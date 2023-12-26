Выход из тупика или новый виток хаоса? Чем обернется для «МЮ» сделка с Рэтклиффом

Спустя тринадцать месяцев после того, как семья Глейзеров объявила о том, что они назвали «стратегической оценкой» «Манчестер Юнайтед», сделка была завершена, благодаря чему в клубе происходят динамичные изменения. Компания сэра Джима Рэтклиффа INEOS купила 25 процентов «МЮ», чтобы получить спортивный контроль, а также инвестирует в клуб 300 миллионов долларов.

Это не тот полный выкуп клуба, на который надеялось большинство болельщиков, когда Глейзеры обсуждали перспективу «полной продажи» в рамках стратегической оценки, которая стала известна внутри клуба как «Проект Рубин». Однако сложная сделка должна дать новый импульс футбольной команде, а также впервые при Глейзерах привлечь внешние инвестиции.

Юристы в течение нескольких недель корпели над окончательными деталями, чтобы обеспечить строгость уникального соглашения, при этом неисполнительные члены совета директоров «Юнайтед», которые должны действовать в интересах акционеров, были уверены, что смогут справиться с любыми юридическими проблемами. Рэтклифф сделал предложение приобрести акции класса А, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также акции Глейзеров класса B, стоимость которых в 10 раз увеличивает право голоса, чтобы завершить сделку.

В рамках сделки к совету директоров присоединятся сэр Дэйв Брейлсфорд, гений, стоявший ранее за велосипедной командой Sky, и генеральный директор INEOS Sport Жан-Клод Блан.

Сотрудники получили приглашение на созвон с временным гендиректором Патриком Стюартом в середине дня в канун Рождества. Тема обозначена не была. Стюарт отправился в свой офис на «Олд Траффорд», чтобы обратиться к сотрудникам «Юнайтед» и объяснить клубу и совету директоров PLC суть инвестиций и задачи новых назначенцев.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Официальное одобрение сделки, согласно которой все родственники Глейзеры останутся в клубе, займет от шести до восьми недель, а до тех пор INEOS не имеет официального контроля над спортивными решениями, а это означает, что работа Эрика тен Хага в качестве тренера на данный момент должна быть в безопасности.

The Athletic рассказывает все, что вам нужно знать об этой сделке и ее участниках.

В чем суть дела?

Компания Рэтклиффа INEOS купила 25 процентов «Манчестер Юнайтед» в обмен на спортивный контроль. Сделка, стоимость которой составила около 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов), означает, что футбольная деятельность клуба теперь будет контролироваться INEOS, но общее управление останется за семьей Глейзер, владеющей «Юнайтед» с 2005 года. Семья Глейзер и акционеры класса А получат одинаковую цену в 33 доллара за акцию.

Денежные вливания в размере 300 миллионов долларов будут использованы для улучшения «Олд Траффорд» и другой инфраструктуры, а INEOS будет иметь решающий голос при принятии любого решения, связанного с футболом, например, относительно трансферной политики или будущего Тен Хага.

Вам может быть интересно, как это возможно, учитывая структуру акций клуба.

«МЮ» разделил свои акции на класс A и класс B. Глейзерам принадлежат все акции класса B, и их вес при голосовании в 10 раз больше, чем у их эквивалентов класса A, которые публично торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Важно отметить, что если акции класса B продаются, они автоматически конвертируются в класс A. В прошлом члены семьи Глейзер продавали свои акции класса B.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

У клуба есть и другие акционеры, не по имени Глейзер: Lindsell Train, британская компания по управлению инвестициями, владеющая более чем 20 процентами акций класса А. Среди других известных инвесторов — Ariel Investments, Eminence Capital и Pentwater Capital Management.

Когда было объявлено о сделке «МЮ»-INEOS, выяснилось, что Рэтклифф приобрел по 25 процентов акций классов A и B. Предлагая акционерам класса А столько же возможностей принять участие в сделке, как и Глейзерам, INEOS надеется свести к минимуму риск судебных исков со стороны других миноритарных акционеров.

