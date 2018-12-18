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    Реальная замена Комбарову или второй Педро Роша?

    Рассказываем о бразильском новичке «красно-белых» Айртоне

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    Айртон
    Айртон
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    «Спартак» заключил долгосрочный контракт с 21-летним бразильцем Айртоном Лукасом, который выступает на позиции левого защитника.
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    Кто такой Айртон Лукас?

    Айртон Лукас Дантас де Медейрос родился 19 июня 1997 года в городе Карнауба-дус-Данта. Изначально он занимался в академии клуба «АБС» из Натала, который расположен в 200 километрах от родного города футболиста. А в 2014 году игрок присоединился к «Флуминенсе». 18 октября 2015 года Айртон дебютировал в составе основной команды «Флу».

    Закрепиться в основе левому защитнику сходу не удалось. Пришлось покататься по арендам в пределах Бразилии — в 2016-м он выступал за «Мадурейру», а в 2017-м — за «Лондрину», которой помог выиграть Серию В.

    В этом году Айртон вернулся во «Флуминенсе». По словам, самого игрока, аренды помогли ему: «Вернулся совсем другим футболистом». И действительно — Айртон стал твердым игроком основы. На его счету — 28 матчей в чемпионате Бразилии, 11 — в чемпионате штата и еще 10 матчей в Южноамериканском кубке, где «Флуминенсе» добрался до полуфинала.

    Отметим, что Айртон сыграл три матча за молодежную сборную Бразилии (U-20) на турнире в Южной Корее в 2016 году, а также, что интересно, привлекался Тите для тренировок с главной командой перед отборочными матчами на ЧМ-2018 против Боливии и Венесуэлы.

    Айртон
    instagram.com/ayrton97_

  • Айртон
  • Новичок «Спартака»
  • «Очень счастлив и горжусь тем, что смогу выступать за "Спартак". Спасибо за все приложенные усилия для осуществления моего трансфера. Я приложу максимум усилий, посвятив себя защите цветов клуба и дальнейшему развитию».

    • Сколько заплатил «Спартак»?

    Официально сумма трансфера не разглашается, но, по данным СМИ, «красно-белым» 21-летний футболист, который стал 26-м бразильцем в истории «Спартака», обошелся в 7 миллионов евро.

    Айртон вошел в топ-15 самых дорогих покупок «Спартака» в истории. На авторитетном портале Transfermarkt, в списке самых дорогих новичков «красно-белых» бразилец — на четырнадцатом месте.

    Стоит отметить, что «Спартак», похоже, переплатил. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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    • Сильные и слабые стороны

    Айртон внешне очень сильно напоминает известного защитника Пепе. Но на этом сходства с португальцем заканчиваются. Например, грубостью новичок «Спартака» не отличается — за весь сезон в чемпионате Бразилии он получил лишь 4 желтые карточки.

    21-летний футболист — левый защитник, и во «Флуминенсе» играл как в схеме с четырьмя защитниками, так и латераля при 3-4-1-2.

    Авторитетный портал WhoScored сильными сторонами Айртона называет дриблинг и работу на оборону, слабыми — верховые единоборства (несмотря на рост 180 см), а также потерю концентрации. Излюбленный стиль игры бразильца — дриблинг, короткий пас и завершение атак ударами по воротам.

    Нарезка действий Айртона во «Флуминенсе»

    По итогам чемпионата Бразилии Айртон, по оценкам Who Scored, вошел в шестерку лучших левых защитников лиги (из числа тех, кто сыграл как минимум 25 матчей). Плюс он в топ-10 дриблеров чемпионата (и единственный защитник в этой десятке) — в среднем 2,6 обводки за матч.

    Конкуренция с Комбаровым

    Очевидно, что Айртон будет конкурентом Дмитрия Комбарова. В пользу 32-летнего защитника «Спартака» говорят опыт, а также важная роль в раздевалке команды. Однако прогрессировать он уже точно не будет.

    Айртону предстоит адаптироваться как в России, так и в команде. Очень многое будет зависеть от того, насколько хорошо пройдет адаптация бразильца. Но, в отличие от Комбарова, он должен только набирать обороны, прогрессировать, прогрессировать и никак иначе.

    Айртон
    netflu.com.br

    Как отмечает «Спорт-Экспресс», со ссылкой на данные WyScout, в 2018 году Айртон лучше Комбарова в обороне, тогда как россиянин превосходит бразильца в созидании.

