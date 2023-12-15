Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад

Ни один другой тренер за все время существования «Юнайтед» не создал большего закулисного раскола. Никто другой так эффектно не выступил против управленческого кодекса предшественника сэра Алекса Фергюсона, запрещавшего критиковать и обвинять игроков на публике. «Ты больше не Особенный», — стало любимой песней фанатов соперника в те времена, когда Моуринью лишь смотрел в ответ, больше не являясь тренером, который внушал своим игрокам что-то, граничащее с благоговением.

И все же, несмотря на все его недостатки, давайте также не будем забывать, что годы последовательных достижений Моуринью в качестве элитного коллекционера трофеев с «Порту», «Челси», миланским «Интером» (и, по его словам, с «Юнайтед» тоже) позволили ему авторитетно говорить о том, что пошло не так на «Олд Траффорд» и что, в свою очередь, следует делать, чтобы исправить это. И поскольку Моуринью есть Моуринью, он часто так и делал.

Все это кажется особенно актуальным в еще одну неприятную неделю для 20-кратных чемпионов Англии, которая включала их вылет из Лиги чемпионов, да и из еврокубков в целом до конца этого сезона.

Уход Фергюсона летом 2013 года лишил комфорта людей, которых он обычно называл «отличными владельцами». Сохранил ли он свое высокое мнение о режиме семьи Глейзеров, не совсем ясно, поскольку бывший тренер занимает свое место в директорской ложе и год за годом наблюдает за деградацией некогда могущественного футбольного клуба.

Но мы знаем, что Моуринью думает о «Юнайтед» под руководством Глейзеров, потому что он часто высказывал свои жалобы, как во время своего пребывания на тренерской должности, так и в серии интервью после этого.

Многое из того, что он сказал, было списано на обиду. И, возможно, зная, каким он может быть, это было неизбежно. Однако не все. Многое из того, что он сказал, было справедливым и по существу, и к этому стоит вернуться в контексте того, где «Юнайтед» находится пять лет спустя.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Моуринью утверждал, что именно людей во главе клуба, а не его самого, нужно было обучать тому, что необходимо для достижения успеха в современном футболе. У «Юнайтед», подытожил он, не было ни ноу-хау, ни структуры. Он сказал, что финиш на втором месте в Премьер-лиге в последнем из двух полных сезонов на «Олд Траффорд», был «одним из лучших мест в его карьере», учитывая все, с чем он сталкивался.

«Люди могут сказать: "Этот парень сумасшедший". Он выиграл 25 титулов и теперь говорит, что второе место в составе "Юнайтед" было одним из его лучших достижений в футболе», — его фраза, которая часто повторялась. «Я продолжаю говорить это, потому что люди не знают, что происходит за кулисами».

И в каком-то смысле он был прав: люди действительно считали это безумием. Многие подозревали, что это был способ Моуринью переложить вину на других: самосохранение, уход от ответственности, называйте это как хотите. И за это мнение ты можешь винить только себя, Жозе. После всех лет политики и умелого позиционирования всегда, по отношению к нему всегда присутствовала изрядная доля цинизма и фразы вроде: «Да, да, конечно, виноваты все остальные, но не ты, верно?».

Это, однако, не означает, что его заявления нужно автоматически отбросить, поскольку спустя пять лет после его увольнения, возможно, самым поразительным аспектом для «Юнайтед» является то, что многое из того, на что он жаловался тогда, все еще кажется правдой.

Во времена Моуринью именно исполнительный вице-президент Эд Вудворд курировал трансферный бизнес клуба, в то время как «Юнайтед» год за годом сообщал журналистам, что собирается назначить спортивного директора, но не делал этого.

С тех пор роль спортивного директора получила Джон Мерто, и, по крайней мере, ни один другой тренер не пострадал от критики так сильно, как Моуринью, когда он в свое последнее лето на «Олд Траффорд» решил избавиться от Антони Марсьяля.

Одна проблема: Джоэл Глейзер был фанатом Марсьяля. В частной беседе Моуринью шутил, что нападающий превращается в глазах сопредседателя Глейзера в «нашего Пеле». И Вудворд встал на сторону своего босса. По мнению Вудворда, Марсьяль был долгосрочным активом, хотя то же самое нельзя сказать о тренере, который никогда нигде не оставался дольше трех лет. Результат? Решение Моуринью было отклонено.

Его последней игрой стала поездка на «Энфилд», куда в эти выходные Эрик тен Хаг также повезет свою команду «Юнайтед».

