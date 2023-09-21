Был решением, а стал проблемой. Ошибки Онана привели к краху «МЮ» в Мюнхене

«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3) в первом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В составе хозяев голами отметились Лерой Сане (28), Серж Гнабри (32), Харри Кейн (53, с пенальти) и Матис Тель (90+2), у «Юнайтед» точный удар на счету Расмуса Хейлунна (49), дубль сделал Каземиро (88, 90+5). Во втором туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Галатасараем», «Бавария» отправится в гости к «Копенгагену».

Поражение без унижения

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что манкунианцы были в душе готовы к поражению на «Альянц Арене» в Мюнхене.

«Было трудно найти какой-либо предматчевый оптимизм вокруг "Манчестер Юнайтед". Клуб пал так низко и так быстро в первые недели сезона, что казалось, что их болельщики готовы к поражению без излишнего унижения ради возвращения в Лигу чемпионов.

Это было то, что они получили. В первой четверти матча были проблески со стороны "Юнайтед", а в начале второго тайма был забит первый гол летнего новичка Расмуса Хёйлунна, который сделал счет 1:2. Также Каземиро забил пару поздних голов, которые, похоже, возникли из ничего.

Но вокруг этого были отдельные ошибки и просто вопиющая небрежность в исполнении. "Юнайтед", похоже, сейчас играет урывками. Их вера в себя находится на ужасно низком уровне (как если бы они тоже ожидали четвертого поражения в пяти играх) и они ждут не дождутся возвращения многочисленных травмированных игроков.

Разочарование заключалось в том, что мюнхенской "Баварии" не нужно сильно напрягаться, чтобы быстро одержать победу. Символом вечера был вратарь "Юнайтед" Андре Онана, уткнувшийся лицом в газон и сгоравший от смущения после того, как он отразил в свои ворота слабый удар Лероя Зане, открыв счет.

Неизбежное празднование гола Гарри Кейном было не за горами. Кейн сделал результативную передачу Зане, а когда Кристиан Эриксен был наказан за игру рукой вскоре после гола Хейлунна, капитан сборной Англии реализовал пенальти.

Серж Гнабри забил второй гол "Баварии", и у них были шансы увеличить преимущество, прежде чем Каземиро поскользнулся и все же сумел отправить мяч в ворота. "Бавария" кое-что знает о способности "Юнайтед" воскреснуть из мертвых, но сейчас другая эпоха, другая команда.

Томас Мюллер, вышедший на замену, попал в штангу, прежде чем другой вышедший на замену Матис Тель придал счету тот лоск, которого он заслуживал. Невероятно, но Каземиро снова забил последний гол, отправив мяч в цель после штрафного удара Бруну Фернандеша, но выездные беды "Юнайтед" под руководством Эрика тен Хага похоже не прекратятся».

«МЮ» поменял шило на мыло

Автор The Telegraph Джеймс Дакер справедливо критикует игру голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, который допустил несколько серьезных ошибок.

«Эрик тен Хаг может только надеяться, что сезон "Манчестер Юнайтед" не завершится так быстро, как это произошло с его командой. Это был еще один из тех суровых дней, когда психическая неустойчивость и шокирующие провалы в концентрации играли против "Юнайтед", а "Баварии", несмотря на то, что она была далека от своих лучших результатов, не собирались упускать такую ​​​​заманчивую возможность наказать хрупких соперников.

Развернулась бы игра по-другому, если бы Онана не совершил дикой ошибки и не подарил "Баварии" незаслуженное преимущество? Наблюдая за тем, как "Юнайтед" неуверенно защищается, это кажется сомнительным, даже если готовность "Баварии" держать дверь приоткрытой встревожит Томаса Тухеля.

Конечно, "Юнайтед" был сильно истощен из-за травм, но этот регулярный самосаботаж стала слишком частым явлением сейчас, особенно во время их выступлений против "больших мальчиков", чтобы винить в поражении исключительно тех, кого они не досчитались на поле.

"Юнайтед" выиграл только один из 14 крупных выездных матчей, начиная с начала прошлого сезона, пропустив при этом 42 гола, и особенностью многих из этих игр была скорость, с которой команда капитулировала. "Ливерпуль" выиграл 7–0, "Манчестер Сити" 6–3, "Брентфорд" 4–0, "Астон Вилла" 3–1 — все они стали свидетелями быстрых катастроф и "Бавария" попала в ту же категорию.

Между шокирующим промахом Онана и следующим голом "Баварии" прошло четыре минуты. Похоже, "Юнайтед" заменил вратаря, у которого были проблемы с игрой ногами (Давид де Хеа), на вратаря, у которого были такие же проблемы с руками в лице Онана, и его ошибка свела на нет большую часть хорошей работы его команды.

"Юнайтед" пропускал как минимум дважды в каждом из последних пяти матчей, и если так будет продолжаться, то их ждет лишь один исходу. "Бернли" в субботу уже готовится к тому, что победа обязательна. Тен Хаг, возможно, немного воодушевился, увидев, что его команда забила дважды в концовке, но "Баварии" следовало положить конец этой игре задолго до этого, и даже когда Матис Тель забил четвертый гол, они позволили "Юнайтед" забить снова».

