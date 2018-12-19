Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Господство Жозе Моуринью в «МЮ» стало рушиться этим летом, но атмосфера страха и паранойи возникла намного раньше. Он отбрасывал на «Манчестер Юнайтед» такую тень, что она начала затрагивать даже самых безобидных его работников, даже тех, кто был максимально далек от поля.

Когда один из завхозов «МЮ» согласился на свидание вслепую с человеком из СМИ, это свидание было быстро перенесено из центра Манчестера в сельский паб в Чешире, в соседнем графстве, опасаясь, что их заметят, и Моуринью узнает. Когда сотрудник «Юнайтед» сел, она начал разговор так: «Меня могут уволить за то, что я здесь».

Второго свидания не было.

В конце концов, назначение Моуринью в мае 2016 года, которое, как казалось, должно было спасти «Юнайтед» от пост-Фергюссонской депрессии, постепенно стало настолько токсичным, что Эд Вудворд (исполнительный вице-президент «МЮ» — прим. LiveSport.Ru) и Глейзеры (владельцы «МЮ» — прим. Livesport.ru) были вынуждены действовать.

Конфликты из-за трансферов

В мае Дуайт Йорк (бывший игрок и тренер молодежной команды «МЮ» — прим. Livesport.ru) дал интервью, в котором предположил, что «Юнайтед» выиграал бы титул Премьер-лиги, если бы его возглавлял Пеп Гвардиола. Прочитав его комментарии, Моуринью попытался отстранить Йорка от должности посла клуба. Клуб отказался.

Это было далеко не единственное разногласие между боссами клуба и их тренером. Самые ожесточенные конфронтации были из-за трансферов.

Моуринью считал, что его команда прыгнула выше головы, финишировав на второй строчке в прошлом сезоне, и подчеркивал важность увеличения инвестиций в летние трансферы. Он проинформировал Вудворда и селекционный отдел о позициях, которые, по его мнению, нуждались в укреплении. Скауты клуба, видеоаналитики и эксперты по данным работали над сужением списка потенциальных трансферных целей. Но на совещаниях, обычно по скайпу, Моуринью, как говорят, расстраивал других сотрудников, требуя игроков, о которых раньше не упоминал.

Даже в июле, потратив 50 миллионов фунтов стерлингов на бразильского полузащитника Фреда, он оценил, что это будет «трудный» сезон. Дальше стало только хуже, ведь клуб продолжал бороться за подписание центрального защитника. Моуринью, встревоженный ценой, которую «Лестер» заломил за Гарри Магуайра, спрашивал, почему никто из 52 скаутов «Юнайтед» не заметил, как хорошо тот играл за «Халл Сити» всего год назад.

Но не только трансферные расходы вызвали конфликты. В какой-то момент, во время предсезонного турне клуба по США, Моуринью собрал английских журналистов на пресс-конференцию, чтобы объяснить, почему он будет рад, если клуб продаст Антони Марсьяля, который дал понять, что его не устраивает приезд Алексиса Санчеса в январе. И это спустя всего несколько дней после того, как клуб неофициально заявил, что француз не будет выставлен на продажу.

Уже к тому моменту руководство клуба и Моуринью шагали не в ногу, и игрокам становилось все сложнее избежать волны негатива.

Со своей стороны, «Юнайтед» поспешил подчеркнуть, что Моуринью была оказана поддержка на трансферном рынке в размере 400 миллионов фунтов стерлингов, потраченных на 11 игроков — которые, согласно источникам, близким к клубу, — были все выбраны тренером. Между тем португалец последовательно утверждал, что «Юнайтед» не справился с «финансовой и стратегической» поддержкой, предлагаемой его основным соперникам в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» их клубами.

В частности, Вудворд был вынужден сказать Моуринью, что клуб не будет пытаться подписать Джерома Боатенга из мюнхенской «Баварии» из-за опасений по поводу его истории травм. Было отмечено, что два последних игрока, которые перебрались из «Баварии» на «Олд Траффорд», Оуэн Харгривз и Бастиан Швайнштайгер, не оправдали заплаченных за них денег. После того, как Моуринью стало очевидно, что он не получит нового центрального защитника, которого он добивался на протяжении всего трансферного окна, окружающие могли услышать, как он говорит по телефону в холле отеля в Майами, где разместилась команда во время предсезонного тура по Соединенным Штатам, сказав своему собеседнику, что «все — полное д***мо!».

Это было краткое описание его настроения на протяжении всей поездки, начавшей штопор команды. приведший к его увольнению.

Очень требовательный сотрудник

На счету Моуринью худший старт сезона «Юнайтед» за последние 30 лет, но не только результаты сделали его позицию несостоятельной к концу его пребывания в клубе, но и его отношение к коллегам и к его команде.

Получив шанс поговорить с только что выигравшим ЧМ-2018 Полем Погба на своей первой пресс-конференции в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, 55-летний тренер отказался, решив вместо этого сказать, что полузащитник должен «понять», почему его форма улучшилась на турнире в России. На той же пресс-конференции, получив вопрос, считает ли он, что его команда способна побороться с «Манчестер Сити» за титул, Моуринью отказался отвечать.

Даже с самого начала его пребывания в клубе всегда было подспудное чувство, что Моуринью не хочет работать там. «Юнайтед» должен был стать работой его мечты, но на «Олд Траффорд» в 2016 году прибыл совсем не тот крутой харизматичный тренер, который появился в «Челси» в 2004 году.

На первой встрече Жозе с журналистами в качестве босса «МЮ» в гостиничном номере Шанхая, сотрудник пресс-службы «Юнайтед» сказал группе из 10 журналистов, что до тренировки у него осталось совсем немного времени.