Значит, это не конец эпохи Глейзеров?

Нет, это, конечно, не так.

Глейзерам принадлежало примерно 69 процентов акций клуба, причем около 31 процента акций принадлежали лицам, не являющимся членами семьи, подавляющее большинство из которых принадлежало институциональным инвесторам.

Первоначально предложение Рэтклиффа было направлено исключительно на пакет акций, принадлежащий семье Глейзеров, но в третьем раунде торгов он предложил сделку, по которой он получит контрольный пакет акций, составляющий чуть более 50 процентов. Это позволит Джоэлу и Авраму Глейзерам — братьям и сестрам, которые проявили наибольший интерес к «Юнайтед», — остаться миноритарными акционерами.

Алекс Фергюсон и Аврам Глейзер globallookpress.com

Предложение снова изменилось, когда в октябре катарская группа шейха Джассима отозвала свою заявку, а INEOS заявила, что хочет купить 25 процентов акций «Юнайтед».

Большая часть фанатов «Юнайтед» уже давно выступает против владения клубом Глейзерами с момента его агрессивного выкупа семьей в 2005 году. В одночасье «Манчестер Юнайтед» оказался в долгах в размере 660 миллионов фунтов стерлингов, причем половина этого займа была передана самому клубу, а другая половина — компании, которая его приобрела, Red Football.

Однако разделение было довольно академичным, поскольку именно «Юнайтед» платил проценты, и этот счет был огромным: 113 миллионов фунтов стерлингов только в 2006 году при годовом доходе в 168 миллионов фунтов стерлингов.

Тем не менее, Глейзеры решили остаться. Будет интересно, как Рэтклифф и INEOS справятся с неудачей в переговорах о полном расставании с нынешними владельцами.

Что INEOS пообещал «Манчестер Юнайтед»?

Когда компания INEOS, чье секретное название заявки было «Проект Траулер», названное в честь знаменитой цитаты легендарного игрока Эрика Кантона, объявила о своей заявке на покупку «Юнайтед» в феврале, она была заявлена как попытка «вернуть Манчестер обратно в Манчестер Юнайтед».

«Мы будем рассматривать свою роль как долгосрочных хранителей "Манчестер Юнайтед" от имени болельщиков и сообщества в целом», — заявили в компании. «Мы амбициозны и высококонкурентны, и хотели бы инвестировать в "Манчестер Юнайтед", чтобы снова сделать его клубом номер один в мире».

«Мы также признаем, что управление футболом в этой стране находится на перепутье. Мы хотели бы помочь написать следующую главу, углубляя культуру английского футбола, сделав клуб маяком современного, прогрессивного, ориентированного на болельщиков подхода к собственности».

«Мы хотим, чтобы "Манчестер Юнайтед" вернулся к своим корнями и вспомнил о своей гордой истории на северо-западе Англии, вернув Манчестер в состав "Манчестер Юнайтед" и четко сосредоточившись на победе в Лиге чемпионов».

Все это звучит очень красиво, но что это на самом деле означает с точки зрения планов Рэтклиффа на «Юнайтед»?

Что ж, одна из критических замечаний в адрес управления INEOS «Ниццей» (клубом, которым они владеют во французской Лиге 1), заключается в том, что Рэтклифф и его сотрудники слишком доверяли цифрам, которые были до них, полагая, что тем же структурам нужны только большие инвестиции для улучшения результатов. Вряд ли они повторят ту же ошибку на «Олд Траффорд».

Позиция Тен Хага как тренера оказалась под пристальным вниманием после поражений от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», а также вылета «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов уже после группового этапа, что означает, что спекуляции о будущем голландца неизбежны при новых собственниках.

INEOS сформирует мнение о его пригодности для этой роли на основе оценки футбольной деятельности «Юнайтед», хотя лица, близкие к сделке INEOS, ранее выражали восхищение работой Тен Хага на «Олд Траффорд».

