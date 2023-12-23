Нет голов и нет надежды. Несчастливое Рождество для «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в домашнем матче 18‑го тура чемпионата Англии. Мячи забили Джаррод Боуэн (72‑я минута) и Мохаммед Кудус (78‑я). «Вест Хэм» набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (28 очков) идет восьмым.

«Вест Хэм» нашел способ победить

Корреспондентка ВВС Джесс Андерсон выделяет в составе победившей команды бразильского полузащитника Пакету и фиксирует печальную для «МЮ» статистику этого сезона.

«"Вест Хэм" привык наблюдать, как их оппоненты доминируют во владении мячом: за последние два месяца они обыграли "Арсенал" и "Тоттенхэм" при менее чем 30% владения мячом. Но команда Дэвида Мойеса изо всех сил пыталась эффективно действовать на контратаках в первом тайме в вялой игре низкого качества с обеих сторон.

Блестящий удар головой Боуэна после подачи с углового заставил Онану кончиками пальцев перевести мяч над перекладиной, в то время как "Вест Хэм" изо всех сил пытался найти свой ритм. Но после того, как великолепный пас Пакеты помог Боуэну забить, "Вест Хэм" увеличил темп, и вместе с этим усилился шум толпы.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз сказал, что Пакета, которого "Манчестер Сити" пытался подписать летом, напомнил ему Эрика Кантону. "При такой игре его захотят большие клубы", — сказал Скоулз в эфире TNT Sports. "'Реал', 'Манчестер Сити', 'Арсенал' нацелятся на него. Он ценный актив и немного напоминает мне Кантону".

Кудус удвоил преимущество хозяев, забив свой 10-й гол в сезоне, девять из которых были забиты на лондонском стадионе, в то время как "Манчестер Юнайтед" изо всех сил пытался вернуться в игру.

Болельщики призывают тренера "Вест Хэма" Мойеса выйти на трансферный рынок в январе в поисках нападающего, но, учитывая угрозу со стороны Боуэна, Кудуса и Пакеты, которые помогли "молотобойцам" забить последние пять голов в лиге, "Вест Хэм" может насладиться еще одним результативным сезоном.

После того, как "Манчестер Юнайтед" в последний раз заработал очко против "Ливерпуля" на "Энфилде", негативные настроения, похоже, улеглись, но после плохой игры против команды, которой руководил их бывший тренер, статистика выглядит мрачной.

"Юнайтед" уже проиграл 13 игр во всех соревнованиях в этом сезоне. В последний раз перед Рождеством они проиграли больше матчей в сезоне 1930/31 (16), в котором они финишировали в конце таблицы высшего дивизиона.

В этом сезоне они также уже зафиксировали больше поражений, чем во всех 62 официальных играх прошлого сезона. И им не удалось забить в последних четырех матчах во всех соревнованиях впервые с ноября 1992 года под руководством Алекса Фергюсона.

Расмус Хёйлунн, которого на 55-й минуте заменил Маркус Рашфорд, до сих пор не забил ни одного гола в Премьер-лиге, а Антони не смог забить или отдать результативную передачу во всех 19 матчах этого сезона.

Несмотря на то, что список травм Тен Хага обширен, что вынуждает его привлекать игроков из академии и дать возможность дебютировать за взрослую команду 19-летнему защитнику Вилли Камбвалу, отсутствие моментов, создаваемых с находящимися в его распоряжении нападающими, должно беспокоить голландца.

Их реакцией на отставание в счете оказалось безразличие, и им придется быстро прийти в себя, учитывая перспективу встречи с находящейся в хорошей форме "Астон Виллой". За пределами поля неопределенность вокруг их владельцев продолжает сохраняться, и решение вопроса до Рождества выглядит все более маловероятным».

Перестановка Мойеса сработала

Автор The Guardian Джейкоб Стейнберг хвалит наставника «молотобойцев», которому удалось перестроить игру своей команды, чтобы вырвать победу в концовке встречи.

«"Манчестер Юнайтед" доставлял Дэвиду Мойесу больше поводов для беспокойства, когда он возглавлял их. Это было восьмое поражение манкунианцев в Премьер-лиге в этом сезоне, их последняя капитуляция в выездной игре под руководством Эрика тен Хага и еще один случай, когда вклад ряда дорогостоящих нападающих обернулся пшиком.

