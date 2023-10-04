Самосаботаж. Ужасное выступление Онана разрушило мечту Хёйлунна о победном дубле

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» (2:3) в матче 2‑го тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе английского клуба дубль сделал Расмус Хейлунн, у стамбульцев точные удары на счету Вильфрида Заа, Керема Актюркоглу и Мауро Икарди. Хавбек хозяев Каземиро во втором тайме на 77‑й минуте оставил «МЮ» в меньшинстве, заработав удаление. Турецкий клуб получил право на пенальти, однако Икарди не реализовал 11‑метровый удар.

Кризис в «Манчестер Юнайтед»

Автор The Telegraph Сэм Уоллес считает, что в стане манкунианцев разразился полномасштабный кризис, о чем красноречиво говорят результаты на старте сезона.

«В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" провел всего 10 игр, и шесть из них уже закончились поражением. Это только начало истории еще одной замечательной ночи самосаботажа в Лиге чемпионов и развала команды.

Для Эрика тен Хага это поражение от "Галатасарая", второе для "Юнайтед" в Европе в этом сезоне, имело все признаки кризиса. Дважды упущенное преимущество, выбранный им вратарем Андре Онан, ставший источником самых больших проблем, и третья красная карточка в карьере Каземиро на "Олд Траффорд", когда он пытался их решить.

По крайней мере, на несколько минут казалось, что это может стать триумфальной ночью для его нового нападающего Расмуса Хёйлунна, новичка стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов, но датчанин начинает понимать, в какой проблемный клуб он пришел. Он забил дважды, это были его первые голы на "Олд Траффорд", но на другом конце поля царил такой хаос, что казалось, что этого не будет достаточно.

Так оно в итоге и оказалось: в первом тайме гол забил бывший игрок "Юнайтед" Уилфрид Заа, во втором тайме еще два гола забили прекрасный плеймейкер "Галатасарая" Керем Актюркоглу, а затем их дорогой аргентинский нападающий Мауро Икарди. Он отправил в сетку победный гол, когда до конца основного времени игры оставалось менее 10 минут.

Попутно Икарди даже промахнулся с пенальти, который был назначен при счете 2:2 после того, как Онана довел свою защиту до серьезных неприятностей, а Каземиро тщетно пытался спасти его. Это был ужасный вечер для "Юнайтед", хотя такое поражение с самого начала не казалось чем-то невероятным.

«МЮ» — «Галатасарай» uefa.com

В их защите полный бардак. Они уже проиграли "Брайтону" и "Кристал Пэлас" на "Олд Траффорд" в этом сезоне, и когда в субботу приедет "Брентфорд", они вполне могут проиграть и этот матч. Редко когда-либо ситуация была настолько плохой, с разваливающейся защитой и голкипером, которого — если бы была возможность — Тен Хагу наверняка пришлось бы исключить из команды.

Возможно, она уже достигла этой точки для Онана, купленного за 47 миллионов фунтов стерлингов. "Юнайтед" находится на последнем месте в своей группе Лиги чемпионов после двух игр, а домашнюю игра против "Копенгагена" через три недели теперь обязательно нужно выигрывать».

Неуступчивый «Галатасарай»

Автор Daily Mail Крис Уиллер отмечает агрессивное начало встречи в исполнении «Манчестер Юнайтед», которое не смутило гостей из Турции, отыгравшихся еще до перерыва.

«Один шаг вперед, два шага назад. К сожалению, такова была история сезона "Манчестер Юнайтед", и она продолжилась катастрофически здесь, на "Олд Траффорд". Дважды они лидировали благодаря великолепному Расмусу Хёйлунну, дважды их останавливали бывший игрок "Юнайтед" Вильфрид Заа и Дрис Мертенс.

Как раз в тот момент, когда команда Эрика тен Хага подумала, что получила передышку, после того, как Мауро Икарди смазал пенальти после удаления Каземиро, аргентинец наказал хаотичную защиту "Юнайтед", нанеся им шестое поражение из 10 игр в этом сезоне. "Юнайтед" не только показал худший старт сезона в Премьер-лиге, но и начал Лигу чемпионов с двух подряд поражений в группе А. Это действительно мрачные дни.

Тен Хаг отреагировал на субботнее поражение от "Кристал Пэлас", подарив Ханнибалу Межбри дебют в Лиге чемпионов, который продлился только до перерыва. "Юнайтед" начал ярко, как и в поражении от "Баварии" в первом матче группы две недели назад.

