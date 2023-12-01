Катастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее

И судя по последним четырем месяцам, эта задача, похоже, не под силу Онана. Короткая карьера камерунца в «Юнайтед» стала травмирующим опытом для всех причастных, начиная с того, что ему забили гол ударом с центральной линии в его дебюте на «Олд Траффорд» в товарищеском матче против «Ланса».
Но вечера в Лиге чемпионов были особенно мучительными для дорогостоящего новичка, а его катастрофическая игра в ничьей 3:3 с «Галатасараем», в результате которой «Юнайтед» остался на последнем месте группы А на тур до финиша, была худшей из всех.
Чтобы «Юнайтед» попал в 1/8 финала, им теперь нужно обыграть мюнхенскую «Баварию» в последней игре группового этапа и надеяться, что матч «Галатасарая» и «Копенгагена» завершится вничью. Другими словами, им нужно чудо.
И если они не смогут сотворить его, Онана станет главным виновником их недолгого возвращения в европейский элитный турнир.
Только «Антверпен» пропускает больше
У Онана было тяжелое начало карьеры в Премьер-лиге: он пропустил 16 голов в своих первых 10 матчах, прежде чем сохранить ворота в неприкосновенности в трех матчах подряд.
Но его результаты в Лиге Чемпионов выглядят еще более мрачными. Всего в пяти еврокубовых матчах за «Юнайтед» камерунец выдал лишь один «сухарь», пропустив при этом 14 голов.
Это делает «Юнайтед» второй с конца командой по результатам в обороне в Лиге чемпионов, англичане уступают только «Антверпену», который пропустил 15 голов.
Чемпионам Бельгии можно дать поблажку, поскольку они играют в турнире впервые с 1957 года, но к «Юнайтед», как к трехкратным обладателям Кубка европейских чемпионов, предъявляются гораздо более высокие стандарты. А Онана просто им не соответствует.
Крупные ошибки в трёх матчах
Хотя полевые игроки «Юнайтед», возможно, и не помогали Онана, не реализуя игровые планы и трижды упуская преимущество, чаще всего виновником их неудач был вратарь. В частности, Онана допустил выдающиеся ошибки в трех играх, в которых «Юнайтед» набрал лишь одно очко из девяти возможных.
Его травмирующая кампания началась с того, что он позволил вялому удару Лероя Зане проскочить под его телом, что дало мюнхенской «Баварии» преимущество 1:0 в матче, который закончился их окончательной победой со счетом 4:3.
Тем временем в матче с «Галатасараем» на «Олд Траффорд» при счете 2:2 он сделал неосторожный пас низом, который перехватил Дрис Мертенс. Его ошибка вынудила Каземиро предпринять подкат «последней надежды», в результате чего он привез пенальти и был удален.
Мауро Икарди не попал в створ с «точки», но «Галатасарай» в конце концов реализовал свое численное превосходство, и аргентинец забил гол через несколько минут, принеся туркам победу со счетом 3:2.
Двойная оплошность в Стамбуле
Ужасная игра Онана против турецких гигантов продолжилась в Стамбуле, когда он не смог должным образом организовать свою стенку для первого штрафного удара Хакима Зиеша и неправильно расположился, пропустив гол, что вдвое сократил преимущество «Юнайтед».
Но эта ошибка меркнет по сравнению с оплошностью, которую он допустил во втором тайме после еще одного штрафного удара Зиеша. На этот раз Онана даже не удосужился установить стенку, буквально приглашала марокканца пробить.
Удар был слабым и прямо во вратаря, и большинство визави Онана спокойно его поймали бы, но камерунец умудрился парировать мяч вправо от себя и необъяснимым образом в итоге добил его в другую сторону, в свои собственные ворота, сделав счет 3:2
Онана мало что мог поделать с мощным голом Керема Актюркоглу в концовке, но он уже дал «Галатасараю» две точки опоры в игре, которая, казалось, была у «Юнайтед» в кармане.
Медленная реакция и плохое позиционирование
Это были самые яркие моменты, но Онана также критиковали за его медленную реакцию и плохой выбор позиции в случае с несколькими другими голами, которые «Юнайтед» пропустил в своей ужасной кампании в Лиге чемпионов.
Он был слишком медленным, не успев выйти и закрыть траекторию удара Вильфрида Заа, когда бывший нападающий «Кристал Пэлас» забил первый гол «Галатасарая» на «Олд Траффорд», и также он позволил Икарди усадить себя на поле в эпизоде с победным голом. Если бы он остался на ногах, он бы спас ворота.