Расмус Хёйлуннд, подписанный за 72 миллиона фунтов нападающий "Юнайтед", был заменен в течение часа после того, как не смог переиграть здоровенных центральных защитников "Вест Хэма", что еще раз подчеркнуло выброшенные деньги. То же самое сделал и Антони, неэффективный нападающий Тен Хага за 86 миллионов фунтов, которого полностью оставил в тени другой бывший нападающий "Аякса".

В конце концов, где бы был "Юнайтед", если бы они подписали Мохаммеда Кудуса вместо Антони? Или Кудус, забивший 10 голов во всех соревнованиях с тех пор, как летом присоединился к "Вест Хэму", стал бы просто последним игроком, исчезнувшим в бездне "Олд Траффорда"?

Возможно, но что можно сказать с уверенностью, так это то, что "Вест Хэму" в этом матче никогда не угрожала опасность пропустить. Не было никаких перспектив и у "Юнайтед", который теперь не забил в последних четырех играх, и пропустивший с добивания после блестящего паса Лукаса Пакеты, который отправил Джаррода Боуэна пробить импровизированную защиту Тен Хага на 73-й минуте.

В этой команде "Юнайтед" не хватает индивидуальности. Их капитан Бруну Фернандеш не очень хорошо отреагировал на то, что за каждым его движением следил Эдсон Альварес, жесткий полузащитник "Вест Хэма". Их самый известный нападающий, Маркус Рашфорд, ничего не сделал после того, как вышел на поле вместо Хёйлунна. Никто не руководил командой. Боуэн забил, и "Юнайтед" растворился. Пакета, создавший каждый из пяти последних голов "Вест Хэма" в лиге, вскоре вывел на первый план Кудуса, который забил решающий гол в ворота Андре Онана.

"Юнайтед" должен тосковать по такому решительному плеймейкеру, как Пакета. Однако следует отдать должное Мойесу за перестановку, которая проложила путь "Вест Хэму" к победе, поднявшей их над старой командой шотландца и позволившей занять шестое место. Будучи разочарованным в течение часа, "Вест Хэм" оказался острее, когда Пакета переместился в центр, Боуэн ушел вправо, а Кудус сместился влево.

Мойес был рад принять похвалу. Сильный финиш "Вест Хэма" означал, что он мог утверждать, что был прав, дав игрокам отдых, когда его команда проиграла "Ливерпулю" в Кубке лиги в прошлую среду. В конечном итоге не имело значения, что поначалу они изо всех сил пытались воспользоваться кризисом травм, из-за которого "Юнайтед" пришлось заменить нездорового Рафаэля Варана на Вилли Камбвалу, 19-летнего французского центрального защитника, и поставить дебютанта в пару с 35-летним Джонни Эвансом».

Предсказуемое фиаско «МЮ»

Автор The Telegraph Мэтт Лоу считает, что провальные матчи «Манчестер Юнайтед» становятся уже ожидаемым результатом.

«Сотни выездных болельщиков "Манчестер Юнайтед" выходили с лондонского стадиона за более чем 10 минут до конца матча, и кто мог их винить? Большая загадка заключается в том, почему они продолжают приходить за теми отбросами, которые им подают вместо игры.

Те болельщики "Юнайтед", которые остались, стали свидетелями еще одних жалких 90 минут, в течение которых их команда не смогла забить в четвертой игре подряд. Летний новичок Расмус Хёйлунн еще не забил гол и не сделал результативную передачу в Премьер-лиге.

Это было 13-е поражение "Юнайтед" в сезоне во всех соревнованиях, что является максимальным показателем, который они зарегистрировали перед Рождеством с 1930 года, и трудно найти какие-либо положительные стороны для тренера Эрика тен Хага.

Самое удручающее для тех, кто следит за "Юнайтед", то, что все было настолько предсказуемо. "Вест Хэму" даже не нужно было играть особенно хорошо, и как только хозяева поля забили, вопрос о победителе матча был снят.

Это действительно темные дни для манчестерского клуба, чей бывший тренер Дэвид Мойес видел, как его команда оправилась от разгрома от "Ливерпуля" в Кубке лиги — хотя и с некоторой помощью гостей.

Вратарь Андре Онана позволил Джарроду Боуэну сыграть на добивании, чтобы забить гол, а ошибкой молодого Кобби Майну воспользовался Мохаммед Кудус. Майну был одним из трех юниоров, включенных в обновленный стартовый состав "Юнайтед", в который входил защитник-дебютант Уилл Камбвала, и 18-летнего игрока было трудно винить в голе Кудуса.