Они проиграли со счетом 1:3, что оставило их на 19 очков позади лидирующего «Ливерпуля» и с воспоминаниями от ударе Маруана Феллайни, который отскочил от стюарда возле углового флажка, мрачном Фергюсоне, покачивающем головой на трибунах, и ироничном скандировании «Не увольняйте Моуринью» от болельщиков мерсисайдцев.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Вся привычная аура вокруг «Особенного» сменилась чем-то совершенно другим: чередой безрадостных игр, худшими показателями защиты на тот момент, чем у «Хаддерсфилд Таун» (который закончил тот сезон на дне таблицы АПЛ), и группой демотивированных игроков, ряд из которых был рад его уходу.

Через два дня его уволили, а через шесть недель Марсьяль получил новый контракт стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов в год. В среднем он забивал по семь голов в Премьер-лиге в каждом последующем полном сезоне, и на этой неделе стало известно, что «Юнайтед» не воспользуется возможностью в конце текущего соглашения продлить его еще на год.

Можно просто представить себе выражение лица Моуринью в духе «я же вам говорил», даже не принимая во внимание то, что однажды сказал временный тренер «Юнайтед» в сезоне 2021/22 Ральф Рангник о том, что Марсьяль якобы отказался выходить на поле в матче с «Астон Виллой» (игрок опроверг это утверждение)?

К несчастью для «Юнайтед», такого рода хаотичное принятие решений продолжается после ухода Вудворда в начале 2022 года, и это может сыграть против Мерто, как только миллиардер сэр Джим Рэтклифф займет руководящую позицию со своими 25 процентами акций, чтобы начать формировать футбольную часть процессов в клубе.

Коллеги Рэтклиффа из его империи INEOS с дотошностью криминалистов изучали, как «Юнайтед» действует за пределами футбольного поля. Сэр Дэйв Брэйлсфорд, ранее чрезвычайно успешный директор по производительности в британском велоспорте, принимает активное участие, и страшно подумать, что он и Рэтклифф думают о некоторых футбольных решениях как до, так и после ухода Моуринью.

Какова была логика, могли бы они резонно спросить, платить 80 миллионов фунтов «Лестеру» за Гарри Магуайра, когда они ранее отклонили просьбу Моуринью подписать защитника, потому что считали, что его цена в 75 миллионов фунтов завышена? Какой футбольный клуб решит, что игрок слишком дорог, а через год подпишет его за лишние 5 миллионов фунтов стерлингов?

И вот ваш ответ: тот самый, который позволил молодому Полю Погба бесплатно уйти в 2012 году, а четыре года спустя вернул его из «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов стерлингов.

Тот же клуб, который взял в аренду Ваута Вегхорста из выступавшего тогда в Чемпионшипе «Бернли», где он забил два гола в 20 матчах за команду, которая в конечном итоге вылетела из АПЛ (и забил два гола из 31 за «Юнайтед»), но у которого не было желания побороться за подписание капитана сборной Англии Гарри Кейна, потому что по предыдущему опыту они знали, насколько проблематично будет иметь дело по поводу возможного трансфера с Дэниелом Леви, знаменитым своим упрямством председателем совета директоров «Тоттенхэма».

Тот же клуб, который объяснил это тем, что нацеливался на более молодых игроков, но заплатил 60 миллионов фунтов за подписание 30-летнего Каземиро из «Реала», а также предложил бразильцу, который на 17 месяцев старше Кейна, четырехлетний контракт стоимостью 350 000 фунтов стерлингов в неделю.

Тот самый клуб, который не заметил интересного трансфера, когда герой «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер, тогдашний менеджер норвежского «Мольде», связался с ним в 2018 году и сказал, что у него есть 17-летний нападающий по имени Эрлинг Холанн, у которого особенный талант и который доступен всего за 4 миллиона фунтов стерлингов.

«МЮ» упустил юного Холанна globallookpress.com

За последние две недели мы видели множество стратегически спланированных историй о нескольких неназванных игроках, потерявших веру в Тен Хага, а в некоторых случаях открыто выступивших против него. Несомненно, в будущем подобных утечек будет еще больше, поскольку сейчас все это стало частью одной и той же утомительной рутины. Открытый бунт — это просто норма для некоторых персонажей на «Олд Траффорд».

И все это кажется регулярно повторяющейся темой, если вспомнить пост Погба в соцсетях с подписью «придумайте подпись» к фото, на котором он выглядел очень довольным собой, вскоре после того, как стало известно об увольнении Моуринью.

Луи ван Галу пришлось пережить нечто подобное, пусть и не так публично. Дэвиду Мойесу тоже. Затем, после Моуринью, настала очередь Рангника (в меньшей степени Сульшера), и теперь Тен Хаг обнаруживает, насколько легко современному футболисту, многие из которых нанимают своих собственных пиар-консультантов, формировать освещение событий в СМИ с помощью необоснованных претензий к тренеру.