Упущенный Кейн

Автор Daily Mail Оливер Холт напоминает, что «МЮ» все еще не хватает надежного форварда и что манкунианцы могли побороться за Гарри Кейна прошедшим летом.

«Мяч после удара с пенальти приземлился в нижнем углу ворот "Манчестер Юнайтед", и Гарри Кейн побежал влево, чтобы отпраздновать победу перед легионами новых болельщиков. Высоко над его головой, на верхнем ярусе "Альянц Арены", болельщики "Юнайтед" смотрели вниз на приз, который снова ускользнул из их рук.

Прошло восемь минут второго тайма, и Кейн вернулся к средней линии. "Зажигай, как Гарри Кейн", — кричал диктор стадиона через громкоговоритель, и толпа ревела, подпрыгивала и аплодировала капитану сборной Англии, который только что вывел свою команду вперед, сделав счет 3–1.

Итак, помимо его гола в ворота бременского "Вердера", дубля в матче с "Аугсбургом" и одного гола в ворота "Байера" из Леверкузена в прошлую пятницу, теперь у него есть гол в Лиге чемпионов против "Юнайтед". Он тоже сделал результативную передачу. И это был относительно спокойный Кейн.

История полна британских звезд, которые уехали за границу и не смогли там обосноваться. На каждого Гари Линекера, который любил жизнь и футбол в "Барселоне", есть Иэн Раш, который выглядел потерянным в "Ювентусе". Никого не удивляет, что Кейн выглядит так, будто собирается стать Линекером.

Из пяти голов, которые он забил за свою новую команду, пенальти в ворота "Юнайтед" доставит ему наибольшее удовольствие. По неизвестным причинам "Юнайтед" решил не бороться за него летом, даже когда стало ясно, что он выставлен на продажу. Поскольку их сезон все больше погружался в кризис, Кейн дал им представление о том, чего им не хватает.

Тренер "Юнайтед" Эрик тен Хаг во вторник заявил, что не сожалеет о том, что не подписал контракт с Кейном. Действительно? Реальность такова, что он должен был это сказать, но поскольку Кейн оказывал все больше влияние на результат "Баварии", стало очевидно, что "Юнайтед" нуждается в игроке его уровня.

"Бавария" здесь была не в лучшей форме, но все же превзошла "Юнайтед". Кейн сейчас не в их лиге. Его купили, чтобы попытаться выиграть еще одну Лигу чемпионов и пополнить коллекцию "Баварии", и он должен смотреть на то, что происходит на "Олд Траффорд", и думать, что ему повезло и он увернулся от пули».

«МЮ» борется, но он слишком хрупок

Автор ВВС Фил Докс, как и все остальные, отмечает нестабильность и слабую уверенность игроков «МЮ» в своих силах.

«После кампании прогресса в сезоне 2022/2023 "Юнайтед" снова плывет по неспокойным водам. В прошлом сезоне Тен Хаг, похоже, укрепил один из крупнейших кораблей европейского футбола после провальной работы Уле Гуннара Сульшера и опрометчивого временного эксперимента с Ральфом Рангником.

После завоевания первой крупной награды за шесть сезонов и возвращения в Лигу чемпионов, в преддверии этой кампании в клубе был высокий оптимизм. Но три поражения в первых пяти матчах лиги — их худший старт за десятилетие — привели к тому, что все это быстро испарилось, и теперь им приходится переваривать унизительное начало своей европейской кампании.

Все могло быть по-другому. Они могли и, вероятно, должны были выйти вперед уже через пять минут, поскольку своевременный подкат Альфонсо Дэвиса остановил Факундо Пеллистри, но заставил Кристиана Эриксена нанести удар с близкого расстояния прямо по Свену Ульрайху.

Точно так же в начале второго тайма, если бы они смогли дольше тестировать решимость "Баварии" при счете 1:2, а не пропустить снова в течение пяти минут, они, возможно, добились чего-то. А затем, в конце, они показали борьбу и дубль Каземиро, но все это было смазано тем, как легко они пропустили четвертый гол.

Это команда "Юнайтед", разрушенная результатами в начале сезона, травмами и дорого стоящими им моментами некомпетентности. Ошибка Онаны была шокирующей, и команда с такой слабой уверенностью в себе не может себе этого позволить. За этим последовал период, когда игроки, казалось, болmit хотели спрятаться, чем сплотиться перед лицом невзгод.

Перед игрой в среду Тен Хаг посетовал, что ему еще предстоит выставить свой сильнейший состав за время своего пребывания в должности, и, может быть, будет справедливо судить о нем и его команде в этом сезоне, когда они будут ближе к этому? Но это по-прежнему талантливая команда "Юнайтед", которой нужно не только победить "Бернли" в субботу, но и сделать это убедительно».

Хёйлунн на острове

Автор The Athletic Джеф Рейтер критикует игроков «МЮ» за то, что те оказывали слабую помощь своему молодому нападающему.

«Когда начался второй тайм, отставание "Юнайтед" со счетом 0:2 казалось в тысячу раз более огромным. После первых 45 минут матча у них не было особых оснований для уверенности: с одной стороны они изо всех сил пытались угрожать Свену Ульрайху, а с другой — все больше подчинялись воле "Баварии".