Боуэн забил 11 голов за "Вест Хэм" в этом сезоне — "Юнайтед" что угодно бы отдал бы за нападающего в его форме. Хёйлунн, подписавший 72 миллиона фунтов стерлингов, даже близко не подошел к тому, чтобы прервать засуху в АПЛ, и его замена, Маркус Рашфорд, была немногим лучше.

"Юнайтед" не забивал голов более шести часов и забил только 18 голов в 19 матчах лиги в этом сезоне. Их разница мячей в минус пять смущает, поэтому неудивительно, что болельщики хозяев поля насмехались над Тен Хагом скандированием: "Утром тебя уволят".

Если бы все было так просто для клуба "Олд Траффорд", который все еще ждет подтверждения инвестиций сэра Джима Рэтклиффа и чьи проблемы простираются гораздо дальше, чем просто человек на тренерском мостике.

Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш вернулся после дисквалификации и получил желтую карточку за споры с арбитром, что стало самым ярким впечатлением от скучной игры португальца, который большую часть матчей обвиняет всех, кроме себя.

Тен Хаг был бы относительно доволен сонным первым таймом, в котором "Юнайтед" был немного лучше, а Алехандро Гарначо упустил хорошую возможность после того, как Антони увидел момент для гола.

Но Хёйлунн снова отставал от игрового темпа и не угрожал воротам "Вест Хэма". Частично это было связано с отсутствием подач, но когда один прострел пролетел над штрафной, датчанин слишком медленно среагировал.

Календарь и таблица АПЛ

К тому времени, когда "Вест Хэм" вышел вперед, Хёйлунна заменил Рашфорд, который носил новый медный цвет волос, но так и не приблизился к тому, чтобы добавить еще один мяч к своим двум голам в лиге в этом сезоне. Боуэн, с другой стороны, не может перестать забивать за "Вест Хэм", и именно благодаря умной тактической хитрости Мойеса ему удалось уйти из под опеки соперника».

У «МЮ» неплохая молодежь

Автор Daily Mail Сами Мокбель пытается найти в очередной катастрофической неудаче «Юнайтед» хоть какие-то плюсы и хвалит молодых игроков, которых Тен Хаг вынужден вводить в состав из-за серии травм.

«Совершенно несправедливо акцентировать внимание на множестве недостатков "Манчестер Юнайтед" в тот день, когда "Вест Хэм" довел свой план на игру до совершенства. Тем не менее, что имеем, то имеем. От неизбежного никуда не деться.

Как долго это может продолжаться? Как долго "Юнайтед" сможет продолжать играть настолько хаотично и беспорядочно? Ужасно. Снова. Если уж проигрываешь, то проигрывай сражаясь. Иди ко дну, продолжая отбиваться. Но не так — жалкими, слабыми и несчастными.

Каким бы ни был путь "Манчестер Юнайтед" и что бы он собой не представлял, все было не так. Клуб с богатыми традициями, знаковый для всего мира, стоит на коленях. От рассказов о Джордже Бесте, Деннисе Лоу, Райане Гиггзе и Эрике Кантона до этой истории полного упадка и неадекватности. Триста восемьдесят одна минута без голов — более шести часов футбола.

Это тяжёлое зрелище, несовместимое с атакующим наследием "Юнайтед". "Вест Хэм" заслужил свою победу здесь. Они были хорошо организованы, хорошо управлялись и имели четкий план на игру. "Юнайтед" был совсем не таким. Это вина Тен Хага.

Джаррод Боуэн и Мохаммед Кудус забили голы, но это только половина дела. Потому что это поражение, 13-е в хаотичном сезоне, было для "Юнайтед" во многом вызвано недостатком бойцовского духа и изобретательности. Поскольку на очереди "Астон Вилла", "Юнайтед" следует опасаться худшего.

Тен Хаг может указать на смягчающие обстоятельства: воспитанник академии Вилли Камбвала стал 248-м выпускником молодежной команды "Юнайтед", 19-летним игроком, брошенным в самый разгар битвы на фоне кризиса в центре обороны, из-за которого Тен Хаг не смог поставить в состав Рафаэля Варана, Гарри Магуайра и Виктора Линделофа из-за различных травм.

Но это было бы слабым оправданием, ведь молодой игрок выглядел более чем комфортно во время своего дебюта в Премьер-лиге. Это было верно для обеих защит в течение первого тайма, который ничем не запомнится. Полный ошибок и потерь и временами просто совершенно блеклый.

Интенсивностью игры "Вест Хэма" во время первых разменов можно было восхищаться, но атакующей угрозы не было. Это больше, чем можно было сказать о "Юнайтед", который в первые полчаса был лишен обоих качеств. Их темп был медленным, схемы атак легко читались.