«МЮ» — «Галатасарай» uefa.com

Хёйлунн выглядел особенно оживленно, и игра продолжалась чуть больше минуты, когда он прорвался мимо Саши Бойя и прострелил, а Бруну Фернандеш не смог замкнуть. Первое касание Ханнибала подвело его, когда Каземиро перебросил мяч через верх, но было ясно, что "Юнайтед" пытался забить быстрый гол, и это принесло свои плоды на 17-й минуте.

И снова Каземиро сделал пас по правому флангу на Маркуса Рашфорд, которого внимательно преследовал Абдулкерим Бардакчи. Рашфорда критиковали за его принятие решений и отсутствие взаимопонимания с Хёйлунном, но на этот раз он все сделал правильно. Мяч, направленный на край шестиметровой штрафной, был вне досягаемости Давинсона Санчеса, но идеально подходил для Хёйлунна, чтобы забить второй его гол в Лиге чемпионов в сезоне.

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Тем не менее, это команда "Галатасарая", полная игроков с опытом игры в Премьер-лиге и Европе, и они не собирались быть сметенными манчестерским дождем. Когда VAR пришел к выводу, что Санчес застрял в обороне и Рашфордом не был в офсайде, Зааа переоделся в свежую обувь, которая уже некоторое время ждала на боковой линии.

С новыми бутсами на ногах и думая о мести, игрок, который десять лет назад пережил такой несчастливый период в "Юнайтед", нанес ответный удар. До этого момента Диогу Далот всю ночь был привязан к Заа, но у правого защитника "Юнайтед" начались проблемы с того момента, как Санчес забросил мяч вперед на 23-й минуте.

«МЮ» — «Галатасарай» uefa.com

Двое игроков сцепились, Заа выдавил своего опекуна в штрафную, оказавшись слишком сильным и сообразительным для него. Он создал себе достаточно пространства, чтобы вбить мяч в землю, и тот отскочил вверх и над Андре Онана.

Перед перерывом у Далота возникли еще большие проблемы, когда он получил предупреждение за неуклюжий фол на Заа, в результате чего у него и "Юнайтед" возникла настоящая проблема на правом фланге. Команда Тен Хага легко могла выйти вперед в перерыве, но Хёйлунн не смог максимально эффективно использовать изысканный пас Маунта, и Маунт дважды с близкого расстояния отразил мимо ворот».

Ад на «Олд Траффорд»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер шокирован плохой игрой «Манчестер Юнайтед» в обороне.

«Добро пожаловать в ад: печально известный выезд "Манчестер Юнайтед" в гости к "Галатасараю" в 1993 году приобрел новый поворот. В то время именно поражение по голам на выезде в Стамбуле привело к тому, что "Юнайтед" вылетел из Лиги чемпионов, а их игроки были избиты местной полицией во время послематчевой драки в туннеле.

Здесь это было продолжением агонии сезона: игроки Эрика тен Хага делали все возможное, чтобы вселить надежды в своих болельщиков, особенно Расмус Хейлунн, который дважды вывел их вперед, а его второй гол — прекрасное сочетание скорости с центральной линии и хладнокровие перед воротами.

Как же "Юнайтед" уничтожил эти надежды. Они не только укрепили идею о том, что в эти дни они наиболее уязвимы, когда они ведут в счете, но и предложили мастер-класс о том, как не надо защищаться, причем ошибки становились все более и более жестокими, оставляя их надежды на Лигу чемпионов висеть на волоске.

«МЮ» — «Галатасарай» uefa.com

Было достаточно плохо видеть, как Уилфриду Заа позволили проявить себя и сделать счет 1:1 в первом тайме. Второй гол, сравнявший счет великолепного Керема Актюркоглу, был хуже: вышедший на замену Барыш Алпер Йылмаз позволил своему товарищу по команде галопом прорваться в штрафную.

Был еще один ужасный момент для неубедительного Андре Онаны: ужасный пас прямо вышедшему на замену Дрису Меертенсу, на котором в штрафной сфолил преследующий Каземиро, которого за это удалили. Мауро Икарди пробил мимо ворот, но команда "Юнайтед", которая так неудачно защищалась, не получила передышки.

На часах была 81 минута, когда Давинсон Санчес простым ударом головой отправил вперед, линия защиты "Юнайтед" была разорвана в клочья, а Икарди с легкостью обыграл Онану. Основной свисток стал поводом для разочарования и новых возгласов на "Олд Траффорд".

"Галатасарай" привез на "Олд Траффорд" непревзойденную статистику сезона и, конечно же, несколько тысяч фанатов команды, которые, судя по всему, были полны решимости сделать так, чтобы этот матч стал для них домашним. Они начали реветь свои гимны за час до начала матча и не брали передышки до самого конца.