«Мы закончили?», — спросил Моуринью, вставая, чтобы уйти. Он еще не ответил ни на один вопрос, и предполагалось, что он шутит. Но он не шутил, и смех в комнате быстро превратился в замешательство. Моуринью пришлось вновь усадить на свое место.

Один телевизионный репортер решил по-другому подойти к своему первому интервью с новым тренером «МЮ» летом 2016 года. Один из членов его семьи недавно сыграл роль двойника Моуринью в рекламе, и журналист подумал, что упоминание об этом совпадении поможет растопить лед. Не помогло — история даже не побудила Моуринью оторвать взгляд от своего телефона.

Интервью было коротким и холодным, как и многие его выступления перед камерами. Во время одного из них, для Sky Sports, Моуринью даже сидел со своим телефоном на колене, чтобы убедиться, что он не превысил оговоренные на интервью 10 минут.

Португалец сам выстроил свою изолированную жизнь в Манчестере, и его часто замечали сидящим в одиночестве в ресторане отеля «Лоури» в Солфорде, который был его домом в течение двух с половиной лет. Было даже уместно, что последнее, что он сделал в «Лоури» во вторник днем, был обед в одиночестве, во время которого он провел большую часть своего времени в телефоне.

С самого начала Моуринью совершал регулярные поездки в Лондон на поезде, чтобы увидеть свою семью, но хотел, чтобы все знали, что он по-прежнему полностью привержен своей работе. Во время своего первого сезона он удостоверился, что в местную газету Manchester Evening News попала история о том, что, несмотря на то, что он проводит время в столице, он не пропустил ни одной тренировки команды в Каррингтоне.

Однако, к его большому раздражению, он не мог контролировать все, что просачивалось в прессу.

После того, как он решил устроить сюрприз, выбрав в стартовый состав на дерби против «Манчестер Сити» в декабре 2017 года Ромелу Лукаку, Маркуса Рашфорда и Марсьяля, португалец был в ярости, обнаружив, что состав команды утек в социальные сети за 24 часа до начала матча. «Юнайтед» проиграл со счетом 1:2, и Моуринью был убежден, что одной из причин было то, что Гвардиола узнал о его плане. Моуринью потребовал, чтобы персонал обнаружил источник утечки — тот самый работник клуба на свидании вслепую даже расспрашивал своего собеседника об этом — но злоумышленник остался неуловим.

Совсем недавно, еще до октябрьской ничьей с «Челси» (2: 2), стартовые составы его команды все еще публиковались в твиттере за день до игры, часто приводя Моуринью в ярость еще до стартового свистка.

Хватало и непринужденных моментов с игроками, персоналом и болельщиками — он смотрел часть матча резервной команды с болельщиками-инвалидами в сентябре, и его часто видели шутящим с игроками, которым он благоволил, наряду с бывшим помощником Руем Фарией — но сотрудникам клуба обычно было трудно иметь с ним дело, в частном порядке они говорили, что он «очень требователен».

В преддверии полуфинала Кубка Англии против «Тоттенхэма» в апреле Моуринью отказался выбирать между двумя вариантами отелей: «Уэмбли Хилтон» и «Ориентир» в Мэрилебоне. Ему сказали, что у обоих есть плюсы и минусы, которые были ему озвучены. Он пожал плечами, сказав персоналу выбирать самостоятельно, но в итоге был недоволен, поскольку в «Хилтоне» его любимая комната для совещаний была занята представителями Microsoft.

Согласно источникам, «Юнайтед» даже пытался ублажить Моуринью, когда это было возможно, в том числе отменив серию спонсорских мероприятий перед финалом Лиги Европы в Стокгольме по его просьбе, несмотря на то, что клуб потратил тысячи фунтов, чтобы перевезти нескольких высокопоставленных руководителей и их гостей в Швецию.

Эти проблемы были связаны не только с сотрудниками клуба. Самая громкая вражда Моуринью в «Юнайтед» была с их рекордной покупкой — Полем Погба, лишенным поста вице-капитана в сентябре, но в разное время под его началом команда была озадачена обращением тренера с Люком Шоу и Марсьялем. Заявление на пресс-конференции о том, что Шоу использовал «свое тело с моим мозгом» после его удачного выступления в первой игре за четыре месяца, вызвало особое недоумение в и без того не слишком счастливой раздевалке.

Моуринью просто не вписался

Наряду с неутешительными результатами, плохой репутацией на трансферном рынке и стилем футбола, который не радовал болельщиков, было сильное чувство, что Моуринью уверен, что он куда значительнее, чем клуб, в котором он работал, и его пребывание в должности должно было закончиться. К сентябрю клуб отказывался предлагать тренеру какие-либо гарантии относительно его будущего, хотя еще в январе достиг соглашения о продлении контракта с Моуринью, после его публичного флирта с ПСЖ.

Слухи, связывающие Зинедина Зидана с «Олд Траффорд» — большая часть которых возникла в Испании — были развеяны после унизительного поражения со счетом 1:3 от «Вест Хэма», но вопросы к Моуринью в целом накапливались. Его агент Жорже Мендеш был вынужден вмешаться, выпустив заявление, в котором утверждалось, что все в порядке.

Сообщалось, что после увольнения Моуринью, источники, близкие к клубу, дали понять, что и исполняющий обязанности главного тренера, и следующий постоянный наставник будут лидерами, которые смогут объединить игроков и вернуть поддержку болельщиков клубу.

Источники сообщили ESPN FC, что игроки были «шокированы», когда им сообщили о решении Вудворда в Кэррингтоне во вторник утром, но общее чувство было одним — «облегчение». 0