В хаотичном поражении от «Копенгагена» со счетом 3:4 он также мог сыграть лучше в случае с тремя из четырех голов датчан. Он был слишком медленным, чтобы сложиться и отразить удар Мохамеда Эльюнусси, и был слишком пассивен, когда Лукас Лераргер проскользнул перед ним и сравнял счет, при том что мяч отскочил от тела Онана и попал в сетку.
Победный гол Руни Бардагжи был забит мощным ударом, но Онана все еще можно было раскритиковать за то, что он пропустил в ближний угол.
Как полевой игрок, вынужденный встать в ворота
Единственным выдающимся моментом для Онана в Лиге чемпионов стал его сейв с пенальти от игрока «Копенгагена» Джордана Ларссона, который в концовке матча сохранил преимущество «красных дьяволов» со счетом 1:0 и принес им единственную победу в пяти встречах.
Наряду с бомбардиром Гарри Магуайром, Онана стал еще одним маловероятным спасителем «Юнайтед» в ту ночь. Но в то время как защитник использовал этот момент как трамплин для замечательного камбэка, Онана вернулся к своей прежней игре и продолжал выглядеть совершенно неубедительным вратарем.
Действительно, его некомпетентность в основных вратарских навыках и его способности к пасам и дриблингу означают, что он часто выглядит как полевой игрок, который был вынужден встать в ворота, поскольку его товарищ по команде был удален.
Кажется, он не умеет командовать защитниками в своей штрафной, и всякий раз, когда он выходит один на один с нападающим, он всегда выглядит так, как будто собирается уступить.
В то время как большинство вратарей выбегают вперед, чтобы сузить углы прострела и попытаться запугать нападающего, Онана часто отступает, давая сопернику больше времени, чтобы выбрать позицию для удара.
Так было, когда Зааа забил на «Олд Траффорд», и когда Тайво Авоньи вышел один на один и не встретил большого сопротивления, прежде чем забить на второй минуте выезда «Ноттингем Форест» в «Театр мечты».
Дорогостоящая ошибка, которую тен Хаг должен исправить
Кошмар Онана в Лиге чемпионов с «Юнайтед» тем более примечателен, если учесть, что в прошлом сезоне он был одним из лучших вратарей турнира, помогая «Интеру» выйти в финал. Пеп Гвардиола расточал ему похвалы накануне финала, и он показал превосходную игру в Стамбуле, выглядя лучше, чем его соперник Эдерсон.
Учитывая, что «Юнайтед» искал замену Де Хеа, а также многолетний опыт игры Онана в «Аяксе» у Тен Хага, он казался очевидным приобретением, а запрашиваемая «Интером» цена в 47 миллионов фунтов казалась совершенно разумной.
Но всего через шесть месяцев после финала Лиги чемпионов Онана теперь выглядит для «Юнайтед» огромной тратой денег. Он превратился в обузу и легкую мишень для команд-соперников, которые чувствуют, что у них есть приличные шансы забить даже с помощью вялых ударов.
Плохая новость в том, что у них не так много альтернатив. Летом клуб подписал контракт с игроком сборной Турции Алтаем Байындыром в качестве запасного игрока, но он покинул свой предыдущий клуб «Фенербахче» на минорной ноте, а фанаты радовались его уходу, поскольку его форма начала ухудшаться.
И похоже, что Тен Хаг не очень верит в 25-летнего футболиста, поскольку он предпочел Онана, а не Байындыра на оба матча Кубка Лиги и все же предпочел выбрать камерунца на матч с «Эвертоном» в прошлое воскресенье, хотя он получил травму в сборной.
Субботняя поездка в «Ньюкасл», который на прошлой неделе обыграл «Челси» со счетом 4:1 и будет особенно воодушевлен после скандальной ничьей с «Пари Сен-Жермен», кажется слишком трудным матчем для знакомства Байындыра с английским футболом. Но упорствовать, выбирая Онана, который часто выглядит как потенциальная катастрофа, не менее рискованно.
Камерунец должен был решить давнюю проблему «Юнайтед» и вывести их в один ряд с соперниками «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которые давно осознали необходимость в вратаре, умеющем хорошо распределять мяч.
Вместо этого они, похоже, застряли с игроком, кому не хватает основ вратарского искусства, и вместо того, чтобы обеспечивать уверенность между штангами он, похоже, лишает уверенности своих товарищей по команде, одновременно давая надежду противникам «Юнайтед».
В Стамбуле «Юнайтед» не просто оказался перед лицом финансового удара из-за вероятного вылета из Лиги чемпионов. Они также ломают голову над тем, что делать с вратарем, который не справляется со своей основной задачей — не дать сопернику забить гол.