На 49-й минуте появился проблеск надежды, пусть и краткий, когда Расмус Хёйлунн открыл свой счет голам за клуб. Это было непростое завершение, поскольку игрок сборной Дании получил горизонтальный пас от Маркуса Рашфорда, когда оба центральных защитника "Баварии" находились в непосредственной близости, а набегающий Конрад Лаймер приближался с вытянутой ногой.

Срикошетивший удар отправился прямо в рамку в недосягаемости от прыжка Ульрайха, дав Хёйлунну и болельщикам его новой команды редкий повод для радости. Подписанный из "Аталанты" за первоначальные 64 миллиона фунтов, он изо всех сил пытался проявить себя в Манчестере, в то время как клуб критиковали, говоря, что им было бы лучше потратить больше на приобретение Кейна.

И все же у него почти не было моментов, чтобы можно было лучше оценить его форму. Его гол этим вечером стал 10-м касанием мяча за 48 минут на острие атаки. Главный координатор Бруну Фернандеш, кажется, особенно не беспокоился о том, чтобы вовлечь его в игру: из его 31 попытки паса перед воротами до гола Хейлунна только две были направлены на его нападающего.

Насколько мрачной была для него эта ночь? Каждый раз, когда игра начиналась с центра, ему удавалось сделать больше касаний вокруг центрального круга, чем в любой другой зоне, включая штрафную "Баварии".

В то время как другие коллеги по позиции могут игнорировать эту работу, Хёйлунн продолжал заниматься прессингом "Юнайтед". Его движение также было резким и открывало пространство, в частности, для Рашфорда, но он ушел на 81-й минуте, сделав всего 17 касаний за все свои усилия.

Единственный способ, которым Хёйлунн в конечном итоге оправдает возложенные на него ожидания, — это добиться более надежного результата перед чужими воротами. Для этого его товарищи по команде должны помогать ему».

«МЮ» не держит удар

Автор ESPN Роб Доусон критикует манкунианцев за то, что те слишком быстро сдаются, столкнувшись с проблемами.

«Помимо множества критических замечаний, которые можно адресовать этой группе игроков, главная из них заключается в том, что они плохо справляются с неудачами, и проблема снова всплыла на поверхность.

Уже в этом сезоне они пропустили дважды за две минуты от "Ноттингем Фореста" и дважды за пять минут от "Арсенала". Здесь было два гола за четыре минуты, когда Джамал Мусиала нашел в штрафной неприкрытого Сержа Гнабри и тот нанес удар в угол. В первом тайме "Бавария" выглядела разрозненной, сумела нанести всего два удара в створ, но забила дважды.

Первый тайм "Юнайтед" прекрасно суммирует момент в перерыве, когда Онана брел по подтрибунному туннелю, один из сотрудников бросил ему бутылку с водой и вратарь уронил ее.

Во втором тайме были положительные моменты, особенно первый гол Расмуса Хёйлунна и достаточно сильная демонстрация характера, позволившая Каземиро забить дважды в конце матча, но никогда не чувствовалось, что "Юнайтед" собирается вырвать очко.

"Бавария" вела 2–0, 3–1 и 4–2 и была бы далеко впереди, если бы Онана немного не искупил свою вину парой хороших сейвов. Кейн впоследствии сказал, что "Бавария" в конце "потеряла концентрацию", но "контролировала большую часть игры", и с этим трудно спорить.

Чтобы объяснить это поражение, Тен Хаг может указать на довольно суровое наказание в виде пенальти, назначенный с помощью VAR после спорной игры рукой Кристиана Эриксена, и настолько неглубокий состав, что у него на скамейке запасных было три вратаря.

Но правда в том, что его команда была в значительной степени смята "Баварией", которая все еще пыталась найти свой путь. Тем временем "Юнайтед" остается отправиться в гости к "Бернли" в поисках искры, которая оживит сезон».

Победители: Джамал Мусиала и Матис Тель

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча и молодые игроки «Баварии» попали в первую категорию.

«"Бавария" не только может похвастаться одним из лучших нападающих в мире в лице Кейна, у них также есть таланты двух поколений в лице Джамала Мусиалы и Матиса Теля, которые вместе надеются помочь им царить в немецком и европейском футболом, по крайней мере, в течение следующего десятилетия.

Мусиала, который закончил свое футбольное образование в академии "Баварии" после предыдущих выступлений за "Саутгемптон" и "Челси", прорвался через полузащиту и защиту "Юнайтед" и организовал гол Сержа Гнабри в одной из лучших атак этого вечера, но это был лишь один из многих классных моментов от игрока сборной Германии.

Тем временем у вышедшего на замену 18-летнего Теля было всего несколько минут, чтобы произвести впечатление, но он сделал именно это, отправив мяч в сетку в добавленное время, чтобы окончательно сломить сопротивление "Юнайтед".

Французский юноша обошелся "Баварии" в 28,5 млн евро в 2022 году, и если за 17-летнего подростка это казалось большими деньгами, то сейчас оно того стоит».