В конце года исполнительный директор «Юнайтед» Ричард Арнольд покинет свой пост, и его временно заменит Патрик Стюарт. Жан-Клод Блан, бывший исполнительный директор «Ювентуса», который оставил высокопоставленную должность в «Пари Сен-Жермен» в декабре прошлого года, чтобы курировать весь портфель INEOS Sport, рассматривается на пост генерального директора «Юнайтед».

Брэйлсфорд, посвященный в рыцари после Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне за то, что поднял британские велосипедные команды на новые высоты, призван сыграть значительную роль. 59-летний специалист, скорее всего, проведет анализ существующих операций, прежде чем вносить изменения.

Новые владельцы будут инвестировать в женскую команду «МЮ» globallookpress.com

Будущее футбольного директора Джона Мерто неясно. Судя по всему, Брэйлсфорд намерен назначить спортивного директора для надзора за операциями, а также специалиста по трансферам для улучшения подбора новых игроков. Некоторые интерпретируют это как конец для Мерто, и некоторые люди в клубе ожидают его ухода в конечном итоге, но источники утверждают, что никакого решения пока принято не было.

Источники, близкие к сделке INEOS, на условиях анонимности рассказали The Athletic, что Рэтклифф считает необходимым улучшение инфраструктуры на «Олд Траффорд» и клубной тренировочной базе «Кэррингтон». Его предложение также включало заявление о намерении инвестировать в женскую команду «Юнайтед».

Еще до объявления о сделке выяснилось, что Рэтклифф готов выделить 300 миллионов долларов из своего состояния на модернизацию инфраструктуры «Юнайтед».

Хотя этого будет недостаточно, чтобы полностью решить множество проблем на «Олд Траффорд» и «Кэррингтон», это шаг в правильном направлении. Последний набор финансовых результатов «Юнайтед», за финансовый год, закончившийся 30 июня, показал, что теперь они должны более 1 миллиарда фунтов стерлингов за счет сочетания чистого долга, возобновляемой кредитной линии и непогашенных трансферных платежей.

Ключевым моментом, однако, является то, что Рэтклифф купил миноритарную долю — а не сделал полный выкуп, который предлагал его конкурент шейх Джассим — и INEOS не заявила, что аннулирует существующий долг «Юнайтед».

В предложении Рэтклиффа не было сделано никаких официальных заявлений о долге, но за кулисами были даны гарантии того, что никакой «новый долг» (т. е. любые деньги, взятые в долг для приобретения «Юнайтед») не попадет на баланс клуба, а вместо этого его бремя будет нести INEOS.

Рэтклифф, однако, не видит необходимости «продолжать вкладывать больше денег», когда дело касается «Юнайтед».

Стоит ли болельщикам «Юнайтед» волноваться по поводу будущих инвестиций?

Давайте посмотрим.

Несмотря на то, что «Юнайтед» сейчас частично принадлежит одному из самых богатых людей Британии, ему все равно придется помнить о правилах финансового фэйр-плей (ФФП).

Правила ФФП Премьер-лиги позволяют клубам терять 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трехлетнего периода при условии, что эти потери будут восполнены денежными вливаниями со стороны владельцев. Если вы нарушите этот лимит, вам может грозить вычет очков, как мы видели в случае с «Эвертоном». Но «Юнайтед» здесь не о чем беспокоиться.

Они попали в Лигу чемпионов в этом сезоне, даже если не вышли за пределы группового этапа — и именно на это новые инвесторы, возможно, захотят обратить пристальное внимание. Контроль расходов будет обеспечиваться новым «правилом расходов на команду», которое (в конечном итоге) ограничит клубы расходованием 70 процентов своих доходов на заработную плату своих игроков и тренеров, но не на зарплату неигрового персонала, а также стоимость трансферов и агентских вознаграждений.

Об этом следует помнить, особенно в клубе с не слишком звездной репутацией в области продажи игроков с целью получения прибыли.

Кто такой сэр Джим Рэтклифф?