"Юнайтед" потребовалось 33 минуты, чтобы сотворить свой первый удар по воротам: слабый удар Антони с рикошетом с дальней дистанции, который легко отразил Альфонс Ареола. Справедливости ради стоит отметить, что команда Тен Хага прибавила на заключительной стадии первого тайма.

Алехандро Гарначо упустил свой лучший шанс в игре, когда ему оставалось обыграть только Ареола, прежде чем вратарь "молотобойцев" чуть не подарил Кобби Майну его первый гол за взрослую команду после слабого удара юноши прямо перед перерывом.

Концовка тайма вызвала у Тен Хага хоть какой-то позитив — но не более того. Выездные болельщики, как всегда, были на высоте. Поддерживать команду в данный момент, должно быть, утомительно. Более ярким моментом является то, что Камбвала прекрасно освоился во взрослом футболе, в то время как его молодой коллега Майну продолжал бросать вызов логике в центре полузащиты "Юнайтед".».

«МЮ» губит отсутствие голов

Автор ESPN Джеймс Олли видит ключевой проблемой «МЮ» отсутствие забитых голов несмотря на наличие ряда дорогих нападающих в атаке.

«Именно неизбежность последнего поражения "Манчестер Юнайтед" стала столь разрушительной для тренера Эрика тен Хага. В конце концов, разве кто-то ожидал чего-то другого от команды, которая не забивает четыре матча подряд во всех соревнованиях? (Это произошло впервые с ноября 1992 года.)

На протяжении 72 минут матча с "Вест Хэмом" "Юнайтед" владел мячом почти две трети времени, а на поле находились пять лучших атакующих игроков. Но они создали поразительно мало.

В прошлые выходные "Юнайтед" сумел сыграть вничью 0:0 с "Ливерпулем", но не смог повторить это на лондонском стадионе. Джаррод Боуэн реализовал первый гол после великолепно выполненного паса Лукаса Пакеты, прежде чем удар низом Мохаммеда Кудуса обеспечил победу со счетом 2:0, в результате чего "Вест Хэм" оказался выше "Юнайтед" и, по крайней мере временно, поднялся на шестое место в таблице Премьер-лиги.

Еще одним ударом по авторитету Эрика тен Хага стало то, что Кудус и его бывший товарищ по команде "Аякс" Эдсон Альварес продемонстрировали больше игровых качеств, чем кто-либо в футболке "Юнайтед" за весь день. Что бывший тренер "Аякса" увидел в Антонии такого, чего не увидел в Кудусе? Бразильский нападающий, приобретенный в 2022 году за 95 миллионов евро, продолжает оставаться одним из самых разочаровывающих футболистов в мире. Он смог бы уткнуться в тупик даже посреди пустыни.

Алехандро Гарначо выглядел самым опасным игроком гостей, но его последний пас подводил, что способствовало отсутствию поддержки, из-за чего летний новичок Хейлунн так и не мог улучшить свою статистику. Хейлунн совершил 17 касаний за 57 минут, прежде чем его заменил Маркус Рашфорд (который коснулся мяча 13 раз) за последние 33 минуты, в то время как капитан Бруну Фернандеш пережил еще один бесполезный день.

На индивидуальном уровне этим игрокам приходится брать на себя определенную ответственность за ухудшение своей формы. Но этот коллективный спад плохо говорит о Тен Хаге. В этом сезоне "Юнайтед" забил 18 голов в 18 матчах чемпионата — на два больше, чем "Бернли", который находится внизу таблицы, и столько же, сколько "Кристал Пэлас", который занимает 15-е место.

Разница мячей у "Юнайтед" теперь составляет -4, фарсовый показатель на данном этапе сезона для команды с амбициями быть в четверке лучших, и даже в прошлом сезоне, когда Тен Хаг, казалось, добился успехов, "Юнайтед" забил только 58 голов в своих 38 матчах, самый низкий показатель в шестерке лучших.

Все футбольные трансферы

"Юнайтед" решил решить эту проблему, подписав 20-летнего Хёйлунна вместо того, чтобы бороться за проверенного бомбардира Гарри Кейна из "Тоттенхэма", прежде чем он перешел в мюнхенскую "Баварию". В результате линия атаки испытывает трудности. Антони нестабилен; Гарначо, несомненно, талантлив, но ему нужен тренер; Рашфорд сбился с пути и требует тщательного управления. Как команда, они все больше выглядят потерянными».