    «Айртон чаще вступает в единоборства у своей штрафной и выигрывает их чуть чаще россиянина. 7,27 в среднем за матч (24,5 процента успешных) против 5,63 (23,8 процента). Еще сильнее разница видна по среднему суммарному числу единоборств за игру — 23,76 против 15,58. Кроме того, Айртон реже теряет мяч на своей половине поля. 10,88 раза у него и 13,27 у Комбарова. Логично, если вспомнить, что до полуфинала Кубка Южной Америки у бразильца был самый высокий процент точных передач в турнире (92,1).

    Однако Дмитрию есть, чем ответить. При схожем проценте удачных отборов и подборов он делает их чаще конкурента (10,88 против 6,69), и более успешен в перехватах (5,11 против 4,26).

    Дмитрий Комбаров
    LiveSport.Ru

    Понятно, что кто-то нервно усмехнется, когда речь зайдет о навесах в штрафную. Россиянин в среднем выдает за матч порядка пяти подач. Айртон — около трех, но эффективность у конкурентов идентичная . Чуть больше 30 процентов. Комбаров вдвое чаще пасует в штрафную (5,52 паса против 2,53) и делает это точнее (46,6 процента и 39,9). У Дмитрия почти двукратный перевес по среднему числу передач в последнюю треть поля (9,77 против 4,7), и в целом он гораздо чаще передает мяч вперед.

    Единственное, Айртон, как настоящий бразилец, чаще идет в обводку: по 7,63 раза за матч с эффективностью 64,4 процента», — пишет издание.

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    • Что говорит о новичке Кононов?

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил новичка следующим образом:

    «Играет левого защитника, но до этого играл и полузащитника, даже нападающего. Он имеет хорошую скорость, стартовую скорость, вынослив. У него хороший дриблинг, умеет вести силовую борьбу.

    Достаточно качественный хороший игрок, но, конечно, есть и недостатки, так как он игрок еще молодой. Я уверен, что столкнусь с определенными тактическими проблемами — в плане индивидуальной позиции, где надо будет его этому очень серьезно обучать, направлять.

    Он достаточно хорошо действует в отборе. Я знакомился достаточно долго, посмотрел много его игр, смотрел по разным направлениям — как играет в атаке, в отборе», — сказал Кононов в интервью «Матч ТВ».

    Олег Кононов
    ФК «Спартак»

    Кононов также подчеркнул, что выбрал Айртона из пяти кандидатов:

    «У меня было пять кандидатов. Из них мы выбрали этого игрока. Понятно, что за мной первое слово. Мне он понравился многими качествами. Надеюсь, на его дальнейший рост, учебу. Я был в Бразилии, там достаточно высокий уровень чемпионата, просто так молодой игрок никогда не заиграет. Значит, он должен иметь какие-то качества и уровень».

    Что думают фанаты?

    Фанаты «Спартака» в отношении Айртона в большинстве своем настроены скептически. Вот такие отзывы об этом трансфере можно найти в официальном Twitter «красно-белых»:

    Комментарии фанатов «Спартака»
    twitter.com/fcsm_official

  • Роман Асхабидзе
  • Бывший генеральный директор «Спартака»:
  • «На мой взгляд, достаточно рискованное приобретение, если речь идет действительно о 7 миллионах. Игрок молодой, и фактор адаптации к другому менталитету и нашим реалиям становится во главе угла.Игрок выделяется скоростью, но излишне зациклен на атакующих действиях для нашего чемпионата, где разница по сравнению с Бразилией просто колоссальная. И, наконец, третье: в "Спартаке" уже есть четыре португалоговорящих игрока, что может негативно сказаться на коллективе в общем. Скопинцев, по-моему, был бы более интересным и выгодным с финансовой стороны вариантом», — цитирует Асхабидзе Sport24.ru.

    • Скромный Instagram, любимая жена и тату для мамы

    Судя по Instagram-аккаунту, на который подписаны почти 52 тысячи человек, Айртон производит впечатление скромного молодого человека. Большинство его постов — это снимки с матчей, с командой, а также фото с любимой женой и фото с отдыха. Никаких кадров с тусовок или вызывающих снимков у Айртона нет (или же он просто достаточно умен, чтобы не выкладывать такое).

    Айртон с женой
    www.instagram.com/ayrton97_

    Обращает на себя внимание тату Айртона на шее — это красные губы. Посвящена эта татуировка маме футболиста. «Они должны были быть чуть меньше, ведь таких крупных губ не существует. Но сводить не буду — моя мама гордится этим тату», — говорит футболист. 0

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