«МЮ» — «Галатасарай» uefa.com

Ряды "Галатасарая" были заполнены бывшими игроками Премьер-лиги, и даже тренер Окан Бурук имел опыт, связанный с "Юнайтед". Он возглавлял "Истанбул Башакшехир", когда они обыграли "Юнайтед" на групповом этапе сезона 2020– 21; противостояние стала печально известным после того, как "Юнайтед" позволил Демба Ба беспрепятственно пробежать и забить первый гол.

"Юнайтед" оставался хрупким. У них была преимущество, но они быстро увидели, как оно рухнуло. И надо же было именно Заа сравнять счет. "Посмотрите на мое лицо, разве я обеспокоен?" — практически сказал он в понедельник, когда его попросили поразмышлять о своем неудачном периоде в "Юнайтед".

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Он, конечно, был готов заранее, когда после того, как увидел, как его удар попал в Диого Далота, отскочил вниз, закрутился вверх и внутрь ворот, прижимал руки к ушам, в адрес болельщиков "Юнайтед".».

Искупление Заа на Олд Траффорд

Автор BBC Саймон Стоун вспоминает историю взаимоотношений автора первого года «Галатасарая» с манчестерским клубом, за который он провел всего два матча за два года, скитаясь по арендам с 2013 по 2015 годы.

«Когда накануне игры Заа размышлял о своей неудачной карьере в "Юнайтед", он сказал, что стал сильнее благодаря этому, и поклялся, что не позволит этому опыту убить его карьеру.

Некоторые утверждают, что у него был талант играть на более высоком уровне, чем "Кристал Пэлас", и даже сейчас он мог бы добиться большего, чем турецкая Суперлига.

Жалоба Заа на то, что воды не оказалось под рукой, когда он подошел к боковой линии рядом со скамейкой запасных во время перерыва в игре незадолго до конца первого тайма, говорит о том, что в Турции нет такого же внимания к деталям, как в Премьер-лиге.

«МЮ» — «Галатасарай» uefa.com

Тем не менее, "Галатасарай" предоставил Заа возможность играть в Лиге чемпионов, которой он так жаждал, и почти через десять лет после своего дебюта в "Юнайтед" на этом поле он забил свой первый гол в турнире.

В этом не было особой утонченности. Длинный пас вылетел с половины поля гостей, что вызвало единоборство на краю штрафной, в котором Заа был слишком силен для Диогу Далота. Его удар отскочил в землю, но этого оказалось достаточно, чтобы мяч перелетел через Онана.

В отличие от сентября 2020 года, когда он дважды забил гол в победном матче "Пэлас" на "Олд Траффорд", но болельщиков не было, чтобы увидеть это, на этот раз Зааа смог насладиться празднованием, хотя оно было ничем по сравнению с теми сценами, которые последовали за финальным свистком».

Знакомые проблемы для «Юнайтед»

Корреспондентка The Athletic Лори Уитвелл отмечает то, как повторялись ошибки в обоих еврокубковых матчах «Манчестер Юнайтед» этого сезона.

«Это болезненное поражение для Эрика тен Хага. Его "Манчестер Юнайтед" на мгновение ожил, намекая на потенциал, но знакомые проблемы заставили манкунианцев снова рухнуть.

Как и в матче против мюнхенской "Баварии", "Юнайтед" дважды пропустил сразу после гола. В Германии "Бавария" забила через четыре минуты и две минуты после того, как забивал "Юнайтед". На "Олд Траффорд" "Галатасарай" ответил через шесть минут и четыре минуты после того, как "Юнайтед" дважды вышел вперед.

«МЮ» — «Галатасарай» uefa.com

"Юнайтед" полностью развалился после того, как Расмус Хёйлунн забил свой второй гол. Софьян Амрабат показал, почему он всего лишь импровизированный левый защитник, позволив сравнять счет, а Андре Онана усугубил свою ошибку при игре руками в Мюнхене, допустив еще большую ошибку ногами.

Каземиро прекрасно совмещал свои обязанности в полузащите после того, как в первом тайме получил предупреждение за игру высоко поднятой ногой, но его склонность идти в подкаты привела к тому, что он был удален, а "Галатасарай" получил право на пенальти. Это была третья красная карточка в его карьере в "Юнайтед" и четвертая дисквалификация.

Тен Хаг не может не может нести ответственность за индивидуальные ошибки, но сейчас это шестое поражение за 10 игр, а поскольку "Юнайтед" в большинстве игр играет плохо, внимание будет сосредоточено на тренере».