Возможно, вы слышали комментарии Скотта Мактоминея, защищающего Тен Хага ранее на этой неделе, когда он признал, что временами атмосфера была «немного токсична» по отношению к предыдущим тренерам.

Или, может быть, вы видели, что Неманья Матич, который был одним из основных игроков при Моуринью, сказал об отношении к делу некоторых из его бывших товарищей по команде в «Юнайтед» по сравнению с тем, к чему он привык, будучи двукратным чемпионом Премьер-лиги в «Челси».

«В "Челси" игроки действовали профессионально, были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки, а в "Юнайтед" это происходило почти каждый день», — рассказал Матич. «Остальные из нас, кто всегда приходил вовремя, были рассержены, поэтому мы решили сформировать своего рода внутренний дисциплинарный комитет, президентом которого стал я. За один сезон мы собрали около 75 тысяч фунтов штрафов».

Моуринью не стал говорить о непунктуальности игроков. Однако он говорил о том, как «Юнайтед» позволил утвердиться культуре, которая шла вразрез с амбициями клуба по восстановлению своих позиций на футбольной вершине.

«Сэр Алекс Фергюсон говорил, что тот день, когда игрок (думает, что он) важнее клуба, пс ним надо прощаться», — сказал Моуринью. «Все уже не так. Тренер должен тренировать игроков, а не поддерживать дисциплину любой ценой. Вам нужна структура, которая защитит тренера и сохранит все на своих местах, чтобы игроки не оказались в ситуации, когда они чувствуют себя более могущественными, чем раньше».

Как бы то ни было, Моуринью отвечал на огонь огнем, и временами было действительно шокирующе сидеть перед ним и слушать, как он буквально потрошит своих игроков в длинных и резких послематчевых критических замечаниях.

Жозе Моуринью globallookpress.com

В интервью французской спортивной газете L’Equipe через пять месяцев после своего увольнения Моуринью объяснил, что намеренно был таким бесстрастным, потому что все остальное показалось бы слабостью игрокам, бросающим вызов его авторитету. «Когда ты почти один, у тебя нет поддержки клуба, а некоторые игроки идут против тренера, что может сделать "хороший парень"? Я не хочу быть "хорошим парнем", потому что "хороший парень" через три месяца становится марионеткой, и это плохо кончается».

Кажется, это одна из проблем Тен Хага, и хотя он вряд ли доведет ситуацию до тех же крайностей, что и Моуринью, он должен убедиться, что он достаточно силен, чтобы противостоять любому потенциальному мятежу.

То поражение на «Энфилде» в декабре 2018 года оставило команду Моуринью с разницей мячей, сравнимой с разницей мячей у «Лестера», не большим количеством побед, чем у «Уотфорда» или «Борнмута», и с самым низким количеством очков на этом этапе сезона для любой команды «Юнайтед» почти за 30 лет.

В равной степени стоит отметить, что многие болельщики «Юнайтед» сочувствовали Моуринью, поскольку ему, серийному чемпиону, приходилось иметь дело с проблемной группой игроков и людей в руководстве клуба, которые принимали одно плохое решение за другим. «Жозе прав, совет директоров д***мо» — такова была одна из песен. Когда он затем вернулся на «Олд Траффорд» в качестве телевизионного эксперта, они скандировали его имя, а он посылал им воздушные поцелуи.

А что сейчас? Печальная реальность такова, что «Юнайтед» проиграл половину из 24 матчей в этом сезоне. Одни люди приходят, другие уходят, но Глейзеры по-прежнему руководят незавершенной и нестабильной структурой. И, опять же, под тренера копают изнутри.

Разница, возможно, в том, что Тен Хаг назвал анемичное поражение «Юнайтед» от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1 во вторник «очень хорошим» выступлением, тогда как Моуринью в тех обстоятельствах устроил был настоящее шоу и он бы не упустил такую возможность поманипулировать заголовками.

Обида? Конечно, она была. Все виноваты кроме него самого? Абсолютно. Но кто мог, по здравому размышлению, сказать, что в словах Моуринью не было каких-то справедливых замечаний?

Он занял одно из двух вторых мест в Премьер-лиге, которые «Юнайтед» занимал после ухода Фергюсона. Он просто забыл упомянуть, что даже в том сезоне, который мы могли бы считать хорошим по сравнению с большинством других сезонов после ухода шотландца, «Юнайтед» в итоге отставал от чемпионов «Манчестер Сити» на 19 очков и страдал от той же потери идентичности, которая бросается в лицо и глядя на нынешнюю команду.