на «Олд Траффорд», и когда Тайво Авоньи вышел один на один и не встретил большого сопротивления, прежде чем забить на второй минуте выезда «Ноттингем Форест» в «Театр мечты».

Дорогостоящая ошибка, которую тен Хаг должен исправить

Кошмар Онана в Лиге чемпионов с «Юнайтед» тем более примечателен, если учесть, что в прошлом сезоне он был одним из лучших вратарей турнира, помогая «Интеру» выйти в финал. Пеп Гвардиола расточал ему похвалы накануне финала, и он показал превосходную игру в Стамбуле, выглядя лучше, чем его соперник Эдерсон.

Учитывая, что «Юнайтед» искал замену Де Хеа, а также многолетний опыт игры Онана в «Аяксе» у Тен Хага, он казался очевидным приобретением, а запрашиваемая «Интером» цена в 47 миллионов фунтов казалась совершенно разумной.

Но всего через шесть месяцев после финала Лиги чемпионов Онана теперь выглядит для «Юнайтед» огромной тратой денег. Он превратился в обузу и легкую мишень для команд-соперников, которые чувствуют, что у них есть приличные шансы забить даже с помощью вялых ударов.

Плохая новость в том, что у них не так много альтернатив. Летом клуб подписал контракт с игроком сборной Турции Алтаем Байындыром в качестве запасного игрока, но он покинул свой предыдущий клуб «Фенербахче» на минорной ноте, а фанаты радовались его уходу, поскольку его форма начала ухудшаться.

Андре Онана globallookpress.com

И похоже, что Тен Хаг не очень верит в 25-летнего футболиста, поскольку он предпочел Онана, а не Байындыра на оба матча Кубка Лиги и все же предпочел выбрать камерунца на матч с «Эвертоном» в прошлое воскресенье, хотя он получил травму в сборной.

Субботняя поездка в «Ньюкасл», который на прошлой неделе обыграл «Челси» со счетом 4:1 и будет особенно воодушевлен после скандальной ничьей с «Пари Сен-Жермен», кажется слишком трудным матчем для знакомства Байындыра с английским футболом. Но упорствовать, выбирая Онана, который часто выглядит как потенциальная катастрофа, не менее рискованно.

Камерунец должен был решить давнюю проблему «Юнайтед» и вывести их в один ряд с соперниками «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которые давно осознали необходимость в вратаре, умеющем хорошо распределять мяч.

Вместо этого они, похоже, застряли с игроком, кому не хватает основ вратарского искусства, и вместо того, чтобы обеспечивать уверенность между штангами он, похоже, лишает уверенности своих товарищей по команде, одновременно давая надежду противникам «Юнайтед».

В Стамбуле «Юнайтед» не просто оказался перед лицом финансового удара из-за вероятного вылета из Лиги чемпионов. Они также ломают голову над тем, что делать с вратарем, который не справляется со своей основной задачей — не дать сопернику забить гол.