71-летний Рэтклифф владеет нефтехимическим гигантом INEOS, в состав которого, как сообщается, входят 36 предприятий на 194 объектах в 29 странах с более чем 26 000 сотрудников.

Его собственный капитал, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 13,6 миллиарда долларов, но список богатых людей Sunday Times — ежегодный список, составляемый британской газетой, оценивает его состояние в 29,6 миллиарда фунтов, что делает его вторым богатейшим человеком в Великобритании. Однако то, сколько он на самом деле стоит, остается предметом споров.

Рэтклифф описывает себя как фанат «Юнайтед» с детства и говорит, что его любимым игроком был Эрик Кантона, который в прошлом году участвовал в создании видео к 70-летию Рэтклиффа вместе с Дэвидом Бекхэмом и сэром Алексом Фергюсоном.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Рэтклифф, однако, пытался купить «Челси», когда клуб был выставлен на продажу в 2022 году, а также предложил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте «два или три миллиарда» от INEOS за 50-процентную долю в «Барсе» и обещание никогда не продавать ее.

В 2019 году он также рассказал The Times, что купил «Ниццу», а не клуб Премьер-лиги, потому что «INEOS никогда не хочет глупо разбрасываться деньгами, никогда, никогда», и через представителя в ноябре 2022 года заявил, что «инвестировать в свою команду Лиги 1 будет гораздо более выгоднее, чем покупка одного из лучших клубов Премьер-лиги». Но год спустя, мы здесь.

Значит, Рэтклифф не прочь время от времени менять свое мнение; беглец от британских налогов, который поддержал Брексит, хотя и в мягкой форме, перенес штаб-квартиру INEOS из Великобритании, а затем обратно, несмотря на то, что считал позицию правительства Великобритании в отношении фрекинга «жалкой».

Он вырос в Фейлсворте, в нескольких милях от центра Манчестера, а затем его семья переехала через Пеннинские горы в Йоркшир, где он поступил в гимназию Беверли, к северу от Халла.

Он изучал химическое машиностроение в Бирмингемском университете, затем после окончания учебы работал в Esso, а затем занялся прямыми инвестициями в Advent International.

В 1992 году он стал сооснователем химической компании Inspec, а шесть лет спустя основал INEOS.

Ему также уже принадлежат две футбольные команды: «Лозанна-Спорт» с 2017 года и «Ницца», другой его «местный» клуб, расположенный недалеко от его дома на юге Франции, в 13 милях к западу от Монако.

И дело не только в футболе: Рэтклиффу принадлежит треть успешной команды «Формулы-1» Mercedes, парусная команда INEOS Britannia под руководством английского многократного олимпийского чемпиона сэра Бена Эйнсли; и велосипедная команда INEOS, выигравшая Тур де Франс.

У него также есть паб The Grenadier в лондонском районе Белгравия; Lime Wood, пятизвездочный отель в Нью-Форест, Хэмпшир, недалеко от Саутгемптона; Ле Портетта, горнолыжный курорт в Куршевеле, Франция; и две суперяхты, названные Hampshire и Hampshire II.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Другие активы включают компанию по производству одежды Belstaff.

«Я мало в чем проигрывал, в конечном итоге», — написал он в книге «Упорство, строгость и юмор: история INEOS», выпущенной в честь 25-летия со дня основания компании. «Есть вещи, которые мы пробовали в INEOS, некоторые инвестиции, которые мы сделали, но они не увенчались успехом и это не принесло удовольствия».

«Глядя на "Манчестер Юнайтед", я считаю, что если мы инвестируем, даже если цена будет довольно высокой, то через 10 лет, а не через два года мы, вероятно, окажемся в хорошем положении. Я не думаю, что выбрасываю свои деньги на ветер».

Что такое INEOS?

INEOS является четвертой по величине химической компанией в мире и производит химические и нефте-продукты, которые используются в промышленности и повседневной жизни.

Если в последние годы вы использовали продукт, содержащий пластик, текстиль, лекарства или средства гигиены, скорее всего, вы использовали что-то, в производстве которого участвовала компания INEOS. Компания также производит химикаты и соединения, используемые в спорте, в том числе пластик, используемый в искусственной траве, строительстве стадионов, сиденьях и сетках для ворот, резину и ПВХ, используемые в футбольных мячах, и пластик в бутсах.

INEOS владеет велокомандами globallookpress.com

Рэтклифф заработал состояние, успешно оценивая ценность активов на рынке. INEOS — это, по сути, конгломерат предприятий, которые он купил в период с 1998 по 2008 год, которые до сих пор управляются относительно свободно, в федеральном стиле. В этом отношении он похож на Тодда Боэли, инвестора, который в конечном итоге выиграл конкурс по покупке «Челси».

В INEOS он использовал высокодоходные долговые обязательства для финансирования сделок и начал отслеживать нежелательные операции British Petroleum (BP).

В 1998 году Рэтклифф с молодой семьей заложил свой дом и вложил в сделку все свои деньги. «Если что-то пойдет не так, мы потеряем все свои деньги и я полностью испорчу свою карьеру», — сказал он Financial Times в 2014 году. Что думала его жена? «Она признала, что это был риск».

В конечном итоге INEOS купила Innovene, нефтеперерабатывающее и нефтехимическое подразделение BP, в 2006 году, и за первые 10 лет своего существования INEOS совершила более 20 приобретений. Его стратегия была относительно простой: взять в долг, чтобы купить актив, сократить расходы за счет экономии средств и погасить долг.

Когда в 2008 году случился глобальный финансовый крах, INEOS изо всех сил пыталась справиться с резким падением цен на нефть, и компания закрыла несколько заводов. INEOS также нарушила соглашение и была вынуждена пересмотреть долги перед несколькими банками на сумму 804 миллиона фунтов стерлингов. Рэтклифф обратился к тогдашнему лейбористскому правительству Великобритании с просьбой о краткосрочной отсрочке уплаты НДС на сумму 350 миллионов фунтов стерлингов, но эта просьба была отклонена.

внедорожник от INEOS globallookpress.com

INEOS также является крупным потребителем ископаемого топлива и, следовательно, значительным производителем парниковых газов, таких как углекислый газ, и деятельность компании в области охраны окружающей среды часто подвергается сомнению.

На своем веб-сайте INEOS утверждает, что «устойчивое развитие имеет основополагающее значение для того, как мы ведем бизнес».

На стене лифта в штаб-квартире компании в Лондоне висит гигантский компас, исписанный словами и лозунгами «нам нравится» в северной половине и «нам не нравится» в южной половине. В попытке объяснить ДНК компании, «дети и спорт», «командные игроки» и «много работать, много отдыхать» находятся в северной половине, как и «пиво» и «северяне».

В книге «Выдержка, строгость и юмор» соучредителя и финансового директора компании Джона Риса спрашивают о ее недавних набегах на территорию более ориентированные на потребителя продуктов, такие как создание внедорожников, мода и футбол.

«Логика заключалась в том, что мы очень успешно зарабатывали много денег», — говорит Рис. «(Но) вам нужно немного развлечься — вы не можете провести всю свою жизнь, копаясь в химикатах».

Подождите, может ли INEOS иметь доли в нескольких клубах?

«Да» — краткий ответ.

INEOS владеет лишь 25 процентами акций «Манчестер Юнайтед», а «Ницца» в любом случае не играет в еврокубках в этом сезоне, так что Рэтклифф может отложить каверзные вопросы о конфликте интересов и владении несколькими клубами… на какое-то время.

Джим Рэтклифф (слева) globallookpress.com

Его команда в этой кампании выступает намного лучше внутри страны и отстает на пять очков от «Пари Сен-Жермен», идущего на втором месте в Лиге 1.

Однако есть признаки того, что Рэтклифф в конечном итоге будет стремиться продать команду Лиги 1 по обсуждаемой цене в 80 миллионов фунтов стерлингов, но это зависит от того, увеличит ли INEOS свою долю в «Юнайтед».